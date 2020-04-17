EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 За кордоном, Здоров'я
  7138  63
Матеріали за темою:
Все про:Китай (581) США (6433) Помпео (242) COVID-19 (3924)

 США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео

США продовжують вимагати від Китаю пояснень із приводу причин виникнення коронавірусу COVID-19, повідомив у п'ятницю держсекретар США Майк Помпео в ефірі телеканалу Fox Business.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це стосується науки і епідеміології. Нам потрібно зрозуміти, що сталося для того, щоб скоротити ризик для американців у найближчі дні, тижні й місяці та відновити світову економіку. Це дуже важливо", - заявив Помпео в ефірі телеканалу.

За словами голови держдепу, адміністрація президента США Дональда Трампа "все ще намагається" отримати від Китаю дозвіл на огляд експертами лабораторії, з якої, на думку Вашингтона, почав поширюватися коронавірус COVID-19.

Помпео наголосив, що "наразі стало гранично зрозуміло, що Комуністична партія Китаю і Всесвітня організація охорони здоров'я не донесли цю інформацію (про вірус - ред.) до міжнародної громадськості, як від них було потрібно".

Читайте також: Генсек ООН Гутерреш попередив про світову "епідемію дезінформації", що супроводжує пандемію коронавірусу

Він зазначив, що саме через те, що Китай приховує інформацію про COVID-19, світ зіткнувся з "цією глобальною пандемією".

Напередодні Помпео заявив, що вважає, що Китай має нести відповідальність за те, що не в повному обсязі надав наявну в його розпорядженні інформацію про коронавірус COVID-19.

"Китайський уряд має сказати правду, і його варто притягнути до відповідальності", - заявив голова держдепу в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, він провів численні бесіди з колегами з різних країн світу. "Всі вони теж бачать відсутність своєчасної загальної інформації. Це не просто поставило під загрозу американців, це поставило під загрозу людей у всьому світі", - зазначив Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу у світі вже померло понад 100 тисяч осіб

Раніше американський телеканал CNN повідомляв, що влада США вивчає версію того, що джерелом COVID-19 був не ринок в Ухані, а лабораторія в цьому самому місті. У Вашингтоні не вважають, що вірус пов'язаний із якою-небудь роботою над біологічною зброєю, його поширення, мабуть, було випадковістю, зазначає CNN. Таку теорію просувають прихильники президента США Дональда Трампа, зокрема деякі республіканці в Конгресі.

Телеканал Fox News із посиланням на джерела, в свою чергу, повідомляв, що коронавірус COVID-19 зберігався в лабораторії в Ухані, й "нульовим пацієнтом" був її працівник. За даними джерел телеканалу, на уханьському ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів, а за допомогою цієї версії Китай намагався відвернути увагу від лабораторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189887
 
   
 Топ коментарі
 
У параши заодно запросите... США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса, - Помпео - Цензор.НЕТ 3960
 показати весь коментар
 
Треба починати з "Вектора" у Новосибірську і поступово переходити до Уханя!
 показати весь коментар
 
то кремль посіяв - китайці не винуваті
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Давно пора.а еще компенсацию пусть узкоглазые платят.всему миру
 показати весь коментар
 
 
covid-19 народжений ще в 2017 як грві і пустили його гуляти-мутувати тоді по світу
 показати весь коментар
 
 
А за это тогда вообще сбросить атомную бомбу на них.они еще должны ответить за одноразовые свои товары !желтые гандоны
 показати весь коментар
 
 
И не говори.из за этих ***** сов шашлыки накрылась медным тазом.за такое можно и ядерной бомбой их отрихтовать
 показати весь коментар
 
 
01.02.2020 г.

Американские спецслужбы проинформировали Госдеп о попытках давления финансовой группы Alibaba Group на Всемирную организацию здравоохранения. Вопрос касался о возможности передачи вируса 2019- nCoV через почтовые посылки. ВОЗ выступило с заявлением о невозможности такого заражения. На запрос Госдепа о достоверности данного заявления, специалисты военной медико-биологической службы США сообщили что в условиях закрытого почтового отправления вирус 2019nCoV может сохранять свою вирулентность приблизительно около 5 дней.

Из доклада военно-биологической службы США.
Латентный (*скрытый) период развития заболевания - до 30 суток.
Основная причина смерти - полиорганная недостаточность в результате иммунного поражение организма неизвестной этиологии. (*вирус поражает все органы человека. Специфического действия на какой либо не выявлено.Кроме того это означает что даже в случае излечения последствия для организма сохраняются).
Повышение температуры не есть диагностическим признаком, а развивается уже после поражения органов.
Вирус 2019nCoV не передается через продукты питания. Основной зафиксированный метод передачи - воздушно-капельным путем. Стандартные марлевые повязки распространения вируса не задерживают.
Возбудитель вируса относится к новой ветви короновирусов, имеющей принципиальные отличия от известных науке.
Специфического лечения вируса пока не существует, Все известные случаи излечения связаны с применением для лечения препаратов специфической терапии для ВИЧ.
 показати весь коментар
 
 
Из паРаши массово съезжают заражённые китайцы на родину !
 показати весь коментар
 
 
В параше вспышка пневмонии была еще в прошлом году в Сибири. Не оттуда ли рога?
 показати весь коментар
 
 
Я не очень верю в теории заговора, но коронавирус появился в Китае, а позже в Штатах после того, как те подписали между собой "большой договор", который постепенно выдавливает парашу с рынка нефти и газа. Саудиты и прочие нескрепные арабы к нефтюшке уже позже подключились- после того, как дедушка Ху совсем рамсы попутал...
 показати весь коментар
 
 
А ще цей договір завізували рептилоїди і з нібіру наслали теплу зиму
 показати весь коментар
 
То ли китайцы пытаются отвлечь, то ли Трамп пытается отвлечь на китайцев. Иначе ж придётся признаться, что ушами прохлопал...
 показати весь коментар
 
 
Та Путена клоун-Трамп выгораживает - переводит стрелки на Китай.
Всех клоунов нужно п.здить...
 показати весь коментар
 
 
От жеж англосакси... то не ту свиню заріжуть, то не ту свиню відгодують...
 показати весь коментар
 
 
схоже на маршрутку ...хтось "пукнув" а всі решта нюхають і думають про себе яка **** це зробила навіть тей хто то зробив теж думає яка падла ...
 показати весь коментар
 
С помощью простой,длинной веревки,можно точно определить,кто пукнул в автобусе.
 показати весь коментар
 
 
...але як це прив"язати до США Китаю та параші . ?
 показати весь коментар
 
 
Вы анекдот знаете? Вот так же, -как в анекдоте!
 показати весь коментар
 
Треба починати з "Вектора" у Новосибірську і поступово переходити до Уханя!
 показати весь коментар
 
 
В Новосибирске максимум мышу могли расчленить, или нескольких.
 показати весь коментар
 
 
И шо? Это вам так хочется. Может, скажешь, шо и антидот у вас есть?
 показати весь коментар
 
На "Векторе" есть, не сомневайтесь, но как об этом всем сказать? Паливно...
 показати весь коментар
 
А причём тут ягель? Ты кацапка берега попутала?
 показати весь коментар
 
Взрыв в центре вирусологии «Вектор» 16 сентября 2019 года | НГС - новости Новосибирска
16 вер. 2019 р. · Причина взрыва пока не установлена», - сообщила пресс-служба правительства. 16 сентября 18:20. В приёмной ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора корреспонденту НГС сообщили, ...
 показати весь коментар
 
 
Бойовий вірус вирвався на волю з лабораторії в Ухані.
 показати весь коментар
 
 
08.03.2020 г.

5 марта 2020 г. на экстренном заседании правительства Италии было принято решение об использовании в качестве протокола предотвращения распространения Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) протокола разработанного медико-биологической службой вооруженных сил США (US Army Biomedical Services).
Данный протокол базируется на следующих позициях:

1. Вирус «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) является высоко мутационным биологическим объектом. На данный момент точно зафиксировано 5 типовых модификаций вируса, достаточно резко отличающихся от исходного образца начала эпидемии. Общее содержание мутированных форм в европейских образцах составляет 3,5-6.6 % ( *в китайских 1,6-5,8 %.).

2. Инкубационный, латентный период развития вируса в организме носителя составляет приблизительно 24 дня.

3. Контагиозная вирулентность вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19) в зависимости от мутационной формы может колебаться от 15 до 40 %.

4. В связи с повышением и ростом общего содержание мутированных форм в европейских образцах, возникает увеличенный риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными тест-системами и очень высокий риск неполного обнаружения мутированных форм вируса стандартными экспресс тест-системами.

5. Единственным профилактическим методом действенным в данной ситуации является карантинное закрытие территорий.
 показати весь коментар
 
все кто имеет подобие интеллекта это понимают, китаезов нужно натянуть по полной. иначе обновленные версии ковида ***** весь мир
 показати весь коментар
 
 
что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник Источник: https://censor.net.ua/n3189887
та його вже звільнили заднім числом і все зачистили...та всі знають як це робиться,саме тому там ввели тотальну цензуру на тему к.віруса у ЗМІ потрапляє тільки та інформація,що погоджено з владою.
 показати весь коментар
 
 
то кремль посіяв - китайці не винуваті
 показати весь коментар
 
 
Спасибі! Твої поради - найдійєвіші. Організм бориться
 показати весь коментар
 
надо было по этой желтой мрази,
атомной бомбой ******* ,в начаде января !!
 показати весь коментар
 
 
тем временем у китайцев снова рекорды +1,290 умерших
 показати весь коментар
 
Нет там никаких рекордов.
Они сегодня провели инвентаризацию и уточнение за весь предыдущий период.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, уже начинают задаваться интересные вопросы!
 показати весь коментар
 
 
На початку існувала така версія, що китайці щось вивели, а Трамп видно щось нає завдяки своїй всюдисущій розвідці.
 показати весь коментар
 
В їх стані "трєбовать" вони можуть хіба що в таких падких на долари геополітичних лузерів як Україна.
 показати весь коментар
 
якщо вимагають, значить базу доказів уже накопали
чайнобиль китайцям однаково з рук не зійде
 показати весь коментар
 
Надо признать, что цензор блокирует все кто не поддается коронапсихозу)
 показати весь коментар
 
Особливо тих, хто пише що в Рівненській обл. виявлено 2 випадки коронавірусу, а про 240 "врут укросмі". США вимагають від Китаю інформацію про походження коронавірусу, - Помпео - Цензор.НЕТ 1266
 показати весь коментар
 
Ухань - город миллионник (почти 12 млн.человек), огромное количество рейсов по всему Китаю, невероятно развита сеть скоростных железных дорог . Так вот эпидемия началась в середине декабря, аэропорты и ж/д вокзалы закрыли 23 января, т.е. через месяц. Месяц!!! Всё летало и ездило, люди активно передвигались. Надо знать, что международный аэропорт Ухань Тяньхэ обслуживает чуть больше 20 млн.человек в год, порядка 1.660.000 человек в месяц. В праздничные дни пропускная способность увеличивается в разы. Представьте количество рейсов и пассажиров, запертых внутри авиалайнеров, дышащих одним воздухом... + железные дороги... Население Китая = 1.404.328.000 чел. 82924 - заболевшие 3342 - умершие О какой высокой вирулентности идёт речь? Что до "Страшной пандемии", об этом можно говорить когда высокая смертность среди всех возрастных групп, как было в США в 2017 (умерло 37 детей) наберите в интернете "Грипп США 2017" открываю новости ТАСС от 18 октября 2018 г., где говорится, что сезон гриппа 2017-2018 в США стал самым смертоносным с 1970г. -Переболели 49 млн.человек - 960000 были госпитализированы - 79000 летальный исход (среди них 37 детей) Заметьте это цифры опубликованы в 2018, когда "запроса" на панику не было. Вспышки также в крупных городах. И что? Вы об этом что-нибудь слышали? Почти миллион госпитализировано и 79000 умерли. Разве рыли траншеи в парках для захоронения людей, строили палаточные госпиталя - НЕТ конечно! ВСЁ шло в штатном режиме, всем (почти миллион человек) хватило место и в больнице и на кладбище.
 показати весь коментар
 
Так, ми чули про рекордно холодну зиму 2017-18 в США, questions?
 показати весь коментар
 
49 млн.человек - 960000 были госпитализированы - 79000 летальный исход

В США сейчас грубо говоря 700 000 зараженных, на них приходится примерно 32 000 умерших. Пропорционально увеличиваем количество до вашего гриппа и получаем примерно 32 000 х 70 = 2 240 000. А ведь у этого вируса заразность - больше чем у гриппа.
 показати весь коментар
 
Ти уставший. І несеш маячню. Тому що про яку заразність можна говорити, якщо Ухань закрили тільки через місяць коли з'явився перший пацієнт. Чому така заразна хвороба не розповзлася по всьому Китаю? Логічно думайте. І ваша арифметика це дитячий садок.
 показати весь коментар
 
 
Вот почему он не расползся по всему Китаю - разговор отдельный. Быть может у Китая и в правду есть вакцина.
 показати весь коментар
 
 
Ну якби було більше тестів то там би вже було тисяч 5 інфікованих. А це б дало більше можливостей для нагнітання паніки.
 показати весь коментар
 
Скорее всего китайцы не тестируют потому что поняли что это не вирус смертельный а истерия СМИ смертельная)
 показати весь коментар
 
Эй,козломордый,как дела у Гундяя? Еще жив,доходяга?
 показати весь коментар
 
Вроде недавно боролись против кремлёвской пропаганды, что вирус распространили американцы. Посмотрим как китайцы будут бороться против американской пропаганды. Попкон не подорожал? Надо затариться.
 показати весь коментар
 
В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.Источник: https://censor.net.ua/n3189887

_______________
Це так саме, як росіяни полізли на наші позиції, вбили наших військових, ми спалили пару російських танків Т-72 і зажмурили з десяток росіян, а наш прес-центр АТО говорив про провокації, а не військовий конфлікт з росією.
 показати весь коментар
 
Трамп наехал на потомков Мао, пора им сдавать "северных братьев", у которых получили прототип вируса!
 показати весь коментар
 
Да эти ушлепки все замутили со своими опытами, а ********* их прикрывала и сейчас прикрывает....
 показати весь коментар
 
Штаты обычно долго раскачиваются, но если начинают затягивать гайки - то тянут до упора.
 показати весь коментар
 
Американцы с ног сбились в поисках ответа на вопрос "откуда пошла сия зараза?" Еще 28 января Департамент юстиции объявил, о том, что "заведующему кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета и двум гражданам Китая предъявлены обвинения в связи с оказанием помощи Китайской Народной Республике". Д-р Чарльз Либер, 60 лет, заведующий кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета, был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления в связи с фальсифицированными заявлениями" относительно его научной деятельности в Ухани. Но не только Чарльз Либер интересует американцев. Взрыв в российской лаборатории "Вектора" в Кольцово, прогремевший 16 сентября 2019 года, также находится в фокусе внимания - как разведки США, так и китайских товарищей, кровно заинтересованных в поисках первых шагов вырвавшейся на свободу инфекции. Уже сейчас понятно, что человечество столкнулось с рукотворным модифицированным вирусом, способным к мутациям. И теперь заинтересованные стороны должны ответить на вопрос: с чьим конкретно "биологическим Чернобылем" мы имеем дело? Кому предъявлять итоговый счет: китайцам или русским? Полная статья: https://uazmi.net/news/post/fjm1A8ghzNrnIQPGGPIVH8
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору