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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
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 Понад 40 медиків заразилися коронавірусом у Волинській області

У Волинській області на коронавірус хворі 42 медичні працівника. Це третина інфікованих коронавірусом в області.

Про це повідомляє Волинська обласна лабораторний центр МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, в області померли від коронавірусу чотири людини. Всього інфіковані 122 людини.

"Хвороба виявлена у 42 медичних працівників (34% від усіх зареєстрованих випадків)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від завтра на Волині запроваджується режим максимального обмеження пересування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189810
 
 
 Топ коментарі
 
ну вощета "волына" и Волынь-разные понятия
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В Беларуси появился антисептик, который можно пить. ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» впервые выпустило алкогольный напиток крепостью 70 градусов.
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"Злий одесит": "У Києві захворів короновірусом ректор та 19 студентів духовної академії РПЦвУ". Так і хочеться вигукнуть: "Філарет, ти поглянь, скільки під твоїм крилом виросло "гомосєків"!!!"
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ну вощета "волына" и Волынь-разные понятия
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В Беларуси появился антисептик, который можно пить. ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» впервые выпустило алкогольный напиток крепостью 70 градусов.
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Якщо за гроші можна виписати лікарняний кому завгодно, то чому не можна написати собі, що хворий?
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мазки з коронавірусом недорого, скоро в найближчій аптеці
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Я удивляюсь, а как им не заразится тем, кто непосредственно имеет тесный контакт с больными, даже при наличии защитных средств (масок. респираторов, очков, перчаток и защитных костюмов) это практически невозможно, потому что нужны протоколы защиты как в закрытых военных лабораториях, где разрабатывают биологическое оружие, а это не возможно в большинстве случаев на практике!
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а это невозможно в большинстве случаев на практике!

Подключите сюда статистику и это будет подтверждением ваших слов.
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"Злий одесит": "У Києві захворів короновірусом ректор та 19 студентів духовної академії РПЦвУ". Так і хочеться вигукнуть: "Філарет, ти поглянь, скільки під твоїм крилом виросло "гомосєків"!!!"
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125/4662=2,68% в МИРЕ ежедневно умирает 250 тіс людей за один год ( делим 7,2млрд на (364*71год жизни).
Обыкновенный грипп. СМИ с подачи властей делают с этого всемирный психоз.
США очень переживали за своих граждан, когда взорвали небоскребы перед вторжением в Иран? Или РФ, когда взорвала дома на Каширском шоссе перед походом на Чечню?
Тоже происходит и сейчас.
Полагаю,всех старше 60 лет уберут с производства, а оставшиеся будут выполнять ихнюю работу за 1,2 предыдущей зарплаты.Обыкновенный капитализм.
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Мужик, ты точно идиот..
ИраН - это далеко не ИраК.
Сходи в аптеку.
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Как же они заражаются, если все больницы готовы к коронавирусу. Во всяком случае в телевизоре такие со.рекламы висят. Если медики полностью обеспечены масками, защитными очками и костюмами, как они заражаются? Нам врут?
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