 У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Антикризовий штаб Одеської області.

У повідомленні зазначається: "В Одеській області виявлено ще 4 нові випадки COVID-19. Це крім тих 93, які були озвучені вранці.

Таким чином, у нашому регіоні вже 97 осіб хворі на COVID-19. З них 33 - в Одесі, 25 в Подільську. Вік наймолодшого хворого - 3 роки, найстаршого - 87 років.

Крім того, серед "новеньких" - три представниці УПЦ МП із Теплодара. Раніше в Теплодарському жіночому монастирі хвороба була виявлена ​​в однієї з черниць".

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