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 Київські новини, Здоров'я
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 У повітрі Києва спостерігається поступова нормалізація ситуації, - КМДА про смог у столиці

Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту був перевищений у повітрі Києва протягом 16 та 17 квітня.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Північно-західний вітер приніс до Києва повітряні маси з осередків пожеж Житомирської та Київської областей.

"Згідно з даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського вміст продуктів горіння в Києві на постах спостереження був перевищений удвічі, а вміст діоксиду азоту – майже в чотири рази. Наразі спостерігається поступова нормалізація ситуації. Характер погоди 18 квітня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – зазначив Андрій Мальований.

Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. За їхньою інформацією, вміст дрібнодисперсного пилу в повітрі Києва перебуває в межах норми: PM 2,5 – 32 мкг, PM 10 – 41 мкг. Учора ці показники перевищували у деяких проміжках часу в 4,5 рази.

Частинки такого розміру зазвичай виникають у результаті механічних процесів і перенесення найдрібніших частинок ґрунту вітром. Ці частинки, як правило, затримуються у верхніх дихальних шляхах і виводяться з організму під час кашлю".

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Також в КМДА заявили: "Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря телефоном.

Також нагадуємо про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, не виходити з дому без нагальної потреби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189872
 
 
 Топ коментарі
 
с утра воняло. причём всё было закрыто: окна и остекление балкона.
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жителям больших городов без смога нельзя ...они без него задохнутся В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице - Цензор.НЕТ 5676
В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице - Цензор.НЕТ 8149
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Хренасе, що ж у вас там робиться, що в кімнатах воняє.
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с утра воняло. причём всё было закрыто: окна и остекление балкона.
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Дуже сильно смерділо! Вчора ще гірше було! Сьогодні з ранку легені розривалися!
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жителям больших городов без смога нельзя ...они без него задохнутся В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице - Цензор.НЕТ 5676
В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице - Цензор.НЕТ 8149
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Когда же вы перестанете пи... врать? Не в 4,5 раза, а в 10... больше чем в 10 раз.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2702322709989754&id=100006361538466
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Ну, уже можно надеяться, что хуже не будет или нужно подождать еще 100 дней?
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З.******** и спустя год на что то надеются,оптимисты хреновы.
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Сейчас опять все дымом на Оболони затянуло. В воздухе Киева наблюдается постепенная нормализация ситуации, - КГГА о смоге в столице - Цензор.НЕТ 8351
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сейчас опять дикий туман и дым...Господи, доколе?
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Это шмаркля ,обещал повысить пенсии,а повышает концентрацию СО.Но ,зеботы,они крепкие,их впереди тысяча от Бубочки ждет,кто выживет,естественно.
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К вечеру дышать уже нечем. А днем. да, было нормально.
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днем запах дыма был слабенький, но дымка над центром города вполне наблюдалась. Сейчас, в 21:13 - запах дыма настолько же сильный, как и вчера.
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