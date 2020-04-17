 У Луцьку семеро заражених коронавірусом медиків одужали

Про це повідомила Луцька міська рада на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У Луцьку за минулу добу нових випадків захворювання COVID-19 не зафіксовано. Всього в Луцьку на сьогодні 29 підтверджених випадків. При цьому сім з них - медики Луцької міської клінічної лікарні, які одужали", - йдеться в повідомленні.
За даними начальника управління охорони здоров'я Володимира Лотвінова, повторні лабораторні тести на коронавірус показали негативні результати у медиків.
Як повідомлялося, у Волинській області на коронавірус хворі 42 медичні працівники.
или почти, методом интерполяции....