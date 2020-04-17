 Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", – сказав він.

Єпіфаній уточнив, що надходила пропозиція найняти чартер, щоб доставити благодатний вогонь в Україну, однак він схильний відмовитися від цієї пропозиції.

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"Я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь", — пояснив предстоятель ПЦУ.

Водночас Епіфаній повідомив про плани провести переговори з представниками влади про необхідність привезти вогонь для всіх церков або не завозити його взагалі. Раніше посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Також повідомлялося, що представники ПЦУ передали послу Ізраїлю в Україні лампадку для благодатного вогню.