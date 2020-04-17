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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (5086) МВФ (765) Порошенко (11667) Герасимов (229)

 МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов

Міжнародні партнери України не довіряють нинішньому керівництву і вимагають від Зеленського шляхом ухвалення "антиКоломойського" закону довести свою незалежність від олігархів. Саме тому МВФ не відкриває нову кредитну програму для нашої країни.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він також зазначив, що п'ятий президент Петро Порошенко вже б давно домовився про фінансування від МВФ.

"Чому з МВФ так важко йдуть перемовини? Тому що саме до Зеленського немає довіри у цьому міжнародному світі, був би Порошенко – давно би вже домовився", – зазначив Герасимов.

Він також нагадав, що Зеленський отримав владу в країні з великим запасом економічноі міцності, але вже з осені 2019 року економіка пішла в піке, і епідемія коронавірусу лише погіршила ситуацію.

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"У країні немає грошей, нам потрібна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ви говорите, що співпраця з МВФ – це погано, то що 100 країн у світі звернулися до МВФ – то вони всі дурні? Жоден інвестор не зайде у країну, якщо у неї немає співпраці з МВФ. І зараз все просто: буде співпраця – не буде дефолту, не буде співпраці – буде дефолт!", – застерігає Артур Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189837
 
   
 Топ коментарі
 
С марионеткой Зеленским бесполезно говорить, это не личность и не субъект политики. В отличие от Порошенко.
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"Это всё англичанка гадит"

ну и Сорос, конечно жы.
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монике зе!лоху не доверяет НИКТО и НИГДЕ.. бо оно - пустышка, которая прячется даже от собственного народа, в т.ч. и от украинских журналистов..
"кАмуник-ация по-зебильному" - с жиреющей день ото дня мордой сниматься в видосиках где нести откровенный бред, вызывающий отвращение даже у последних отмороженных зебилов
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я думал шо МВФ даёт транши не какой-то личности а всему государству. но у песиков другое мнение МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 4442
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Потому что они наивные думают, что МВФ давало бы им эти кредиты АВАНСОМ всё время, ведь По - такой обаяшка. Подумаешь коррупция в стране была самой высокой в Европе?! Разве МВФ на это смотрят?! Они бы умилялись сладкими речами обаяшки, плюнули бы на пустые обещания попаредника и АВАНСОМ продолжали выдавать Украине кредиты. Ведь так сказал великий политик(ан) Герасимов. Аминь!
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представляю как они 5 лет хрюкали и чавкали
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Чур тебя!)) всем известно,что страна держится, до сих пор на солнцеликим , несгибаемым команданте и отце нации- Петро благословенном!
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МВФ дає транші державам,керівникам яких можна довіряти.Членів секти зеленого брехливого скомороха це чомусь обурює.
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ты думал? ты себе льстишь. любой кредитор (в том числе и МВФ) дает деньги тому, с кем он договаривается об этом кредите, т.е. с государственными чиновниками, которые "государство" представляют. а тут они видят, что договариваться не с кем - перед ними пустое место.
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Ты тоже думаешь, что в МВФ сидят наивные мальчики и девочки, верящие в существование в Украине демократических институтов?
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С марионеткой Зеленским бесполезно говорить, это не личность и не субъект политики. В отличие от Порошенко.
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Ну да, а По - объект, поднявший уровень коррупции в стране на "сказочный" уровень и закончивший войну с РФ, вернувший всех пленных и полит заключённых, а также ОРДЛО и Крым. Я ничего не пропустил? Санкции?! Так это - санкции Запада, а не Украины, как впрочем и многое другое было реализовано только благодаря Западу. Только не надо меня убеждать, что только такой великий политик, как По, сумел бы в тех условиях добиться Западной поддержки.
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Сравнили 9ерьмо с Кременем!
Порошенко отобрал у Коломойского Приват и выгнал того из страны.
А Бубочка Коломойскому кохвий подносит и заискивающе лепечет "чего изволите ИВ?".
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Кремень это сделал по закону? Саакашвили лишил гражданства и выгнал из страны по закону? Почему же с остальными олигархами и коррупционерами он так лихо не справился?

Вы видели лично, как Зе лепетал перед Ко? может у вас и видео есть? так поделитесь.
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Порох бы договорился, но зачем это для 73% дебилов? Дебилы лучше будут голодными и босыми, но главное не Порох
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Да, главное - не свин-мародер!
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Тебе лэйкнули под комментом все ЗЕлёные порноактрисы на коленях.Совпадение?)
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Как говорил мне год назад пылкий сторонник Зеленского "Пусть будет хуже,но будет что-то новое".Пусть теперь жрут,не обляпуются.
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МВФ не дает транш Зеленскому, потому что ему НИКТО не верит
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А кто смог бы доверить свой чемодан на вокзале постоянно врущему человеку с бегающими глазами?А здесь большие деньги.
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Надо поклониться в ножки Петру и всем миром просить вернуться! Иначе пропадём!
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Дам 100 баксов, чтоб на тебя в этот момент посмотреть!)
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не, зебил... вислюк оманський тебе намекнул год назад - КАК будет решать СВОИ проблемы за твой счет МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 2789
МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 6087
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Нехай піде в Приват, візьме там кредит готівкою, викине гроші в каналізацію і зобразить нам радість.
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Организм,на фоне Пороха,выглядит писюном обыкновенным и это,учитывая вагон недостатков Пети МВФ не дает транш Зеленскому, потому что не доверяет ему. Порошенко уже бы давно договорился, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 5633
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недостатков в смысле мыролюбного реформизма?
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А что это такое "мыролюбный реформизм" в вашем понимании и почему он является недостатком?У вас со словами миролюбие и реформы связаны какие-то личные фобии?
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Я правильно понял - Зеленскому , который не может совладать с олигархом денег не дадут. Олигарху дадут сразу!)
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Спробуємо розібрати ситуацію з їх сторони.

Є всесвітньо відомий фінансовий аферист, який крав і відмивав мільярдами, якщо не десятками(не гривні), і якого при пересіканні границі скоріше за все затримає кримінальна поліція.
І от у цього афериста є кишеньковий президент(ну принаймі так виглядає з їх боку ) і ціла фракція в парламенті. Тобто дуже великі можливості для фінансових зловживань.

Будучи на стороні кредитора як би Ви оцінили ризики, що надані кредити не опиняться в кишені цього афериста?
Навіщо помагати країні, де бюджет по суті є банкоматом для аферистів, і влада це покриває?
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Бытие определяет сознание. Классика, сэр!
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Этого Герасимова, у которого начальником охраны был Безлер, нужно гнать подальше. Гнида ещё та.
https://antikor.com.ua/articles/218794-ot_besa_k_poroshenko_s_privetom_istorija_do_neprilichija_vernogo_deputata_artura_gerasimova
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т.е. ты поддерживаешь проросийский курс вислюка оманського: отвод ВСУ и сдачу Украины - кремлю, торговлю на крови с рашкой, "12 шагов " по сдаче Украины, подписание прямых договоров с ордло, пуск воды в Крым, примерение с рашкой, прощение убийства украинских граждан, выплату компенсаций боевикам рашки, договорняки с фуйлом и всего того, что делает зеленский, с погонялом чинарик?
ДА или НЕТ?
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і що від того залежить, що хтось тобі тут напише твоє да ілі нет.
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при Порохе Україні би вже і кредити не потрібні би були
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Звісно, бо і самої країни вже б не було.
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Кто бы сомневался.Порох в мире авторитет,а Зеленский-ЗЕлупа.
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Естественно, Порошенко бы намного быстрее и с меньшими ограничениями слил бы украинскую землю и украинские банки западу, поэтому с долговой петлей проблем не было бы.
Поэтому-то сейчас в Украины и проблема - чем платить за долги, которые потужно и ришуче брал, в том числе, и этот Порошенко.
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Ты не Боб, ты Зебоб, зебобик. А это куда как хуже.
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Гыыыы.
"Куда как хуже"
И- интеллект соевый))))
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зебил, твоя кацапска методичка - протухла)
При Порохе ВВП выросло с 90 до 130 млрд долл. на фоне снижения внешнего долга с 126 до 114 млрд.долл..
А при твоем зе!лупе - наоборот: ВВП рухнуло - на фоне роста внешнего долга МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 1458
 МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 56
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ні і шо? вони ж тільки учаться!
а потім буде підйом.
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Кратко о сюрреализме...
Один придурок сказал: Хочу поработать хирургом, где тут у вас операционная...
Ему так осторожно возразили: Ты же не умеешь.
Но второй придурок поддержал первого: Он научится...
И в операционную потоком потянулись болезные и страждущие...
Закатывая от охватившего экстаза глаза, со словами: Он научится...
Они в своём праве? Мир их праху...
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ПЕСочница детская, противно даже читать
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Зеленский занят. У него учения. Солдатики там бегают, веселят скомороха. Ну а чтобы совсем было нескучно, на закусь шашлычки. Не солдатикам. Скомороху.
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вава теперь воевал в 2014 м 128й его спасала Нвадюха прикрывая его отход- мендель за это зуб даёт МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 6070
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ЗЕпрез-майже копія Свина1.0 та Свина2.0.
Те , що вони не доробили, це-доб'йе..
Яке їхало-таке і здибало..
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артурка знатный лизун

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"Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА.

Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
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зелень вы как ваш вава не в креатив не в мозги не можете
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Так порохлу и не давали))))
Писец))))
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Трудный день? Ты точно себя хорошо чувствуешь? У человека, который пишет такой бред, какой пишешь ты, либо серьезные личностное расстройство либо у него что-то с башкой. Так что у тебя?
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Я так понимаю у тебя не только расстройство башки. У тебя полный набор всей дури, существующей в природе. Джек-пот в своем роде. Мои поздравления.
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Только зебилы могут доверять Янелоху!
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Только пэбилы могут доверять опущенному лоху)))
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Кабы да если бы, но действующий-то президент - ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь Оманский, а Порохатый Барыга Мальдивский - торчит в жопе по самые кучеряшки. Герасимов-то чё конкретно предлагает - уже свергать? Лично мне - как говорится - "Нам, татарам, один хрен - что чай пить, что самовар пинать (лишь бы вспотеть)!"©
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Прикольно однако получается. И денег не дают и экономика в тар тарары катится, а живется ничуть не хуже чем при порошенковском росте экономики и выдачи МВФом кредитов. Даже как-то странно. Парадокс.
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Герасим, не мычи. Вы там спелись неплохо. Дадут транш твоему Зеленскому. Вон уже и поправочки отрегулировали на время карантина, а этого как раз хватит, чтобы сдать в ломбард(МВФ) последнее что есть у наркомана под ломкой. Цены,кстати, устанавливает ломбард. Так что загонят земельку за 10-20% от её реальной стоимости, а иначе "на фига козе баян"...
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Нечего вам пилить уже? Бедолаги. Украина была до Попошенко и без Порлшенко, будет и после тебя и Попошенко.
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Последний кредит от МВФ Украина получила в сентябре 2017 года. Потом заморозила отношения из-за коррупции Порошенко.
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Тссс, не запутывай соеголовых)))
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Папередник и бывший шеф соевого Янукович, когда ему в МВФ тоже начали давать дули объяснял, что деньги ему и не нужны были
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МВФ бене недоверяет...они знают что зе єто шестерка бе
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Артурка холуй профессиональный, если надо выдаст ещё и не такое
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Что что, а клянчить деньги Порошенко умеет
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Специально зашёл посмотреть как петябобики лижут шоколадную жопу))))
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Ну при чём здесь Зеленский?Да , он за пять лет своей раскрутки и выборы должник Коломойского.Но самую малость. Главный источник денег то другой:Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г./Виноваты нардепы. Бутусов: Нардепы «под шумок» освободили олигархов от миллиардных налогов.
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Зеленский мафия. А международные фонды не верят мафии.
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Это говорит о том, что оставаясь у власти, свита шоколадной РЫГО-УБЛЮДИДЫ брала бы кредиты пожизненно, делая свою житуху - "жытыпоновому".
И хочу еще очередной раз напомнить шоколадной свиноферве:
я не зелебот и не голосовал за ЗЕленую ГНИДУ.
я не мацковский провокатор и не ахэнт *********

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Раньше были подозрения но теперь все сомнения развеялись , цензор филиал пороха ! Как можно постить это гавно с эс, ещё Путина цитируйте
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Больная страна...летально...с каких пор умение взять деньги В ДОЛГ положительная черта ?
Хоть одна супруга скажет: - Мой муж просто образец, за ним как за каменной стеной, он уже у всех соседей занял денег, а у некоторых не раз...как будем отдавать х/з, может почки продадим или часть квартиры ? Грёбаный сюр...
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А супруга Зели скажет
- Мой муж добился закона о продаже украинских земель!
- Чтобы получить деньги?
- Нет, чтобы добиться разрешения получить в долг!
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МВФ не дает транш Порошенко, потому что не доверяет.
Зеленский скоро договорится.
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Артур у фразі "Ни один инвестор не зайдет в страну, если у нее нет сотрудничества с МВФ" - сильно помиляється... Один такий "інвестор" є, і навіть дуже-дуже хоче зайти, саме без МВФ... А хто саме цей інвестор - задача з одним невідомим; але тільки зебіли її ніколи не вирішать..., навіть з нашою підказкою, навіть, якщо ми впродовж року підказуватимемо...
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