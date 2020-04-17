 МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він також зазначив, що п'ятий президент Петро Порошенко вже б давно домовився про фінансування від МВФ.

"Чому з МВФ так важко йдуть перемовини? Тому що саме до Зеленського немає довіри у цьому міжнародному світі, був би Порошенко – давно би вже домовився", – зазначив Герасимов.

Він також нагадав, що Зеленський отримав владу в країні з великим запасом економічноі міцності, але вже з осені 2019 року економіка пішла в піке, і епідемія коронавірусу лише погіршила ситуацію.

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"У країні немає грошей, нам потрібна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ви говорите, що співпраця з МВФ – це погано, то що 100 країн у світі звернулися до МВФ – то вони всі дурні? Жоден інвестор не зайде у країну, якщо у неї немає співпраці з МВФ. І зараз все просто: буде співпраця – не буде дефолту, не буде співпраці – буде дефолт!", – застерігає Артур Герасимов.