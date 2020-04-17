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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 На Буковині помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області помер 37-річний пацієнт з підозрою на коронавірус, який був у реанімації з двосторонньою пневмонією.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що чоловік з учорашнього дня перебував у реанімації з двосторонньою пневмонією.

"У Глибоцькій центральній районній лікарні помер пацієнт із підозрою на COVID-19. Чоловік 1983 року народження із Волоки Глибоцького району захворів 9 квітня. До лікарні його госпіталізували 13 квітня. Учора стан недужого погіршився, його перевели до реанімаційного відділення. Мав гостру двосторонню пневмонію", - повідомили в ОДА.

Також читайте: У Чернівецькій області 22 пацієнти перебувають у реанімації, 10 - підключені до ШВЛ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189839
 
 
 Топ коментарі
 
Краткий обзор лахтинской методички?)))
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В Швейцарии количество госпитализированных не растёт. Несколько клиник этой страны и Германии сократили рабочее время из-за снижения до 80% количества пациентов.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
Журнал Infosperber пишет, что «вместо информирования власти проводят PR-кампанию», нагнетая страх вводящими в заблуждение цифрами и графиками. Журнал Ktipp: «Власти предоставляют вводящую в заблуждение информацию.»
Врачи в открытом письме министру здравоохранения говорят о росте тревоги и панических атак у населения. «И это в связи с вирусом, опасность которого, по нашему мнению, существует в Швейцарии только в СМИ и в наших головах».
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Открою секрет. Молодые умирали и до коронавирусу просто это не афишировалось. Если тебя удивляет смерть 37 летнего на страну с населением 40 млн то это очень станно
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Открою секрет. Молодые умирали и до коронавирусу просто это не афишировалось. Если тебя удивляет смерть 37 летнего на страну с населением 40 млн то это очень станно
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коментар відмічено як спам  
 
В Швейцарии количество госпитализированных не растёт. Несколько клиник этой страны и Германии сократили рабочее время из-за снижения до 80% количества пациентов.
Исследователи пришли к выводу, что ситуация стабилизировалась еще до блокировки населения. Другой исследователь утверждает, что отчёт Минздрава о COVID-19 «научно несбалансирован и вводит в заблуждение», а меры властей «безответственны и нагнетают страх».
Журнал Infosperber пишет, что «вместо информирования власти проводят PR-кампанию», нагнетая страх вводящими в заблуждение цифрами и графиками. Журнал Ktipp: «Власти предоставляют вводящую в заблуждение информацию.»
Врачи в открытом письме министру здравоохранения говорят о росте тревоги и панических атак у населения. «И это в связи с вирусом, опасность которого, по нашему мнению, существует в Швейцарии только в СМИ и в наших головах».
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Краткий обзор лахтинской методички?)))
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да нет. кацапу как раз дурантин очень выгоден. не заметил?
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"под эту цифру пушкин подгадал себе дуэль и маяковский лёг виском на дуло" (С)
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Шведский публицист объясняет в британском Spectator: «Не Швеция проводит массовый эксперимент. Это делают все другие страны».
Профессор Ансгар Лоузе, директор Гамбургской университетской больницы, объясняет в интервью: «На мой взгляд, шведские меры являются самыми рациональными в мире. Конечно, возникает вопрос, можно ли это поддержать психологически. Сначала шведам приходится считаться со значительно большим количеством смертей, но в средне- и долгосрочной перспективе оно будет значительно снижено. Счёт будет оплачен в течение года, если шведы смогут продержаться. К сожалению, страх перед вирусной инфекцией часто заставляет политиков предпринимать действия, которые не обязательно разумны. Политика определяется в том числе освещением в СМИ.
По словам главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, Стокгольм сейчас достиг «плато» в отношении COVID-19
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Американский врач и сенатор штата Миннесота заявил, что либерализация диагностики COVID-19 (см. подборку за 2020-04-02) равносильна манипуляции. Кроме того, для больниц будут существовать финансовые стимулы ставить диагноз COVID-19..
Недавно открытый под Сиэтлом для «боя» с COVID-19 военный полевой госпиталь был закрыт всего через три дня. В эти дни госпиталь принимал команды репортёров, а не пациентов. Это напоминает больницы, построенные в кратчайшие сроки недалеко от Уханя, которые также оставались незагружены или даже пусты, а затем были разобраны.
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В Украине в сутки от различных заболеваний умирает 1600 человек, скоро похоже у всех будет один диагноз COVID-19, 11 человек в сутки умирает от туберкулёза, карантин не вводился.
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Коли у вас помре хтось із знайомих, що наразі здоровий, дасте почитати статистику його родичам.
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такой большой мальчик а такую чушь пишет! ай-яй!
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Звичайно, людина не розуміє різниці між туберкульозником, який знає що хворий і короною, що лупить зненацька.
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Если Вы попытаетесь переписать Вашу мысль, изложенную в публицистической форме вот так: "Коли у вас помре хтось із знайомих, що наразі здоровий, дасте почитати статистику його родичам", научным стилем, откроется нечто интересное.
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Многочисленные СМИ сообщили о якобы «массовых захоронениях жертв коронавируса» на острове Харт близ Нью-Йорка. Эти сообщения вводят в заблуждение в двух отношениях. Во-первых, остров Харт долгое время был одним из крупнейших в США «кладбищем бедных», а во-вторых, мэр Нью-Йорка заявил, что никаких массовых захоронений не планируется, но невостребованные покойники (т.е. без родственников) должны быть похоронены на острове Харт.
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Норвежская медицинская ассоциация в открытом письме министру здравоохранения выражает обеспокоенность тем, что принимаемые меры могут быть опаснее вируса, поскольку обычные пациенты больше не проходят обследование и лечение.
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Нами уже описаны многие возможные причины кризика в cеверной Италии: грязный воздух, заражение легионеллой, возрастной профиль населения, социальные обычаи, прививочные кампании, проблемы системы здравоохранения, принятые меры правительства. В прошлом этот регион также подвергался высокому воздействию асбеста, что повышает риск отложенных заболеваний легких. Здесь, однако, нельзя предположить прямую связь с COVID-19.
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Это не свиндеж,в Черновцах все плохо...завтра с 18.00 и до ...закрыто все...
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Ага, а розклади де і коли будуть святити пасочки вичять на кожному стовбі.
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знаходився з 13 квітні у лікарні з двосторонньою пневмонією ,чому пцр аналіз на к.вірус не зробили?
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