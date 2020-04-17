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Все про:ВР (7513) ДУСЯ (36) Офіс Президента (325)

 Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ

Державна організація "Автобаза Державного управління справами", яка обслуговує президента України та його Офіс, та має на балансі 232 автомобілі, не передавала транспортні засоби зі свого автопарку медичним закладам України як допомогу у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

У відповідь на запит журналістів в "Автобазі Державного управління справами" зазначили: "Автобаза ДУС не передавала транспортні засоби зі свого автопарку медичним закладам України. Автотранспортні засоби, які перебувають на балансі організації, використовуються в установленому порядку для транспортного забезпечення президента України, Офісу президента України, Державного управління справами (в тому числі закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні ДУС), а також для обслуговування офіційних заходів та іноземних делегацій".

Всього на балансі цієї автобази станом на середину квітня було 232 транспортні засоби, серед яких Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford – йдеться у відповіді "Схемам".

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"На відміну від ДУС, раніше у Верховній Раді вирішили передати близько тридцяти автомобілів зі свого автопарку у тимчасове користування медичним закладам Києва, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019.

Серед медзакладів, яким парламент допомагає своїми автомобілями, за інформацією апарату ВР, є такі:

  • Державний заклад "Поліклініка № 2" Державного управління справами;
  • КНП "Олександрівська клінічна лікарня міста Києва";
  • КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня";
  • КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9";
  • КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1";
  • Київська міська клінічна лікарня № 4;
  • Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
  • Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини;
  • Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.

Серед цих 9 медичних закладів, яким вони допомагають автомобілями, виявилися також дві установи, які перебувають на балансі ДУС – організації, яка обслуговує президента та його офіс, а саме – Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та "Поліклініка № 2".

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"Тобто, зазначають журналісти, двом згаданим медичним установам, які обслуговують головно посадовців, допомагають транспортом не тільки з автопарку президента (на постійній основі, безвідносно до епідемії), але й з автобази парламенту, для додаткової транспортної допомоги на час боротьби з вірусом", - зазначають розслідувачі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189858
 
   
 Топ коментарі
 
а как шмаркля будет без кортежа в 40 авто? Где оно свою жирЕющую день ото дня морду возть будет?)) передать авто медикам - это циничная провАкация против "вселенского прЕпИздента"!
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Скотобаза Зеленского аплодирует.
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Сопля допоможе хіба, що грою на роялі
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лисапеты как и голобородьки - это фольклорные персонажи
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герои легенд. а по легенде можно хоть мультяшку снять, хоть фильму порнометражную
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По идее, тот лисапет, который ему подарила президент Эстонии, по закону должен был быть передан в автопарк.

А он папиньке сваму передарил ?
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Не поняла а с какого перепугу они должны отдавать автотранспорт? Опять смехи высасали из пальца сенсацию?
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А потому, что все нормальные украинцы в чем то отказывают себе из-за эпидемии. Почему бы и этим небожителям, обещавшим народу золотые горы не урезать свой комфорт, ради помощи транспортом медикам, фармацевтам и т.д.? Если что , я не порохобот.
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пффф потому что они видят кого выбрали на выбрах простые украинцы)))
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Ты наверно этих куев пересосал очень, много , раз такой спец в этом вопроосе. А лох - это твоего папки сын, ты его в зеркале каждый день видишь.
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О. Что показательно, зеля на своих избирателет сцит, а те глотают и винят кого? Порохоботов. Потому что лошары, и признаться, что зеля их сделал, даже себе неспособны.
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Т.е с тем , что ты кеусос , ты согласен? Тебя еще и обсцыкали неоднократно, зачем ты эти подробности мне рассказываешь? Отвали, голубец.
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Обесчали-с. Соврали-с. Как всегда. Как понять, когда зеля врет? А просто: рот открывает, значит, врет. Не было еще случая, чтоб зеля, да не соврал.
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а как шмаркля будет без кортежа в 40 авто? Где оно свою жирЕющую день ото дня морду возть будет?)) передать авто медикам - это циничная провАкация против "вселенского ***********"!
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Назвіть хоч одного преза який відмовився..
Всі падлюки.)))
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Особливо Петро Олексійович Зеленський.
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Народ не любит жадных..
Лучче переобещать , чем недообещать..))
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Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ

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А скільки 95 квартал допоміг українським медикам і чим ? Своїми дебільними шоу і гумором нижче пояса
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По мнению 73% населения страны, зезиденту надо 232 машины, а вот врачам, которые спасают их ватные сраки, авто не нужны
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Пцсть заменит на 232 велосипеда. Обещал же.
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Лисапеты сейчас сдают в ломбарды, наверное от хорошей жизни. Обратил внимание , что возле ломбардов увеличилось количество этой техники. Голобородько свой наверное тоже сдал в ломбард, а выкупить денег нет.
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По чесноку-не бачив..більше двух км..))
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да и сам Зеленский не купил ни одной масочки пенсионерам за собственные средства Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4533
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Ви на ЧЕ намякиваєте, на голубизну)))
Конец с концом- гаалубая свадьба..
🤣🤣
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еле концы с концами сводим - ..итарасы, что ли ?!!!
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Автобаза ОП нагадує собаку з кісткою, яку хочуть забрати.
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сеньор голодомор зараз такий взяв і віддав автопарк..
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Зеля совсем не переживает за малоросню которая его избрала....
Нуль уважения - фунт презрения.... Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 1883
Зато честный..., без пиара как Барыга...
Так честно и говорит - идите вы все нах.....
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да, пацан честный, сказал:
рен вы от ,Зеленского, дождетесь хотя бы самой дешевой масочки для пенсионера"
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Це зеленський без піара? Побійтесь Бога. Він тільки і займається самовихвалянням, причому на пустому місці. Зелені - аси в цй справі. А те, що не поважає народ. Так за що поважати такий бездумно довірливий народ?
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Тому,що ОП --не український. Там одні україноненависникі і корупціонери тахалявникі з 95 кварталу.
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Из проекта бюджета на текущий год из-за коронавируса вычеркнули обещанные доплаты педагогам в 21 тысячу гривен.
Молодые учителя в этом году не получат разовую помощь в размере 21 тысяча гривен, которую ранее обещало правительство. Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.
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то-то в группах пИдагогафф на ФБ стоит вой... Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 6729
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Педагоги до 50 Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8940 років-масово голосували за бубочку! Старші за ОПЗЖ!
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Вот канцлер бы передала автомобили для помощи гражданам. Но куда там нашему феодалу. Без кортежа ездить нестатусно как то. Пацаны уважать не будут скажут лох какой-то хоть и 42 ему.
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232 автомобіля?Колись читав замітку,що уряд Швеції обслуговує 10-12 автомобілів.Соромно за шведів,бідняки.
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Голодранцы и лохи Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5512 и наверное у шведов нет пафосных рагулей нашего разлива.
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Ни верю! Ви хатити бубачку апарочить! Он усе сваи бибибки духторам атдал. А за сваи деньгы купил акваланги для винитилированиния бальных на карана-бацилы. И на самагон для дизинифекции.
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Це спадок Свина2.0..
Теж не хотів позбутися..І цей теж..
😁
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Отакий от в Голобородька лісапєт вийшов...
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Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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Та какой рояль концертный! Скрипучее пианино, со стертыми клавишами, что бы Вова яйца и головку не поцарапал, исполняя рапсодию " А нам по ху* !
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зачем жабе машина???.. велосипед Украина и вперед!!!!
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зЄбілятв - він перепутам "Держава Україна " із ровером- велосипедом "Україна" ...- агов...
Автобаза президента не передавала свои авто медучреждениям, потому что они используются Зеленским и ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 7973
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В ломбард заложил, чтобы масок по 18 гривен купить.
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Коли уже це чмо чиновницьке нажереться до отвалу й здохне пережерле?!
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Меня в последнее время тоже терзает этот вопрос , правда я добавляю в этот список и наших олигофренов-олигархов.
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Щось в списку лісапедів жодного ланоса ..)))))
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Вы всё врети!Ето его заставил делать вор Порошенко!
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гу так они наверное все лисапеты поотдавали...а метро закрыто надо им на чем то ведь ездить
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А почему безрукий молчит? Кстати, безрукий потому, что даже на рояле играет своей ерундой, а не руками, а раз так, значит рук нет! А так заливался соловушкой, на лисапете ездить пытался (а как безрук-то?), без галстука в футболке ходил на новую работу - всё ради народы любимого! И что. прошла любовь, завяли помидоры. Аминь!
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В галстуке - это он на сцену ходил народ веселить. А когда Президентом стал - можно и по-простому в футболке
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желтой струей в рожу ботве . а не машины от Гринпоца .
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А ШО ЖОДНОГО ЛЯСАПЕДА НЕ МА , ДАЖЕ САМОКАТА - НЕ НЕМА? АЯЯЯЯЯЙ - ПОРОХ ****!ЛЯСОПЕДЫ ИТЕ СМАРОДЁРИЛ. БЕДНЫЙ (БЕНИН) вова НЕНАЧЕМ МАЛЬЧИКУ НА РАБОТУ ЕЗДИТЬ .
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Ауууу, зебилы? Ну шо там, ваш припизидент всея галактики, все катается на лисапеде?)
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Мабуть зебіли не знали що це "іздєліє" - одноразового використання. І ніяк не можуть в'їхати що їх уже використали і вони більше нікому не потрібні.
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И по губам им и за щеку. Ну как зебилы, нравится? А никто не говорил что бить будут руками бить и по щеке Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6935
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Автобаза никому ничего не должна, сами сидят "на бобах", с Бюджета добавки просят.
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