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Все про:обстріл (6186) Донбас (15761)

 Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ поблизу Опитного, Гнутового і Старогнатівки, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж 17 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Всі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентрОС.

Так, поблизу Опитного з напрямку населеного пункту Веселе противник застосував автоматичні станкові гранатомети.

Біля Гнутового окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру.

Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону в Старогнатівці, загарбники використовували великокаліберні кулемети.

Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни припинили обстріли російських найманців. Втрат серед українських воїнів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються всі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Підсумки за минулу добу

16 квітня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил з автоматичного станкового гранатомета. Факт ворожого вогню було зафіксовано недалеко від населеного пункту Піски.

За даними розвідки, вчора наші підрозділи, ведучи оборонні дії, поранили одного російського найманця.

За минулу добу представники Національної поліції в районі проведення операції Об'єднаних сил розкрили серед цивільного населення 3 пограбування, 2 шахрайства, 6 крадіжок, 1 факт незаконного обігу зброї та 8 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 59 адміністративних правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування громадяни не перетинали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189869
 
 
 Топ коментарі
 
Бережи вас Господь, рідненькі
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Хорошо что сегодня возле Песков Песок тихо.
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Хорошо что сегодня возле Песков Песок тихо.
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Большая часть жителей ********** серьезно больна сифилисом! Ахтунг!
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Русскіє народъ богоносєцъ...що це, як не манія величі... - Этот синдром проявляется при последней стадии сифилиса. Пациенты при этом находятся в состоянии эйфории. Для самих себя они самые важные, могущественные и умные.
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Не гидьтеце не стратег,1 не тактик,це звичайний уклон1ст. Чому в1н зараз на заход1? Бо в1тер з Чернобиля дим на сх1д несе.А життя *найвеличн1шого* це ц1нн1ссть народу 1зра1левого?
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А вот реальная трагедия начала апреля в войне Украины с путиным и зеленским - https://news.liga.net/politics/chronicle/hronika-voyny-rossii-protiv-ukrainy-aprel-2020-goda
Ненависть это чувство - не хочу свои чувства отдавать таким тварям, как щеленский и его избиратели - малоросы с щеленским обычные убийцы патриотов Украины.
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У Украины есть уже Армия, почему Украина не освобождает ту треть Донбасса, что осталось освободить. У Украины Армия пол Миллиона, и Украина может развалить не только боевиков 40 тысяч - бомжей и наемников, а и тех, что могут на подмогу придти в с РФ, что на границе. И эта операция при желание займет от 3 дней до 5 дней максимум! Просто снесет все на своем пути ВСУ! Должно быть политическое решение и управлять Армией должен не Зеленский, а военным, только не предателям, а нормальным и уверяю, что Армия, как лавина с горы снесет все на своем пути!
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одна тварина казала "нужнопростопрекратитьстрелять" щоб припинити війну, мабуть щось знає цнй виродок?
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Мабуть знае,ск1льки грошей йому на рахунок в Обман1 капнуло
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Патрони ,мабуть ,дав команду економити? Це ж гешефт.
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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