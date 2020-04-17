 Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, якщо кількість нових хворих зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантинні заходи продовжать, адже в такому випадку система охорони здоров'я може не впоратися.
"Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів. Тим часом ми розробляємо різні сценарії виходу з карантину. Буде відбуватися пом’якшення", – зазначив Ляшко.
За словами Віктора Ляшка, Україна нині тестує на COVID-19 усіх, хто цього потребує і лише за алгоритмами ВООЗ. Станом на зараз проводяться 5 тисяч тестів на добу.
"Щодо масового тестування, то за один день 40 мільйонів українців ми не протестуємо. Проведення тестування людям, які не були в контакті з хворими, або не мають симптомів, буде робити оманливе відчуття безпеки. Людина протестується в перші 3-4 дні інкубаційного періоду, буде відчувати, що повністю здорова і порушуватиме режим самоізоляції", – пояснив він.
Сильный чувак! Каждый божий день проводят разное число замеров разными тестами разных производителей и на этой основе строят статистику.
Дубилет научил?
Их сначала калибруют, а потом наносят шкалу.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
Сразу после праздников объявят промежуточное решение. Во властных кругах говорят: даже если ситуация ухудшится, резко продлевать карантин сразу до конца мая или тем более до середины лета не будут. Действовать будут поэтапно.
Оно и понятно, легкие надо вентилировать, а не накапливать в них разные бациллы.
В США больные коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир".
Как сообщает CNN, лекарство, созданное для борьбы с лихорадкой Эбола, показало свою эффективность против коронавирусной инфекции.
Отмечается, что зараженные пациенты выздоравливали в течение десяти дней после начала приема лекарства. Исследование с участием 126 людей с COVID-19 прошло в Медицинском центре при Чикагском университете.
"Лучшая новость в том, что большинство наших пациентов уже выписано, и это здорово. У нас только две смерти. Мы видели, как людей отключали от аппарата ИВЛ через день после начала терапии. Так что в целом наши больные справились очень хорошо", - сообщила доктор, специалист по инфекционным заболеваниям Кэтлин Муллан.
Отмечается, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, был протестирован против лихорадки Эбола с небольшим успехом. Но многочисленные исследования на животных показали, что препарат может как предотвращать, так и лечить коронавирусы, связанные с COVID-19, включая SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный процесс).Добавим, в компании сообщили, что "Ремдесивир" пока официально не одобрен для использования. Сейчас проводятся клинические испытания, и только в конце апреля станет ясно, помогает ли препарат тяжелобольным коронавирусной инфекцией.