 Глава ФДМ Сенниченко про "ОГХК": Це флагман великої приватизації. Існує 16 потенційних покупців

Про це йдеться в заяві глави Фонду державного майна Дмитра Сенниченка щодо рейдерського захоплення "ОГХК", передає Цензор.НЕТ.

"Об’єднана гірничо-хімічної компанія - це флагман великої приватизації. Існує 16 потенційних покупців – відомих компаній з усього світу. Історично ця компанія була розплідником корупції, стосовно попереднього менеджменту заведено кілька кримінальних справ НАБУ на суму збитків близько 13 млн доларів США. Фонд державного майна України разом з правоохоронними органами не допустить рейдерського захоплення державного підприємства і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію. Держава є. Інвестиції повинні працювати на Україну", - заявив Сенниченко.

"Сьогодні о 16.00 проведу онлайнпресконференцію. Запрошуємо журналістів приєднатися до трансляції. Акредитація за посиланням", - додав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".