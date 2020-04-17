 "Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки

Про свою боротьбу з хворобою Лана пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. 17 квітня, за її словами - 29-й день другої хвилі захворювання.
"Весь тиждень провели в денному стаціонарі, доньці крапельницями намагалися вгамувати кашель. Ніщо не спрацювало. Лор, алерголог, пульмонолог, гастроентеролог по своїй частині нічого не знайшли, що може його провокувати. Дочка навіть ковтнула зонд, щоб виключити рефлюкс", - написала Максимова.
За словами жінки, кашляти доньці просто "нічим". "Зупинилися на тому, що covid зачепив периферичні нервові закінчення в зоні трахеї, які, судячи з її ранішого кашлю, близько розташовані", - поділилася вона.
Лана пише, що кашель її дочки чутно в коридорі лікарні, як тільки піднімаєшся на поверх, а на задній стінці горла дівчинки з'явилися крововиливи.
"Я вже думаю, що якщо не спрацюють протикашлеві, то будемо пробувати барокамеру. Потрібно з лікарями порадитися, як у covid випадках. Раніше дітей піднімали на літаку, якщо кашель був незрозумілий", - зазначила Максимова.
Сама жінка скаржиться на запалені підщелепні лімфовузли.
Історію боротьби Лани Максимової і її сім'ї з COVID-19 можна прочитати тут.
==
Я имел ввиду что назвать в каментах украинцев хохлами может только двенадцатирублёвый слопатоед.
Чи війна з наркоманами б'є якраз по хворим?
Може і пробували...
Ти ж начебто лікар, вважаєш має допомогти?
Вся готовність нашої медицини, про яку з таким запалом відзвітувала влада.
лекарство выглядит так. https://rozetka.com.ua/108330870/p108330870/?gclid=CjwKCAjwp-X0BRAFEiwAheRuiyL60tiYMdH3ghAGArtAL3b8p7oLHgsE-VjekVRO7yjPD_Kf8f3pIRoCRwIQAvD_BwE
Продается и в капсулах, но эффект не тот, лучше не брать.
Але фахівець, до якого я звернувся (досить слабенький психіатр, син мого покійного друга, крутого нарколога) сказав "або відразу під нуль, або ніяк". І забабахав 20 голок у вуха.
Краще би я не кидав.
Что это за бред? Это та женщина, у которой муж мотался по "странам СНГ" и которая считает, что КТ "безопаснее" рентгена?
Девочке скорейшего выздоровления! Это ужас, когда болеет ребенок и ты ничем не можешь ему помочь...
МАЙЖЕ ВСІ ПАЦІЄНТИ ОДУЖАЛИ: У США УСПІШНО ВИПРОБУВАЛИ ПРЕПАРАТ ВІД КОРОНАВІРУСУ
У США провели успішні попередні випробування щодо ліків проти коронавірусної інфекції.
Про це пише CNN.
Зазначено, що пацієнти хворі на Covid-19, які отримували експериментальний препарат під назвою "Remdesivir", швидко одужували, більшість людей їхала додому за лічені дні.
"У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми та лихоманка, але вони змогли вийти з лікарні після менш ніж тижневого лікування. Найкраща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, що чудово. У нас загинуло лише двоє пацієнтів", - сказала доктор Кетлін Маллен, спеціаліст з інфекційних хвороб Чиказького університету, яка очолює клінічні випробування.
Ще в лютому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що "Remdesivir виявив потенціал проти коронавірусу.
"Більшість наших пацієнтів є важкими, і більшість з них одужує за шість днів, тому тривалість терапії не повинна перевищувати 10 днів", - сказала Маллен.
Зазначено, що наразі існує точної терапії проти захворювання на Covid-19, яке може викликати важку пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром у деяких пацієнтів. Але Національний інститут охорони здоров'я організовує випробування кількох препаратів та інших методів лікування, серед яких і "Remdesivir".
Компания Gilead одна из лидирующих в фармацевтике утром отрапортавала об успехе Remdesivir и ее акции взлетели в предвкушении роста продаж
2 ч. ·
Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!
...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
(Короткий зміст попередніх серій цього хорору див. раніше, в дописі за 12 квітня).https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
залечили девчонку...забили все симптомы и симптоматику, стерли картину какого-то осложнения после коронавируса или наоборот вылезла какая-то патология на фоне убитой защитной реакции...
пока не понятно что вызывает такой кашель... как можно что-то назначать новое, сильнодействующее... или экспериментальное?