 За забрудненістю повітря Київ уже не лідирує у світі, але як і раніше в першій десятці. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані сайту QIAir, який інформує про рівень забруднення повітря в різних містах і країнах світу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, станом на 16:00 індекс забруднення повітря в Києві становить 108. Це означає, що повітря може бути шкідливе для людей з чутливих до його якості груп.
При цьому прогноз якості повітря в столиці сприятливий. Передбачається, що він унормується вже завтра.
Нагадаємо, о 10:50 індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.
Також, за словами мера столиці Віталія Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.
У свою чергу Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини в зв'язку зі смогом.
Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.
Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.
Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.
13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.
Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.
14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.
2 ч. ·
Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!
...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
(Короткий зміст попередніх серій цього хорору див. раніше, в дописі за 12 квітня).https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
Пусть попробуют выйти на улицу.
Докладаю, вся срань опустилась до уровня человеческого роста.
Даже утром такого не было.
Сыдыть тихо, гроши вкрав.
Сколько бабла на полив в этом году списал?
О то все и украл, и не только это.
Ну спадет ветер и воздух чище станет.
По Днепру и области наблюдается смог и пыль: что происходит
Сколько их в Киеве?