 У хімічній галузі України може відбутися масове скорочення робочих місць, - глава ДЗМД Лісковський

Про це УНІАН заявив голова наглядової ради ПРАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Лісковський Сергій.
"Незважаючи на поліпшення деяких показників у хімічній промисловості України за останній рік, ситуацію в галузі можна назвати кризовою і нестабільною. Якщо вона не зміниться, то тільки на заводах з виробництва складних мінеральних добрив можуть втратити роботу близько 4,5-5 тисяч фахівців. Також кілька тисяч осіб може потрапити під скорочення на підприємствах азотної хімії", - зазначив Лісковський.
За словами Лісковського, робота українських хімічних підприємств нестабільна в першу чергу через перенасичення внутрішнього українського ринку мінеральними добривами з-за кордону.
"Ми просимо Кабінет міністрів України виробити новий підхід до імпорту міндобрив, який відповідав би сучасним економічним реаліям. За складними добривами українські підприємства можуть забезпечити поставку понад 40% заявлених обсягів сільгоспвиробників. 50-60% імпорту – милості просимо. За азотними добривами в українських підприємств є можливість задовольнити 100% заявок українських фермерів та агрокомпаній. Тут також можна шукати баланс, але явно не в нинішній пропорції, коли імпортної продукції на ринку деколи виявляється більше, ніж вітчизняної", - вважає Лісковський.
На думку Лісковського, зволікання з рішеннями щодо імпорту добрив призведе до масового скорочення робочих місць у вітчизняному хімпромі вже найближчим часом.
"Збільшення безробіття ляже додатковим тягарем на бюджет. Водночас як для підтримки підприємств хімічної галузі з боку держави наразі не потрібно жодних інвестицій, кредитів і вливань бюджетних коштів. Потрібно просто прийняти низку рішень на рівні Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України та Кабінету міністрів України щодо імпорту міндобрив", - зазначив Лісковський.
За словами Лісковського, йдеться не про заборону імпортних мінеральних добрив, а про регулювання та квотування приблизно таким же чином, як Євросоюз регулює постачання української продукції на європейський ринок, піклуючись про своїх виробників.
Лісковський нагадав, що з липня 2019 року український ринок був повністю закритий для російської хімічної продукції. Однак хімічні підприємства в Росії не зменшили, а навпаки – збільшили виробництво добрив, значна частина яких продовжує опосередковано поставлятися до України.
"Процвітає явище свопіювання з 5-8 країнами, де на ринок цих країн поставляються не властиві їм за попередньою статистикою обсяги російської продукції, а значні обсяги добрив з цих країн розгорнулися на український ринок. Ми зіткнулися з явищем недобросовісної конкуренції, коли наші партнери з Білорусі, Польщі, Сербії, Литви, Румунії, Греції, Грузії, Туреччини та інших країн за свопом в рази збільшили експорт своєї продукції на український ринок, а для власних сільгоспвиробників вони імпортували продукцію, значна частина якої походженням з Росії.
Відбувається взамозаміна, яка повинна отримати належну оцінку в Україні. Фактично, це гібридна торговельна війна", - вважає Лісковський. За словами Лісковського, деякі країни, маючи доступ до дешевшої російської сировини, від 70% до 90% власної продукції експортують на український ринок безмитно, без регулювання, без обмежень.
"У результаті складних добрив на українському ринку ми сьогодні маємо до 90% імпортозалежність. За азотними добривами імпортозалежність по окремих марках досягає 30%, в той час як може складати нуль відсотків. У нас же аграрний сектор пріоритетний і стратегічний. І якщо він перебуває в такій залежності від імпорту мінеральних добрив — отже, він у стані небезпеки. Не кажучи вже про саму хімічну галузь, де при збереженні нинішньої ситуації з імпортом, підприємства будуть змушені масово скорочувати людей і в кінцевому підсумку ліквідуватися", - заявив глава наглядової ради ДЗМУ.
За словами Сергія Лісковського, збереження виробничих потужностей та збільшення їхнього завантаження дозволить не тільки зберегти, але й збільшити кількість робочих місць та сплату податків до бюджету.
ЗЕ!
Исходя из теории, что процент идиотов одинаков в любой выборке, на этих предприятиях работало 73% людей, которые заслужили того, чтобы остаться без средств к существованию.
Эти люди сами добились того, чего хотели.
Теперь каждый сам за себя.
Эти люди не хотели позаботиться даже сами о себе и совершили политическое самоубийство страны, в которой живут.
Не хотели год назад думать на полный желудок - может на пустой желудок будет думаться лучше.
так что проблем вообще нет...
даже придется завозить работников с других стран...
АЛІгатори вже задовбали своїм скигленням..Борги треба їм списати перед Державою Україна, та не вперший Раз!!
Вообще это нытье похоже на Ахметовский вой на своем телеканале по поводу импорта электроэнергии, в результате чего временно упала стоимость Эл энергии. Есть конкуренция- потребителю дешевле.Но это не в Украине. Уже и министром энергетики бабу назначила что ,,дружит,, с Ахметовым.