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Все про:рейдерство (211) ФДМ (111)

 Поліція заперечує, що на підприємстві ОГХК відбувається рейдерське захоплення

Співробітники Національної поліції встановлюють обставини конфлікту в головному офісі державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), про рейдерське захоплення якого заявили у Фонді держмайна.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, нині поліція виїхала на виклик до головного офісу підприємства ОГХК на вулиці Грінченка у Києві.

"Жодного рейдерського захоплення немає. Там просто виник конфлікт між колишнім керівником компанії та нинішнім. На місце виїхала слідчо-оперативна група Нацполіції Солом'янського району. Вони розбираються в ситуації", - заявили в Нацполіції.

Так, нині представники поліції встановлюють обставини виникнення конфлікту.

"За необхідності буде прийнято заяву, будуть запрошені в управління для надання пояснень, щоб встановити всі обставини і причини конфлікту", - додали в пресслужбі.

За словами пресофіцера поліції Солом'янського району, ситуація точно не буде кваліфікована як рейдерське захоплення державного підприємства.

Нагадаємо, Фонд держмайна України заявив про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189804
 
 
 Топ коментарі
 
А що там с обменом?

Станіслав Краснов

56 хв
⁉️З РОЗУМУ ЗІЙШЛИ????⁉️
Я відчуваю повну безвихідь. Просто опускаються руки...
"Я не перейду эту линию. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы в расчете вроде бы" - зухвало каже бойовик ЛНР, відмовляючись брати участь в обміні і залишається в Україні.
Та це ж просто джек-пот!

Україна забирає з окупованих територій наркоманів, вбивць, розбійників, комуністів, а натомість в Україні ж залишаються чотири бойовика ЛНР, з яких зняті всі обвинувачення ("процесуально очищені").
Тобто ми "процесуально очистили" бойовиків, ще і забравши з окупованих територій додаткових злочинців????? Так давайте заберем тисячі бандитів звідти, яких за 6 років за реальні злочини "засудили" т.з. суди окупантів і "очистимо" взагалі всіх вбивць-сєпарів.
А тим часом величезна кількість патріотів та добровольців гниє по українських тюрьмах роками, за те що завадили контрабанді чи висловились проти влади!!!

Хто їх звільнить? Що треба зробити, кого віддати чи продати, щоб добровольців "процесуально очистили" та припинитли мучати роками у в'язницях???
За що це все, навіщо десятки тисяч смертей, скалічених інвалідів, сиріт, мільйони біженців? Щоб "процесуально очистити" бойовиків та в цей час тримати по тюрмах добровольців?
Дивіться та поширюйте.
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Бубочка пополняет свой тающий электорат.
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Ага. Аваков считает, что все действия там законные и защищает "законных" представителей. Такое впечатления, что он там - далеко не сторонний наблюдатель.
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А що там с обменом?

Станіслав Краснов

56 хв
⁉️З РОЗУМУ ЗІЙШЛИ????⁉️
Я відчуваю повну безвихідь. Просто опускаються руки...
"Я не перейду эту линию. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы в расчете вроде бы" - зухвало каже бойовик ЛНР, відмовляючись брати участь в обміні і залишається в Україні.
Та це ж просто джек-пот!

Україна забирає з окупованих територій наркоманів, вбивць, розбійників, комуністів, а натомість в Україні ж залишаються чотири бойовика ЛНР, з яких зняті всі обвинувачення ("процесуально очищені").
Тобто ми "процесуально очистили" бойовиків, ще і забравши з окупованих територій додаткових злочинців????? Так давайте заберем тисячі бандитів звідти, яких за 6 років за реальні злочини "засудили" т.з. суди окупантів і "очистимо" взагалі всіх вбивць-сєпарів.
А тим часом величезна кількість патріотів та добровольців гниє по українських тюрьмах роками, за те що завадили контрабанді чи висловились проти влади!!!

Хто їх звільнить? Що треба зробити, кого віддати чи продати, щоб добровольців "процесуально очистили" та припинитли мучати роками у в'язницях???
За що це все, навіщо десятки тисяч смертей, скалічених інвалідів, сиріт, мільйони біженців? Щоб "процесуально очистити" бойовиків та в цей час тримати по тюрмах добровольців?
Дивіться та поширюйте.
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Я тоже возмущён этим. Главное люди в упор не видят, что с террористов согласно договорённости шмарки с пуйлом снимаются все обвинения и отпускаются домой к себе в ОРДЛО, куда они уже и не хотят возвращаться, потому что украинский суд снял с них все обвинения.
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А що ви хотіли від шпигуна? Зашкварений шпигун Пєця передав владу російському шпигуну Зєлє. Влада шпигунів з часу Януковіча не міняється. Які питання?
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Смачно тобі Петро досі в штани серед! Ти відстав, зараз в тренді соросята.
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Один директор времен Пэдры а второй времен Зебила решают кто из них главнее?
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Фонд державного майна звертається через фейсбук до журналістів, бо у них там «рейдерське захоплення». Це про таку «державу у смартфоні» говорив Зеленський?

Полиция отрицает, что на предприятии ОГКХ происходит рейдерский захват - Цензор.НЕТ 7045
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Ага. Аваков считает, что все действия там законные и защищает "законных" представителей. Такое впечатления, что он там - далеко не сторонний наблюдатель.
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У кого то на конец найдутся яйца, чтоб продать эту компанию на аукционе?
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Як Юля продала Криворіжсталь? Для цього треба яйця. А вони тільки у Юлі.
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Типа того. Только, боюсь, Юля уже не та Поліція заперечує, що на підприємстві ОГХК відбувається рейдерське захоплення - Цензор.НЕТ 2272
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Кстати, статистический факт: АрселорМиттал платит налогов больше, чем весь остальной "горно-металлургический комплекс"
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мусара с полной ответственностью крышуют ОПГ. Поліція заперечує, що на підприємстві ОГХК відбувається рейдерське захоплення - Цензор.НЕТ 5835
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да никого они не крышуют. они и есть опг. одна из крупных. разве что при погонах, с мигалками и донами , сидящими в министерстве...с функциями питания и удобрения.
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авакян свою доляху получил потому полиция и не вмешивается
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Это какая полиция? Та, что на быка из гидропарка нормальный протокол составить не смогла?
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