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 Політика України
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Все про:приватизація (211) рейдерство (211) ФДМ (111) ОГКХ (10) Сенниченко Дмитро (9)

 Глава ФДМ Сенниченко про "ОГХК": Це флагман великої приватизації. Існує 16 потенційних покупців

Сьогодні вранці відбулася спроба попереднього менеджменту АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" ("ОГХК") на чолі з О. Гладушком отримати контроль над стратегічною державною компанією.

Про це йдеться в заяві глави Фонду державного майна Дмитра Сенниченка щодо рейдерського захоплення "ОГХК", передає Цензор.НЕТ.

"Об’єднана гірничо-хімічної компанія - це флагман великої приватизації. Існує 16 потенційних покупців – відомих компаній з усього світу. Історично ця компанія була розплідником корупції, стосовно попереднього менеджменту заведено кілька кримінальних справ НАБУ на суму збитків близько 13 млн доларів США. Фонд державного майна України разом з правоохоронними органами не допустить рейдерського захоплення державного підприємства і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію. Держава є. Інвестиції повинні працювати на Україну", - заявив Сенниченко.

"Сьогодні о 16.00 проведу онлайнпресконференцію. Запрошуємо журналістів приєднатися до трансляції. Акредитація за посиланням", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189828
 
 
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Нюню..
У вас вилочки не найдется спагетти с ушей снимать??
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Anton Shvets

3 ч. ·

Фонд Держмайна пишет о рейдерстве в Фейсбук и зовет журналистов.

Вопрос.

ОГПУ, Нацпол, МВД, СБУ - шо вы дяди? Вам я так понимаю звонить бесполезно, да? Лучше в фейсбук написать?

Шо там Корд - только Шончика может выезжать задерживать, а рейдеров который госкомпанию жмут, не? Лапки?

Шо там Минюст? Рейдерство ж ваш чистый профиль? Нет времени? Есть дела поважней? Конкурс рецептов пасок провести?

Вот прямая цитата из Малюськи:

"Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об'єктів нерухомості. Це припинено.

Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об'єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно."

Шо там Дубилет? Он же вроде как все рейдерство победил?

Шо вы там все на мои налоги делаете?
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Судья Зеленина -всему голова! С неё и спрос.Без заноса муха не шевельнётся.
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" ..программа приватизации срывается из-за бездействия силовиков, а президент и правительство стыдливо молчат"

*********** и Ко - некогда: они набивают себе карманы и щеки перед съемкой очередного видосика "оставил маму Римму дома!"
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Но но!!! Не трогай маму ПЖ.... по фильму имеет даже внешнее сходство...
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землю продали ...йде прихватизація надр ...КАЗЛИ скоро вам місця в Україні не залишать ця "інвест"шобла
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Гы...Гы...16 покупателей у него...Но достанется она бене и абсолютно бесплатно...все уже решено а все эти вопли чисто лохов успокоить
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Ну так )))) Кино посмотрели .... теперь Беня соберёт себе кассовые сборы))))
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Ну, верить главе ФГИ - себя не уважать.
Потом они либо учатся летать с 25 этажа, либо нечаянно шрапнелью с двух стволов в голову.
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