EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  1053  34
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1444) санкції (2554) Фельдгузен (17)

 Німеччина стоїть на боці України в питанні продовження санкцій проти Росії, - посол Фельдгузен

Німеччина стоїть на боці України в Європейському Союзі в питанні продовження санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявила посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми переконуємо наших партнерів, і я знаю, що ми стоїмо на боці України в ЄС щодо санкцій проти Росії. Ми справді боремося, щоб ЄС і надалі підтримував ці санкції, тому що ми теж вважаємо, що вони важливі й необхідні, оскільки ситуація на Донбасі та в Криму, на жаль, не змінилася", - сказала вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму на тему: "Нова реальність: як захистити наш дім від війни, хвороби та розрухи?" в п'ятницю.

Фельдгузен зазначила, що Німеччина передала захисний одяг для ДСНС України та іншу допомогу для ліквідації пожеж в Україні.

Також читайте: Коронавірус не є причиною для зняття санкцій з РФ, - посол ФРН у Москві фон Гайрі

"Це маленька допомога, але ми весь час думаємо про Україну, і ми це надалі будемо робити", - додала дипломат. Крім того, вона наголосила, що Україна є дуже важливим партнером Німеччини.

"Україна для нас дуже важливий партнер. ЄС, особливо Німеччина, стоїть пліч-о-пліч з Україною. І навіть якщо ми іноді критикуємо, це наша конструктивна критика, ми так вважаємо. Це не означає, що ми не ваші партнери й іноді ваші друзі. Ні. Наш канцлер справді дуже велика подруга України, й це одна причина, чому ми так близько співпрацюємо, і це теж причина, чому я так рада бути зараз послом в Україні - тому що ми тісно співпрацюємо, і ми дуже плідно співпрацюємо", - сказала посол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189850
 
   
 Топ коментарі
 
Німці розуміли, що радянські війська будуть гвалтувати їх жінок, знущатися, грабувати...і тому здавалися у полон американцям.
 показати весь коментар
 
Не совсем. Ситуация с вирусом мешает осознать то, что происходит. Все делается незаметно, прикрываясь карантином и беспокойством о гражданах. Мол как бы не подохли. Много чего станет известным постфактум уже после карантина. И я крепко подозреваю, что нам это не понравится.
 показати весь коментар
 
А северным потоком большой пшик. С нынешним спросом и ценами на энергоресурсы он будет окупать себя вечно. Ну если еще Штаты полезных санкций добавят-то будет вообще красота.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А на какой стороне стоит Украина? В какой позиции?
 показати весь коментар
 
 
Украина пока просто стоит-но зеля стоит в позе зю.
 показати весь коментар
 
 
Не совсем. Ситуация с вирусом мешает осознать то, что происходит. Все делается незаметно, прикрываясь карантином и беспокойством о гражданах. Мол как бы не подохли. Много чего станет известным постфактум уже после карантина. И я крепко подозреваю, что нам это не понравится.
 показати весь коментар
 
 
Чувак, позиція в якій стоять шістки *****, Лугандон, відома.
А Україна стоїть в Європі, в положитєльной на рашку позіції.
 показати весь коментар
 
Последний обмен показал, что твои слова - пустой звук. Зеленский банально выполняет то, что говорят ему хозяева из Москвы. А ты говоришь "положительный". Вот только кто на кого клал?
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю о чем ты. Но ты не понимаешь, о чем я. Ты хочешь, чтобы так было. И я хочу. Но сейчас идут процессы, которые опровергают это утверждение. Такова реальность, даже если ее не хочется воспринимать.
 показати весь коментар
 
 
Зє, мутят процессьі, чтобьі ето стало реальностью.
Но, бро, пісю ім на вортнік.
 показати весь коментар
 
Вот об этом и речь. Процессы идут, причем не только политические, но и уголовные. По ходу жизни вымываются миллиарды из бюджета. Как народ отреагирует на все это - вопрос. Поглядим.
 показати весь коментар
 
 
Россия говорит , что санкции для их полезные , - Может добавить если полезные в качестве гуманитарной помощи.
 показати весь коментар
 
 
Рано ещё . Совковую нефть в европейские кап. страны так-сяк покупали по 20 дол . и то , - совок не выдержал . А тут 16 - 20 - 32 , каждый день меняется , арабы делают большие скидки ( им этого никто не запретил ) . До конца года выдержат , наверное , . А дальше , - да , если Байден - президент , то не видать кацапам от Америки даже куриных лап . ))
 показати весь коментар
 
 
Простите -- не по теме:
Цена взятия Берлина

Берлинская операция Красной Армии, продолжавшаяся с 16 апреля по 2 мая 1945 года, стала одной из наиболее кровопролитных. По официальным данным, советские безвозвратные потери в ней составили 78 291 человек. Однако есть все основания полагать, что эти данные многократно занижены. Бывший командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев признался в разговоре с американским журналистом Корнелиусом Райаном, что только его фронт потерял в Берлинской операции 150 000 убитыми. Если эта цифра верна, то безвозвратные потери всех трех советских фронтов, наступавших на Берлин, должны были превысить 400 000 человек. Другие методы оценки дают более 300 000 погибших с советской стороны в Берлинской операции. Конечно, особенно трагичным для красноармейцев было погибнуть в последние недели войны, когда до победы оставалось совсем немного. Самое же обидное, что этих огромных потерь могло не быть.
Далее -- https://polka.d3.ru/tsena-vziatiia-berlina-1963806/
 показати весь коментар
 
 
а там не пишут о причинах столь упорного сопротивления немцев в безнадёжной ситуации ?
 показати весь коментар
 
 
Німці розуміли, що радянські війська будуть гвалтувати їх жінок, знущатися, грабувати...і тому здавалися у полон американцям.
 показати весь коментар
 
 
Добавити, що Сталін попросив тоді США, віддати Берлін йому.
Війска Ейзенхауера були тоді в 60 км від Берліна.
 показати весь коментар
 
 
Можна було взагалі не штурмувати Берлін танками . Берлін був у щільному кільці , - почекати 2 - 3 місяці і вони б здалися . Але сталіну треба було зайти першим , до 22 квітня . .. .
 показати весь коментар
 
 
БЕРЛИН 1945
апреля Черчилль направил письмо Рузвельту.
"Армии русских, несомненно, займут Австрию и вступят в Вену. Если они возьмут также и Берлин, не укрепится ли в их сознании неоправданное представление, что они внесли основной вклад в нашу общую победу? Не породит ли это у них такое настроение, которое создаст серьезные и непреодолимые трудности в будущем? Я считаю, что ввиду политического значения всего этого мы должны продвинуться в Германии как можно дальше на восток, и, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, конечно, должны взять его", - писал британский премьер.
Рузвельт проконсультировался с Эйзенхауэром. Тот отверг идею, сославшись на необходимость сбережения жизней американских солдат. Возможно, сыграло свою роль и опасение, что Сталин в ответ откажется от участия в войне с Японией.
28 марта Эйзенхауэр лично послал Сталину телеграмму, в которой сообщил, что не собирается штурмовать Берлин.
12 апреля американцы вышли к Эльбе. По словам командующего Омара Брэдли, город, до которого оставалось около 60 километров, "лежал у его ног", но 15 апреля Эйзенхауэр запретил продолжать наступление.
Известный британский исследователь Джон Фуллер назвал это "одним из самых странных решений в военной истории".
 показати весь коментар
 
 
А че там с турбинами Сименс в Крыму. Работают?
 показати весь коментар
 
 
а че, там в сбу, сколько еще ваты залишилось ? свали за поребрик лахта !!!
 показати весь коментар
 
 
Тобто Фельдгузен говорив про Північний поток 2 та ремонт турбін Сіменс у Криму?
 показати весь коментар
 
 
Германия стоит на стороне Украины в Европейском Союзе в вопросе продления санкций против Российской Федерации.- отрезав ,часть украинского Донбасса в Минске совместно с жабоедами по указанию рашиста обнуленного, совместно с французами жабоедами и создавая ордло- продажные фрицы тем самым отрезали возможность вступления Украины в ЕС И В НАТО из-за этого кровопролитного конфликта.который рашист ведет с Украиной руками созданных при участии фрицов и ему подконтрольных ордло,строительство северного потока,который лишает Украины 3 млр зелени ,транзитных денег без лоббирования фрицами и ихнего давления на страны.территорией которых рашист тянул поток тоже б никогда бы не воплотилось в жизнь ,твари продажные...
 показати весь коментар
 
А северным потоком большой пшик. С нынешним спросом и ценами на энергоресурсы он будет окупать себя вечно. Ну если еще Штаты полезных санкций добавят-то будет вообще красота.
 показати весь коментар
 
 
Над Фельдгузен есть фельдгузены покрупнее /Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас /"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас/ Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
 показати весь коментар
 
 
Увы. Социалисты( особенно шредеровцы) и ультраправые полностью на подсосе у козлостана.
 показати весь коментар
 
 
Это очень важное заявление и пример для остальных, нельзя поджимать хвост перед комуно-фашистским агрессором.
 показати весь коментар
 
 
А Украина стоит тут на стороне России, что самое интересное.
 показати весь коментар
 
 
А Украина санкции вводить собирается ? Российские товары продаются вовсю.
 показати весь коментар
 
 
Та ну! А германский посол в паРаше поди то же самое вещает кассавам: "мы с вами в вопросе санкций".
 показати весь коментар
 
Шмаркля, Шмыга и Эрмак вроде и не настаивают на санкциях. Они уже обовсём договорились. Наши бойцы возвращаются из плена в ОРДЛО с решениями судов о конкретных сроках, а террористы возвращаются из Украины с решением суда, что они не виновны. Подумайте о последствиях таких договорённостей.
 показати весь коментар
 
Просто молодец. Учитесь, как нужно лапшу вешать на уши.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору