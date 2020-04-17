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 Суспільство
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Все про:робота (162) хімія (29) добрива (22)

 У хімічній галузі України може відбутися масове скорочення робочих місць, - глава ДЗМД Лісковський

У хімічній галузі України очікуються масштабні скорочення працівників, якщо ситуація з імпортом мінеральних добрив в Україні не зміниться.

Про це УНІАН заявив голова наглядової ради ПРАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД) Лісковський Сергій.

"Незважаючи на поліпшення деяких показників у хімічній промисловості України за останній рік, ситуацію в галузі можна назвати кризовою і нестабільною. Якщо вона не зміниться, то тільки на заводах з виробництва складних мінеральних добрив можуть втратити роботу близько 4,5-5 тисяч фахівців. Також кілька тисяч осіб може потрапити під скорочення на підприємствах азотної хімії", - зазначив Лісковський.

За словами Лісковського, робота українських хімічних підприємств нестабільна в першу чергу через перенасичення внутрішнього українського ринку мінеральними добривами з-за кордону.

"Ми просимо Кабінет міністрів України виробити новий підхід до імпорту міндобрив, який відповідав би сучасним економічним реаліям. За складними добривами українські підприємства можуть забезпечити поставку понад 40% заявлених обсягів сільгоспвиробників. 50-60% імпорту – милості просимо. За азотними добривами в українських підприємств є можливість задовольнити 100% заявок українських фермерів та агрокомпаній. Тут також можна шукати баланс, але явно не в нинішній пропорції, коли імпортної продукції на ринку деколи виявляється більше, ніж вітчизняної", - вважає Лісковський.

На думку Лісковського, зволікання з рішеннями щодо імпорту добрив призведе до масового скорочення робочих місць у вітчизняному хімпромі вже найближчим часом.

"Збільшення безробіття ляже додатковим тягарем на бюджет. Водночас як для підтримки підприємств хімічної галузі з боку держави наразі не потрібно жодних інвестицій, кредитів і вливань бюджетних коштів. Потрібно просто прийняти низку рішень на рівні Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України та Кабінету міністрів України щодо імпорту міндобрив", - зазначив Лісковський.

За словами Лісковського, йдеться не про заборону імпортних мінеральних добрив, а про регулювання та квотування приблизно таким же чином, як Євросоюз регулює постачання української продукції на європейський ринок, піклуючись про своїх виробників.

Лісковський нагадав, що з липня 2019 року український ринок був повністю закритий для російської хімічної продукції. Однак хімічні підприємства в Росії не зменшили, а навпаки – збільшили виробництво добрив, значна частина яких продовжує опосередковано поставлятися до України.

"Процвітає явище свопіювання з 5-8 країнами, де на ринок цих країн поставляються не властиві їм за попередньою статистикою обсяги російської продукції, а значні обсяги добрив з цих країн розгорнулися на український ринок. Ми зіткнулися з явищем недобросовісної конкуренції, коли наші партнери з Білорусі, Польщі, Сербії, Литви, Румунії, Греції, Грузії, Туреччини та інших країн за свопом в рази збільшили експорт своєї продукції на український ринок, а для власних сільгоспвиробників вони імпортували продукцію, значна частина якої походженням з Росії.

Відбувається взамозаміна, яка повинна отримати належну оцінку в Україні. Фактично, це гібридна торговельна війна", - вважає Лісковський. За словами Лісковського, деякі країни, маючи доступ до дешевшої російської сировини, від 70% до 90% власної продукції експортують на український ринок безмитно, без регулювання, без обмежень.

"У результаті складних добрив на українському ринку ми сьогодні маємо до 90% імпортозалежність. За азотними добривами імпортозалежність по окремих марках досягає 30%, в той час як може складати нуль відсотків. У нас же аграрний сектор пріоритетний і стратегічний. І якщо він перебуває в такій залежності від імпорту мінеральних добрив — отже, він у стані небезпеки. Не кажучи вже про саму хімічну галузь, де при збереженні нинішньої ситуації з імпортом, підприємства будуть змушені масово скорочувати людей і в кінцевому підсумку ліквідуватися", - заявив глава наглядової ради ДЗМУ.

За словами Сергія Лісковського, збереження виробничих потужностей та збільшення їхнього завантаження дозволить не тільки зберегти, але й збільшити кількість робочих місць та сплату податків до бюджету.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189851
 
 
 Топ коментарі
 
Да пусть закрывают. Это называется конкуренция. А Зебилы головой думать начнут
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Почему нашим танцорам постоянно кто-то мешает?
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Пишите Шмыгалю, он как раз создает рабочие места.
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будут миллионы, жизнь наша просто дерьмо и это скоро все заметят
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Не будут. Как откроют границы число безработных уменьшится в разы.
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все хотят бабок на шару?какого йуха я закрыв свой магазин(с доходом в 10-15 тыс ) не клянчу денег????!!!!!
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Да пусть закрывают. Это называется конкуренция. А Зебилы головой думать начнут
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Государство всегда должно поддерживать отечественного производителя.
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И что это за почти 30 лет дало украинскому потребителю? Заоблачные цены и рост числа олигархов?
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Вот потому Америку и называют страной равных возможностей.
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если вы не знаете, то это не означает, что этого нет
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Например: Указ, который подписал Дональд Трамп, обязывает правительственные ведомства пересмотреть существующую практику приобретения продукции и вводит требование для глав ведомств делать исключения в соответствии с правилом «покупайте американские товары».
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Вы немного не понимаете. Одно слово рекомендации. Совсем другое запрет импорта или увеличение таможенных пошлин на импорт в разы дабы перекрыть доступ конкурентноспособным импортным товарам.
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про торговую войну с Китаем будем вспоминать? про фольсваген, про боинг, про ВТО. так что, не надо ля-ля.
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вы немного не так читаете, дословно "обязывает" - это не рекомендации
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Проблема в том, что верна только первая часть Вашего утверждения. Народ уволят, возможно закроют предприятия. Но вот думать зебилье не будет. Тем более головой.
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Ну уволят и что? Человек поедет работать в ту же Польшу и заработает себе на хлеб. А вот что будет делать собственник предприятия, которое по налогам все равно будет из него тянуть. К примеру налог на землю и капитальные сооружения никто не отменял.
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Проблема в том, что есть вирус и границы по сути закрыты. Сколько времени это протянется пока никто не знает. Идет драка и передел собственности. Бандиты во главе с Зеленским пытаются отжать то, что еще имеет какую-то цену. В 90-00 -х мы это видели, Для страны это закончилось тотальной деградацией всего и вся и формирования олигархии... Время покажет, что будут делать текущие собственники.
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Можно полюбопытствовать относительно чего идет драка. Наша экономика уже практически разделена между десятком семей олигархов. Тех самых производителей которых мы за свой счет должны защищать.
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Например ахметова и бени. Беня приехал работать и он работает. Старый дележ хотят переделить. И мы будем наблюдать разные "чудеса".
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Ахметова и Бени чего дележь? Там по-моему все уже разделено.
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Зеленский предлагает Ахметову купит "Центроэнерго", которое контролирует Коломойский. Это еще из февральских новостей.
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Ну посмотрим. Тока мне кажется что это мышиная возня - не более. А там поглядим. Сейчас облэнерго лакомые куски. Благодаря Пепе сейчас тарифы ЖКХ вообще неизвестно с какого потолка придуманы.
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Почему нашим танцорам постоянно кто-то мешает?
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Tak mozet i vse skazat zakryt import,nevazno im sto cena u nix na 2 raza doroze polucajetsia.
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Самое смешное, что закрыв импорт чужих удобрений мы получим в стране монополиста, который с радостью поднимет цены на свою продукцию в 10 раз. Не верьте этим крокодильим слезам, слёзы сельхозпроизводителей, в случае чего, его волновать не будут
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posmotrel nasi dva krupnyje predprijatyja prodajut Ukraine udobrenije.Eto kak oni govoriat necego neizmenit jesli zapretiat dlia ix u nix jest komu prodat do 40 stran prodajut.No vsio ravno jesli zapretit budet zalovatsia v ES i tam ES dolzno resit.Nas premjer skazal sto vedut adekvatni zapret na vasu druguju produkciju sto zdes prodajut v takom sluce
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Вообще-то этой проблеме не один год. Пока некоторые радовались Томосу, барыги правдами и неправдами как завозили в страну российские удобрения так и продолжают это делать.
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И папередники и действующие все виноваты. Эта мантра еще со времен Кучмы - поддержать отечественного производителя. Только тепличные условия вообще никак не стимулируют отечествнного производителя проводить модернизацию своих предприятий чтобы быть конкурентноспособными.
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Вообще-то это не проблема. Это называется свободный рынок с свободной конкуренцией. Хотите продавать свой товар - будьте конкурентноспособными прежде всего.
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Отлично!!!
Исходя из теории, что процент идиотов одинаков в любой выборке, на этих предприятиях работало 73% людей, которые заслужили того, чтобы остаться без средств к существованию.
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Судьба этих людей абсолютно не интересует хозяев данных предприятий от слова СОВСЕМ. Их интересует только личная прибыль.
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Никого она не интересует.
Эти люди сами добились того, чего хотели.

Теперь каждый сам за себя.
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Ну вообще-то всегда было так что каждый сам за себя. Хотя люди, которые имеют разного рода предприятия должны брать на себя ответственность за судьбу своих работников. Хотя, если честно, то никто никогда этого не делает.
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Никто никому ничего не должен.

Эти люди не хотели позаботиться даже сами о себе и совершили политическое самоубийство страны, в которой живут.

Не хотели год назад думать на полный желудок - может на пустой желудок будет думаться лучше.
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Пишите Шмыгалю, он как раз создает рабочие места.
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500 000 обещал в апреле...
так что проблем вообще нет...
даже придется завозить работников с других стран...
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Вопрос не в количестве рабочих мест. У нас в Украине полно работы. Вопрос в том что европейскую зарплату никто платить не хочет. Смысл работать за минималку? Ну или за 12 штук гривен. Нищенская зарплата. Только бездари и дураки за такие деньги работать согласятся.
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Нема проблеми, бо наших хіміків з радістю забирає Німеччина та деякі інші країни. А от далі ви кваліфікованих хіміків не побачите, бо до цього теж був дефіцит таких спеціалістів. Падіння економіки буде не 8%, а значно більшим🐸
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Ну у нас вскоре вообще квалифицированных специалистов днем с огнем сыскать невозможно будет. Я сейчас вон в сына деньги в образование вкладываю. Это для того чтобы работать за 12 штук гривен в месяц? Абсурд.
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Дело не в специалистах, а в том что у России свое более дешевое сырье и электроэнергия. К тому же гораздо больше денег на модернизацию оборудования, и обьемы - больше. Какие бы не были специалисты у Украины - они не сделают лучше и дешевле чем российские, из дешевого газа, на дешевой энергии, на новом оборудовании, большим обьемом партии. У хімічній галузі України може відбутися масове скорочення робочих місць, - глава ДЗМД Лісковський - Цензор.НЕТ 1207
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этот бред напоминает мне блеяние соевых свинят, когда речь шла о импорте бу шных машин. Тогда они тоже всхрюкивали о том, что низя узаканивать вробляхи потому что рабы васцадзе останутся без работы.
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Мля, шантаж..
АЛІгатори вже задовбали своїм скигленням..Борги треба їм списати перед Державою Україна, та не вперший Раз!!
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А разве она ещё существует? Ей уже года три -четыре, как кирдык пришёл...
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Конечно бо вы жопорукие вітчизняные виробники на оборудовании ещё времён совка можете сделать только аммиачную селитру или карбофос и продавать по конячим ценам. Мне лучше купить нитроамофоску той же Беларуси или рашки. И то большинство заводов хим удобрений Фирташу принадлежит, который при Яныке благодаря схемам по газу задавил и подгреб себе заводы. И мне похрен сколько Фирташ потеряет если обложат налогами ввоз удобрений. А нормальные современные удобрения вообще нужно покупать итальянские (плантафолы и ещё куча названий) или Китай (монофосфат калия) которые украинские заводы смогут делать лет через десять.
Вообще это нытье похоже на Ахметовский вой на своем телеканале по поводу импорта электроэнергии, в результате чего временно упала стоимость Эл энергии. Есть конкуренция- потребителю дешевле.Но это не в Украине. Уже и министром энергетики бабу назначила что ,,дружит,, с Ахметовым.
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поправка ,,потеряет если НЕ обложат налогами,,
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Сколько еще дней дать этому зеклоуно для розвала страны?
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В 90х он не брался за сделки с рентабельностью меньше 700%. Ну и логично, зачем, если бюджет Украины платил. Разумеется нужны определенные условия и качества, чтоб такое стало реальностью. С тех пор, конечно, много воды утекло, но умом он не блистал, да и работать не сильно умел в условиях честной конкуренции. Не уверен, что на таких харчах он чему-то научился с тех времен, а красиво говорить он и тогда умел. Ну а теперь, возможно, то ли условия поменялись, то ли кто-то другой с лучшими свойствами замаячил на горизонте. Вот он голос и подал, прикрываясь рабочими местами, угробив при этом не один азот.
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