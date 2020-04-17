 Українські лікарі розробляють нові тести на імунітет до коронавірусу, - Голубовська

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила лікар-інфеціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на питання про можливість використання крові перехворілих COVID-19 для того, щоб лікувати нею нових хворих, Голубовська зазначила: "Крім переливання плазми, про яке всі говорять, методи ІФА (імуноферментний аналіз) відкривають зовсім інші можливості в області діагностики. Це високочутливі методи, які важливі не тільки в гострому періоді, але і для тих, хто переносить захворювання безсимптомно. Адже кількість інфікованих і кількість хворих - це різні речі. І кількість інфікованих можемо виявити тільки шляхом таких ось досліджень".
За словами Голубовської, "до сьогоднішнього дня у нас була можливість тестувати тільки швидкими методами, але вони мають зовсім іншу специфічність і чутливість, вони швидше - скринінг для самотестування".
Тести ІФА, на думку лікаря, дозволяють тестувати перехворілих пацієнтів і в майбутньому допоможуть отримати специфічні імуноглобуліни, специфічні антитіла саме проти цього вірусу.
Хочется обратить внимание на другое - вчера Ляшко и сегодня эта тетка кабы намекают, что число переболевших в легкой форме или умерших от вируса в прошлые периоды неизвестна.
Возможно уже большинство населения и переболело, хз.
Для выяснения этого факта необходимо провести тестирование людей без признаков болезни на предмет иммунитета к этому вирусу.