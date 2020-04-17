 У справі підозрюваного у вбивстві майданівця ексбійця "Омеги" Косенка переконливіші докази, ніж у справі Чорновол, - Закревська

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В одному і тому ж суді. В один і той же день - вчора - було два процеси. Обирали запобіжний захід Тетяні Чорновол й омегівцю Володимиру Косенку. Обом щодо подій лютого 2014-го року", - сказано в повідомленні.

"Тетяні Чорновол - підозра в підпалі офісу ПР й умисному вбивстві людини, яка там задихнулася, видаляючи відео з системи відеоспостереження. Тетяні обрали цілодобовий домашній арешт. Суддя Вовк.

Володимиру Косенку - колишньому омегівцю, тепер охоронцеві приватної фірми - підозра у вбивстві Олега Ушневича, пораненні Віталія Гукова з табельної зброї - пістолета Форт 14. Особисте зобов'язання навіть без носіння браслета. (Ну, щоб міг працювати далі). Суддя Ільєва", - зазначила Закревська.

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За словами Закревської, вона не знає, які докази звинувачення надало для обґрунтування підозри в навмисному вбивстві у процесі по Чорновол, але вона детально писала, які докази у справі щодо вбивства Ушневича:

"- кулі, витягнуті з тіла Олега, з тіла Віталія Гукова і третя - яка дивом не зачепила ще одного протестувальника, відстріл із пістолета Форт 14, закріпленого за Косенком;

- поранення Гукова на алеї збігається за часом зі стріляниною правоохоронців зі сніжної барикади (слідчий експеримент, відео);

- серед гільз, зібраних представниками офісу уповноваженої з прав людини в районі сніжної барикади дві гільзи відстріляні з пістолета Форт 14, закріпленого за Косенком (покази, експертиза);

- поранення Ушневича перед парапетом банку Аркада збігається за часом зі стріляниною правоохоронців із бетонної барикади в районі вантажівок (слідчий експеримент, відео);

- свідок Білий "підібрав" свою кулю через кілька хвилин після поранення Ушневича. Був за тим самим парапетом, до якого Олег не добіг", - повідомляє вона.

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"Свій маршрут переміщення 20.02.2014 від Жовтневого через снігову до бетонної барикади, факт наявності того дня закріпленого за собою Форта 14 і навіть факт його використання (стріляння по ліхтарях) Косенко описував у своїх свідченнях у Святошинському суді у справі щодо Беркута", - додала вона.

За її словами, "до карантину на запобіжний захід для Косенка приходив натовп омегівців".

"І знаю, що останнім часом частину свідків з Омеги, які раніше давали цілком розгорнуті свідчення, вразила раптова амнезія".