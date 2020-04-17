 Україна може залишитися цього року без благодатного вогню, - митрополит Епіфаній

Про це предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", – сказав він.
Єпіфаній уточнив, що надходила пропозиція найняти чартер, щоб доставити благодатний вогонь в Україну, однак він схильний відмовитися від цієї пропозиції.
"Я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь", — пояснив предстоятель ПЦУ.
Водночас Епіфаній повідомив про плани провести переговори з представниками влади про необхідність привезти вогонь для всіх церков або не завозити його взагалі. Раніше посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.
Також повідомлялося, що представники ПЦУ передали послу Ізраїлю в Україні лампадку для благодатного вогню.
А так перманганат калия +глицерин....возгорание происходит примерно через 3-10 мин...
можно попробовать глицерин+пергидроль...
Этот огонь тогда организует "церковь" МП и словит на этом хайп...
за пособничество оккупантам в том числе?
Привыкла, конечно, сама делать выводы, но вот эту фразу запомнила
Султан один раз приказал попам шоб огон сходил после обеда(спать мешали шабашем своим, или что-то такое)...... и Яхве взял под козырек, а огонь начал "сходить" тогда когда сказали. Да че там если даже жалкий вирус оставил Яхве с мокрым хитоном, а то был целый Султан - хорошо шо хотя бы на бутылку божка не посадил
****** вамаминь
---- Если творишь милость, то НЕ труби об этом вперед, налево и направо, а делай это тихо, чтобы левая твоя рука не знала, что делает правая.
это тебе по каналу "Звезда" рассказали ?
Вот я говорю шо под твоим диваном - синяя анаконда живет - ты будешь "верить" шо ее там нет, или попросишь шоб я доказал суждение?
Правильно! Так же и с "богом"(со строчной, т.к. "бог" это род занятий).
Согревает в холода борода
Храмы украли
Святыни и предметы культа украли
Земли украли
Не надо ворам из ПЦУ беспокоиться по поводу благодатного огня: не будет - украдут.
Дай Боже здоровья уважаемому Епифанию !!!
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Напомним , что «Святой источник» выпустил к ЧМ-2018 бутылку воды в форме футбольного мяча. Но вмешались законы физики, и она оказалась идеальной линзой. Читатели «Фонтанки», оставив ее на солнце в офисе, едва избежали пожара - луч от бутылки смог поджечь пол. Эксперимент корреспондентов «Фонтанки» подтвердил - за считаные секунды она зажигает бумагу и спички.