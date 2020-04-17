 В Україні зараз популісти, які складні питання обіцяли вирішити простими рецептами. Немає простих шляхів, - Яценюк

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму 17 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Тема нинішньої дискусії: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби і розрухи?".

Арсеній Яценюк наголосив, що сьогодні нація повинна об’єднатися перед викликами: "Об’єднатися в тому, що для нас наша українська держава – це найвища цінність. Що громадянин України – це найвища цінність нашої держави. Об'єднатися в тому, що у нас є спільна правда".

"У нас можуть бути різні суспільно-політичні погляди, і це нормально. Але спільна правда полягає в тому, що Росія напала на Україну. Що на Майдані розстрілювали українців, які боролися за незалежність України. Що режим, який підтримувався Путіним і Росією, хотів знищити європейську перспективу України. Спільна правда в тому, що сьогодні Україні потрібна професійна влада з політичним лідерством", - підкреслив він.

Прикладом такого політичного лідерства Арсеній Яценюк назвав канцлерку Німеччини Ангелу Меркель: "Сьогодні вся Європа і весь світ побачили, що той, хто є справжнім політичним лідером, хто стоїть на справжніх цінностях, - завжди виведе націю, країну і державу з найбільшої кризи. Те саме сьогодні потребує Україна".

Він також згадав сьогоднішню статтю у Financial Times, в якій були слова президента Франції Емануеля Макрона про загрози приходу популістів до влади в Європі: "Дозволю собі з ним не погодитися. В Європі вже популісти. Вони вже прийшли. В Україні сьогодні, на жаль, так само популісти, які казали, що найбільш складні питання вирішать найпростішими рецептами. Немає простих рішень".

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що найважливіше нині - базові цінності, на яких "тримається кожна держава і кожна нація". "У 2014 році ми встояли тільки по одній причині – ми були всі разом. І навіть розбіжності, які у нас були, - а вони завжди присутні, це природно для кожної країни, - ми відклали їх. Адже ми знали, що у нас на порядку денному найбільший виклик – існування України і кожного українця. Тому ми виграли тоді і зараз повинні виграти", - сказав Арсеній Яценюк.

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Окрім Арсенія Яценюка участь у онлайн дискусії також взяли:

- Мирослав Маринович, філософ, правозахисник, Віце-ректор Українського Католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня";

- Віталій Портников, журналіст, публіцист;

- Олександр Турчинов, Голова Верховної Ради України, в. о. Президента України – 2014 рік, Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-19 роках;

- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні;

Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський Безпековий Форум – центральний міжнародний форум України з обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ – Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".