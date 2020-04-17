 "Їб#нулась", - "слуга народу" Дубінський про колегу по фракції Богуцьку

Свою позицію народний обранець озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є дві версії того, що відбувається.

Ліза Богуцька таки їб@нулась. Здійснює глибокий а#ілінгус для переходу на посаду в уряді", - написав він.

"ТП ЛБ", - додав депутат на адресу Богуцької через певний час.

Раніше Богуцька розкритикувала в коментарях у Фейсбуці своїх колег по фракції Дубінського, Бужанського, Полякова та Василевську-Смаглюк. "Це самісіньке дно фракції СН", - написала нардеп про колег.



