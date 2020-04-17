 У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Антикризовий штаб Одеської області.
У повідомленні зазначається: "В Одеській області виявлено ще 4 нові випадки COVID-19. Це крім тих 93, які були озвучені вранці.
Таким чином, у нашому регіоні вже 97 осіб хворі на COVID-19. З них 33 - в Одесі, 25 в Подільську. Вік наймолодшого хворого - 3 роки, найстаршого - 87 років.
Крім того, серед "новеньких" - три представниці УПЦ МП із Теплодара. Раніше в Теплодарському жіночому монастирі хвороба була виявлена в однієї з черниць".
бактеріологічна зброя,якою на Паску вирішили скористатись ФСБ-шники в рясах в Україні спрацює не відразу
не зізнаються... (тайна исповеди...)
😇
Об этом сообщается на странице академии в Facebook.
"16 апреля, около 21:00, Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - указано в сообщении.
ПЦР-тесты на COVID-19 были сделаны 14 апреля по распоряжению городского головы Киева Виталия Кличко.
Сообщается, что письменное подтверждение положительных результатов тестов ожидается 17 апреля.
По информации академии, все заразившиеся пребывают в общежитии на самоизоляции. Их состояние здоровья контролируют медработник
ПЦР-тестирование в духовной академии осуществляли и 15 апреля, однако его результаты пока неизвестны
Киевская духовная академия занимается подготовкой священников, церковных ученых и преподавательского состава для богословских учебных заведений. Находится на территории Киево-Печерской лавры.
https://antikor.com.ua/articles/373868-v_kievskoj_duhovnoj_akademii_proizoshlo_massovoe_zarahenie_covid-19
Хочуть добитися щоби до їх церков ніхто вже не ходив! - от же ж ..раскольніки!
какая она нафиг "украинская"?
быдлячья страна, быдлячьи журнашлюхи, работающие на врага...
а зато у нас чернозем и сотни тыс. народных песен!!111
а все злые будут - "гореть вечно")
чого говориш "нас",якщо тебе від ненависті до України "аж вивертає" ?
якщо кожен "ісконно вєрующій" усвідомить ,що смерть в його родині(на жаль ,статистика безжальна річ) - з вини московського попа...
а в білорусів..
я навіть Хроніки почав їм писати..білоруською...)
Pavlo Dudra "Covid-2019 або хронікі Дупы ў Беларусі"
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14 красавіка 2020
Расейцы пачалі перекапивать некаторыя дарогі на мяжы з Беларуссю. Расейцы такім чынам вырашылі перакрыць слаба кантраляваныя участки.Опыт каранціну дарог в Ухани.
16 красавіка 2020.
-Беларусь абышла Украіну па агульнай колькасці заражаных людзей.
-Минздрав Беларусі выдаў загад аб выпіскі з бальніц пацыентаў з COVID-19 у «няцяжкай форме» і з «пазабальнічнуой пнэўманію».
17 красавіка 2020
Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі ўвяло дзяржаўнае рэгуляванне цэн на туалетная папера, запалкі, пітную вада і іншыя.
20 красавіка 2020
Бацька :"Будзем вучыцца ў суботу. Гэта будзе навучальны дзень. Не проста так у суботу - працы там, факультатывы і іншае, а поўны навучальны дзень. Таму што трошкі адсталі, тыдзень ж прагулялі лішнюю"
25 красавіка 2020.
Рэспубліканскі Суботнік.