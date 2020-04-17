 Карантин продовжать, якщо кількість хворих COVID-19 зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, якщо кількість нових хворих зростатиме більш ніж на 2% від усіх інфікованих, то карантинні заходи продовжать, адже в такому випадку система охорони здоров'я може не впоратися.

"Щодо продовження карантину ми будемо комунікувати ближче до наступної середи, після Великодня. Подивимося, що відбуватиметься у великодні свята і як люди будуть дотримуватися карантинних заходів. Тим часом ми розробляємо різні сценарії виходу з карантину. Буде відбуватися пом’якшення", – зазначив Ляшко.

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За словами Віктора Ляшка, Україна нині тестує на COVID-19 усіх, хто цього потребує і лише за алгоритмами ВООЗ. Станом на зараз проводяться 5 тисяч тестів на добу.

"Щодо масового тестування, то за один день 40 мільйонів українців ми не протестуємо. Проведення тестування людям, які не були в контакті з хворими, або не мають симптомів, буде робити оманливе відчуття безпеки. Людина протестується в перші 3-4 дні інкубаційного періоду, буде відчувати, що повністю здорова і порушуватиме режим самоізоляції", – пояснив він.

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