 За час карантину поліція вилучила понад тисячу несертифікованих тестів на коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію.
"Загалом від початку карантинних заходів із нелегального обігу вилучено: 1049 несертифікованих тестів на визначення COVID-19, 8888 пляшок і 2760 літрів підроблених антисептичних засобів, 35,4 тис. медичних масок і респіраторів", - зазначили в поліції.
Також поліція встановила 236 осіб, які в мережі розмістили неправдиву або провокаційну інформацію про коронавірус. Зокрема виявили 179 інтернет-посилань, за якими шахраї обманювали громадян, продаючи неіснуючий товар під час пандемії. Зараз їхню протиправну діяльність заблоковано.
что привезли то и применяется. страна не пуганных идиотов, как говорил не забвенный Абдулов.
С таким рвением они скоро на улицах сертификаты на маски требовать будут.