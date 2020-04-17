 У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця "Омеги" Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В одному і тому ж суді. В один і той же день - вчора - було два процеси. Обирали запобіжний захід Тетяні Чорновол й омегівцю Володимиру Косенку. Обом щодо подій лютого 2014-го року", - сказано в повідомленні.
"Тетяні Чорновол - підозра в підпалі офісу ПР й умисному вбивстві людини, яка там задихнулася, видаляючи відео з системи відеоспостереження. Тетяні обрали цілодобовий домашній арешт. Суддя Вовк.
Володимиру Косенку - колишньому омегівцю, тепер охоронцеві приватної фірми - підозра у вбивстві Олега Ушневича, пораненні Віталія Гукова з табельної зброї - пістолета Форт 14. Особисте зобов'язання навіть без носіння браслета. (Ну, щоб міг працювати далі). Суддя Ільєва", - зазначила Закревська.
За словами Закревської, вона не знає, які докази звинувачення надало для обґрунтування підозри в навмисному вбивстві у процесі по Чорновол, але вона детально писала, які докази у справі щодо вбивства Ушневича:
"- кулі, витягнуті з тіла Олега, з тіла Віталія Гукова і третя - яка дивом не зачепила ще одного протестувальника, відстріл із пістолета Форт 14, закріпленого за Косенком;
- поранення Гукова на алеї збігається за часом зі стріляниною правоохоронців зі сніжної барикади (слідчий експеримент, відео);
- серед гільз, зібраних представниками офісу уповноваженої з прав людини в районі сніжної барикади дві гільзи відстріляні з пістолета Форт 14, закріпленого за Косенком (покази, експертиза);
- поранення Ушневича перед парапетом банку Аркада збігається за часом зі стріляниною правоохоронців із бетонної барикади в районі вантажівок (слідчий експеримент, відео);
- свідок Білий "підібрав" свою кулю через кілька хвилин після поранення Ушневича. Був за тим самим парапетом, до якого Олег не добіг", - повідомляє вона.
"Свій маршрут переміщення 20.02.2014 від Жовтневого через снігову до бетонної барикади, факт наявності того дня закріпленого за собою Форта 14 і навіть факт його використання (стріляння по ліхтарях) Косенко описував у своїх свідченнях у Святошинському суді у справі щодо Беркута", - додала вона.
За її словами, "до карантину на запобіжний захід для Косенка приходив натовп омегівців".
"І знаю, що останнім часом частину свідків з Омеги, які раніше давали цілком розгорнуті свідчення, вразила раптова амнезія".
Холст, пиво, віскі, самогон, пісюльки.
Тіль турбо попередників мрії..
https://www.youtube.com/watch?v=YwBb_WYq_9A
Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), формально независимый государственный орган, кулуарно контролируется из кабинета министра юстиции Дениса Малюськи.
Переписку министра, в которой тот обсуждает назначение заместителем главы АРМА своей креатуры - на тот момент начальника отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталия Сигидина, который впоследствии вр.и.о главы АРМА, опубликовал телеграм-канал «Арма: искусство воровать».
Исходя из данный переписки можно сделать вывод о том, что Малюська, который публично заявляет о том, что он не контролирует АРМА, на самом деле является фактическим руководителем данного Нацагентства, решая, в том числе, вопросы по назначению управляющего на Межигорье, которое, как известно, находится на балансе АРМА, о том, кого назначить на руководящие должности в Нацагентства.
Показательной является часть переписки, где Денис Малюська дал на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой телефоны Виталия Сигидина и еще одного близкого к себе человека, бывшего советника Владимира Павленко, так как на незнакомые номера она не реагирует.
Также из переписки стало известно о том, что Малюська обращаться за медиа-поддержкой к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко в обмен на получение контроля за крупнейшим медиа-холдингом UMH, который принадлежал сбежавшему олигарху Сергею Курченко, а сейчас управляется АРМА.
втім,косяпен не в стані зрозуміти Майдан.
Ніяких доказів провини Чорновол у смерті Захарова немає взагалі. Людина загибла від власної необережності, - не розрахував небезпеки отруєння.
Тут можна лише поспівчувати
Сім"ям загиблих..
Котрі за 5 років "не вкурили" що Порошенко було абсолютно НАСРАТИ на розслідування справ "Небесної" сотні.
1) Призначення абсолютно безвольного піарщика Горбатюка що 5 років"збирав докази"в той часяк вони планомірно знищувались іншими і одночасно не покараня і вивищення силовиків АБСОЛЮТНО "співзвучне" душі Бізнесмена - "віддані люди'особисто йому особливо класно получаються з тих,хто "на крючку"
2)До Майдану Пєтя мав вельми опосередковане відношення і піарився він на іншому -"моваАрміяВіра"