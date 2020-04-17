 У повітрі Києва спостерігається поступова нормалізація ситуації, - КМДА про смог у столиці

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Північно-західний вітер приніс до Києва повітряні маси з осередків пожеж Житомирської та Київської областей.

"Згідно з даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського вміст продуктів горіння в Києві на постах спостереження був перевищений удвічі, а вміст діоксиду азоту – майже в чотири рази. Наразі спостерігається поступова нормалізація ситуації. Характер погоди 18 квітня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", – зазначив Андрій Мальований.

Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. За їхньою інформацією, вміст дрібнодисперсного пилу в повітрі Києва перебуває в межах норми: PM 2,5 – 32 мкг, PM 10 – 41 мкг. Учора ці показники перевищували у деяких проміжках часу в 4,5 рази.

Частинки такого розміру зазвичай виникають у результаті механічних процесів і перенесення найдрібніших частинок ґрунту вітром. Ці частинки, як правило, затримуються у верхніх дихальних шляхах і виводяться з організму під час кашлю".

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Також в КМДА заявили: "Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря телефоном.

Також нагадуємо про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, не виходити з дому без нагальної потреби.

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