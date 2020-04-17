 Глава ФДМ Сенниченко про "ОГХК": Це флагман великої приватизації. Існує 16 потенційних покупців

Про це йдеться в заяві глави Фонду державного майна Дмитра Сенниченка щодо рейдерського захоплення "ОГХК", передає Цензор.НЕТ.
"Об’єднана гірничо-хімічної компанія - це флагман великої приватизації. Існує 16 потенційних покупців – відомих компаній з усього світу. Історично ця компанія була розплідником корупції, стосовно попереднього менеджменту заведено кілька кримінальних справ НАБУ на суму збитків близько 13 млн доларів США. Фонд державного майна України разом з правоохоронними органами не допустить рейдерського захоплення державного підприємства і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію. Держава є. Інвестиції повинні працювати на Україну", - заявив Сенниченко.
"Сьогодні о 16.00 проведу онлайнпресконференцію. Запрошуємо журналістів приєднатися до трансляції. Акредитація за посиланням", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
У вас вилочки не найдется спагетти с ушей снимать??
Anton Shvets
3 ч. ·
Фонд Держмайна пишет о рейдерстве в Фейсбук и зовет журналистов.
Вопрос.
ОГПУ, Нацпол, МВД, СБУ - шо вы дяди? Вам я так понимаю звонить бесполезно, да? Лучше в фейсбук написать?
Шо там Корд - только Шончика может выезжать задерживать, а рейдеров который госкомпанию жмут, не? Лапки?
Шо там Минюст? Рейдерство ж ваш чистый профиль? Нет времени? Есть дела поважней? Конкурс рецептов пасок провести?
Вот прямая цитата из Малюськи:
"Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об'єктів нерухомості. Це припинено.
Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об'єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно."
Шо там Дубилет? Он же вроде как все рейдерство победил?
Шо вы там все на мои налоги делаете?
*********** и Ко - некогда: они набивают себе карманы и щеки перед съемкой очередного видосика "оставил маму Римму дома!"
Потом они либо учатся летать с 25 этажа, либо нечаянно шрапнелью с двух стволов в голову.