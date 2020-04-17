 Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи повідомлення ФДМ про рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".
"Безпрецедентний скандал! Сьогодні вранці суддя Київського господарського суду Наталія Зеленіна здійснила рейдерське захоплення державної акціонерної компанії "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - одного з найбільших у світі виробників сировини для виробництва титану! До кабінету директора державної компанії заявився звільнений колишній директор Руслан Журило, і оголосив себе знову керівником! Фонд держмайна звільнив Журила, бо він є підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро, ставлеником олігарха Миколи Мартиненка. І нічого з цим не може вдіяти держава, Фонд держмайна закликає, скаржиться у фейсбуці (!) і просить врятувати компанію ... журналістів!" - заявив Бутусов.
"Сьогодні, без виклику до суду представників Фонду держмайна (!), суддя Зеленіна скасувала наказ від 19 березня про зміну керівництва ОГХК, і поновила колишнє правління. Зеленіна не викликала до суду главу ФДМ Сенниченка, не викликала виконувача обов'язків першого заступника компанії Пітера Девіса, вона розібралася в справах ФДМ і ОГХК сама, і передала владу в держкомпанії Журилу! Ні, це неймовірно - держава змінила керівництво, а якась суддя сама собі в кабінеті малює рішення - послати нафіг державу і віддати тому, хто під судом за крадіжку! Рекет ім'ям України", - акцентував журналіст.
"Приголомшливе нахабство. Чому таке свавілля можливе, чому ФДМ просить про допомогу не владу і силовиків, а журналістів? Та тому, що програма приватизації зривається через бездіяльність силовиків, а президент і уряд сором'язливо мовчать. Не виконуються рішення Фонду, не виконуються постанови Кабміну. Ні щодо обленерго, ні щодо "Центренерго". Президента інформують, він знає, але записувати з цього приводу звернення у фейсбуці не наважується. Фонд держмайна веде боротьбу за повернення під контроль держави активів фактично самотужки. Правозастосування та закон не працюють. У таких випадках реакція має бути негайною, жорсткою, суддя Зеленіна має негайно піти під суд, інакше все скінчиться тим, що завтра вона змінить керівництво в самому Фонді держмайна, а післязавтра - у "95 кварталі". Сьогодні президенту і уряду знову кинуто виклик - адже це вони самі підписали програму приватизації - то чи здатні вони забезпечити її виконання?" - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, раніше ФДМ заявив: "Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".
https://antydot.info/investigations/sudya-zelenyna-nasudyla-na-myllyon/
*********** - некогда: оно набивает себе карманы и щеки перед съемкой очередного видосика "оставил маму Римму дома!"
а от ти разом з шарієм та портновим (які просувають тему з територією) країни не маєте. це ви не громадяни, а колаборанти.
-І даремно хтось в Україні думає, що в даний час потрібні якісь нові, особливі, вишуканіші, тонші методи управління,...щоб перетворювати населення в рабів і тримати його в покорі...
- В результаті такої промивки мізків, настає - або повна покора, рабство! Але в свободолюбивих і нескорених проявляється ГІДНІСТЬ, які виливаються в бунти та повстання!...
-Але прискорення розквіту нескорених після бунтів, повстань залежить лише від одного фактора,... від того, звільнившись - вони окупантів знищили, чи "люстрували"...
- В Україні, на сьогодні ДВА питання : хто НА СЬОГОДНІ ми, раби, чи нескорені? Якими методами звільнятимемося від окупантів?
крыши"инвест-няни" никак
Судьи - ключевой элемент украинской бандитско-олигархической системы. Все они участники круговой поруки. Подобие банды, где все повязаны кровью.
Поэтому они были есть и будут неприкасаемые до тех пор пока Штаты не введут здесь прямое правление и пересажают всех мерзавцев в мантиях.
А в революции я не верю. Уже 3 революции были (3-я электоральная в виде голосования за клоуна-паяца) и все без толку.
Гутенко будучи в.о. председателя ГФС нарисовал 500-1000% себе сам (Приказ ГФС 1-ф от 30.01.2020), а это уже реальный конфликт интересов и злоупотребление служебным положением
Другого варианта просто нет
Слава найпотужнішореформованому суду у світі!!!!
почОму, почОму.
потому что вы привенли к власти портного, монику и венедиктову..
в зеркало гляньте ))
А избрание Зеленского это был изначально тупиковый вариант
УСКОРИЛИ с разворотом
это похоже тот самый случай )))
Я могу ошибаться, но с такой скоростью рейтинг не падал ни у одного президента.
ДонбасЄрмак розповів про створення консультативної ради з ОРДЛО
https://gazeta.ua/articles/donbas/_ermak-rozpoviv-pro-stvorennya-konsultativnoyi-radi-z-ordlo/958027?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews
тепер можна і у відставку!
подякуємо Петру Олексійовичу за судову рехворму.
То, як ти можеш взагалі задавати якісь питання.
Мартыненко - один из самых коррумпированных людей в Украине. Член партии "Народный фронт". Очень близок к Яценюку. Был схвачен НАБУ на выводе миллионов делларов в оффшоры на счета подставных фирм-прокладок. Но дело развалил самый честный генпрокурор Луценко. Через продажные украинские суды дело было закрыто. Против Мартыненко открыты криминальные дела в Швейцарии и Чехии за незаконное отмывание наворованных в Украине денег.
Вот такие люди 5 лет разворовывали эту несчатсную страну. И хотят дальшее ее разворовывать. Шоколадные не сдаются.