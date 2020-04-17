 Автобаза президента не передавала свої авто медустановам, тому що їх використовують Зеленський та ОП, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

У відповідь на запит журналістів в "Автобазі Державного управління справами" зазначили: "Автобаза ДУС не передавала транспортні засоби зі свого автопарку медичним закладам України. Автотранспортні засоби, які перебувають на балансі організації, використовуються в установленому порядку для транспортного забезпечення президента України, Офісу президента України, Державного управління справами (в тому числі закладів охорони здоров’я, які перебувають в управлінні ДУС), а також для обслуговування офіційних заходів та іноземних делегацій".

Всього на балансі цієї автобази станом на середину квітня було 232 транспортні засоби, серед яких Мercedes-Benz, Range Rover, BMW, Toyota, Volkswagen, Skoda, Ford – йдеться у відповіді "Схемам".

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"На відміну від ДУС, раніше у Верховній Раді вирішили передати близько тридцяти автомобілів зі свого автопарку у тимчасове користування медичним закладам Києва, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019.

Серед медзакладів, яким парламент допомагає своїми автомобілями, за інформацією апарату ВР, є такі:

Державний заклад "Поліклініка № 2" Державного управління справами;

КНП "Олександрівська клінічна лікарня міста Києва";

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня";

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9";

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1";

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини;

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами.

Серед цих 9 медичних закладів, яким вони допомагають автомобілями, виявилися також дві установи, які перебувають на балансі ДУС – організації, яка обслуговує президента та його офіс, а саме – Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" та "Поліклініка № 2".

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"Тобто, зазначають журналісти, двом згаданим медичним установам, які обслуговують головно посадовців, допомагають транспортом не тільки з автопарку президента (на постійній основі, безвідносно до епідемії), але й з автобази парламенту, для додаткової транспортної допомоги на час боротьби з вірусом", - зазначають розслідувачі.