 Прошу міського голову відсторонити мене від посади першого заступника голови КМДА на час слідства, - Поворозник

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Поворозник зазначив: "Ви знаєте про ситуацію, яка навколо мене розгортається і яка мене самого шокувала. Я дякую тим, хто написав і сказав слова підтримки.

Допит сьогодні не відбувся, але я хочу, щоб слідство завершилося оперативно, було об'єктивним і прозорим.

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Хочу ще раз підкреслити, що не вимагав ні з кого грошей і хабаря не брав. Я розумію, що ця історія отримала великий резонанс і кидає тінь на міську владу. Я готовий на співпрацю зі слідством.

І щоб не було думок, що якимось чином можу впливати на слідство, я прийняв рішення і звернувся до міського голови з проханням відсторонити мене від виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на час проведення слідства.

Сподіваюся, що ця історія закінчиться швидко і справедливо. Я переконаний, що розслідування має бути обєктивним та незаанґажованим".

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Нагадаємо, 14 квітня ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника з $60 тисячами, а в мерії Києва тривають обшуки.