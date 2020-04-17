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 Фоторепортаж, Здоров'я
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Все про:Київ (7705) поранення (1701) евакуація (394) військовослужбовці (2703)

 Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва. ФОТО

Сьогодні, 17 квітня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові проведено планову медичну евакуацію поранених і хворих військовослужбовців до Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва 01

У Харкові військові лікарі стабілізували стан поранених і підготували до наступного етапу лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовцю Андрію Корнелюку, важко пораненому під час вибуху міномета на стрільбах 14 квітня в зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні. ФОТО

Так, медичним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України десять поранених та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового сектору аеродрому "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві.

Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва 02

Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва 03

"Наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На даний час поранені та хворі забезпечені усім необхідним для лікування та реабілітації", - йдеться в повідомленні.

Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва 04
Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва 05

За словами військових медиків стан здоров'я евакуйованих військовослужбовців визначається як стабільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 9 ворожих обстрілів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189846
 
 
 Топ коментарі
 
"Мирный кейс" от ермака и "платформа примирения" от засцыки сивохи в действии.
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Десять поранених!А в зведеннях в останні дні "втрат немає".
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"Мирный кейс" от ермака и "платформа примирения" от засцыки сивохи в действии.
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Десять поранених!А в зведеннях в останні дні "втрат немає".
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А розуму не вистачає зрозуміти, що тобі у статті РОЗЖУВАЛИ - в Харкові поранених стабілізували, а ПОТІМ на Київ евакуювали
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Треба перестати стріляти, відводити війська та проводити перемовини з рівноправними офіційним особам терористами?
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А ще якщо подивитись скільки з цих полонених саме військово-полонених, то картина буде геть удручающєй...
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От тільки є одна математична проблема. 99% полонених до полону потрапили при "визволителі" ******* Десять поранених у зоні ООС військовослужбовців евакуйовані санавіацією з Харкова до Києва - Цензор.НЕТ 5971
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Проблема в твоїх мізках,а то б ти пам'ятав,що тоді йшли активні бойові дії.
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Ні. Проблема якраз у твоїх. Якщо до полону попадають мало, то ЗВІДКИ їх на обмін взяти, дятел?
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А Зе говорит что стали меньше стрелять.
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