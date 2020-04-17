 За час карантину поліція вилучила понад тисячу несертифікованих тестів на коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.

"Загалом від початку карантинних заходів із нелегального обігу вилучено: 1049 несертифікованих тестів на визначення COVID-19, 8888 пляшок і 2760 літрів підроблених антисептичних засобів, 35,4 тис. медичних масок і респіраторів", - зазначили в поліції.

Також поліція встановила 236 осіб, які в мережі розмістили неправдиву або провокаційну інформацію про коронавірус. Зокрема виявили 179 інтернет-посилань, за якими шахраї обманювали громадян, продаючи неіснуючий товар під час пандемії. Зараз їхню протиправну діяльність заблоковано.

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