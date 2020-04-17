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 Політика України
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Все про:свавілля (45) Зеленський (5086) Мартиненко (199) рейдерство (211) суддя (1040) ФДМ (111) Бутусов Юрій (1324) ОГКХ (10)

 Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов

Сьогодні, без виклику до суду представників Фонду держмайна, суддя Зеленіна скасувала наказ від 19 березня про зміну керівництва "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", і поновила колишнє правління.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи повідомлення ФДМ про рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

"Безпрецедентний скандал! Сьогодні вранці суддя Київського господарського суду Наталія Зеленіна здійснила рейдерське захоплення державної акціонерної компанії "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - одного з найбільших у світі виробників сировини для виробництва титану! До кабінету директора державної компанії заявився звільнений колишній директор Руслан Журило, і оголосив себе знову керівником! Фонд держмайна звільнив Журила, бо він є підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро, ставлеником олігарха Миколи Мартиненка. І нічого з цим не може вдіяти держава, Фонд держмайна закликає, скаржиться у фейсбуці (!) і просить врятувати компанію ... журналістів!" - заявив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ (оновлено)

"Сьогодні, без виклику до суду представників Фонду держмайна (!), суддя Зеленіна скасувала наказ від 19 березня про зміну керівництва ОГХК, і поновила колишнє правління. Зеленіна не викликала до суду главу ФДМ Сенниченка, не викликала виконувача обов'язків першого заступника компанії Пітера Девіса, вона розібралася в справах ФДМ і ОГХК сама, і передала владу в держкомпанії Журилу! Ні, це неймовірно - держава змінила керівництво, а якась суддя сама собі в кабінеті малює рішення - послати нафіг державу і віддати тому, хто під судом за крадіжку! Рекет ім'ям України", - акцентував журналіст.

"Приголомшливе нахабство. Чому таке свавілля можливе, чому ФДМ просить про допомогу не владу і силовиків, а журналістів? Та тому, що програма приватизації зривається через бездіяльність силовиків, а президент і уряд сором'язливо мовчать. Не виконуються рішення Фонду, не виконуються постанови Кабміну. Ні щодо обленерго, ні щодо "Центренерго". Президента інформують, він знає, але записувати з цього приводу звернення у фейсбуці не наважується. Фонд держмайна веде боротьбу за повернення під контроль держави активів фактично самотужки. Правозастосування та закон не працюють. У таких випадках реакція має бути негайною, жорсткою, суддя Зеленіна має негайно піти під суд, інакше все скінчиться тим, що завтра вона змінить керівництво в самому Фонді держмайна, а післязавтра - у "95 кварталі". Сьогодні президенту і уряду знову кинуто виклик - адже це вони самі підписали програму приватизації - то чи здатні вони забезпечити її виконання?" - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше ФДМ заявив: "Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво Обєднаної гірничо-хімічної компанії, має негайно піти під суд, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189821
 
   
 Топ коментарі
 
Господа инвесторы, добро пожаловать в "зеленую" Украину.
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Обіцяли инвестиційну няню, а ось вам няня, маєте.
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Вот здобулы -- новая власть все глубже утопает в дермеце !!! Это показатель -- судья ложила на Президента НАБУ СБУ САП и еще миллион шараг Судья Зеленина, сменившая руководство "Объединенной горно-химической компании", должна немедленно пойти под суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4242
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Судья продажная давно должна сидеть в сизо с конфискацией до 3 го колена !!!
https://antydot.info/investigations/sudya-zelenyna-nasudyla-na-myllyon/
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Я же говорю, самое время вводить рынок земли!
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" ..программа приватизации срывается из-за бездействия силовиков, а президент и правительство стыдливо молчат"

*********** - некогда: оно набивает себе карманы и щеки перед съемкой очередного видосика "оставил маму Римму дома!"
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Так він же тоді Ше не знав Шо вона родичка Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6835
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Это не государство а территория.Тогда нах тут какие то суды тем более кроме названия они ничего общего с судами не имеют
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та ні, в нас саме держава.
а от ти разом з шарієм та портновим (які просувають тему з територією) країни не маєте. це ви не громадяни, а колаборанти.
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Як окупанти управляли підкореними у всі віки? За допомогою одвічно випробуваних засобів: батіг, пряник, поліція, суди, страти, страх, голод, приниження, промивка мізків, щоб переконати, що поневолені.... просто - меншоварті, тому мають визнати над собою окупантів БІЛЬШ вартими, якщо раби хочуть добре жити...
-І даремно хтось в Україні думає, що в даний час потрібні якісь нові, особливі, вишуканіші, тонші методи управління,...щоб перетворювати населення в рабів і тримати його в покорі...
- В результаті такої промивки мізків, настає - або повна покора, рабство! Але в свободолюбивих і нескорених проявляється ГІДНІСТЬ, які виливаються в бунти та повстання!...
-Але прискорення розквіту нескорених після бунтів, повстань залежить лише від одного фактора,... від того, звільнившись - вони окупантів знищили, чи "люстрували"...
- В Україні, на сьогодні ДВА питання : хто НА СЬОГОДНІ ми, раби, чи нескорені? Якими методами звільнятимемося від окупантів?
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Українці це свободолюбива нація, нація бунтівників. Це доводить історія. Але у нас, на жаль, є одна погана риса, після бунту і вигнання злодійської влади ми стаємо дуже толерантними та довірливими. Вибравши нову владу ми чи то цілково довіряємо їй, або ледачі що не хочемо її контролювати і думаємо, що вона (влада) все буде робити правильно...
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Юрий эта каста неприкасаемых и никакой олигархический суд ее не посадит она же составная этой воровской системы
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Обіцяли инвестиційну няню, а ось вам няня, маєте.
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Так а чого ж нова влада це лайно не прибирає?
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Нужны изменения в конституцию - всех судей уволить, суды закрыть. Подпись янелох оманский


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Да, подкидвает говнеца в штаны зелепукину), и древние греки которые суды придумали тоже виноваты
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А реформа ещё действует и низовые звенья судов уже начались реформироваться по плану реформ с 1 января 2020 года?
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Господа инвесторы, добро пожаловать в "зеленую" Украину.
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это патамушта там не было "инвестиционной няни". Теперь инвесторы видят что Вовочка не врал и без крыши "инвест-няни" никак
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мдаа.. такой жирный вопрос суддя решила.. штук 200 000 баксов поимела..
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Вы все ничего не понимаете! Оказывается, как мне тут рассказывали "реформаторы" судебной системы, только в 2020 году, то есть в этом, должна реформироваться "первичка", всмысле вот-вот, вы только ждите. Подходящее законодательство и судебная надстройка уже якобы готовы. Так что наблюдайте. Хотя боюсь недолюстрированные могут немножко реформировать уже псевдореформаторов, вплоть до посадки. А вообще реформ надо ждать ещё лет 15
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Это ещё куда не шло, вот истинные реформаторы космических полётов говорят - давайте сначала корабли начнём строить, а потом найдём специалистов, которые организуют работы и специалистов, которые рассчитают конструкцию.
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Під який суд? Той, де вона сама працює?
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Но тоді обнулять....нема судді-нема проблеми )))
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Ніколи такого не було - і ось знову! судьи у нас над законом , и эта власть тоже оказалась не в состоянии изменить этот тренд
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Юрий как дитя малое. Судью под суд. Ахахахаха.

Судьи - ключевой элемент украинской бандитско-олигархической системы. Все они участники круговой поруки. Подобие банды, где все повязаны кровью.

Поэтому они были есть и будут неприкасаемые до тех пор пока Штаты не введут здесь прямое правление и пересажают всех мерзавцев в мантиях.

А в революции я не верю. Уже 3 революции были (3-я электоральная в виде голосования за клоуна-паяца) и все без толку.
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А ты надеялся, что с избранием Зе Портнов будет в 2020 году реформировать, реформированный им под убийцу-Януковича, суд?
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Из людей зеленина . Протухшая зеленИна...
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Бывший руководитель ГФС Денис Гутенко выписал себе надбавку в ноябре 2019 года - 700%❗️❗️❗️, в декабре 2019 года - 500%❗️❗️❗️, а в январе 2020 года - 1000%❗️❗️❗️

Гутенко будучи в.о. председателя ГФС нарисовал 500-1000% себе сам (Приказ ГФС 1-ф от 30.01.2020), а это уже реальный конфликт интересов и злоупотребление служебным положением
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Единственный шанс что-то поменять- это облицовывать в суде кресла кожей судей-коррупционеров.
Другого варианта просто нет
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Эту судью надо презентовать как инвестиционную няню для западных лохов-инвесторов. Ахахахаха.
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Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5513

Слава найпотужнішореформованому суду у світі!!!!
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А низовые звенья судов уже реформировались или уже начали реформировать?
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Зачем? Какой смысл? Та же история была с Приватом, когда накануне апелляции Минюст отказался от юристов Привата. Здесь то же. Ну занесли ей пару копеек. И дальше будет так же. Только хуже. Вот и все. Это выбор зеленых бабуинов.
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"Почему такой беспредел возможенИсточник: https://censor.net.ua/n3189821"
почОму, почОму.
потому что вы привенли к власти портного, монику и венедиктову..
в зеркало гляньте ))
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Ну хотя бы двигались в правильном направлении
А избрание Зеленского это был изначально тупиковый вариант
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при порохе была тенденция к очищению, но объективным журналистам очень хоЧИЛОСЬ ускорить процесс.
УСКОРИЛИ с разворотом
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"У украинцев завышенные ожидания" ((c) Бальцерович - слово в слово и Миклош - примерно то же самое). Но их никто не слышал...
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Ты, к тому же, не знаешь - Что такое - система, потому можно тебя считать ещё и большим специалистом по фейкам, насчёт судебной реформы.
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В последнее время у Бутусова стали часто появляться публикации, несовместимые с его мнением год назад... Рад за Вас, Юрий Евгеньевич!
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Бутусов присягу зю не давал, как петиботы петрухе.
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да, но порой ошибки стоят дороже чем преступления
это похоже тот самый случай )))
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Год назад автор статьи ратовал ЗА Зеленского.
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Я это знаю, потому спросил про то, что уже поздно изменить...
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Такое впечатление как буто мы с вами все в рыгоцарство опять попали
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Судя по деребану, от туда и не уходили.
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Судя по прекращению сотрудничества с Западной коалицией, дерибан это далеко не главное...
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Клоуни виконують взяті на себе зобов'язання, повернути Україну у ригівський совок.
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Нехай би вже , так само , зєлю поміняли !
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Хорошо клоуна потролил.

Я могу ошибаться, но с такой скоростью рейтинг не падал ни у одного президента.
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хвамилия правильная....ничего ей не будет...на повышение пойдет
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Зелень же обещал "государство в смартфоне" - вот и жалуйтесь в смартфон, т.к. ни СБУ, ни НАБУ, ни МВД теперь свои обязанности не выполняет Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7782
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Тільки що по УР 1 пройшов брифінг РНБО. Данілов повідомив про рішення закрити кордони України для в'їзду іноземців на два тижні. Головний санітарний лікар Ляшко був на брифінгу і сказав, що нічого надзвичайного з коронавірусом не має. На брифінгу був Єрмак, повідомив про рішення РНБО про створення консультативної ради з ОРДЛО.
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ну всьоо!
тепер можна і у відставку!
подякуємо Петру Олексійовичу за судову рехворму.
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Так это Порошенко должен в 2020 году реформировать Портновские низовые звенья судов по плану реформы?
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ти мені дав визначення, що таке умисел? а казав, що є.
То, як ти можеш взагалі задавати якісь питання.
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Адвокатик, ты сказал, что в законе не определён "умысел", потом я дал ссылке, и больше я ничего не буду обсуждать.
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ти трохи обісрався? - ну визнай - буває, що тут такого.
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та тільки ЗА...а хто судитиме?...такі ж прохіндєї
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И хоть бы один порохоПЕСык перед тем как гавкать на зебилов прочитал буквы, которые написал Бутусов! Судья, назначенная Порошенко вернула должность упырю времён Порошенко, который является протеже любого порошенковского друзя Николая Мартыненко. Вот этим Бутусов и возмущен! Присоединяюсь к нему
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В отличие от тебя, Бутусов знает, что судебная реформа не завершена и вряд ли завершится в 2020 году реформой низовых звеньев судов...
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Причем тут потужна судова реформа? Речь идёт о конкретном случае попытки возврата кадра дружка-коррупционера Порошенко олигарха Мартыненко. Да и посмотри на досуге Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4933
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Да ты - специалист в реформах, если не различаешь законодательную реформу и план реализации реформы!
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Ты послушай, послушай Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6276 А то одни тексты не читают, другие священные видева не смотрят. Петр Алексеич сказал все однозначно!
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А ты однозначно понял, когда тебе Г+Г всё объяснил?
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бач! і тут ти трохи обісрався. Людина тобі доказує на фактах, а ти свої глупості пишеш.
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Это все потому что у ОГК не было "инвестиционной няни". Так бы пожаловались няне, она бы с дробовиком пришла бы в суд и решила вопрос. Наверное. А как еще няне действовать когда злая тетка-судья ее дитятку забижает?
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Новая влада пытается менять проворовавшихся шоколадных топ-манагеров. Но шоколадки не сдаются. Через подконтрольные себе суды восстанавливаются и снова захзватывают власть на предприятиях.

Мартыненко - один из самых коррумпированных людей в Украине. Член партии "Народный фронт". Очень близок к Яценюку. Был схвачен НАБУ на выводе миллионов делларов в оффшоры на счета подставных фирм-прокладок. Но дело развалил самый честный генпрокурор Луценко. Через продажные украинские суды дело было закрыто. Против Мартыненко открыты криминальные дела в Швейцарии и Чехии за незаконное отмывание наворованных в Украине денег.

Вот такие люди 5 лет разворовывали эту несчатсную страну. И хотят дальшее ее разворовывать. Шоколадные не сдаются.
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А фуле? Пецина "потужна судова рехформа", млять! Удивляют возмужения Бутусова. Как будто он не видит, что творится с судами последние 5 лет! Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6532 ДякуйТЕ!
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Мене більше цікавить чому жодне офіційне українське ЗМІ не висвітлює всі ці факти, документи. Вони ж мають тарабанити про це у всі щілини!
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