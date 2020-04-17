 США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це стосується науки і епідеміології. Нам потрібно зрозуміти, що сталося для того, щоб скоротити ризик для американців у найближчі дні, тижні й місяці та відновити світову економіку. Це дуже важливо", - заявив Помпео в ефірі телеканалу.
За словами голови держдепу, адміністрація президента США Дональда Трампа "все ще намагається" отримати від Китаю дозвіл на огляд експертами лабораторії, з якої, на думку Вашингтона, почав поширюватися коронавірус COVID-19.
Помпео наголосив, що "наразі стало гранично зрозуміло, що Комуністична партія Китаю і Всесвітня організація охорони здоров'я не донесли цю інформацію (про вірус - ред.) до міжнародної громадськості, як від них було потрібно".
Він зазначив, що саме через те, що Китай приховує інформацію про COVID-19, світ зіткнувся з "цією глобальною пандемією".
Напередодні Помпео заявив, що вважає, що Китай має нести відповідальність за те, що не в повному обсязі надав наявну в його розпорядженні інформацію про коронавірус COVID-19.
"Китайський уряд має сказати правду, і його варто притягнути до відповідальності", - заявив голова держдепу в ефірі телеканалу Fox News.
За його словами, він провів численні бесіди з колегами з різних країн світу. "Всі вони теж бачать відсутність своєчасної загальної інформації. Це не просто поставило під загрозу американців, це поставило під загрозу людей у всьому світі", - зазначив Помпео.
Раніше американський телеканал CNN повідомляв, що влада США вивчає версію того, що джерелом COVID-19 був не ринок в Ухані, а лабораторія в цьому самому місті. У Вашингтоні не вважають, що вірус пов'язаний із якою-небудь роботою над біологічною зброєю, його поширення, мабуть, було випадковістю, зазначає CNN. Таку теорію просувають прихильники президента США Дональда Трампа, зокрема деякі республіканці в Конгресі.
Телеканал Fox News із посиланням на джерела, в свою чергу, повідомляв, що коронавірус COVID-19 зберігався в лабораторії в Ухані, й "нульовим пацієнтом" був її працівник. За даними джерел телеканалу, на уханьському ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів, а за допомогою цієї версії Китай намагався відвернути увагу від лабораторії.
Американские спецслужбы проинформировали Госдеп о попытках давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения. Вопрос касался о возможности передачи вируса 2019- nCoV через почтовые посылки. ВОЗ выступило с заявлением о невозможности такого заражения. На запрос Госдепа о достоверности данного заявления, специалисты военной медико-биологической службы США сообщили что в условиях закрытого почтового отправления вирус 2019nCoV может сохранять свою вирулентность приблизительно около 5 дней.
Из доклада военно-биологической службы США.
Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
Всех клоунов нужно п.здить...
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5 марта 2020 г. на экстренном заседании правительства Италии было принято решение об использовании в качестве протокола предотвращения распространения Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) протокола разработанного медико-биологической службой вооруженных сил США (US Army Biomedical Services).
Данный протокол базируется на следующих позициях:
1. Вирус «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) является высоко мутационным биологическим объектом. На данный момент точно зафиксировано 5 типовых модификаций вируса, достаточно резко отличающихся от исходного образца начала эпидемии. Общее содержание мутированных форм в европейских образцах составляет 3,5-6.6 % ( *в китайских 1,6-5,8 %.).
2. Инкубационный, латентный период развития вируса в организме носителя составляет приблизительно 24 дня.
3. Контагиозная вирулентность вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) в зависимости от мутационной формы может колебаться от 15 до 40 %.
4. В связи с повышением и ростом общего содержание мутированных форм в европейских образцах, возникает увеличенный риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными тест-системами и очень высокий риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными экспресс тест-системами.
5. Единственным профилактическим методом действенным в данной ситуации является карантинное закрытие территорий.
та його вже звільнили заднім числом і все зачистили...та всі знають як це робиться,саме тому там ввели тотальну цензуру на тему к.віруса у ЗМІ потрапляє тільки та інформація,що погоджено з владою.
атомной бомбой ******* ,в начаде января !!
Они сегодня провели инвентаризацию и уточнение за весь предыдущий период.
чайнобиль китайцям однаково з рук не зійде
В США сейчас грубо говоря 700 000 зараженных, на них приходится примерно 32 000 умерших. Пропорционально увеличиваем количество до вашего гриппа и получаем примерно 32 000 х 70 = 2 240 000. А ведь у этого вируса заразность - больше чем у гриппа.
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Це так саме, як росіяни полізли на наші позиції, вбили наших військових, ми спалили пару російських танків Т-72 і зажмурили з десяток росіян, а наш прес-центр АТО говорив про провокації, а не військовий конфлікт з росією.