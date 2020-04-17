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 Політика України
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Все про:Сакварелідзе (154) Богуцька Ліза (11) Слуга народу (802) Дубінський (104) Бужанський (27) Василевська-Смаглюк (27) Віталій Безгін (9) Поляков_Антон (28)

 "Це самісіньке дно фракції СН", - "слуга народу" Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції

Депутат "Слуги народу" Ліза Богуцька різко висловилася проти своїх колег по фракції Олександра Дубінського, Антона Бужанського, Антона Полякова та Ольги Василевської-Смаглюк.

Свою позицію Богуцька висловила в коментарі у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Так, депутат різко відреагувала на пост колишнього заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе. Той поскаржився, що депутат СН Василевська-Смаглюк звинуватила його в провалі реформи прокуратури.

"Головне, що їх позбутися неможливо. Вона, Дубіна, Бужанський - це самісіньке дно фракції СН", - написала Богуцька в коментарі.

Також депутатці не до вподоби дії її колеги Антона Полякова, що зареєстрував понад 6 тисяч поправок до "антиколомойського" закону.

"Урод кончений", - прокоментувала Богуцька дії Полякова під постом у свого колеги по фракції Віталія Безгіна.

Це самісіньке дно фракції СН, - слуга народу Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції 01
Це самісіньке дно фракції СН, - слуга народу Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції 02
Це самісіньке дно фракції СН, - слуга народу Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції 03
Це самісіньке дно фракції СН, - слуга народу Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189889
 
   
 Топ коментарі
 
Вы там все ДНО. Ниже дна. Метку ставить негде.
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Вы там все ДНО. Ниже дна. Метку ставить негде.
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Рептилоиды сами себя кушают, как крысы в бочке.
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да у нас вся страна - дно пробитое. дальше-хуже. не знаю насколько будет еще (боюсь предположить)
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Надо с низшими странами сравнивать. Пока не достигнем уровня Буркина-Фасо и Бурунди, беспокоиться не о чем.
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Президент Бурунди до политики был преподавателем в университете.

Президент Буркина Фасо до политики 5 лет был главой их нацбанка.

Президент Украины до политики стучал писюном по пианино. А в политику вообще не заходил.
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Они там в СН все одинаковые, никто адекватный в это д@рьмо не захотел бы пачкаться...
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Хоть и дно, но очень ценное для бубочки.
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интересная иерархия ...дно , равнина , вершина
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Шапито ЗЕбильное, НАВЫБЫРАЛИ, ЗЕскот.
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Матершинники -космополиты должны быть изгнаны из Рады.Ждать недолго.Осенью.
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Ну наконец-то хоть в чем-то можно с ней согласиться
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А по мне так никакой разницы между Богуцкой, Дубинским и Бужанским нет. Все гαβно!
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Чи знаєте ви, що таке "ГОМЕРИЧНИЙ РЕГІТ"???!!! Ні, Ви не знаєте, що таке "ГОМЕРИЧНИЙ РЕГІТ"... Це регіт, що виникає, коли дурна, як пробка, Ліза Богуцька, яка змушена була чотири роки тому втекти з "Цензора", бо з неї не сміявся тільки лінивий, називає своїх колег по фракції "ДНОМ"!!! Якщо вони - "ДНО", то Ліза просто "чорна дірка"...
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Я це пам"ятаю... Це, у лексиконі її колег-журналістів, іменується "подвійними стандартами"...
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какие всё ж у народных депутатов одухотворённые лица и горящие реформацией глаза!
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Чтобы профессионально стричь купоны, для чего еще ?
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Она гордится, что всплыла, или хвастается, что не тонет???
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хотел написать - гадючье кубло... нет! до гадюк они еще не доросли...
комок глистов...
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Это Вы их похвалили "Це самісіньке дно фракції СН", - "слуга народу" Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції - Цензор.НЕТ 5449
Вообще это инфузории с одним рефлексом хватательным
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Богуцкая поддерживает грузина который скрывается в Украине от уголовного преследования у себя на Родине за воровство и организацию издевательств в тюрьмах. Ну и кто эта Богуцкая после этого если не дно? Все забыли как она человека убила?
8 октября 2018 года Елизавета Богуцкая стала участником ДТП, в котором под колесами её автомобиля был сильно травмирован пешеход. Ночью того же дня он скончался в больнице.
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Опять у тебя прокси сломался.. Купи уже нормальный ВПН.. Задолбал.
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Сакварелідзе, без Порошенка, як без пряників....
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Слуги народа это и есть полное дно!
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Святкуєш, ватка? Долари на рублі вже поміняв?
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Как вспомню тот бред авторства этой Богутской , который сюда копипастили зебилы во время предвыборной компании, то ещё смешнее становится "Это самое дно фракции СН", - "слуга народа" Богуцкая о Дубинском, Бужанском и ряде коллег по фракции - Цензор.НЕТ 6519
Пля, и этот маразм парализовал всё в крупнейшей европейской стране...
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Настоящее дно - это 73%.
И фиг его знает, что с этим дном делать - невменяемые.
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Если у рошена было полтора два десятка адекватных депутата, остальные воры, коррупционеры и пр.сволочь, то у блазня уже прогресс, здесь мы уже можем насчитать два, три десятка адекватных, остальные коллаборанты, предатели и недоумки, самых выдающихся назвала богуцкая.
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І хто ж там адекватний?
Чи Ви мали на увазі адекВатних?
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Самок дно там начинается с лидера партии, президента страны
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После голосования в Раде за законопроект об изменениях в Регламент, за который не голосовало часть "слуг народа", связываемых с олигархом Игорем Коломойским, резко обострилось противостояние внутри президентской фракции.
Причем вылилось оно в поток взаимных оскорблений и обвинений во внутрипартийном чате и в анонимных телеграм-каналах, которые ведут "слуги народа".
Из сообщений из чата "мажоритарщиков" "Слуги народа", где депутат Никита Потураев обратился к неким коллегам по фракции, которых он обозначил как "темных г@вномесов", а также использовал в их отношении иные оскорбительные дефиниции, которые объединяло наличие слова "темный".
Вероятно, имеются в виду депутаты от "Слуги народа", которые ведут телеграм-канал "Темный рыцарь".
Связь с ним приписывают нардепам из так называемой "группы Коломойского". В частности, Александру Дубинскому, но сам он это отрицает.
"Эй, темный пид@рок! Я знаю, ты ссыкливый анонимный клоп". "Топчи землю пока, мразь - ты нам еще пригодишься". "Эй, темные г@вномесы!". "Но вот вам новая история. Вы же ее мужественно засунете себе в анус, верно? Или сглотнете - уж не знаю, как у вас там пид@рков водится". "Не тебе путинской шлюхе рассказывать о связях других с эрэфией", - это далеко не полный список цитат Потураева.
https://informator.press/sluha-naroda-poturaev-nazval-kolleh-po-fraktsyy-putynskymy-shliukhamy-foto/
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Пусть редакция "Цензора" немного копнёт в легенду госпожи Буээ... Она - "дипломированный психиатр, успешный дизайнер, бескомпромиссный патриот, бесстрашная некорыстолюбивая активистка"; всё это замечательно звучит в её саморекламе, но кто-нибудь хотя бы пытался пройтись по озвученным "фактам" и найти достоверные свидетельства? а не просто красивые бла-бла в исполнении тёти, любящей бесконечное "тирамису", и наконец дорвавшейся до бездонного корыта с этой вкусняшкой...
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Якщо таке дно, то які "вершки" Всі ви там є продуктом харчування Тобто: те, що на виході від харчів
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интересно кстати о так называемых поправках в закон о децентрализации. Экспертный отдел Верховной рады в своем заключении камня на камне не оставил - он противоречит и конституции и закону о местном самоуправлении. Но, кого интересует мнение каких то там работников экспертов ? - Баттл между имбецилами и олигофренами. Вот то что хавает быдлос. Хавай свой силос, быдлонаселение, только не удивляйся что подавишься чем-то неприятным на вкус, цвет и запах
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Так как их выбирали в команду? Кандидат должен иметь IQ минимальный, не иметь связи с бизнесом и опыта в нем, чистый в достижениях, должен легко поддаваться гипнозу. - Идеальный Зе Слуга народа.
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