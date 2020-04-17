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Все про:Беркут (422) злочини проти Майдану (126) ДБР (1078)

 Ексспівробітникові "Беркута" повідомлено про підозру у справі про розгін Майдану 30 листопада 2013 року, - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міліціонеру роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в місті Києві за розгін мирних зборів на Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження та здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації та проведенню зборів", - говориться в повідомленні.

Експравоохоронець підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та перешкоджанні проведенню зборів (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189866
 
 
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це так, щоб віртуально врівноважити дурну ситуацію з Тетяною Чорновол?
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Нет, это самоуправство без ведома Портнова. Щас он разберется.
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зЭ-еРмаковські гниди роблять вигляд що перед "Законом" ВСІ рівні....- дешева постановка ватників про-кацапських...
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Подозревается в превышении служебных полномочий ? Наверное, в должности понизят теперь. Зеленый вариант правосудия в отношении убийц Небесной Сотни.
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Это прикол какой то? или я проснулся сегодня лет так пять назад?
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