 Головний санлікар Житомирщини Парамонов вимагає на 10 днів зупинити рух приватного транспорту і закрити всі підприємства. ДОКУМЕНТ

Постанову від 16 квітня за підписом Зіновія Парамонова опублікував у Телеграмі депутат СН Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що обмеження мають діяти з 17 по 27 квітня.
"Припинити рух усіх видів пасажирського (міського і міжміського) і приватного транспорту на території Житомирської області. Припинити в'їзд і виїзд пасажирського та приватного транспорту з м.Житомира, м. Бердичева, м. Коростеня, м. Малина, крім транспорту, що має спеціальні перепустки", - йдеться в постанові.
Також головний санітарний лікар вимагає "припинити діяльність усіх підприємств, установ, організацій, торгових об'єктів Житомирської області, крім тих, що забезпечують життєдіяльність населеного пункту (аптеки, енерго-, газо-, водопостачання, телекомунікаційні мережі)".
Забезпечувати громадян продуктами Парамонов пропонує за допомогою інформаційних центрів, які прийматимуть замовлення на продукти, предмети першої необхідності та медикаменти.
Доставляти їх громадянам він вважає за необхідне додому, задіявши в цьому автомобілі підприємств, установ та організацій, а також уклавши з магазинами договори про адресну доставку продуктів.
"Місцева влада відмовляється виконувати постанову", - зазначив у телеграмі Качура, який опублікував документ.
между нашими властями, нашими людьми, нашими зарплатами и западными )
тот кто этого не понимает - полный дебил.
Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него.
Притчи 26:12 - Притч 26:12: https://bible.by/verse/20/26/12/
Чи ты думаеш, шо Украина распетляет лучше там, де все остальные страны обосрались?
Курьеры в авоськах будут разносить, у него с логикой все нормально?
А еще перкрыть канализацию и отключить лифты...
Клоуны.
https://swprs.org/на-ковид-19/
Просто он получил инструкции из Австрии. От Хозяев Азирова и Фирташа.
Есть задание: уничтожить экономику Украины (и не только Украины; во многих странах эта х**ня творится).
А народ еще жалуется что "распустили СЭС", Так эта совковая СЭС ничем другим заниматься и не умела, кроме как запрещать и брать взятки с тех кто "нарушает".
а середній вік померлих від COVID-19 становить 72,9...
COVID-19 продлевает жизнь!
А за взятки давать исключительно высшую меру.