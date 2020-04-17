 Німеччина стоїть на боці України в питанні продовження санкцій проти Росії, - посол Фельдгузен

Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми переконуємо наших партнерів, і я знаю, що ми стоїмо на боці України в ЄС щодо санкцій проти Росії. Ми справді боремося, щоб ЄС і надалі підтримував ці санкції, тому що ми теж вважаємо, що вони важливі й необхідні, оскільки ситуація на Донбасі та в Криму, на жаль, не змінилася", - сказала вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму на тему: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" в п'ятницю.
Фельдгузен зазначила, що Німеччина передала захисний одяг для ДСНС України та іншу допомогу для ліквідації пожеж в Україні.
"Це маленька допомога, але ми весь час думаємо про Україну, і ми це надалі будемо робити", - додала дипломат. Крім того, вона наголосила, що Україна є дуже важливим партнером Німеччини.
"Україна для нас дуже важливий партнер. ЄС, особливо Німеччина, стоїть пліч-о-пліч з Україною. І навіть якщо ми іноді критикуємо, це наша конструктивна критика, ми так вважаємо. Це не означає, що ми не ваші партнери й іноді ваші друзі. Ні. Наш канцлер справді дуже велика подруга України, й це одна причина, чому ми так близько співпрацюємо, і це теж причина, чому я так рада бути зараз послом в Україні - тому що ми тісно співпрацюємо, і ми дуже плідно співпрацюємо", - сказала посол.
А Україна стоїть в Європі, в положитєльной на рашку позіції.
Україна ≠ шістки *****.
Но, бро, пісю ім на вортнік.
Цена взятия Берлина
Берлинская операция Красной Армии, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года, стала одной из наиболее кровопролитных. По официальным данным, советские безвозвратные потери в ней составили 78 291 человек. Однако есть все основания полагать, что эти данные многократно занижены. Бывший командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев признался в разговоре с американским журналистом Корнелиусом Райаном, что только его фронт потерял в Берлинской операции 150 000 убитыми. Если эта цифра верна, то безвозвратные потери всех трех советских фронтов, наступавших на Берлин, должны были превысить 400 000 человек. Другие методы оценки дают более 300 000 погибших с советской стороны в Берлинской операции. Конечно, особенно трагичным для красноармейцев было погибнуть в последние недели войны, когда до победы оставалось совсем немного. Самое же обидное, что этих огромных потерь могло не быть.
Далее -- https://polka.d3.ru/tsena-vziatiia-berlina-1963806/
Війска Ейзенхауера були тоді в 60 км від Берліна.
апреля Черчилль направил письмо Рузвельту.
"Армии русских, несомненно, займут Австрию и вступят в Вену. Если они возьмут также и Берлин, не укрепится ли в их сознании неоправданное представление, что они внесли основной вклад в нашу общую победу? Не породит ли это у них такое настроение, которое создаст серьезные и непреодолимые трудности в будущем? Я считаю, что ввиду политического значения всего этого мы должны продвинуться в Германии как можно дальше на восток, и, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, конечно, должны взять его", - писал британский премьер.
Рузвельт проконсультировался с Эйзенхауэром. Тот отверг идею, сославшись на необходимость сбережения жизней американских солдат. Возможно, сыграло свою роль и опасение, что Сталин в ответ откажется от участия в войне с Японией.
28 марта Эйзенхауэр лично послал Сталину телеграмму, в которой сообщил, что не собирается штурмовать Берлин.
12 апреля американцы вышли к Эльбе. По словам командующего Омара Брэдли, город, до которого оставалось около 60 километров, "лежал у его ног", но 15 апреля Эйзенхауэр запретил продолжать наступление.
Известный британский исследователь Джон Фуллер назвал это "одним из самых странных решений в военной истории".
🤣