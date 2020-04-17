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 У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця "Омеги" Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська

Адвокат сімей Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська порівняла справи ексбійця "Омеги" Косенка, підозрюваного у вбивстві майданівця і екснардепки Тетяни Чорновол.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В одному і тому ж суді. В один і той же день - вчора - було два процеси. Обирали запобіжний захід Тетяні Чорновол й омегівцю Володимиру Косенку. Обом щодо подій лютого 2014-го року", - сказано в повідомленні.

"Тетяні Чорновол - підозра в підпалі офісу ПР й умисному вбивстві людини, яка там задихнулася, видаляючи відео з системи відеоспостереження. Тетяні обрали цілодобовий домашній арешт. Суддя Вовк.

Володимиру Косенку - колишньому омегівцю, тепер охоронцеві приватної фірми - підозра у вбивстві Олега Ушневича, пораненні Віталія Гукова з табельної зброї - пістолета Форт 14. Особисте зобов'язання навіть без носіння браслета. (Ну, щоб міг працювати далі). Суддя Ільєва", - зазначила Закревська.

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За словами Закревської, вона не знає, які докази звинувачення надало для обґрунтування підозри в навмисному вбивстві у процесі по Чорновол, але вона детально писала, які докази у справі щодо вбивства Ушневича:

"- кулі, витягнуті з тіла Олега, з тіла Віталія Гукова і третя - яка дивом не зачепила ще одного протестувальника, відстріл із пістолета Форт 14, закріпленого за Косенком;

- поранення Гукова на алеї збігається за часом зі стріляниною правоохоронців зі сніжної барикади (слідчий експеримент, відео);

- серед гільз, зібраних представниками офісу уповноваженої з прав людини в районі сніжної барикади дві гільзи відстріляні з пістолета Форт 14, закріпленого за Косенком (покази, експертиза);

- поранення Ушневича перед парапетом банку Аркада збігається за часом зі стріляниною правоохоронців із бетонної барикади в районі вантажівок (слідчий експеримент, відео);

- свідок Білий "підібрав" свою кулю через кілька хвилин після поранення Ушневича. Був за тим самим парапетом, до якого Олег не добіг", - повідомляє вона.

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"Свій маршрут переміщення 20.02.2014 від Жовтневого через снігову до бетонної барикади, факт наявності того дня закріпленого за собою Форта 14 і навіть факт його використання (стріляння по ліхтарях) Косенко описував у своїх свідченнях у Святошинському суді у справі щодо Беркута", - додала вона.

За її словами, "до карантину на запобіжний захід для Косенка приходив натовп омегівців".

"І знаю, що останнім часом частину свідків з Омеги, які раніше давали цілком розгорнуті свідчення, вразила раптова амнезія".

У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця Омеги Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська 01

У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця Омеги Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189867
 
   
 Топ коментарі
 
огріти б це чмо Єбонітовою ломакою зі свинцевим стержнем..
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огріти б це чмо ********** ломакою зі свинцевим стержнем..
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Рембрант: "Вигнання зєлєнського з України"
Холст, пиво, віскі, самогон, пісюльки.

В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская - Цензор.НЕТ 6163
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Какого количества кругов хватит. Одного или все 95
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Тут вполне похоже на умышленное убийство и нарушение 60 статьи Конституции.
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Не бачу різниці в рехформаторах...
Тіль турбо попередників мрії..
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Про Мировую революцию Питерской шпаны в 1917 году и пьяных матросов БАЛТфлота сраного не забудьте слово замолвить
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Це очевидно. Фуйло-портнов демонструє владу над зеленським
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дедываевалы блин,тошнит от вас крыс кремлевских...
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Он то же видосики записывал с признаниями и гордостью за содеяное?
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Обох в одну камеру...І Косенко стене легше,і в Чорновол характер покращиться...
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А давайте так, Зебилы, Порхоидиоты. Все помнят минирование больницы, виновного нашли, до сих пор подозрения не выдвинули, так на Х...... нам такой генеральный?
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Разведка США прослушивала Зеленского в Омане....приплыли.............
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Та все це -відволікання уваги від дерибану!! Ще не звикли??
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Когда дебил Шариков станет смотрящим за быдлом,вам быстро дойдет...вы в дерьме
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Стыдно и позор власти!! Разочарование глядя на реванш регионалов!! Просырают достижения майдана в погоне за попытками держать липовые рейтинги. ПОЗОР!! Разочарован... а были такие надежды ... Верните Порошенко.. тот получше вроде для Украины
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Линия от Харькова до Одессы,это по сути Новороссия.Путлер.июнь.2012 год.Валдай.Забыли?
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А я ничего не забываю.дедова ПРИВЫЧКА,помнить о кремлевских Хмырях ВСЕГДА
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Зеленский спасет РАБссию.Одним звонком Трампу Зеленский снимет и Санкции и торговое эмбарго САУДИТОВ и даже нефть по 10 долларов за баррель.Зеленский сейчас ПРАВИТЕЛЬ МИРА.......
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За 15 лет в Украине родился только один политический лидер,из всей своры кремлевского быдла,это Порошенко.Жаль что я не его сторонник,а просто наблюдатель со стороны...,это типа, нравится ли тебе Хазанов или Жванецкий.Оба ШУТы,но кто то из них..Глаголит ИСТИНУ.... В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская - Цензор.НЕТ 6911
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Это та, которая своей бестолковостью разрушала экономику страны и загоняла ее в самые большие долги? Или которая сейчас кормится с Бениных рук?

У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця "Омеги" Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська - Цензор.НЕТ 9049
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"Стало известно, как министр Малюська управляет АРМА в ручном режиме"

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), формально независимый государственный орган, кулуарно контролируется из кабинета министра юстиции Дениса Малюськи.

Переписку министра, в которой тот обсуждает назначение заместителем главы АРМА своей креатуры - на тот момент начальника отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталия Сигидина, который впоследствии вр.и.о главы АРМА, опубликовал телеграм-канал «Арма: искусство воровать».

Исходя из данный переписки можно сделать вывод о том, что Малюська, который публично заявляет о том, что он не контролирует АРМА, на самом деле является фактическим руководителем данного Нацагентства, решая, в том числе, вопросы по назначению управляющего на Межигорье, которое, как известно, находится на балансе АРМА, о том, кого назначить на руководящие должности в Нацагентства.

Показательной является часть переписки, где Денис Малюська дал на тот момент и.о. директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой телефоны Виталия Сигидина и еще одного близкого к себе человека, бывшего советника Владимира Павленко, так как на незнакомые номера она не реагирует.

Также из переписки стало известно о том, что Малюська обращаться за медиа-поддержкой к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко в обмен на получение контроля за крупнейшим медиа-холдингом UMH, который принадлежал сбежавшему олигарху Сергею Курченко, а сейчас управляется АРМА.
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Парасюка нужно было в 2014 году выбирать президентом, а не регионала порошенко. Вот вам и результат, майдан проиграл.
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Президента Вибирає країна. а не Майдан,котрий виконував іншу Мету
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Вы через месяц станете Соха Якутией,нахрен вам Зеленский или Кашпировский с доктором Кошмаровским???Быдло тупое..........
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Черновол не стоит того, чтобы о ней говорили. Если она делала что то на Майдане, то всё προςραλα потом и главная добрую память своего погибшего в АТО супруга.
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НЕ пи..ди..
втім,косяпен не в стані зрозуміти Майдан.У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця "Омеги" Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська - Цензор.НЕТ 4541
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Редактору на замітку. Адвокат Женя Закревська правильно сформулювала, а у назві цього посту "В деле подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко более убедительные доказательства, чем в деле Чорновол, - Закревская" вкралася суттєва логічна помилка.
Ніяких доказів провини Чорновол у смерті Захарова немає взагалі. Людина загибла від власної необережності, - не розрахував небезпеки отруєння.
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До речі, схожий прийом клеїти горбатого дурня до плоскої стінки застосували італійські судді до нацгвардейця Марківа.
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У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця "Омеги" Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська

Тут можна лише поспівчувати
Сім"ям загиблих..

Котрі за 5 років "не вкурили" що Порошенко було абсолютно НАСРАТИ на розслідування справ "Небесної" сотні.

1) Призначення абсолютно безвольного піарщика Горбатюка що 5 років"збирав докази"в той часяк вони планомірно знищувались іншими і одночасно не покараня і вивищення силовиків АБСОЛЮТНО "співзвучне" душі Бізнесмена - "віддані люди'особисто йому особливо класно получаються з тих,хто "на крючку"

2)До Майдану Пєтя мав вельми опосередковане відношення і піарився він на іншому -"моваАрміяВіра"
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Чорновол сяде по своїй справі умисного підпалу з вбивством. НА камеру зізналася, що підпалювала киян в будівлі вона. Там були жінки. При чому тут справа Омеги чи доктора Моріарті?
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