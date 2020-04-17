 МВФ не дає транш Зеленському, бо не довіряє йому. Порошенко вже б давно домовився, - нардеп "ЄС" Герасимов

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він також зазначив, що п'ятий президент Петро Порошенко вже б давно домовився про фінансування від МВФ.
"Чому з МВФ так важко йдуть перемовини? Тому що саме до Зеленського немає довіри у цьому міжнародному світі, був би Порошенко – давно би вже домовився", – зазначив Герасимов.
Він також нагадав, що Зеленський отримав владу в країні з великим запасом економічноі міцності, але вже з осені 2019 року економіка пішла в піке, і епідемія коронавірусу лише погіршила ситуацію.
"У країні немає грошей, нам потрібна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ви говорите, що співпраця з МВФ – це погано, то що 100 країн у світі звернулися до МВФ – то вони всі дурні? Жоден інвестор не зайде у країну, якщо у неї немає співпраці з МВФ. І зараз все просто: буде співпраця – не буде дефолту, не буде співпраці – буде дефолт!", – застерігає Артур Герасимов.
ну и Сорос, конечно жы.
"кАмуник-ация по-зебильному" - с жиреющей день ото дня мордой сниматься в видосиках где нести откровенный бред, вызывающий отвращение даже у последних отмороженных зебилов
Порошенко отобрал у Коломойского Приват и выгнал того из страны.
А Бубочка Коломойскому кохвий подносит и заискивающе лепечет "чего изволите ИВ?".
Вы видели лично, как Зе лепетал перед Ко? может у вас и видео есть? так поделитесь.
Є всесвітньо відомий фінансовий аферист, який крав і відмивав мільярдами, якщо не десятками(не гривні), і якого при пересіканні границі скоріше за все затримає кримінальна поліція.
І от у цього афериста є кишеньковий президент(ну принаймі так виглядає з їх боку ) і ціла фракція в парламенті. Тобто дуже великі можливості для фінансових зловживань.
Будучи на стороні кредитора як би Ви оцінили ризики, що надані кредити не опиняться в кишені цього афериста?
Навіщо помагати країні, де бюджет по суті є банкоматом для аферистів, і влада це покриває?
https://antikor.com.ua/articles/218794-ot_besa_k_poroshenko_s_privetom_istorija_do_neprilichija_vernogo_deputata_artura_gerasimova
ДА или НЕТ?
Поэтому-то сейчас в Украины и проблема - чем платить за долги, которые потужно и ришуче брал, в том числе, и этот Порошенко.
"Куда как хуже"
И- интеллект соевый))))
При Порохе ВВП выросло с 90 до 130 млрд долл. на фоне снижения внешнего долга с 126 до 114 млрд.долл..
А при твоем зе!лупе - наоборот: ВВП рухнуло - на фоне роста внешнего долга
а потім буде підйом.
Один придурок сказал: Хочу поработать хирургом, где тут у вас операционная...
Ему так осторожно возразили: Ты же не умеешь.
Но второй придурок поддержал первого: Он научится...
И в операционную потоком потянулись болезные и страждущие...
Закатывая от охватившего экстаза глаза, со словами: Он научится...
Они в своём праве? Мир их праху...
Те , що вони не доробили, це-доб'йе..
Яке їхало-таке і здибало..
Программа МВФ в целом преследует базовую цель - закрепление Украиной статуса колонии без перспектив роста, а гарантом этого статуса явлся экс президент Петр Порошенко!
Полный запрет на уменьшение налогов, льгот бизнесу, и, конечно, полный запрет смены налога на прибыль,подписанный лично Президентом Порошенко, Главой Минфина, Премьер-министром и Главой НБУ.
["Цель программы МВФ - закрепить за Украиной статус колонии без перспектив роста", - экономист. ИНФОГРАФИКА]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1547189154--tsel-programmy-mvf-zakrepit-za-ukrainoy-status-kolonii.html
Писец))))
Ты же того))))
И хочу еще очередной раз напомнить шоколадной свиноферве:
я не зелебот и не голосовал за ЗЕленую ГНИДУ.
я не мацковский провокатор и не ахэнт *********
Хоть одна супруга скажет: - Мой муж просто образец, за ним как за каменной стеной, он уже у всех соседей занял денег, а у некоторых не раз...как будем отдавать х/з, может почки продадим или часть квартиры ? Грёбаный сюр...
- Мой муж добился закона о продаже украинских земель!
- Чтобы получить деньги?
- Нет, чтобы добиться разрешения получить в долг!
Зеленский скоро договорится.