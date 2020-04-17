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 "Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки

Киянка Лана Максимова, її чоловік і дочка майже 2 місяці хворіють на коронавірусну хворобу. Жінка вважає, що за цей час вони встигли перехворіти двічі. У 14-річної Даші ніяк не проходить надсадний кашель.

Про свою боротьбу з хворобою Лана пише у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. 17 квітня, за її словами - 29-й день другої хвилі захворювання.

"Весь тиждень провели в денному стаціонарі, доньці крапельницями намагалися вгамувати кашель. Ніщо не спрацювало. Лор, алерголог, пульмонолог, гастроентеролог по своїй частині нічого не знайшли, що може його провокувати. Дочка навіть ковтнула зонд, щоб виключити рефлюкс", - написала Максимова.

За словами жінки, кашляти доньці просто "нічим". "Зупинилися на тому, що covid зачепив периферичні нервові закінчення в зоні трахеї, які, судячи з її ранішого кашлю, близько розташовані", - поділилася вона.

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Лана пише, що кашель її дочки чутно в коридорі лікарні, як тільки піднімаєшся на поверх, а на задній стінці горла дівчинки з'явилися крововиливи.

"Я вже думаю, що якщо не спрацюють протикашлеві, то будемо пробувати барокамеру. Потрібно з лікарями порадитися, як у covid випадках. Раніше дітей піднімали на літаку, якщо кашель був незрозумілий", - зазначила Максимова.

Сама жінка скаржиться на запалені підщелепні лімфовузли.

Історію боротьби Лани Максимової і її сім'ї з COVID-19 можна прочитати тут.

Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру, - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки 01Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру, - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189877
 
 
 Топ коментарі
 
Здоровья малышке. Пусть поправляется.
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звоніть в Чикаго ....звоніть в наше Посольство в США - чи можливо спасати Дитину цим ..."Remdesivir"

МАЙЖЕ ВСІ ПАЦІЄНТИ ОДУЖАЛИ: У США УСПІШНО ВИПРОБУВАЛИ ПРЕПАРАТ ВІД КОРОНАВІРУСУ

У США провели успішні попередні випробування щодо ліків проти коронавірусної інфекції.
Про це пише CNN.
Зазначено, що пацієнти хворі на Covid-19, які отримували експериментальний препарат під назвою "Remdesivir", швидко одужували, більшість людей їхала додому за лічені дні.
"У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми та лихоманка, але вони змогли вийти з лікарні після менш ніж тижневого лікування. Найкраща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, що чудово. У нас загинуло лише двоє пацієнтів", - сказала доктор Кетлін Маллен, спеціаліст з інфекційних хвороб Чиказького університету, яка очолює клінічні випробування.
Ще в лютому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що "Remdesivir виявив потенціал проти коронавірусу.
"Більшість наших пацієнтів є важкими, і більшість з них одужує за шість днів, тому тривалість терапії не повинна перевищувати 10 днів", - сказала Маллен.
Зазначено, що наразі існує точної терапії проти захворювання на Covid-19, яке може викликати важку пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром у деяких пацієнтів. Але Національний інститут охорони здоров'я організовує випробування кількох препаратів та інших методів лікування, серед яких і "Remdesivir".
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Попомой - это слово из лексикона ватников-украинофобов. Типа, хохлы отсталые в Европе жопы моют. Ты это имел в виду? А ты видел, что в твоей любимой процветающей России творится и сколько там больных?
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Какой то хмырь-попомой лет 20 сказал, что это проблема больше пожилых людей..
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Попомой - это слово из лексикона ватников-украинофобов. Типа, хохлы отсталые в Европе жопы моют. Ты это имел в виду? А ты видел, что в твоей любимой процветающей России творится и сколько там больных?
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Именно тот даун с интервью и есть поломой, его на лучшую работу не возьмут, кацапы тут ни при чем.
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Ты это имел в виду?

==
Я имел ввиду что назвать в каментах украинцев хохлами может только двенадцатирублёвый слопатоед.
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А ще така ж говорила, що є лише "тіпи"вірусів A, B, C, D.🐸
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А лахтинські піськосмокти, кажуть, що коронавірус, це взагалі фейк Сороса і Гейтса...
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Некоторые попы РПЦ тоже не отстают в своем маразме

"Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 5658
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єта шлюха тоже не отстает, вот бьі ей такой кашель, чтоб мозги вьікашливала. https://www.youtube.com/watch?v=MEZfkIlLurA
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Таких хмырей хватает как "Победитель зябликов " , " aquarius580" и много других упоротых долбней кричащих , что эта зараза касается только старых либо с патологиями людей . Ну они еще и "батьку " прославляют и боготворят , тот вообще выдал перл , что касается курильщиков и наркоманов .
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Где я говорил, что касается только старых, а, брехло?
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Так ты же все " батьку " в примет ставишь , а карантин для тебя -это мировой заговор и тебе бедному не как в твоем лесу выйти посрать под елочкой , тебе все мерещится , что тебя оштрафуют .
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Где я говорил, что касается только старых, а, хамло?
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Тебе по всем твоим веткам с новостями про короновирус полазить ? А кто же тогда по твоему умирает , если не нужен карантин и это мировой заговор для передела мира ?
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ты хернёй маешься. Бацьку - хвалил, карантин в исполнении ляшка - идиотизм, говорил. остальное - попробуй найди... платят-то хоть ничего за твой позор? "Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 3911
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Здоровья малышке. Пусть поправляется.
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жалко, что не єтой дуре припало такое испьітание. мало справедливости в мире. https://www.youtube.com/watch?v=MEZfkIlLurA
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Кодеїн не пробували?
Чи війна з наркоманами б'є якраз по хворим?
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ХЗ
Може і пробували...
Ти ж начебто лікар, вважаєш має допомогти?
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Нервові закінчення можна тимчасово блокувати і подивитись чи це від них.
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Може і допомогти. Взагалі- почитав, гадаю, призначали. Вони в приватній клініці лікуються, там догляд має бути відповідним.
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Давно вже нема дитячих форм, здається, років з 10, про інші не знаю. А як кашлюк визнають?
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ПЛР-діагностика, бактеріологічне , серологічне дослідження. Там довго розповідати.
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Та ні. Не кашлюк. У мене сьогодні є випадок з підозрою на ковід. Я в себе на темі детально все описав-17.04.2020 09:50
Вся готовність нашої медицини, про яку з таким запалом відзвітувала влада.
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А я не такий старий, щоб пам'ятати. Клініка, загальний аналіз крові лейкоцитоз покаже. Цифри цікавлять?
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Народ у нее в комментах в ФБ тоже на коклюш намекает. А у нас не модно его ставить.
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Среди детей более старшего возраста, подростков и взрослых коклюш часто не диагностируется из-за его часто нетипичного течения. Однако более старшие возрастные группы являются важным источником инфицирования для восприимчивых детей грудного возраста[3].Вики
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С Вашего позволения. После гриппа всегда бронхит с тяжелейшим кашлем присоединяется. Раньше кашель, рвущий легкие держался по четыре месяца. Таблетки - весь спектр противокашлевых - нулевой эффект. Не туберкулез, проверялся. Потом обнаружил, что дыхательные пути раздражаются холодным сухим воздухом . После каждого гриппа теперь ношу большую часть дня огромный мохеровый, ручной вязки , шарф.Наматываю по самые глаза в несколько слоев. Через 15 минут шарф становится влажным от дыхания и дальше дышишь теплым согретым воздухом. Бронхам комфортно, они успокаиваются. Шарф меняю дважды в сутки. Сплю тоже в шарфе,снятый- высушиваю. Не стираю, если мохер часто стирать, он теряет свои согревающие качества. В больнице отопление отключили ? Если да, то воздух для дыхания прохладный, может раздражать бронхи.
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Дополнительно. Любой кашель смягчается, если на миндалины точечно нанести березовый деготь. Но от него начинается дикая головная боль по типу мигрени. Нашел вариант полегче и эффективнее. Бефунгин. Выглядит так. https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/9i331xrbb1kd1-UA/image;s=1000x700 Смазывать горло, там где болит, обильно. Кашель прекращается почти сразу. У дочки остался кашель по утрам , после гриппа с бронхитом , перенесенного два года назад. Мажет горло каждое утро. Кашель успокаивается, потом не беспокоит целый день.
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По лимфоузлам. Иногда случается такая неприятность. Помогает Флараксин в таблетках. Держать во рту близко к горлу пока растворится, две таблетки. Если лимфоузел с одной стороны, то смещать таблетки ближе к воспаленному лимфоузлу. Помогает даже больной кошке. ( у той тоже иногда вспухают лимфоузлы ).
лекарство выглядит так. https://rozetka.com.ua/108330870/p108330870/?gclid=CjwKCAjwp-X0BRAFEiwAheRuiyL60tiYMdH3ghAGArtAL3b8p7oLHgsE-VjekVRO7yjPD_Kf8f3pIRoCRwIQAvD_BwE
Продается и в капсулах, но эффект не тот, лучше не брать.
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Та нинішні лікарі в основному спеціалізовані, по продажу масок в Китай....
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шлунковий сік та жовч закидається в стравохід та подразнює слизову оболонку.
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Рефлюкс чи ГЕРХ, хвороба , не працює якійсь клапан в шлунку і кислоту викидає в горло, печія, біль в грудині, трохи в бронхи віддає, кашель несильний і буває рідко.
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Саме така х-ня трапилася у мене коли я (після наїздів дружини) кинув курити. І це було чи не найменше зло у "букеті". Коли через 5,5 міс знову закурив - усе минулося окрім проблеми з сітківкою. І я попав на конкретні гроші, довічно.
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Тобто, якщо куриш давно, то краще не кидати, а скоротити кількість?
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Теоретично нібито так. На думку терапевтів.
Але фахівець, до якого я звернувся (досить слабенький психіатр, син мого покійного друга, крутого нарколога) сказав "або відразу під нуль, або ніяк". І забабахав 20 голок у вуха.
Краще би я не кидав.
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P.S. через 5,5 місяців "утримання", коли забодали фізичні прояви ефекту відмови, інший мій давній друг, досвідчений лікар-уролог і знавець народної медицини, спокійно сказав "Ти помреш. Клітини пережруть одна одну. Наказ: 5 сигарет на день. Можна 8". І я поступово повернувся до традиційної пачки на день. Чергую легкі з ментоловими. І ніколи кидати не буду.
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"Раньше детей поднимали на самолете, если кашель был непонятный" Источник: https://censor.net.ua/n3189877
Что это за бред? "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки - Цензор.НЕТ 5178 Это та женщина, у которой муж мотался по "странам СНГ" и которая считает, что КТ "безопаснее" рентгена? "Если не сработают противокашлевые, то будем пробовать барокамеру", - врачи не могут остановить кашель у больной COVID-19 14-летней девочки - Цензор.НЕТ 4289
Девочке скорейшего выздоровления! Это ужас, когда болеет ребенок и ты ничем не можешь ему помочь...
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звоніть в Чикаго ....звоніть в наше Посольство в США - чи можливо спасати Дитину цим ..."Remdesivir"

МАЙЖЕ ВСІ ПАЦІЄНТИ ОДУЖАЛИ: У США УСПІШНО ВИПРОБУВАЛИ ПРЕПАРАТ ВІД КОРОНАВІРУСУ

У США провели успішні попередні випробування щодо ліків проти коронавірусної інфекції.
Про це пише CNN.
Зазначено, що пацієнти хворі на Covid-19, які отримували експериментальний препарат під назвою "Remdesivir", швидко одужували, більшість людей їхала додому за лічені дні.
"У всіх пацієнтів, які брали участь у клінічному випробуванні препарату, були важкі респіраторні симптоми та лихоманка, але вони змогли вийти з лікарні після менш ніж тижневого лікування. Найкраща новина полягає в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписані, що чудово. У нас загинуло лише двоє пацієнтів", - сказала доктор Кетлін Маллен, спеціаліст з інфекційних хвороб Чиказького університету, яка очолює клінічні випробування.
Ще в лютому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що "Remdesivir виявив потенціал проти коронавірусу.
"Більшість наших пацієнтів є важкими, і більшість з них одужує за шість днів, тому тривалість терапії не повинна перевищувати 10 днів", - сказала Маллен.
Зазначено, що наразі існує точної терапії проти захворювання на Covid-19, яке може викликати важку пневмонію та гострий респіраторний дистрес-синдром у деяких пацієнтів. Але Національний інститут охорони здоров'я організовує випробування кількох препаратів та інших методів лікування, серед яких і "Remdesivir".
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его нам вроде японцы передали. Только лечить им будут попов да депутатов.
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слышал утром по ящику
Компания Gilead одна из лидирующих в фармацевтике утром отрапортавала об успехе Remdesivir и ее акции взлетели в предвкушении роста продаж
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!

...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
(Короткий зміст попередніх серій цього хорору див. раніше, в дописі за 12 квітня).https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
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Дибилизм процветает. Дайте ребенку свободу. Пусть ходит и кашляет. , Пусть делает что хочет. дибилы приковавшие ребенка к кровати по сути приковали её иммунитет.
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Читать умеем? Надрывный, непрекращающийся ДВА МЕСЯЦА кашель до "лопанья" сосудов! Вот родишь своего, тогда и погонишь "ходить и кашлять". "Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 3861
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Давно родил и знаю как дети переносят болезни. Дайте ребёнку свободу. Прикованный ребенок к постели это смерть. Природа сама излечит.
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По разному переносят. А вообще, дети относятся к уязвимой части населения, если ты не знал. Ребенку нужно давать ИЛЛЮЗИЮ свободы, а самим его контролировать. В том числе следить за его безопасностью, здоровьем и пр. Думаю, что "прикована к постели" она не просто так. Видимо, иначе здоровье не позволяет. Прошлый раз эта же женщина писала, что ночью дочка спит не в кровати, а в геймерском кресле- чтобы не кашлять..... Какая "свобода" (подразумеваю активность и нормальную жизнь здорового человека), если ты каждую ночь спишь в кресле оттого, что иначе физически спать не можешь из-за кашля, который тебя постоянно душит? "Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 7918 Уверен, что она там не всё время в постели. А под наблюдением врачей в больнице. Чтобы не пропустить возможные осложнения после ковида. А оно (осложнение) у неё уже есть. В виде не проходящего, надрывного кашля неизвестной природы. Так что родители делают всё верно. Так бы поступил любой вменяемый чел.
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В каойто мере я согласен. но я и своё детство помню как я болел гриппом и пневмонией и помню как мой сын болел.
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Если ребёнок не хочет лежать это табу на все. Пусть делает что хочет.
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Надо вообще-то на фоне вируса и о коклюше не забывать.
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Желаю выздоровления этой девочке . Родителям ребёнка - держаться и не паниковать . А рейтинговым , новостным сайтам не нагнетать обстановку .
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вспоминая ее первую публикацию про лечение дочери и себя ...может я конечно что-то забыл, но там был такой набор медицинских препаратов мешками... что любой иммунитет забастует...
залечили девчонку...забили все симптомы и симптоматику, стерли картину какого-то осложнения после коронавируса или наоборот вылезла какая-то патология на фоне убитой защитной реакции...
пока не понятно что вызывает такой кашель... как можно что-то назначать новое, сильнодействующее... или экспериментальное?
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Игорь Тальков.....КоронвиРУС 1991 стадион Лужники
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Якщо є загроза життю і на крайній випадок то від кашлю героїн помагає. "Якщо не спрацюють протикашлеві, будемо пробувати барокамеру", - лікарі не можуть зупинити кашель у хворої на COVID-19 14-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 7393 А так ще раз КТ, ну не забуваємо що проти кашлю при ковід-19 помагають ще імунодепресанти , і пробувати вимагати у влади Remdesivir.
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в мене так коклюш проявлявся. довго кашляла,десь пів року.
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китаёзы вывели страшную заразу.врачи не могут сбить кашель.
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Ой, ми таку заразу з Києва привезли в січні. 3 тижні шаленого кашлю. Наш лікар казав, що лікарня повна таких дітей. Тиждень на антибіотиках. Муколітики лише погіршували стан. Казали - то такий грип...
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Горе-врачи. Знаю я это их "ВСЁ пробовали". Небось даже опиум - нет.
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На водяной бане растапливать сливочное масло 100 гр и прополис - 20 гр не доводя до кипения. процедить Принимать по десертной ложке, можно с медом - несколько раз в день. Быстро пройдет кашель - проверено при остром бронхите.
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ХТО МАЄ ВИХІД НА КОГОСЬ З ВЛАДИ РОЗКАЖІТЬ ЇМ ПРО ЦЮ ДІВЧИНКУ.ТРЕБА ТЕРМІНОВО ДОМОВЛЯТИСЬ З ЗАКОРДОННОЮ КЛІНІКОЮ. НАШІ ЛІКАРІ БЕЗСИЛІ.
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