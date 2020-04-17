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 Здоров'я
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Все про:повітря (45) забруднення (90) Київ (7705) пожежа (2161)

 За забрудненістю повітря Київ уже не лідирує у світі, але як і раніше в першій десятці. ІНФОГРАФІКА

Столиця України опустилася у світовому рейтингу міст з найбруднішим повітрям з 1 на 9 місце.

Про це свідчать дані сайту QIAir, який інформує про рівень забруднення повітря в різних містах і країнах світу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, станом на 16:00 індекс забруднення повітря в Києві становить 108. Це означає, що повітря може бути шкідливе для людей з чутливих до його якості груп.

За забрудненістю повітря Київ уже не лідирує у світі, але як і раніше в першій десятці 01За забрудненістю повітря Київ уже не лідирує у світі, але як і раніше в першій десятці 02

При цьому прогноз якості повітря в столиці сприятливий. Передбачається, що він унормується вже завтра.

За забрудненістю повітря Київ уже не лідирує у світі, але як і раніше в першій десятці 03

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Нагадаємо, о 10:50 індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.

Також, за словами мера столиці Віталія Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини в зв'язку зі смогом.

Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189833
 
 
 Топ коментарі
 
А узеленского молчат, как при совке во время Чернобыля. Правильная тактика. Нет плохих новостей по ТВ - народ спокоен.
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Новая национальная забава - искать, на каком месте Киев по загрязненности воздуха.
Ну спадет ветер и воздух чище станет.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
2 ч. ·

Нагадаю: забрудненість повітря - один із головних чинників, що впливають на смертність при цій пандемії.
При чистому повітрі - "не злітає" Ковід. Самих тільки московських батюшок + сприяння "зеленої" влади, щоб перетворити Україну на зону стихійного лиха, вочевидь недосить.
А от air pollution (на додачу до вже рознесеного по всіх усюдах віруса) - саме те, що треба!

...А тепер розкажіть мені ще про раптову синхронність підпалів "трави і листя" на Чистий четвер у всій довколакиївській зеленій зоні.
(Короткий зміст попередніх серій цього хорору див. раніше, в дописі за 12 квітня).https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollution-linked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
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типа Запорожье и Днепр . чище Киева, хаха
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Киев...У нас в Кропивницком нечто подобное вечером было вчера от пыли.
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То у них датчики расположены на крыше гостиницы Украина.
Пусть попробуют выйти на улицу.
Докладаю, вся срань опустилась до уровня человеческого роста.
Даже утром такого не было.
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Може, менше довбодятлів по церквам ходити буде.
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А узеленского молчат, как при совке во время Чернобыля. Правильная тактика. Нет плохих новостей по ТВ - народ спокоен.
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Ну, Веталя тоже мог бы, наконец, хоть улицы помыть.
Сыдыть тихо, гроши вкрав.
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У тебе, чи що, вкрав? дАказательства есть?
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У меня и вкрав. Доказательства - выглянь в окно.
Сколько бабла на полив в этом году списал?
О то все и украл, и не только это.
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Новая национальная забава - искать, на каком месте Киев по загрязненности воздуха.
Ну спадет ветер и воздух чище станет.
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У нас в Дніпрі та по області сьогодні було ось таке ґапокаліптичне видовище... Мехіко-Сіті нервово палить за рогом, su madre
По Днепру и области наблюдается смог и пыль: что происходит

За забрудненістю повітря Київ уже не лідирує у світі, але як і раніше в першій десятці - Цензор.НЕТ 365
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Один автомобиль с ДВС выбрасывает в город минимум 15 кг. вредных газов на 100 км. (Гибрид в идеальном техническом состоянии).
Сколько их в Киеве?
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