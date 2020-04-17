 Понад 40 медиків заразилися коронавірусом у Волинській області

Про це повідомляє Волинська обласна лабораторний центр МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.
Як наголошується, в області померли від коронавірусу чотири людини. Всього інфіковані 122 людини.
"Хвороба виявлена у 42 медичних працівників (34% від усіх зареєстрованих випадків)", - йдеться в повідомленні.
Подключите сюда статистику и это будет подтверждением ваших слов.
Обыкновенный грипп. СМИ с подачи властей делают с этого всемирный психоз.
США очень переживали за своих граждан, когда взорвали небоскребы перед вторжением в Иран? Или РФ, когда взорвала дома на Каширском шоссе перед походом на Чечню?
Тоже происходит и сейчас.
Полагаю,всех старше 60 лет уберут с производства, а оставшиеся будут выполнять ихнюю работу за 1,2 предыдущей зарплаты.Обыкновенный капитализм.
ИраН - это далеко не ИраК.
Сходи в аптеку.