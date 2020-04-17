 У Чернівецькій області 22 пацієнти перебувають у реанімації, 10 - підключені до ШВЛ

Про це повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що всього з 25 лютого у зв'язку з коронавірусом у лікарні по допомогу звернулися 555 жителів області. На даний момент госпіталізовано 359 осіб, із них у 122 підтверджено коронавірус, інші - з підозрою.
"У лікарнях станом на 17 квітня перебуває 41 пацієнт у важкому стані, з них у реанімації - 22, на апаратах штучної вентиляції легенів - 10", - повідомили в ОДА.
Також наголошується, що в області коронавірус підтвердили у 85 дітей, ще 52 дитини з підозрою на COVID-19. Вилікувалися 8 дітей.
Всього в Чернівецькій області станом на 17 квітня було підтверджено 759 випадків захворювання.
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Пьетро Вернацца, главный врач клиники инфекционных болезней и госпитальной гигиены при кантональной больнице Санкт-Галлена. а не головний лікар- інфекціоніст Швейцарії
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