 В Україні зараз популісти, які складні питання обіцяли вирішити простими рецептами. Немає простих шляхів, - Яценюк

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму 17 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Тема нинішньої дискусії: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби і розрухи?".
Арсеній Яценюк наголосив, що сьогодні нація повинна об’єднатися перед викликами: "Об’єднатися в тому, що для нас наша українська держава – це найвища цінність. Що громадянин України – це найвища цінність нашої держави. Об'єднатися в тому, що у нас є спільна правда".
"У нас можуть бути різні суспільно-політичні погляди, і це нормально. Але спільна правда полягає в тому, що Росія напала на Україну. Що на Майдані розстрілювали українців, які боролися за незалежність України. Що режим, який підтримувався Путіним і Росією, хотів знищити європейську перспективу України. Спільна правда в тому, що сьогодні Україні потрібна професійна влада з політичним лідерством", - підкреслив він.
Прикладом такого політичного лідерства Арсеній Яценюк назвав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель: "Сьогодні вся Європа і весь світ побачили, що той, хто є справжнім політичним лідером, хто стоїть на справжніх цінностях, - завжди виведе націю, країну і державу з найбільшої кризи. Те саме сьогодні потребує Україна".
Він також згадав сьогоднішню статтю у Financial Times, в якій були слова президента Франції Емануеля Макрона про загрози приходу популістів до влади в Європі: "Дозволю собі з ним не погодитися. В Європі вже популісти. Вони вже прийшли. В Україні сьогодні, на жаль, так само популісти, які казали, що найбільш складні питання вирішать найпростішими рецептами. Немає простих рішень".
Лідер "Народного фронту" підкреслив, що найважливіше нині - базові цінності, на яких "тримається кожна держава і кожна нація". "У 2014 році ми встояли тільки по одній причині – ми були всі разом. І навіть розбіжності, які у нас були, - а вони завжди присутні, це природно для кожної країни, - ми відклали їх. Адже ми знали, що у нас на порядку денному найбільший виклик – існування України і кожного українця. Тому ми виграли тоді і зараз повинні виграти", - сказав Арсеній Яценюк.
Окрім Арсенія Яценюка участь у онлайн дискусії також взяли:
- Мирослав Маринович, філософ, правозахисник, Віце-ректор Українського Католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня";
- Віталій Портников, журналіст, публіцист;
- Олександр Турчинов, Голова Верховної Ради України, в. о. Президента України – 2014 рік, Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-19 роках;
- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;
Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.
Київський Безпековий Форум – центральний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ – Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
Бубочку и "Слуг" к власти привели и 300 миллиардов из бюджета Бубочки украли.
Да, зе-тыпил?
я не умоляю его заслуги но и идеализирую его достижения...
просто сложилась такая закономерность, (что ли)...как только кого-то отстраняют от власти, он начинает выдавать очень важные и нужные тезисы...
А твои зе-слуги только и могут, что МАСКИ 2-х гривенные по 40 грн народу впаривать.
Чи ти хотів "лінію Манергейма" за копійки державного фінансування?
Просто перестать болеть.
Просто перестать замечать коррупцию.
Просто перестать есть.
Просто СДОХНУТЬ.
R.I.P.
"Завтра підемо вперед
Куля в лоб, так куля в лоб"
В церковь идти надо Богу молиться, тогда и порядок в стране будет
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
И тем не менее этим популистам удается решать вопросы лучше чем решали вы с учетом того что у вас было бабло от МВФ.
С тёплым кроликом за пазухой"©
Глупый и наивный Кролик Сеня среди электората тщетно пытается отыскать долбодятлов, которые согласятся повторно наступить на грабли бренда «Яйценюк».
Еякуляцію скаженого собаки Яйценюкові на всю очкасту харю!
грабли Бубочки - минус 300 миллиардов в Бюджет.
Знаешь, зе-тыпил, "грабли" Яценюка мне БОЛЬШЕ нравятся!
Но соткудова тебе-дебилу прымарудылось, шо я тащу за ЗЕлёносопельного БлаЗЕня Оманского и его падлючую ЗЕ-камарилью?
Уже никак. В этом и смысл новой реальности. Ее не просто так создавали. Сначала в головах, а потом и на практике.
не пули ни простого решения!???