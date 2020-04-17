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 Київські новини
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Все про:КМДА (848) слідство (98) Поворозник (62)

 Прошу міського голову відсторонити мене від посади першого заступника голови КМДА на час слідства, - Поворозник

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що звернувся до міського голови з проханням відсторонити його від виконання посади на час розслідування справи про нібито отримання ним хабаря від представника компанії-забудовника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Поворозник зазначив: "Ви знаєте про ситуацію, яка навколо мене розгортається і яка мене самого шокувала. Я дякую тим, хто написав і сказав слова підтримки.

Допит сьогодні не відбувся, але я хочу, щоб слідство завершилося оперативно, було об'єктивним і прозорим.

Читайте також: СБУ обшукувала мій кабінет 2 години. Я перший, хто зацікавлений, щоб ця справа була розслідувана, - перший заступник голови КМДА Поворозник

Хочу ще раз підкреслити, що не вимагав ні з кого грошей і хабаря не брав. Я розумію, що ця історія отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу. Я готовий на співпрацю зі слідством.

І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства.

Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо. Я переконаний, що розслідування має бути обєктивним та незаанґажованим".

Читайте також: Чому СБУ фальсифікує інформацію? Мета - дискредитувати мерію Києва, - Поворозник. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189899
 
   
 Топ коментарі
 
Це ж ми при Порошенко погано жили, а тепер у-х-х !

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 2019
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Винуватий чи невинуватий Поворозник, але справедливого суду не буде. Беріть суддя Вовка і нехай судить.
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Помилилися їхні батьки у свій час!
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Народ поверил словам Коломойского: Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский. 13.11.19/ На деле всё иначе.Порошенко казнён?-Нет. Откупился.Подельники Свинарчукгейта казнены? Нет.Откупились.Гримчак казнён? Нет. Откупился. Шереметгейт разваливается.-Откупились.На взятке в 150 тысяч долларов задержана директор департамента ОП Кондзеля.Начинавшая при Порошенко .Казнена?-Нет.Откупилась. Подельники Роттердам+ казнены? Нет.Откупились./Злодеи откупались у МВД и СБУ.Особый гнев трудящихся вызвал владелец диплома университета Соломона прокурор Рябошапка , заявивший Подозрение Порошенко уважающий себя юрист не подписал бы./ Власть СН оказалась продажной и коррупционной.За обман народа ответственного за власть СН Коломойского казнить. Кадры власти СН, Коломойским назначенные, Зеленского, Баканова, Авакова и пр. казнить.
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Так в дурдом можно угодить. Не переймайтесь. Все будэ добре.
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Це ж ми при Порошенко погано жили, а тепер у-х-х !

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 2019
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135 євро за порушення карантину в Франції та 17-34 тис.гривень ( від 600 євро до 1200 євро) в Україні.

Таке враження, що ми разів в 5-10 фінансово заможніші, аніж французи......

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 7494
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73%: - Він так красиво пи....
Голосуймо за нього!
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Ни одно из авторитетных изданий, включая Цензор, об этих мерах в Житомире не писал и не показывал.

Также как и не было закона запрещающего аграриями проводить посевную.
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Винуватий чи невинуватий Поворозник, але справедливого суду не буде. Беріть суддя Вовка і нехай судить.
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Нардепи з Слуги народу провели акцію "Маю_право_на_помилку" , як підтримку вчителів, які розповідають дітям про "Ліванську війну" Івана Грозного та білого ведмедя в Антарктиді..

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8687

- Ещё одна фотография из сегодняшней рады ....

Прошу городского главу отстранить меня от должности первого замглавы КГГА на время следствия, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4880
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Шо, Поровозник, підстава!?
Майте хоч сміливість визнати, що хабаруєте.
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очень благородно. за ваши ....аные взятки можно внешний долг вернут
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этот урод, поворозник, корефан шлюхрича, который кум пэдальки клячка. все там одним миром мазаны, миром рыгоанальной кодлы.
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