 "Це самісіньке дно фракції СН", - "слуга народу" Богуцька про Дубінського, Бужанського і деяких інших колег по фракції

Свою позицію Богуцька висловила в коментарі у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Так, депутат різко відреагувала на пост колишнього заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе. Той поскаржився, що депутат СН Василевська-Смаглюк звинуватила його в провалі реформи прокуратури.
"Головне, що їх позбутися неможливо. Вона, Дубіна, Бужанський - це самісіньке дно фракції СН", - написала Богуцька в коментарі.
Також депутатці не до вподоби дії її колеги Антона Полякова, що зареєстрував понад 6 тисяч поправок до "антиколомойського" закону.
"Урод кончений", - прокоментувала Богуцька дії Полякова під постом у свого колеги по фракції Віталія Безгіна.
https://mp3iq.com/m/380834-lv-vsk-muziki/133820707-na-cvintar-tih-m-neb-zhchiki-splyat-lish-v-ter-travoyu-hita-.../
Президент Буркина Фасо до политики 5 лет был главой их нацбанка.
Президент Украины до политики стучал писюном по пианино. А в политику вообще не заходил.
жаннв агузарова?
комок глистов...
Вообще это инфузории с одним рефлексом хватательным
8 октября 2018 года Елизавета Богуцкая стала участником ДТП, в котором под колесами её автомобиля был сильно травмирован пешеход. Ночью того же дня он скончался в больнице.
Пля, и этот маразм парализовал всё в крупнейшей европейской стране...
И фиг его знает, что с этим дном делать - невменяемые.
Чи Ви мали на увазі адекВатних?
Причем вылилось оно в поток взаимных оскорблений и обвинений во внутрипартийном чате и в анонимных телеграм-каналах, которые ведут "слуги народа".
Из сообщений из чата "мажоритарщиков" "Слуги народа", где депутат Никита Потураев обратился к неким коллегам по фракции, которых он обозначил как "темных г@вномесов", а также использовал в их отношении иные оскорбительные дефиниции, которые объединяло наличие слова "темный".
Вероятно, имеются в виду депутаты от "Слуги народа", которые ведут телеграм-канал "Темный рыцарь".
Связь с ним приписывают нардепам из так называемой "группы Коломойского". В частности, Александру Дубинскому, но сам он это отрицает.
"Эй, темный пид@рок! Я знаю, ты ссыкливый анонимный клоп". "Топчи землю пока, мразь - ты нам еще пригодишься". "Эй, темные г@вномесы!". "Но вот вам новая история. Вы же ее мужественно засунете себе в анус, верно? Или сглотнете - уж не знаю, как у вас там пид@рков водится". "Не тебе путинской шлюхе рассказывать о связях других с эрэфией", - это далеко не полный список цитат Потураева.
https://informator.press/sluha-naroda-poturaev-nazval-kolleh-po-fraktsyy-putynskymy-shliukhamy-foto/
https://ukrvision.com.ua/yak-nardep-dopomig-likarni-dubinskij-prodav-b-u-aparati-shvl-po-cini-novix/