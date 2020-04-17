 За забрудненістю повітря Київ уже не лідирує у світі, але як і раніше в першій десятці. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані сайту QIAir, який інформує про рівень забруднення повітря в різних містах і країнах світу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, станом на 16:00 індекс забруднення повітря в Києві становить 108. Це означає, що повітря може бути шкідливе для людей з чутливих до його якості груп.

При цьому прогноз якості повітря в столиці сприятливий. Передбачається, що він унормується вже завтра.

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Нагадаємо, о 10:50 індекс забруднення повітря в Києві дорівнював 338. У цей момент українська столиця була містом з найгіршим повітрям на планеті.

Також, за словами мера столиці Віталія Кличка, забрудненого радіацією повітря в Києві немає, а задимлення протягом четверга, 16 квітня, відбувалося в результаті підпалів і диму, на ліквідацію всіх загорянь необхідно кілька днів.

У свою чергу Міністерство охорони здоров'я радить жителям Києва та області не виходити на вулицю і пити більше рідини в зв'язку зі смогом.

Як повідомлялося, 16 квітня член громадської ради в Держагентстві України з управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що в Чорнобильській зоні через сильний вітер поновилися пожежі.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежникам авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

13 квітня голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко заявив, що вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу, вогонь підійшов до Прип'яті.

Держслужба з надзвичайних ситуацій і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виступили із заявами про те, що Чорнобильській атомній електростанції та сховищу ядерних відходів пожежа не загрожує.

14 квітня стало відомо, що Державній службі України з надзвичайних ситуацій знадобиться ще кілька днів, щоб загасити тління, яке залишилося після пожежі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС і навколо неї.