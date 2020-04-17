 Суддя Зеленіна, яка змінила керівництво "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", має негайно піти під суд, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи повідомлення ФДМ про рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

"Безпрецедентний скандал! Сьогодні вранці суддя Київського господарського суду Наталія Зеленіна здійснила рейдерське захоплення державної акціонерної компанії "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - одного з найбільших у світі виробників сировини для виробництва титану! До кабінету директора державної компанії заявився звільнений колишній директор Руслан Журило, і оголосив себе знову керівником! Фонд держмайна звільнив Журила, бо він є підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро, ставлеником олігарха Миколи Мартиненка. І нічого з цим не може вдіяти держава, Фонд держмайна закликає, скаржиться у фейсбуці (!) і просить врятувати компанію ... журналістів!" - заявив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ (оновлено)

"Сьогодні, без виклику до суду представників Фонду держмайна (!), суддя Зеленіна скасувала наказ від 19 березня про зміну керівництва ОГХК, і поновила колишнє правління. Зеленіна не викликала до суду главу ФДМ Сенниченка, не викликала виконувача обов'язків першого заступника компанії Пітера Девіса, вона розібралася в справах ФДМ і ОГХК сама, і передала владу в держкомпанії Журилу! Ні, це неймовірно - держава змінила керівництво, а якась суддя сама собі в кабінеті малює рішення - послати нафіг державу і віддати тому, хто під судом за крадіжку! Рекет ім'ям України", - акцентував журналіст.

"Приголомшливе нахабство. Чому таке свавілля можливе, чому ФДМ просить про допомогу не владу і силовиків, а журналістів? Та тому, що програма приватизації зривається через бездіяльність силовиків, а президент і уряд сором'язливо мовчать. Не виконуються рішення Фонду, не виконуються постанови Кабміну. Ні щодо обленерго, ні щодо "Центренерго". Президента інформують, він знає, але записувати з цього приводу звернення у фейсбуці не наважується. Фонд держмайна веде боротьбу за повернення під контроль держави активів фактично самотужки. Правозастосування та закон не працюють. У таких випадках реакція має бути негайною, жорсткою, суддя Зеленіна має негайно піти під суд, інакше все скінчиться тим, що завтра вона змінить керівництво в самому Фонді держмайна, а післязавтра - у "95 кварталі". Сьогодні президенту і уряду знову кинуто виклик - адже це вони самі підписали програму приватизації - то чи здатні вони забезпечити її виконання?" - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше ФДМ заявив: "Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".