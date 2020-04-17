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 Суспільство
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 Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко

Продовження карантину залежатиме від того, чи відбудеться в Україні стрімкий стрибок кількості захворювань після святкування Великодня чи ні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, якщо кількість нових хворих зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантинні заходи продовжать, адже в такому випадку система охорони здоров'я може не впоратися.

"Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів. Тим часом ми розробляємо різні сценарії виходу з карантину. Буде відбуватися пом’якшення", – зазначив Ляшко.

Також читайте: Якби пішли на карантин на тиждень пізніше, зараз було б близько 17 тис. інфікованих COVID-19, - Ляшко

За словами Віктора Ляшка, Україна нині тестує на COVID-19 усіх, хто цього потребує і лише за алгоритмами ВООЗ. Станом на зараз проводяться 5 тисяч тестів на добу.

"Щодо масового тестування, то за один день 40 мільйонів українців ми не протестуємо. Проведення тестування людям, які не були в контакті з хворими, або не мають симптомів, буде робити оманливе відчуття безпеки. Людина протестується в перші 3-4 дні інкубаційного періоду, буде відчувати, що повністю здорова і порушуватиме режим самоізоляції", – пояснив він.

Читайте також: "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189843
 
 
 Топ коментарі
 
он вообще говорить умеет? это 2% в день? так пока дождёмся голодные смерти пойдут! Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8140
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Гы-гы-гы...
Сильный чувак! Каждый божий день проводят разное число замеров разными тестами разных производителей и на этой основе строят статистику.
Дубилет научил?
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якби ви церкви закрили з 16 березня, то ми би вже на роботу виходили з 24 квітня
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а когда уже будет сегодня пик? ляшко, ты же обещаль!
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Абсолютно необгрунтовані карантинні обмеження влади по зупинці економіки України доводять ситуацію до маразма! Епідеміологічний поріг це 1% населення України - 420 тис. інфікованих, ми ще навіть близько не підійшли до цього порогу щоб вводити карантинні обмеження! Потрібно припиняти всю цю істерію з карантином і відміняти всі обмеження на більшості території України! Вже видно що не буде ніяких стрибків захворюваності, а будуть лише стрибки фіксації захворюваності, коли привезуть нову партію тестів! Судячи з кількості померлих та кількості зареєстрованих хворих, виходить що більшість хворих живе навіть не підозрюючи про хворобу і тут головна проблема не в тому що здорові люди спілкуються між собою, а в тому що влада не може нарешті знайти або зробити ПЦР тести для масових перевірок і визначення хворих!
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он вообще говорить умеет? это 2% в день? так пока дождёмся голодные смерти пойдут! Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8140
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Какие "голодные смерти"??? Сотни тысяч шляются по египтам, бали, австриям, италиям и т.д! И это только за последние пару месяцев- толпами свозят! И НИЧТО их не останавливает! Неужели за последние бабки весь этот "праздник жизни"? Не хватает бабок? Откройте кредитную карточку в банке и меньше жрите! Или будет лучше, когда и жрать нечего, и трупы на "ледовых стадионах"? Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 563 Капец какой-то!
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У Вас истерика, мальчик. Попробуйте успокоиться и изложить Вашу мысль внятно.
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максимка. тебя ктото из шыкаладного цеха покусал?
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Гы-гы-гы...
Сильный чувак! Каждый божий день проводят разное число замеров разными тестами разных производителей и на этой основе строят статистику.
Дубилет научил?
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Термометри різних виробників показують різну температуру.
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Естественно.
Их сначала калибруют, а потом наносят шкалу.
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этот ляшко - типичная врачила без мозгов: ей насрать на людей, ей лишь бы её дурковатые планы выполнялись. Главное чтобы покойничек перед смертью потел. Карантин продлят, если число больных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8194
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нужно на эту ляшку просто натравить его заднеприводного однофамильца. вот тогда пусть и чирикает про "карантин". и вообще не его собачье дело ограничивать право людей на работу.
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якби ви церкви закрили з 16 березня, то ми би вже на роботу виходили з 24 квітня
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Информатор АНБ Эдвард Сноуден предупреждает, что правительства используют коронавирус для построения «системы угнетения
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Та заспокойся, відмовив вже Трамп і Барр проектам масового чіпування людей.
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В Швейцарии количество госпитализированных не растёт. Несколько клиник этой страны и Германии сократили рабочее время из-за снижения до 80% количества пациентов.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
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Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 732Алгоритми "ВОЗ". У ВОЗ сидить павіан куплений Китаєм і колупається в носі. Потім витирає шмарклі об папір і видає те за рекомендації. А ви, лемінги, те облизуєте. За якими рекомендаціями самоізольовані медики в райцентрах по тижню не можуть отримати результати ПРЛ. За якими рекомендаціями хворих приймають в такі "інфекції"?
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коли главний санітарний врач -двбйб, карантін ніколи не закінчиться.
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Карантин это серьезный и очень нужный режим ограничений для граждан в период пандемии. Но, принимая во внимание то, что ЗЕвласть сильно боится своих граждан, она сделает все чтобы этот карантин продлить любыми способами: есть 2% или нет. Кто может проверить сколько у нас больных? Нарисовали 2% и сидите вы украинцы по домам и нейух шастать. А мы тем временем будем вытягивать всяких портновых, проталкивать свои указы и постановы, пересматривать решения, судить активистов майдана и ветеранов АТО. Но не все так будет как зебилы планируют. Красные линии и критическая масса уже на горизонте и никакой карантин не помешает.
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Сейчас власти ожидают, что вспышка заболеваний произойдет на Пасху или сразу после нее. Именно в эти дни могут проявиться симптомы у всех, кто уже заражен, но пока не знает об этом.
Сразу после праздников объявят промежуточное решение. Во властных кругах говорят: даже если ситуация ухудшится, резко продлевать карантин сразу до конца мая или тем более до середины лета не будут. Действовать будут поэтапно. Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко - Цензор.НЕТ 82
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Ну, Мойша Бродский, которого спонсируют фармецевты, вовсю агитирует за продление хотя бы до августа.
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В конце марта ВОЗ пришла к выводу, что вопреки прежним предположениям COVID-19 не передается воздушно-капельным (аэрозольным) путём. Передача происходит главным образом контактным путем (в т.ч. через капли при кашле и чихании).
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МЧС России сегодня распорядился всем снять маски нах и надевать только при близком контакте.
Оно и понятно, легкие надо вентилировать, а не накапливать в них разные бациллы.
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Исследование, опубликованное в Журнале Медицинской Вирусологии, приходит к выводу, что используемый на международном уровне тест на коронавирус ненадёжен: в дополнение к уже известной проблеме ложноположительных результатов, существует также «потенциально высокий» уровень ложноотрицательных результатов. Тест не реагирует в случае типичных симптомов, в то время как у других пациентов он показывает то положительный результат, то отрицательный. Это затрудняет выделение COVID-19 из других гриппоподобных заболеваний
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В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19

В США больные коронавирусом COVID-19 пошли на поправку после применения экспериментального препарата "Ремдесивир".

Как сообщает CNN, лекарство, созданное для борьбы с лихорадкой Эбола, показало свою эффективность против коронавирусной инфекции.
Отмечается, что зараженные пациенты выздоравливали в течение десяти дней после начала приема лекарства. Исследование с участием 126 людей с COVID-19 прошло в Медицинском центре при Чикагском университете.
"Лучшая новость в том, что большинство наших пациентов уже выписано, и это здорово. У нас только две смерти. Мы видели, как людей отключали от аппарата ИВЛ через день после начала терапии. Так что в целом наши больные справились очень хорошо", - сообщила доктор, специалист по инфекционным заболеваниям Кэтлин Муллан.
Отмечается, что препарат, разработанный компанией Gilead Sciences, был протестирован против лихорадки Эбола с небольшим успехом. Но многочисленные исследования на животных показали, что препарат может как предотвращать, так и лечить коронавирусы, связанные с COVID-19, включая SARS (тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (ближневосточный респираторный процесс).Добавим, в компании сообщили, что "Ремдесивир" пока официально не одобрен для использования. Сейчас проводятся клинические испытания, и только в конце апреля станет ясно, помогает ли препарат тяжелобольным коронавирусной инфекцией.
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