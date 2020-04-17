 Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою щорічного послання президента Раді. ДОКУМЕНТ

Відповідне розпорядження №275/2020-рп опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Затвердити в складі робочої групи з підготовки проєкту щорічного Послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі - робоча група) Єрмака Андрія Борисовича - Керівника Офісу президента України, призначивши його керівником робочої групи і поклавши на нього керівництво підготовкою проєкту", - сказано в документі.
Зеленський також доручив вивести зі складу робочої групи керівника колишнього ОП Андрія Богдана, звільнивши його від виконання обов'язків керівника цієї робочої групи.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на цю посаду Андрія Єрмака.
Поменяли дурака
на Андрея дЕрьмока.
Был дурак, теперь мудак,
Вместо морды задница.
Два дебила- это сила,
А какая разница!
тогда Бубочка их своим ртом и зачитает
єрмак йому вділяв кусок
- Автобаза президента не передала ни одной своей машины больницам !!!
красава....- он начинает мне нравится...
ссыт своим обрезанным х, малоросне прямо в очи ... и это после всех скандалов...
может вот такое постоянное унижение и излечит от тупизма мудрый нарид...?
может вспомнит он что такое достоинство....
1) Боротьба з олігархами завершилась, так і не почавшись.
2) Боротьба з корупцією завершилась, так і не почавшись.
3) Війна в голові Зеленського вже взагалі завершилась, тільки трішки пострілюють.
4) Про обміни полоненими, це взагалі шоу, віддаємо цінних свідків (Цемах), а нам повертають різне лайно. А справжніх полонених - військових, кримських татар, українських патріотів нам не повертають.
5) Здача України путіну стала пріоритетом зовнішньої політики Зеленського.
6) Економіка України здохла безповоротно. Зеленському взагалі начхати на економіку, він подарував її олігархам.
7) З захмарними зарплатами чиновників, наглядовими радами ніхто боротись не хоче ((Коболев за 2019 рік дохід - 342 млн.грн. , і вже Зеленський з ним уклав новий контракт)).
8) Бідність та зубожіння народу не зупинилось, а посилилось з катастрофічною швидкістю.
9) Такого провалу по бюджету не було мабуть за всю історію України.
10) Таємні договорняки і рішалово, продовжилось і навіть удосконалюється.
11) Весни і посадок в Україні, як не було так і не має. (Хіба що українських патріотів арештують).
12) Кумівство, сватівство і «свинарчуки» при Зеленському процвітають і проростають, як амброзія.
13) Все лайно і мразота, стали найкращими друзями зелених гуманоїдів. (Портнов,ОПЗЖ і.т.д).
14) Агенти ФСБ (Єрмак) вже прямо поруч з першою особою країни, і керують президентом, як пішаком. Про Медведчука я взагалі мовчу - тому що це лайно потрібно просто РОЗСТРІЛЯТИ під посольством Росії.
15) В країні ввели карантин і дикі штрафи, не забезпечивши населення елементарними засобами захисту (маски веземо з Китаю - стидоба).
16) Думки і бажання українського народу владу взагалі не цікавлать.
17) Стратегії розвитку України як не було так і не має, пливемо, як лайно за течією.
18) Відосики нашого гаранта - вже просто задовбали і бісять. Гарант живе в своєму акваріумі в якому все добре.
Ось такі досягнення нашого найвеличнішого, найрозумнішого ЗЕ імператора !!!
ЗЕля обнулил наш «обменный фонд», лишив возможности сотен украинских пленников вернуться домой
Последний обмен российских пленных на украинских заложников, даже самые старательные пиарщики Офиса преЗЕдента, не способны продать, как победу.
Потому что, когда из двух сотен захваченных кацапами людей, нам возвращают 20, и называют это - «всех на всех», то даже у самого недалекого избирателя Зеленского, возникает когнитивный диссонанс.
Об этом пишет украинский блогер Карл Волох.
Он отмечает, на самом деле, этот провал является абсолютно логичным и неизбежным следствием предыдущего «триумфа», потому что, пока мы имели в «обменном фонде» людей, важных, в первую очередь для Кремля, например того же Цемаха, мы могли добиваться реального обмена «всех на всех».
Но Зеленскому требовалась срочная рейтинговая победа, и он сделал то, что сделал.
В результате, сотни наших военных и преследуемых за преданность Украине крымских татар остаются в заложниках у Путина, и мы не имеем никаких рычагов влияния на процесс.
Путин откровенно не планирует делать «жесты» в этом вопросе в адрес Зеленского без дополнительных уступок в других вопросах, в частности, суверенитета.
Обо всем этом, избирателей Зеленского предупреждали еще год назад.
1 Состоялся обмен пленными.
14 боевиков и террористов отдали за гражданских и дезертиров, принцип отбора которых заключался в готовности работать на ФСБ. Теперь каждая сволочь, готовящая теракты в Украине, знает: в любой момент Путин наловит украинских заробитчан ровно столько, сколько нужно для обмена. Шайтанов в СИЗО уже мысленно обставляет свою московскую квартиру.
2 Количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 миллиона человек - ТПП.
И это не только "благодаря" карантину. Так бывает, когда голосуешь "по приколу".
3 ПЦУ и УГКЦ призвали верующих праздновать Пасху дома, а гундяевская церковь продолжает твердить, что святить паски он-лайн - табу.
С московскими попами всё ясно, у них работа такая - людей травить.
Странно то, что поколение, заряжавшее воду в трехлитровых банках перед телевизором, вдруг отказывается делать то же самое с пасками.
Человек человеку не враг,
но в намереньях самых благих,
если молится Богу дурак,
расшибаются лбы у других.
4 Эффект сделки ОПЕК+: нефть Urals обвалилась ниже $14 за баррель.
Саудиты нещадно демпингуют, а ОПЕК прогнозируют сильнейшее в истории падение спроса на нефть: в 2020 году прогноз такого спроса ухудшен до критического - около 6,8 млн баррелей в сутки.
В Европе нефть не принимают: 40 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться.
Добавлю к этому, что прямые инвестиции в экономику РФ сократились в 50 раз, по сравнению с 2019 годом, то есть практически остановились. Инвесторы забирают деньги с российского рынка.
Все путинские потуги спасти экономику и цены на нефть, напоминают приговоренного к повешению, которому предлагают сообщить последнее желание.
- Хочу яблоко,- говорит.
Приносят яблоко. Берет, долго смотрит на него и спрашивает:
- А оно мытое?
- Мытое, Вова - а толку?
5 За первый квартал 2020 года, у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба.
Это какой-то сюр. За три месяца, ГБР, НАБУ, САП, ОГП, МВД, СБУ "победили" коррупцию на сумму, в три раза меньшую, чем зарплата их рядового сотрудника.
Зато преуспели в посадках волонтёров и майдановцев.
Вы этого добивались, адепты "хуже не будет"?
6 Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень цезия в воздухе Киева: угрозы здоровью населения нет.
От цезия угрозы может и нет, но в остальном всё плохо. В то время, когда не работает большинство предприятий, Киев умудрился стать самым грязным городом на планете. Сложно подобрать столько катастроф, провалов и факапов к годовщине своего президентства. Но наш мальчик талантлив во всём, он смог. Фееричный везунчик.
7 Трамп хочет ослабить карантин в США, несмотря на рост числа смертей от COVID-19 в стране.
Непосредственно перед выборами смерть "лишних" десятков тысяч американцев для Трампа не проблема. Проблема - падение экономики, которое может наступить в ближайшие месяцы. А значит никакого второго срока.
Вusiness only business...
8 Шведская принцесса София устроилась в одну из больниц, чтобы убирать и готовить во время вспышки коронавируса.
Марина Порошенко лично передаёт лечебным заведениям защитные костюмы, паски и продуктовые наборы.
Лена, ау! Зато Лена - заботливая жена:
- Растворитель вирусов взял?
- Да взял, взял!
- Настойку гриба не забыл?
- Да не забыл я!
- Ниточку на руку повязал?
- Мне ещё мама Римма в детстве повязала! Можно я уже на работу пойду, Лен?!
- Не ленкай мне тут! Лучше бы ты на пианино играл и не спорил с Юзиком, что у нас президентом можно выбрать любую табуретку! - прокричала Ленка, и расплакалась.
Таки можно... И я смеюсь сквозь слёзы. Впрочем, с наступающим праздником тебя, друг! И оставайся дома - возможно, самоизоляция дана тебе для того, чтобы ты понял: никакое свободное время на спорт и саморазвитие тебе не нужно, так как ты просто ленивая попа. Шучу...
Helgi Sharp
І слів там небагато, і прості вони.
У них мізків тільки Телевізор ввімкнути вистачає.
Ото Телевізор їм і сказав, де галочку тицьнути у виборчому бюлетені.