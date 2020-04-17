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 У Чернівецькій області 22 пацієнти перебувають у реанімації, 10 - підключені до ШВЛ

У Чернівецькій області 22 пацієнти з коронавірусом або підозрою на COVID-19 перебувають у важкому стані в реанімації, на апаратах штучної вентиляції легенів - 10.

Про це повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що всього з 25 лютого у зв'язку з коронавірусом у лікарні по допомогу звернулися 555 жителів області. На даний момент госпіталізовано 359 осіб, із них у 122 підтверджено коронавірус, інші - з підозрою.

"У лікарнях станом на 17 квітня перебуває 41 пацієнт у важкому стані, з них у реанімації - 22, на апаратах штучної вентиляції легенів - 10", - повідомили в ОДА.

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Також наголошується, що в області коронавірус підтвердили у 85 дітей, ще 52 дитини з підозрою на COVID-19. Вилікувалися 8 дітей.

Всього в Чернівецькій області станом на 17 квітня було підтверджено 759 випадків захворювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189831
 
 
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Серологическое исследование в американском штате Колорадо пришло к предварительному выводу, что летальность COVID-19 была завышена в 5-20 раз и, вероятно, находится в диапазоне между нормальным и пандемическим гриппом.
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Главный врач-инфекционист Швейцарии профессор Пьетро Вернацца опубликовал четыре статьи об исследованиях COVID-19. Краткие выводы:

Нет и никогда не было медицинских доказательств эффективности закрытия школ, поскольку дети в целом не заболевают COVID-19 и не являются переносчиками вируса (в отличие от гриппа)
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от брехати не треба
Пьетро Вернацца, главный врач клиники инфекционных болезней и госпитальной гигиены при кантональной больнице Санкт-Галлена. а не головний лікар- інфекціоніст Швейцарії
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Исследование, опубликованное в Журнале Медицинской Вирусологии, приходит к выводу, что используемый на международном уровне тест на коронавирус ненадёжен: в дополнение к уже известной проблеме ложноположительных результатов, существует также «потенциально высокий» уровень ложноотрицательных результатов. Тест не реагирует в случае типичных симптомов, в то время как у других пациентов он показывает то положительный результат, то отрицательный. Это затрудняет выделение COVID-19 из других гриппоподобных заболеваний
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Мониторинг смертности в Европе в настоящее время прогнозирует избыточную смертность людей старше 65 лет в нескольких европейских странах. Однако в других странах, включая Германию и Австрию, смертность в этой возрастной группе все еще находится в нормальном диапазоне или ниже. Средний возраст смертей с положительным результатом теста - 80 лет в Италии, 83 года в Германии и 84 года в Швейцарии.
В возрастных группах до 65 лет, только в Англии прогнозируется рост смертности, превышающий предыдущие волны гриппа.
Остается открытым вопрос о том, является ли частично повышенная смертность следствием только коронавируса или также принимаемых радикальных мер (изоляции, стресса, отмены операций и т.д.). Пока неизвестно, сохранится ли эта частично повышенная смертность таковой по итогам года
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