 Прошу міського голову відсторонити мене від посади першого заступника голови КМДА на час слідства, - Поворозник

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Поворозник зазначив: "Ви знаєте про ситуацію, яка навколо мене розгортається і яка мене самого шокувала. Я дякую тим, хто написав і сказав слова підтримки.
Допит сьогодні не відбувся, але я хочу, щоб слідство завершилося оперативно, було об'єктивним і прозорим.
Хочу ще раз підкреслити, що не вимагав ні з кого грошей і хабаря не брав. Я розумію, що ця історія отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу. Я готовий на співпрацю зі слідством.
І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства.
Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо. Я переконаний, що розслідування має бути обєктивним та незаанґажованим".
Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.
Таке враження, що ми разів в 5-10 фінансово заможніші, аніж французи......
Голосуймо за нього!
Также как и не было закона запрещающего аграриями проводить посевную.
- Ещё одна фотография из сегодняшней рады ....
Майте хоч сміливість визнати, що хабаруєте.