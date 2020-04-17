 Поліція заперечує, що на підприємстві ОГХК відбувається рейдерське захоплення

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, нині поліція виїхала на виклик до головного офісу підприємства ОГХК на вулиці Грінченка у Києві.

"Жодного рейдерського захоплення немає. Там просто виник конфлікт між колишнім керівником компанії та нинішнім. На місце виїхала слідчо-оперативна група Нацполіції Солом'янського району. Вони розбираються в ситуації", - заявили в Нацполіції.

Так, нині представники поліції встановлюють обставини виникнення конфлікту.

"За необхідності буде прийнято заяву, будуть запрошені в управління для надання пояснень, щоб встановити всі обставини і причини конфлікту", - додали в пресслужбі.

За словами пресофіцера поліції Солом'янського району, ситуація точно не буде кваліфікована як рейдерське захоплення державного підприємства.

Нагадаємо, Фонд держмайна України заявив про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

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