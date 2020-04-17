 Поки Європа впроваджує антикризові заходи, у нас триває шоу "економіка України летить у прірву": де обіцяний Шмигалем план виходу з кризи? - Острікова

Про це повідомила екснардеп, колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.
"Невтішні підсумки першого місяцю карантину в Україні. За даними ТПП кількість безробітних збільшилася на 1 -1,3 млн. людей, загальна кількість українців, які не мають роботи - 2,5-2,8 млн. Це найвищий показник за останні 15 років! До того ж МВФ прогнозує падіння економіки на 7,7%. Це дуже серйозні сигнали, які вимагають рішень і дій, а не простого завмирання в очікуванні траншу МВФ!" - заявила вона.
Прем`єр обіцяв показати конкретний план виходу з кризи. Хто знає, де з переліком/планом/програмою антикризових заходів можна ознайомитись? Чи дорадча Економічна Рада вже щось напрацювала? Що пропонує і що робить влада, щоб зменшити безробіття? А тим часом поки що єдиним "антикризовим" заходом розродилася Нова податкова - Сергій Верланов написав, що вперше в історії України раптово схеми з ПДВ припинені та поборені. Цікаво, що він казатиме, коли ЗМІ в черговий раз повідомлять, що СБУ викрило та припинило діяльність конвертаційного-транзитного центру? Поки європейські країни звільняють від податків та вже впроваджують свої антикризові заходи, в нас триває шоу "економіка України летить у прірву", - резюмувала Острікова.
а Зеля мы знаем кто....
Глобальные изменения такого рода не обходятся без отката назад, а тут ещё и коронавирус подвалил.
Кстати, у нас в Штатах за этот месяц безработица увеличилась на 22М, так что у вас с ней не так уж и страшно, думаю, что и в ЕС приблизительно такая же картина: 5%-7% добавилось.
собака - пятая нога..
говно - пуля..
шмігаль - премьер..
продолжите логический ряд..
Коломойський сонцесяйний керівник володаря Всесвіту.
1) Порох
2) Зелёная шмаркля
Ах нет, ещё был план выйти из карантина как раз после Пасхи)))
Если у Зе и СН не получится, то скорей всего, в лучшем случае у вас какое-то время будет медленное движение вперёд с последующим отъездом народа в другие страны, а потом... ладно, не будем о грустном.
Стал большим министром-перешел на кокс
Самоизоляция 1020
- Чувак, давай откроем ворота?
- Пахом, мы уже вчера это обсуждали. Ворота открывать нельзя, снаружи печенеги.
- Но мне репу полоть пора.
- Печенеги, Пахом.
- Слушай, мы тут сидим уже целую неделю.
- Да, Пахом, это называется "осада", она так работает.
- Вообще, за последние дни печенеги никого не убили...
- Это потому, что мы за стенами.
- Точно? Может, опасность печенегов просто преувеличена?
- Ты сейчас серьёзно?
- Ну да. Не могут же они поубивать нас всех.
- Вообще, именно это они обычно и делают в захваченных городах.
- Но у меня там репа не прополота...