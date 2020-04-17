 ОГХК хочуть розділити в інтересах декількох груп впливу, - Лямець

Про це пише в блозі для видання УП засновник проєкту Politicus Vulgaris Сергій Лямець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місяць тому керівництво компанії міняли "з пафосом": глава Фонду держмайна Сенниченко заявив тоді, що йому вдалося прибрати від керівництва компанією мало не бандитів.

"По факту, з правління прибрали технарів, а замість них призначили експомічника Віктора Медведчука - Михайла Макарова. Він був призначений без конкурсу, через механізм виконувача обов'язків. Але найголовніше навіть не сам Макаров, а його заступники. Це були два колишні співробітники міжнародної трейдингової компанії Glencore - Пітер Девіс і Тетяна Гогенко", - пише Лещенко.

Блогер вважає їх пов'язаними з Росією, адже Glencore від розвалу СРСР працює з російськими компаніями, які займаються кольоровими металами.

"Зв'язок настільки тісний, що існує реальна небезпека, що росіяни захоплять титанові родовища в Україні. Ось чому призначення Девіса і Гогенко викликали стільки підозр", - пише Лещенко.

В.о. голови правління Макаров зараз перебуває на лікарняному, який блогер називає "безстроковим". Лямець передбачає, що його місце займе Девіс.

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"Мені розповіли, що у Девіса у Фонді держмайна є куратор. Це Сергій Слепкань. ... Глава наглядової ради "Центренерго" від Фонду держмайна. Тобто, не просто знайомий з Ігорем Коломойським, а й явно в непоганих стосунках", - пише Лямець.

При цьому приватизацію ОГХК скасували за місяць до того, як мали відбутися торги - при тому, що на компанію було 12-15 претендентів, стверджує блогер.

"Зате керівництво, яке представляє інтереси Glencore - одне з можливих учасників конкурсу - залишилося. Ось так, без приватизації, без відкритого публічного конкурсу, без сплачених до бюджету мільярдів - одне зі стратегічних підприємств України віддали в чужі руки", - пише Лещенко.

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Блогер припускає, що ОГХК може чекати доля "Центренерго" або Одеського припортового заводу, коли підприємства "видоюють і вбивають олігархи" через контрольований менеджмент. Але для того, щоб здійснити цей дерибан, у правління доводиться призначати і представників інших сил, зазначає Лямець.

Так, у правління увійшов директор юридичного департаменту "Укрпошти" Леонід Бортничук, якого Лямець пов'язує з Жеваго і Сенниченком. Ще один член правління, Юрій Кияшко, за його словами, раніше працював на Ріната Ахметова.

"Колись Кияшко працював на Ріната Ахметова і Віктора Януковича. Після того, як спільне паливне підприємство двох шанованих людей розпалося, Кияшко нібито перейшов під крило Ахметова. Так що цілком можливо, він представляє інтереси олігарха і тепер. А отже, версія про дерибан ОГХК - дуже навіть імовірна", - вважає Лямець.

Блогер називає і ще одне ім'я - керівника єврейської сотні Майдану Натана Хазіна, який зараз очолює службу безпеки ОГХК, але визнає, що не знає, кого той представляє.

"Отже, вимальовується цілком собі схема розбирання туші ОГХК в інтересах кількох груп впливу. Головна скрипка - у проросійського Glencore. На других, але не на третіх ролях люди Ахметова і ще чорт зна хто. Чудовий оркестр, в якому не намічається головне - інтерес України . Вже купив квитки на перший концерт цього оркестру. Чекаємо", - підсумував Лямець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".