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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 За час карантину поліція вилучила понад тисячу несертифікованих тестів на коронавірус

Правоохоронці від початку карантину вилучили з нелегального обігу 1049 несертифікованих тестів на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

"Загалом від початку карантинних заходів із нелегального обігу вилучено: 1049 несертифікованих тестів на визначення COVID-19, 8888 пляшок і 2760 літрів підроблених антисептичних засобів, 35,4 тис. медичних масок і респіраторів", - зазначили в поліції.

Також поліція встановила 236 осіб, які в мережі розмістили неправдиву або провокаційну інформацію про коронавірус. Зокрема виявили 179 інтернет-посилань, за якими шахраї обманювали громадян, продаючи неіснуючий товар під час пандемії. Зараз їхню протиправну діяльність заблоковано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189863
 
 
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Хочу бачити сертифікати на дозволені.
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Систему УкрСЕПРО скасовано. Звідки ті сертифікати?
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Маски и респираторы тоже поддельные За время карантина полиция изъяла более тысячи несертифицированных тестов на коронавирус - Цензор.НЕТ 5703? И о какой сертификации идет речь, когда она отменена в Украине с 01.01.18 г. Больше похоже на ментовский беспредел,,,
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Пане Ляшко, чи не ті ,раптом, експрес тести широко використовуються в Україні, що Італія повернула Китаю через їх китайську якість? Бо враховуючи менталітет щирого українського чиновника (заробити на всьому, навіть на життях людей), щось дуже вже низькі офіційні показники досі в нас.
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что за идиотские заголовки. ну нет в стране официально сертифицированных тестов.
что привезли то и применяется. страна не пуганных идиотов, как говорил не забвенный Абдулов.
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Треба ще всі "несертифіковані" ПЛР тести "знищити" шляхом вивезення їх за кордон та по приватних клініках.
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Как то надо слово "не сертифицированные" поменять на понятные: не крышёванные, не отстегнутые, не одобренные , не "освяченые".....
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"Шейте маски сами". "изъято 35,4 тыс. медицинских масок и респираторов".
С таким рвением они скоро на улицах сертификаты на маски требовать будут. За время карантина полиция изъяла более тысячи несертифицированных тестов на коронавирус - Цензор.НЕТ 6985
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