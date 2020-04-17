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 Суспільство
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 Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення карантинних обмежень учасниками хресної ходи в місті Самбір Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що організатори провели хресну ходу всупереч карантинним обмеженням.

"Під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було понад десять осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції", - йдеться в повідомленні.

Адмінпротоколи про порушення карантину виписали чотирьом учасникам ходи, рядовим порушникам загрожує штраф від 17 до 35 тис. гривень, посадовим особам - від 34 до 170 тис. гривень.

"Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до трьох років позбавлення волі", - повідомили в МВС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189817
 
   
 Топ коментарі
 
потом эти безмозглые бегут в больницы лечиться , заражая по дороге кучу народа ... ложитесь под иконостасом и пусть вам бог поможет
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53 6 год

Керівник протоколу РПЦ Андрій Бондаренко хворий на коронавірус. А це значить що майже напевно що хворий і сам генерал ФСБ Гундяєв (позивний "патріарх Кирило")...

тримаємо кулачки.. Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині - Цензор.НЕТ 2039
Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині - Цензор.НЕТ 9338
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Ви точно знаєте який храм провів хресний хід?
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https://zaxid.net/cherez_masovu_protsesiyu_u_sambirskiy_tserkvi_politsiya_vidkrila_kriminalne_provadzhennya_n1501042
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потом эти безмозглые бегут в больницы лечиться , заражая по дороге кучу народа ... ложитесь под иконостасом и пусть вам бог поможет
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53 6 год

Керівник протоколу РПЦ Андрій Бондаренко хворий на коронавірус. А це значить що майже напевно що хворий і сам генерал ФСБ Гундяєв (позивний "патріарх Кирило")...

тримаємо кулачки.. Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині - Цензор.НЕТ 2039
Поліція відкрила кримінальне провадження через проведення хресної ходи на Львівщині - Цензор.НЕТ 9338
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Полиция открыла уголовное производство из-за проведения крестного хода на Львовщине

А что это правая рука власти вытворяет! Бунт на корабле!

Попы и храмы оказываются не нужны для управления стадом. Достаточно СМИ.
Поп Гапон переворачивается в гробу!...
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Полиция открыла уголовное производство из-за проведения крестного хода на Львовщине

А что это правая рука власти вытворяет! Бунт на корабле!

Попы и храмы оказываются не нужны для управления стадом. Достаточно СМИ.
Поп Гапон переворачивается в гробу!...
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Это не мсквский патриархат , поэтому "нарушителям грозит штраф от 17 до 35 тис. гривен, должностным лицам - от 34 до 170 тис. гривен".Источник: https://censor.net.ua/n3189817 А московским попам за подобное ничего не грозит...
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Какой смысл в этой новости, если церковь не названа?
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"Полювання на мінта"- скоро у всіх кінотеатрах України.
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Щось про порушення заборон попоф (попамі, чи як там) рпц мовчить цензор(((
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А хіба церква в Україні не відділена від держави?Чи може хтось має думку,що наша влада піклується за здоров'я людей,що аж 900 тонн масок продала за кордон?
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Интересен не факт ходы от рпц а количество из палаты √6 с ними
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Не доходит, как во львовской, ивано-франковской или тернопольской обл. может быть мп, может там вместо украинцев живут продажные хохлы?
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