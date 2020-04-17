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 Політика України
  2006  70
Все про:об'єднання (36) Яценюк (2295)

 В Україні зараз популісти, які складні питання обіцяли вирішити простими рецептами. Немає простих шляхів, - Яценюк

Зараз необхідне національне лідерство. Не тільки тих, хто представляє владу, але й неурядові організації, українські інтелектуали, цвіт української нації, - об’єднане національне лідерство. Ми не маємо права розмінюватися, тим більше, в часи таких викликів

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму 17 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили. 

Тема нинішньої дискусії: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби і розрухи?".

Арсеній Яценюк наголосив, що сьогодні нація повинна об’єднатися перед викликами: "Об’єднатися в тому, що для нас наша українська держава – це найвища цінність. Що громадянин України – це найвища цінність нашої держави. Об'єднатися в тому, що у нас є спільна правда".

"У нас можуть бути різні суспільно-політичні погляди, і це нормально. Але спільна правда полягає в тому, що Росія напала на Україну. Що на Майдані розстрілювали українців, які боролися за незалежність України. Що режим, який підтримувався Путіним і Росією, хотів знищити європейську перспективу України. Спільна правда в тому, що сьогодні Україні потрібна професійна влада з політичним лідерством", - підкреслив він.

Прикладом такого політичного лідерства Арсеній Яценюк назвав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель: "Сьогодні вся Європа і весь світ побачили, що той, хто є справжнім політичним лідером, хто стоїть на справжніх цінностях, - завжди виведе націю, країну і державу з найбільшої кризи. Те саме сьогодні потребує Україна".

Він також згадав сьогоднішню статтю у Financial Times, в якій були слова президента Франції Емануеля Макрона про загрози приходу популістів до влади в Європі: "Дозволю собі з ним не погодитися. В Європі вже популісти. Вони вже прийшли. В Україні сьогодні, на жаль, так само популісти, які казали, що найбільш складні питання вирішать найпростішими рецептами. Немає простих рішень".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що найважливіше нині - базові цінності, на яких "тримається кожна держава і кожна нація". "У 2014 році ми встояли тільки по одній причині – ми були всі разом. І навіть розбіжності, які у нас були, - а вони завжди присутні, це природно для кожної країни, - ми відклали їх. Адже ми знали, що у нас на порядку денному найбільший виклик – існування України і кожного українця. Тому ми виграли тоді і зараз повинні виграти", - сказав Арсеній Яценюк.

Дивіться також: Київський безпековий форум: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Окрім Арсенія Яценюка участь у онлайн дискусії також взяли:

- Мирослав Маринович, філософ, правозахисник, Віце-ректор Українського Католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня";

- Віталій Портников, журналіст, публіцист;

- Олександр Турчинов, Голова Верховної Ради України, в. о. Президента України – 2014 рік, Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-19 роках;

- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;

Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський Безпековий Форум – центральний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ – Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189897
 
   
 Топ коментарі
 
Есть Сеня,есть ,надо таких как ты отправлять на НАРЫ до конца жизни и ВСЁ будет хорошо ! В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9650
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что ж такие все умные становятся, как только от власти оттолкнули?
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Довели-довели:
Бубочку и "Слуг" к власти привели и 300 миллиардов из бюджета Бубочки украли.
Да, зе-тыпил?
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Есть Сеня,есть ,надо таких как ты отправлять на НАРЫ до конца жизни и ВСЁ будет хорошо ! В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9650
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Ну как за что ,за то что Украину эти ребятки довели до такого состояния в котором она сегодня ,я бы их судил по статье ГЕНОЦИД а всё остальное бы шло прицепом .
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Довели-довели:
Бубочку и "Слуг" к власти привели и 300 миллиардов из бюджета Бубочки украли.
Да, зе-тыпил?
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Так ,твой Бубочка,год и доводил,у няго и спрашивай.
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Одне питання ! Що таке "доплата до мінімалки" і чому після її введення заскавчали ВСІ підприємці?!
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Абсолютный дебил.*Хуже не будеков*,для прикола,переживающих за кал у них сверх не пробиваемая лобовая броня. Изрыгни ещё раз на мой пост.Серый волк исхудался труднее стало найти,почти год скулит.
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А он в чеченскую воевал и стену разворовал - зе-тыпилу об этом на Г+Г рассказали.
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Там еще одно уже не вспоминают - Великий Шелковый Путь, где на паромах месяц перевозили через Грузию в Китай вагоны...
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Ігноруйте його. Просто ставте спам.
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нє, касапа. Саме касапи хочуть Сеню засадити.
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Ти не с1рий вовк,ти зелений шакал,вибачаюсь перед Шакалом,просто г1ена.
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Це жовчний троль. Можливо даунецький.
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что ж такие все умные становятся, как только от власти оттолкнули?
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Ну тебе "стать умным" точно не грозит, зе-тыпил.
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Он первым отказался и добился от иглы газовой рашки, Причём с 5-ой попытки,переубеждая в первую очередь свободовцев и Батькивщину, несмотря на то,что находились в коалиции. Советую задуматься и критически прочитать свой не большой пост.Там есть противоречие.
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я понял смысл Ваших фраз.
я не умоляю его заслуги но и идеализирую его достижения...
просто сложилась такая закономерность, (что ли)...как только кого-то отстраняют от власти, он начинает выдавать очень важные и нужные тезисы...
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Говорит черт,который забор на границе с парашей из проволоки соорудил.Когда уже дно пробьется в этой стране???
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Ну так построил же!
А твои зе-слуги только и могут, что МАСКИ 2-х гривенные по 40 грн народу впаривать.
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зебіл, а що ти петраєш в інженерно-технічних спорудах прикордоного загородження?
Чи ти хотів "лінію Манергейма" за копійки державного фінансування?
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Просто перестать стрелять.
Просто перестать болеть.
Просто перестать замечать коррупцию.
Просто перестать есть.
Просто СДОХНУТЬ.
R.I.P.
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А Зеля с миллионера станет миллиардером,благодаря з.********?
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Короче, мы не ищем легких путей
"Завтра підемо вперед
Куля в лоб, так куля в лоб"
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в 14-м удержали потому, что рулил боговерующий Пастор, а популисты вылезли из ящика, так дорогому советскому народу.
В церковь идти надо Богу молиться, тогда и порядок в стране будет
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
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Да ты шо.Пастор прям и спас Украину.Добровольцы это сделали,за что потом их Украина и закопала активными руками.
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В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами....через попу что ли?
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У кого что болит, тот о том и говорит.
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Да они оттуда только вылезли,только жить начали,а вы их снова туда отправляете? Несогласные они-то
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В Украине сейчас популисты, которые сложные вопросы обещали решить простыми рецептами. Нет простых путей, - Яценюк


И тем не менее этим популистам удается решать вопросы лучше чем решали вы с учетом того что у вас было бабло от МВФ.
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300 миллиардов ДЫРА в Бюджете и угроза ДЕФОЛТА, это по твоему "лучше"?!!!
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Хренахта платит. Когда уже тролльчатня моск включать начнет? Вопрос риторический.
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А лично у Вас качество жизни ухудшилось? Сомневаюсь. Если да, то скажите как.
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A sto konkretno oni zdelali za 1 god pravlenyja xorosego dlia liudej?
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Ukraine nado bylo ranse kogda Rumynija i Bolgarija vstupila ES vstupit v ES.No Julia otkazalas posla za desiovymi energoresursami s rosiji i mestnimi oligarxami.ES by vytianul tut dengi jest.Greciju vytianuli s 200 mlrd evro dolgov,tak tut toze.I teper etot krizis ne strasen dengi jest stob spasti liubuju ES stranu
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Сеня, ты становишься/стал одним из них. Еще немного поговоришь о спасении ДТЭК и дорога в партию СН будет открыта.
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2008г. в кризис самое большое вливание из государственной казны в Ахметовские структуры сделала Тимошенко.Нашему народу не экономика Украины нужна,а спаситель в виде хремляди или путеводитель в старое совковое стадо. Реакция в постах на Сеню всегда такая была и будет,даже у придурков или прогибавшихся завистников подобно Барне.
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Нормальная у меня реакция на Сеню. Прекрасно знаю, что в 2014-2016 было сделано все, чтобы вытащить страну из болота. Сама тут за него глотку драла тогда. Но сейчас ситуация с ДТЭК создана искусственно Ахметом и власть имущими. Дефолт, объявленный Ахметом в конце марта - красиво разыгранный сценарий. И к сожалению, зная это - Сеня пытается сделать всё, чтобы подтолкнуть к решению проблем не теми методами, какие стоило бы применять, а теми, которые нужны самому Ахмету. .
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"Хорошо бродить по улице,
С тёплым кроликом за пазухой"©
Глупый и наивный Кролик Сеня среди электората тщетно пытается отыскать долбодятлов, которые согласятся повторно наступить на грабли бренда «Яйценюк».

Еякуляцію скаженого собаки Яйценюкові на всю очкасту харю!
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грабли Яценюка - плюс 90 миллиардов в Бюджет.
грабли Бубочки - минус 300 миллиардов в Бюджет.
Знаешь, зе-тыпил, "грабли" Яценюка мне БОЛЬШЕ нравятся!
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********** Яйценюка? Хто ж тебе не даёт выцеловывать его хоть в плешь, хоть в жопу? Лишь бы на здоровье. А у меня на него неустранимая аллергия.
Но соткудова тебе-дебилу прымарудылось, шо я тащу за ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского и его падлючую ЗЕ-камарилью?
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Подскажите, пжлс, последний рейтинг Сени и его партии "Народный фронт"?
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Новая реальность: как защитить наш дом от войны, болезни и разрухи?.
Уже никак. В этом и смысл новой реальности. Ее не просто так создавали. Сначала в головах, а потом и на практике.
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у кахи бендукідзе і саакашвілі були.менше попу треба лизати кунакам
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опять выполз, запахло вариантом снова к корыту.
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Сеня, вроде пулю в лоб, как простое решение, хотел пустить
не пули ни простого решения!???
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А что сказал участник собрания Виталий Портников? Или, может, показал что-нибудь?
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"самое важное сейчас - базовые ценности, на которых "держится каждое государство и каждая нация" (с) Самая большая "ценность" , которую мы приобрели - больше всех в мире украинцы ненавидят украинцев. Спасибо Вам огромное...
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Арсений Петрович, Вы лучший премьер в истории Украины... Мой голос только за Вас.
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