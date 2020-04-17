EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
  3349  55
Матеріали за темою:
Все про:карантин (3046) монастир (13) Одеська область (1205) COVID-19 (3924) коронавірус (2593)

 У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус

В Одеській області виявлено ще 4 нові випадки COVID-19 за добу, 3 з них у Теплодарському жіночому монастирі (УПЦ МП).

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Антикризовий штаб Одеської області.

У повідомленні зазначається: "В Одеській області виявлено ще 4 нові випадки COVID-19. Це крім тих 93, які були озвучені вранці.

Таким чином, у нашому регіоні вже 97 осіб хворі на COVID-19. З них 33 - в Одесі, 25 в Подільську. Вік наймолодшого хворого - 3 роки, найстаршого - 87 років.

Крім того, серед "новеньких" - три представниці УПЦ МП із Теплодара. Раніше в Теплодарському жіночому монастирі хвороба була виявлена ​​в однієї з черниць".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Іонинському монастирі в Києві запровадили карантин через спалах коронавірусу, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189893
 
 
 Топ коментарі
 
неправдива ФОТКА.

бактеріологічна зброя,якою на Паску вирішили скористатись ФСБ-шники в рясах в Україні спрацює не відразуУ монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6183
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чи не новость, а вот ежели бы обнаружили сифилис тогда ... )))
 показати весь коментар
 
неправдива ФОТКА.

бактеріологічна зброя,якою на Паску вирішили скористатись ФСБ-шники в рясах в Україні спрацює не відразуУ монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 6183
 показати весь коментар
 
 
бо тільки РПЦвУ продовжує масові 'богослужіння
 показати весь коментар
 
 
Коронавірус знає на кому ні де ставити печатки,тому вичищає цю брудну нечисть попів-зрадників з рпц мп.
 показати весь коментар
 
як тепер визначити оте коло людей, які чи занесли, чи підчіпили ?
не зізнаються... (тайна исповеди...)
 показати весь коментар
 
 
Наверное лесбиянили с настоятельницей, а та до этого ездила молиться ко святым местам средиземноморья где святые апостолы проповедовали
 показати весь коментар
 
з довбнями трускавецькими в Куршевелі були? У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 5527
 показати весь коментар
 
 
Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монашек". Источник: https://censor.net.ua/n3189893
 показати весь коментар
 
хороше побажання для кацапських холуїв.... заодно можеш мертвечукам і бойкам здоровя побажати
 показати весь коментар
 
 
тоді передавай привіт гундяю.... на Волині багато таких правоцлавно кацапнутих?
 показати весь коментар
 
 
Вся Волинь православна, особливо Полісся
 показати весь коментар
 
я питаю про кацапську православну сатанинську церкву
 показати весь коментар
 
 
то в нас на Поліссі москалики проживають, чи внуки нквдшників, які нищили все українське на заході України?
 показати весь коментар
 
На Поліссі проживають найбільш традиційні українці, які дуже негативно ставляться до будь-яких змін у їхньому житті
 показати весь коментар
 
знайомий з Луцька називає їх палестинцями і дуже погано про них відзивається..... а зміни відбулися з приходом совєтів.... память коротка в цих придурків
 показати весь коментар
 
 
На свечки преза не надели, вот монашки залетели..
😇
 показати весь коментар
 
 
У 19 человек из Киевской духовной академии Украинской православной церкви Московского патриархата выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщается на странице академии в Facebook.

"16 апреля, около 21:00, Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - указано в сообщении.

ПЦР-тесты на COVID-19 были сделаны 14 апреля по распоряжению городского головы Киева Виталия Кличко.

Сообщается, что письменное подтверждение положительных результатов тестов ожидается 17 апреля.

По информации академии, все заразившиеся пребывают в общежитии на самоизоляции. Их состояние здоровья контролируют медработник

ПЦР-тестирование в духовной академии осуществляли и 15 апреля, однако его результаты пока неизвестны

Киевская духовная академия занимается подготовкой священников, церковных ученых и преподавательского состава для богословских учебных заведений. Находится на территории Киево-Печерской лавры.

https://antikor.com.ua/articles/373868-v_kievskoj_duhovnoj_akademii_proizoshlo_massovoe_zarahenie_covid-19
 показати весь коментар
 
а они в короновирусную сотню входят или свеженькие?
 показати весь коментар
 
 
Московський патріархат грається з вогнем.
Хочуть добитися щоби до їх церков ніхто вже не ходив! - от же ж ..раскольніки!
 показати весь коментар
 
 
Они просто исполняют наказы своего дедушки Ху:
У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 875
 показати весь коментар
 
 
Боже праведный!! А они где умудрились его подцепить!!!!
 показати весь коментар
 
 
От тому там вище гусарів просили промовчати))
 показати весь коментар
 
 
Ні одного випадку захворювання в синагогах.Як таке може бути?Ось що буває,коли при владі іуди. У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 420
 показати весь коментар
 
 
Кто наслал на гоев вирус? - Яхве. А оН чей божок? - Таки так.
 показати весь коментар
 
короновірус боїться звинувачень в антисемітизмі У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1120
 показати весь коментар
 
Яка УПЦ ???То НЕ УКРАЇНСЬКА церква , бо фанати кацапського Гундяната не можуть бути (апрiорi) вiрними УКРАЇНСЬКОI церкви
 показати весь коментар
 
 
сто разів вже казав і залишаюся при думці що редактори Цензора -МАЛООСВІЧЧЕНА ШКОЛОТА У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 1095
 показати весь коментар
 
 
Уж не посещал ли этих монашек, конечно исключительно с духовными требами, некто Паша по кликухе Мерседес? Или к примеру некий мирянин Новинский? Иначе с чего бы это, "сёстрам" ведущим аскетический типа образ жизни заразу подцепить? У монастирі УПЦ на Одещині у трьох монахинь виявлено коронавірус - Цензор.НЕТ 7539
 показати весь коментар
 
 
Пля - был же закон, что название "церковь Московского патриархата"
какая она нафиг "украинская"?
быдлячья страна, быдлячьи журнашлюхи, работающие на врага...
 показати весь коментар
 
 

а зато у нас чернозем и сотни тыс. народных песен!!111

а все злые будут - "гореть вечно")
 показати весь коментар
 
был чернозём - остались только песни...
 показати весь коментар
 
 
а яке ти маєш відношення до української культури,Козлов ?

чого говориш "нас",якщо тебе від ненависті до України "аж вивертає" ?
 показати весь коментар
 
Та может быть то ненависть не к Украине, а к бардаку в Украине...
 показати весь коментар
 
Потому шо у меня родной не российский язык. А почему вы спрашиваешь?
 показати весь коментар
 
А в заглавии гнида вообще вроде бы как "ошиблась", ну, недописала "МП"...
 показати весь коментар
 
Может хоть вирус изведёт с Украины...МП падриархат..?
 показати весь коментар
 
 
НІ... його можуть "вивести" лише самі віряни.

якщо кожен "ісконно вєрующій" усвідомить ,що смерть в його родині(на жаль ,статистика безжальна річ) - з вини московського попа...
 показати весь коментар
 
А они говорили,что токо гомосексуализм приводит к КВ,Онухрий там давно был,с пастырским проникновением?
 показати весь коментар
 
 
Найтупіша "боротьба з вірусом" в світі все таки не в нас,В росії чи КНДР
а в білорусів..

я навіть Хроніки почав їм писати..білоруською...)

Pavlo Dudra "Covid-2019 або хронікі Дупы ў Беларусі"
...
14 красавіка 2020
Расейцы пачалі перекапивать некаторыя дарогі на мяжы з Беларуссю. Расейцы такім чынам вырашылі перакрыць слаба кантраляваныя участки.Опыт каранціну дарог в Ухани.

16 красавіка 2020.
-Беларусь абышла Украіну па агульнай колькасці заражаных людзей.
-Минздрав Беларусі выдаў загад аб выпіскі з бальніц пацыентаў з COVID-19 у «няцяжкай форме» і з «пазабальнічнуой пнэўманію».

17 красавіка 2020
Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі ўвяло дзяржаўнае рэгуляванне цэн на туалетная папера, запалкі, пітную вада і іншыя.

20 красавіка 2020
Бацька :"Будзем вучыцца ў суботу. Гэта будзе навучальны дзень. Не проста так у суботу - працы там, факультатывы і іншае, а поўны навучальны дзень. Таму што трошкі адсталі, тыдзень ж прагулялі лішнюю"

25 красавіка 2020.
Рэспубліканскі Суботнік.
 показати весь коментар
 
 
Хай ще на венеричні захворювання перевірять ..)))))))))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору