 Поліція заперечує, що на підприємстві ОГХК відбувається рейдерське захоплення

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, нині поліція виїхала на виклик до головного офісу підприємства ОГХК на вулиці Грінченка у Києві.
"Жодного рейдерського захоплення немає. Там просто виник конфлікт між колишнім керівником компанії та нинішнім. На місце виїхала слідчо-оперативна група Нацполіції Солом'янського району. Вони розбираються в ситуації", - заявили в Нацполіції.
Так, нині представники поліції встановлюють обставини виникнення конфлікту.
"За необхідності буде прийнято заяву, будуть запрошені в управління для надання пояснень, щоб встановити всі обставини і причини конфлікту", - додали в пресслужбі.
За словами пресофіцера поліції Солом'янського району, ситуація точно не буде кваліфікована як рейдерське захоплення державного підприємства.
Нагадаємо, Фонд держмайна України заявив про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
Станіслав Краснов
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⁉️З РОЗУМУ ЗІЙШЛИ????⁉️
Я відчуваю повну безвихідь. Просто опускаються руки...
"Я не перейду эту линию. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы в расчете вроде бы" - зухвало каже бойовик ЛНР, відмовляючись брати участь в обміні і залишається в Україні.
Та це ж просто джек-пот!
Україна забирає з окупованих територій наркоманів, вбивць, розбійників, комуністів, а натомість в Україні ж залишаються чотири бойовика ЛНР, з яких зняті всі обвинувачення ("процесуально очищені").
Тобто ми "процесуально очистили" бойовиків, ще і забравши з окупованих територій додаткових злочинців????? Так давайте заберем тисячі бандитів звідти, яких за 6 років за реальні злочини "засудили" т.з. суди окупантів і "очистимо" взагалі всіх вбивць-сєпарів.
А тим часом величезна кількість патріотів та добровольців гниє по українських тюрьмах роками, за те що завадили контрабанді чи висловились проти влади!!!
Хто їх звільнить? Що треба зробити, кого віддати чи продати, щоб добровольців "процесуально очистили" та припинитли мучати роками у в'язницях???
За що це все, навіщо десятки тисяч смертей, скалічених інвалідів, сиріт, мільйони біженців? Щоб "процесуально очистити" бойовиків та в цей час тримати по тюрмах добровольців?
Дивіться та поширюйте.