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Все про:НАБУ (2339) ОГКХ (10)

 Ексгендиректор "ОГХК" і його заступник завдали збитків підприємству в розмірі $12 млн, - НАБУ. ДОКУМЕНТ

Колишній гендиректор "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", його заступник та інші невстановлені особи протягом 2015-16 рр організували продаж титановмісної сировини за заниженими цінами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ОГХК завдано збитків у вигляді недоотриманих доходів в розмірі $ 12 867 390.

Станом на 31.03.2019 року дебіторська заборгованість ОГХК становила 871 млн грн.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування причин вчинення кримінального правопорушення основними причинами, що сприяли його вчиненню є:

- збереження на керівних посадах особи, яка обґрунтовано обвинувачується в скоєнні низки корупційних злочинів не тільки на ОГХК, але і на інших стратегічних держпідприємствах;

- відсутність належного контролю з боку уповноважених службових осіб органів управління діяльності ОГХК і його посадових осіб.

Також читайте: Мінекономіки передало ФДМ на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК, - Милованов

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Ексгендиректор ОГХК і його заступник завдали збитків підприємству в розмірі $12 млн, - НАБУ 01
Ексгендиректор ОГХК і його заступник завдали збитків підприємству в розмірі $12 млн, - НАБУ 02
Ексгендиректор ОГХК і його заступник завдали збитків підприємству в розмірі $12 млн, - НАБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189814
 
 
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За первый квартал 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тыс. грн, - Госказначейская служба... Гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4925
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...«Слово і діло» продовжує стежити не тільки за тим, як політики і чиновники виконують свої обіцянки, але й скільки вони заробляють. Сьогодні пропонуємо подивитися, скільки в минулому місяці заробили глави антикорупційних органів в Україні.Найвищі зарплати, як і раніше, в Національному антикорупційному бюро України. Більше за всіх заробив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава - 256,2 тисячі гривень. Керівник відомства Артем Ситник заробив 224,5 тисячі гривень, його заступники Анатолій Новак і Тетяна Варварська - 174 і 162 тисячі відповідно.Зарплата глави Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова минулого місяця була 122,5 тисячі гривень. В його заступників - теж понад 100 тисяч.У Державному бюро розслідувань, нагадаємо, відбулися кадрові перестановки. Тимчасово виконуюча обов'язки директора Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором. За роботу в ДБР у березні вона отримала 43,9 тисячі гривень. В.о. директора Держбюро розслідувань зараз Олександр Соколов, він минулого місяця заробив 87,7 тисячі. Заступник директора Олександр Бабіков отримав 79,3 тисячі.https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/infografika/polityka/zarplaty-antykorupczioneriv-skilky-berezni-zarobyly-hlavy-nabu-nazk-dbr
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Ну подсказывайте на кого валить? Думаю на Фиделя Кастро....
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...Гендиректор "ОГХК" и его зам нанесли убытки предприятию в размере $12 млн ...значить підуть на підвищення ...грабувати у міністерство
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А теперь как вы оправдываться будете, тупое порохобыдло?
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Иди ***** ********, можешь еще язык в жопу засунуть твоему жирному хряку хозяину. Потому-что скоро он уже сядет.
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Так может уже их вместе с судьей надо мордой в пол и в тюрьму? А то так мафия с судьями окончательно додавит Украину
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