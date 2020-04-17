 Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
У Харкові військові лікарі стабілізували стан поранених і підготували до наступного етапу лікування.
Так, медичним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України десять поранених та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового сектору аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.
"Наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час поранені та хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації", - йдеться в повідомленні.
После командировки на Донбасс усилилось "желание закончить войну и достичь мира, чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности".Интервью Шефира .Эту войну, которую развязали политики, надеюсь, сегодняшние политики закончат. Мое отношение к войне такое, что я понимаю - ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. В данном случае бывший президент и его окружение. Мы их убрали, и я уверен, что она (война) затихнет". https://www.liga.net/
Тепер на війні вирішили заробити ЗЕполітики на чолі з комерцдиректором Бєнєй, напевне війна справа прибуткова, кров наших бійців перетворюється у гроші на їхніх офшорних рахунках