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Все про:Єрусалим (48) Ізраїль (398) Великдень (139) Епіфаній (235) ПЦУ (547)

 Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній

Розглядається варіант доставити благодатний вогонь з Єрусалиму чартерним рейсом. Але, на думку глави ПЦУ, гроші, які можуть бути витрачені на це, краще вкласти в медикаменти і засоби захисту для лікарів.

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", – сказав він.

Єпіфаній уточнив, що надходила пропозиція найняти чартер, щоб доставити благодатний вогонь в Україну, однак він схильний відмовитися від цієї пропозиції.

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"Я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь", — пояснив предстоятель ПЦУ.

Водночас Епіфаній повідомив про плани провести переговори з представниками влади про необхідність привезти вогонь для всіх церков або не завозити його взагалі. Раніше посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Також повідомлялося, що представники ПЦУ передали послу Ізраїлю в Україні лампадку для благодатного вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189844
 
   
 Топ коментарі
 
Дайте школьникам на уроках химии по телевизору произвести эту нехитрую химическую реакцию самовозгорания
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Хватит нам уже огня в этом году. Чернобыльские леса, а прошлой ночью- сёла в Житомирской области.... Пора церкви самой стать "благодатной" по отношению к людям и перестать зомбировать их на походы за короновирусом. Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 3427
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На Оман есть, на Иерусалим - нет Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 4829!
Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 1871
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Митрополит Епифаний -- МОЛОДЦА !!! Хоть кто то головой думает
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Благодатный огонь - это прицельная стрельба по московской швали и колаборантам на нашей земле!
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Дайте школьникам на уроках химии по телевизору произвести эту нехитрую химическую реакцию самовозгорания
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Перманганат калия плюс серная кислота. Один из вариантов. Правда, дыма многовато будет.
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Перманганат калия статья ук...прекурсор...

А так перманганат калия +глицерин....возгорание происходит примерно через 3-10 мин...
можно попробовать глицерин+пергидроль...
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Перманганат калію може виписати лікар. Хірург, дерматолог, стоматолог........ І за рецептом його відпустять.
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дурак он..., а может его уже завербовало ФСБ....
Этот огонь тогда организует "церковь" МП и словит на этом хайп...
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а если не вылечатся? огонь не поможет, и, как в анекдоте, окажется, что Бог - есть и как раз пришла пора расплачиваться за пособничество оккупантам в том числе?
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На Оман есть, на Иерусалим - нет Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 4829!
Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 1871
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Главное,что пеЙсах прошел нормально.А остальное- пустяки и дело житейское.
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доступ к огню , на фоне вируса , возможен только для узкого числа верующих и потому цена резко выросла ...чисто иудейский подход
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Чартер - ладно... Абы хоть до баллистической ракеты не додумались попы обнищавшие..
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Хватит нам уже огня в этом году. Чернобыльские леса, а прошлой ночью- сёла в Житомирской области.... Пора церкви самой стать "благодатной" по отношению к людям и перестать зомбировать их на походы за короновирусом. Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 3427
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Ну на походи за коронавірусом зомбує тільки одна церква вірніше секта -МП.
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Согласен. Но только зачем сейчас поднимать вопрос с благодантым огнём, если из-за карантина прихожане в церквях ПЦУ пока что не предвидятся? Для себя самих самолет гонять что ли? Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 2803
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Чекго чего, а огня в Украине /да и во всем мире/ предостаточно. Один благодатный огонь чернобыльской зоны чего стоит.
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невже не можна оголосити, що і в Києві став сходити той вогонь.
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Або в кожному населеному пункті чи в кожній хаті. Та й без мороки і гарно.
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Если на Водохреща считается, что святая вода течёт из каждого крана, не понимаю, какие проблемы с огнём
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Спички не пробовали? "Благодатный огонь! - это химический трюк фокусников в рясах, как и сопли на иконах. Бог смеется над доверчивыми идиотами. Кстати Иисус предупреждал об этих сатанинских фортелях.
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Кстати, я не была в Иерусалиме и очень хотела туда попасть, чтобы посмотреть на свящённые для каждого верующего места. Но одна моя подруга сказала - Лучше не едь, чтобы не потерять веру - там Иисус выставлен на продажу.

Привыкла, конечно, сама делать выводы, но вот эту фразу запомнила
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Может лучше сразу в пещеры?
Султан один раз приказал попам шоб огон сходил после обеда(спать мешали шабашем своим, или что-то такое)...... и Яхве взял под козырек, а огонь начал "сходить" тогда когда сказали. Да че там если даже жалкий вирус оставил Яхве с мокрым хитоном, а то был целый Султан - хорошо шо хотя бы на бутылку божка не посадил
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)))) кілька років тому хтось потролив вірунів - кинув їм у пропозиції картинку, а вони запостили на пабліку, навіть не поцікавившись, хто на фото Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 509

Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 138
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Благодатний вогонь не сходитиме на Землю до кінця карантину.
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и как раньше без чартеров обходились?! неужто ноги крепче были?!
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ну и хрен на него. в чернобыле не потушили там можно взять огонька.
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Вот он благодатный огонь для попов рпц..****** вам аминь
Украина может остаться в этом году без благодатного огня, - митрополит Епифаний - Цензор.НЕТ 2007
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Шош делать ? Как жить дальше? Без огня пропадем.... А может плюнуть на этот старый фокус?
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Кто-нибудь привезёт. Тот же порошенко,например. Или кивалов не упустит повода пропиариться.
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Оце дійсно, вогонь благодатний. Замочив імперію Зла тобто СССР.
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Согласен с епифанием, очень адекватный ход мыслей, а играться в благодатный огонь можно, когда в мире спокойно.
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больной Новинский даст самолет или Мертвечук, а олигарх Порох не допустит чтобы его обделали да и пиар офигенный - Артур Герасимов из трех труб дудеть будет( выдержать нельзя) Порох в своем поместии церкву построил с иконами его семьи а Нагорную Проповедь не читал..
---- Если творишь милость, то НЕ труби об этом вперед, налево и направо, а делай это тихо, чтобы левая твоя рука не знала, что делает правая.
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А Лєнка-сцариця чого мовчить, також могла оплатити Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 533
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с иконами его семьи


это тебе по каналу "Звезда" рассказали ?
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10 лет мак не родил, ни кто не умер, проживем и без этого примитивного фокуса.
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"Предполагать, что где-то в этом мире нарушаются законы физики и часть космической плазмы, посланной неизвестно кем, нисходит на какую-то стекляшку с репейным маслом… Я умоляю вас. Давайте все-таки смотреть на вещи трезво: это невозможно обсуждать всерьез. В XXI веке все те знания, которые мы имеем, всё понимание конструкции мира, космоса, земли, происхождения, эволюции и квантовой механики - вдруг мы все озаботились вопросом этого "благодатного огня", этой дешевой поповской разводки? Самой дешевой, кстати говоря".©
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у верующих в то, что Бога нет , при всем их понимании конструкции мира,космоса и эволюции, кишка тонка синтезировать простейшую живую клетку....я так понимаю партбилет у вас где-то еще хранится?
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Верующих?!
Вот я говорю шо под твоим диваном - синяя анаконда живет - ты будешь "верить" шо ее там нет, или попросишь шоб я доказал суждение?
Правильно! Так же и с "богом"(со строчной, т.к. "бог" это род занятий).
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доказывать чего то тем, кто произошел от обезьян-гиблое дело...
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попы богатые, могут чартер нанять. делов-то.
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Самый благодатный огонь для Украины, это когда в нем будут гореть всякая нечисть типа мертвечуков, лукакашек, бондарен, рЭбЭновичей, дубин, буженин, кАломойш, и прочей падали.
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Осьо для благодатного вогню (хто в темі, зрозуміє...)

Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 2014
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в Норвегии холодно.

Согревает в холода борода
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если б была польза от благодатного огня ,всякая нечисть в Украине подохла б давно,но если она только процветает, при благодатном огне ,благодатно годами оббирая украинский народ,тогда благодать сия не от Бога,,,
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Что есть благодатный огонь? Поповские байки,не более.
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"От вашей зажигалки будет такой же "благодатный огонь". Тот "благодатный огонь" тоже зажигается при помощи зажигалок. Иногда это делает один поп, иногда - другой. Не надо меня тут извещать, между прочим, о выборочном прекращении действия законов физики"©
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Какой ужос😁 и шо в один год с отменой Победобесия ,кошмар,😁
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Церкви украли
Храмы украли
Святыни и предметы культа украли
Земли украли

Не надо ворам из ПЦУ беспокоиться по поводу благодатного огня: не будет - украдут.
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вот это ответ настоящего Священника!!! который закрыл церкви, печется о пастве, и в тяжелое время направляет Божью помощь на прихожан и украинцев!

Дай Боже здоровья уважаемому Епифанию !!!
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Дякую.
Тверезих дописів в коментах немає!
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Чартером в обеспеченные дома киевских дворян...а, крепостным кукиш без масла
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Нам огня и дыма в Чернобыльской зоне вполне хватает.
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Как-то пилот рассказывал, везли лампаду. Мол не закрепил нельзя. Служитель молча затушил. Перед выходом с борта опять поджёг- делов то
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вот горе то какое...как теперь дальше жить?!
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Приєднуйтесь до УГКЦ і не партеся . Нам вистарчає Віри і ми прекрасно обходимось без всіх цих фокусів .
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Благодатний вогонь вже зійшов в Чорнобильській зоні. Беріть там. Амінь.
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Как же теперь Украина без благодатного огня проживёт? Ужоссс!
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«Ашан» приостановил продажу огнеопасных «бутылок-мячей» после публикации «Фонтанки»

Напомним , что «Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 бутылку воды в форме футбольного мяча. Но вмешались законы физики, и она оказалась идеальной линзой. Читатели «Фонтанки», оставив ее на солнце в офисе, едва избежали пожара - луч от бутылки смог поджечь пол. Эксперимент корреспондентов «Фонтанки» подтвердил - за считаные секунды она зажигает бумагу и спички.

Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 1733

Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 5710
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Олімпійський вогонь запалюють грецькі актриси (не жриці) від Сонця. Лінзою або сферичним дзеркалом. Якщо комусь конче потрібен "небесний вогонь", попросіть знайомого єврея зробити те саме. Щось не так?
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Во даёт....Весь мир, фсья планета!!!....может остаться без благодатного огня. Времена сейчас другие, нет времени на огоньки.,...
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Я фигею!Звоните в службу доставки Прометей Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 3816
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