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 Політика України, Економіка
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Все про:безробіття (63) ВВП (90) Кабмін (4081) МВФ (765) економіка (368) Острікова (27) Денис Шмигаль (236)

 Поки Європа впроваджує антикризові заходи, у нас триває шоу "економіка України летить у прірву": де обіцяний Шмигалем план виходу з кризи? - Острікова

Кабінет Міністрів поки не надав обіцяний раніше план щодо виходу з економічної кризи.

Про це повідомила екснардеп, колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Невтішні підсумки першого місяцю карантину в Україні. За даними ТПП кількість безробітних збільшилася на 1 -1,3 млн. людей, загальна кількість українців, які не мають роботи - 2,5-2,8 млн. Це найвищий показник за останні 15 років! До того ж МВФ прогнозує падіння економіки на 7,7%. Це дуже серйозні сигнали, які вимагають рішень і дій, а не простого завмирання в очікуванні траншу МВФ!" - заявила вона.

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Прем`єр обіцяв показати конкретний план виходу з кризи. Хто знає, де з переліком/планом/програмою антикризових заходів можна ознайомитись? Чи дорадча Економічна Рада вже щось напрацювала? Що пропонує і що робить влада, щоб зменшити безробіття? А тим часом поки що єдиним "антикризовим" заходом розродилася Нова податкова - Сергій Верланов написав, що вперше в історії України раптово схеми з ПДВ припинені та поборені. Цікаво, що він казатиме, коли ЗМІ в черговий раз повідомлять, що СБУ викрило та припинило діяльність конвертаційного-транзитного центру? Поки європейські країни звільняють від податків та вже впроваджують свої антикризові заходи, в нас триває шоу "економіка України летить у прірву", - резюмувала Острікова.

Поки Європа впроваджує антикризові заходи, у нас триває шоу економіка України летить у прірву: де обіцяний Шмигалем план виходу з кризи? - Острікова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189834
 
   
 Топ коментарі
 
не дали шмигалю відкрити воду в крисм.... а інших планів в нього немає Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 6400
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А почему при Порохе рост ВВП был 5%, а при зебиле падение на 8%
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"Мы всех Zделали"! Хохочите теперь 73 процентные
Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 430
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не дали шмигалю відкрити воду в крисм.... а інших планів в нього немає Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 6400
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А почему при Порохе рост ВВП был 5%, а при зебиле падение на 8%
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По тому , что Порох не умел играть на пианино .
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Зебил играет лучше всех , поищи на ютьюбе УДИВИШСЯ
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потому что Барыга был украинцем, собирался здесь жить дальше и испытывал сантименты к малороссам ...
а Зеля мы знаем кто....
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Потому что при попареднике никто серъёзно не пытался остановить бандитскую коррупционную машину, которая грабила сама, нy и кое-что из объедков кидала народy. Теперь, когда ей пытаются сломать хребет, она всячески сопротивляется и действует по принципу: "ах так, ту тогда получите!".

Глобальные изменения такого рода не обходятся без отката назад, а тут ещё и коронавирус подвалил.

Кстати, у нас в Штатах за этот месяц безработица увеличилась на 22М, так что у вас с ней не так уж и страшно, думаю, что и в ЕС приблизительно такая же картина: 5%-7% добавилось.
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Ну ти і тріпло! Зараз твоя зевлада забрали навіть ті недоїдки!
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сломали хребет коррупции! Виват! В бюджете дыра 300 млрд. Падение ВВП 8%. Безработных 3 млн. И вернули в бюджет 14 тыс. Рыдаю )))
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и еще по поводу хребта: сколько предприятиям кудрявой бабки простили бабла будем вспоминать? поэтому, не надо п-деть, здесь не аудитория Г+Г
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а у нас тільки нищення економіки відбувається,коли почнеться бунт вони просто повтікають на своїх приватних літаках.
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заяц - стоп сигнал..
собака - пятая нога..
говно - пуля..
шмігаль - премьер..
продолжите логический ряд..
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Зе володар Всесвіту і його околиць;
Коломойський сонцесяйний керівник володаря Всесвіту.
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Ну совсем не похоже на стиль предыдущего "оратора".
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Я же не кажу, що ви похожий на кацапа, хоча це правда!
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Не можна критикувати Шмигаля, бо він слуга народу. А СН дав нам найсвітліший керівник найвеличнішого керівника Всесвіту і його околиць. Якщо і будуть без роботи кілька мільйонів, то це їм тільки на користь. У всьому винний Порошенко! Про Порошенко треба говорити постійно, бо цим безробітним від цього одразу стає значно легше!
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Так говорили про ріст економіки 40%. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Усьо ? Навіть при Януковичу так влада не брехала своєму народові.
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А что ещё можно ожидать от зелёных шмыгалей?? Просто сравним:
1) Порох
2) Зелёная шмаркля
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Когда-нибудь мир будет на примере одной исчезнувшей страны и нации изучать методики и технологии добровольного самоуничтожения. А оставшиеся в живых рассказывать внукам об украинской "Атлантиде", добровольно ушедшей на дно.
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шмуля спишут сразу после окончания этого дурдома. и весь реформизм на него повесят.
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І що з того, якщо залишилися ті, хто допоміг Зе прийти до влади? А реформізм ти йому в Ізраїлі не повісиш!
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Читайте предвыборные обещания Организма - это и есть план для Шмыгаля,а дальше результат мы ощутим Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 9380
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"Мы всех Zделали"! Хохочите теперь 73 процентные
Пока Европа внедряет антикризисные меры, у нас продолжается шоу "экономика Украины летит в пропасть": где обещанный Шмыгалем план выхода из кризиса? - Острикова - Цензор.НЕТ 430
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У Шмыгаля был план подать воду в Крым, на этом планы закончились.
Ах нет, ещё был план выйти из карантина как раз после Пасхи)))
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тут питання не де план виходу з кризи .а для чого цю кризу взагалі треба було влаштовувати!
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Це теж саме запитання, що і для чого було треба Зе обирати!
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Потому что Зе был последней надеждой на то, что в Украине можно что-то сильно поменять в лучшую сторону, победив коррупцию, и если у него и СН это не получится, то скорей всего это не получится ни у кого, потому что никто не получит такую поддержку в Раде, а будет у вас Лебедь, Рак и Щука.

Если у Зе и СН не получится, то скорей всего, в лучшем случае у вас какое-то время будет медленное движение вперёд с последующим отъездом народа в другие страны, а потом... ладно, не будем о грустном.
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Який ви смішний та наївний.А може ви просто жартуєте?
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Все у нього вийде, але трохи згодом після переїзду з краденими грошима в іншу країну.
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Это раньше у него был план
Стал большим министром-перешел на кокс
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Анекдот
Самоизоляция 1020

- Чувак, давай откроем ворота?
- Пахом, мы уже вчера это обсуждали. Ворота открывать нельзя, снаружи печенеги.
- Но мне репу полоть пора.
- Печенеги, Пахом.
- Слушай, мы тут сидим уже целую неделю.
- Да, Пахом, это называется "осада", она так работает.
- Вообще, за последние дни печенеги никого не убили...
- Это потому, что мы за стенами.
- Точно? Может, опасность печенегов просто преувеличена?
- Ты сейчас серьёзно?
- Ну да. Не могут же они поубивать нас всех.
- Вообще, именно это они обычно и делают в захваченных городах.
- Но у меня там репа не прополота...
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Потомки печенігів живуть в Україні, Молдові, Туреччині і Туркменістані. Тому виходити з дому не треба!
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U nego plan byl platyt bezrabotnim kompensaciji poxozyje kak i tem sto rabotajet,pravda neutocnil otkuda vziat dengi.I ecio kak zdelat tak stob Beni otdat bank stob nikto neponial kak eto slucilos
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Шмыгаль круглосуточно работает над планом, поэтому ему даже некогда этот план запостить.
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Погодите, еще вот Шмыгаль как создаст 500 тыс. рабочих мест, и они сразу как заработают! Скоро.
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Бене нужен дефолт. Какая ещё экономика?
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