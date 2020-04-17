 Поки Європа впроваджує антикризові заходи, у нас триває шоу "економіка України летить у прірву": де обіцяний Шмигалем план виходу з кризи? - Острікова

Про це повідомила екснардеп, колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Невтішні підсумки першого місяцю карантину в Україні. За даними ТПП кількість безробітних збільшилася на 1 -1,3 млн. людей, загальна кількість українців, які не мають роботи - 2,5-2,8 млн. Це найвищий показник за останні 15 років! До того ж МВФ прогнозує падіння економіки на 7,7%. Це дуже серйозні сигнали, які вимагають рішень і дій, а не простого завмирання в очікуванні траншу МВФ!" - заявила вона.

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Прем`єр обіцяв показати конкретний план виходу з кризи. Хто знає, де з переліком/планом/програмою антикризових заходів можна ознайомитись? Чи дорадча Економічна Рада вже щось напрацювала? Що пропонує і що робить влада, щоб зменшити безробіття? А тим часом поки що єдиним "антикризовим" заходом розродилася Нова податкова - Сергій Верланов написав, що вперше в історії України раптово схеми з ПДВ припинені та поборені. Цікаво, що він казатиме, коли ЗМІ в черговий раз повідомлять, що СБУ викрило та припинило діяльність конвертаційного-транзитного центру? Поки європейські країни звільняють від податків та вже впроваджують свої антикризові заходи, в нас триває шоу "економіка України летить у прірву", - резюмувала Острікова.