 Уперше в історії України схеми з ПДВ припинено, і це доконаний факт, - Верланов

Про це написав голова Державної податкової служби України (ДПС) Сергій Верланов на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Припинено "атиповий" експорт пшениці, сформований податковим кредитом з шоколадок, нема кому продати податковий кредит за товари, продані за кеш. Це не мрія, це нова реальність. Про неї знають. Знають ті, хто крав з бюджету мільярди. Знають нечисті на руку правоохоронці і податківці, які солодко жили на мізерні зарплати. Знають, і тому готові на все, щоб збити цю команду, якій вдалось. Тому і рівень і ціна (в прямому сенсі цього слова) медіа-атаки на нашу команду теж безпрецедентний", - написав Верланов.

За словами голови ДПС, сервісний орган, який у складних умовах ефективно виконує свої функції, намагаються втягнути у велику політику, використовуючи для цього "факти", які не мають жодного підтвердження.

"Я теж люблю факти і хочу показати, як вони виглядають. Так, у 2019 році податкова вперше за 9 років виконала план. Значною мірою, шляхом збільшення надходжень від ПДВ. За період роботи ДПС (з серпня 2019 р. по березень 2020 р.) у порівнянні з минулим роком нарахування ПДВ зросли на 14% при рості бази оподаткування всього на 1,9%. Це не міфічні, а цілком реальні 20,7 млрд грн, які додатково надійшли до бюджету. За цей же період чисте сальдо ПДВ становило 71,7 млрд грн, тоді як рік тому - 45,9 млрд грн. Приріст - 25,8 млрд, або 56,4%", - повідомив Верланов.

Окрім того, додає голова ДПС, уся інформація про "схемний" кредит (коди ЄДРПОУ, сума ПДВ, конкретні операції) щомісяця доводилась податковій міліції для відпрацювання, як того вимагає чинне законодавство.

"І головне - з серпня, коли новостворена ДПС почала адмініструвати ПДВ, надходження цього податку збільшувались, обсяг мінімізаційних схем скорочувався, а тиск на команду податкової зростав. Але поворотним пунктом стало ухвалення Кабміном Постанови №1165 та впровадження її у лютому 2020 року. Вона дала податковій інструмент, яким ми фактично повністю перекрили потік грошей у кишені шахраїв та їхніх покровителів. Це люди, які десятиліттями крали мільярди з держбюджету. Які пов’язані з різними фінансово-промисловими групами, різними органами державної влади та різними політичними партіями", - зазначив Верланов.

Верланов наголошує, що бачить своїм особистим обов’язком продовжувати боротьбу з ділками, надавати сервіс платникам податків та забезпечувати надходження до державного бюджету.

"Наступного тижня ми докладно прозвітуємо про результат декларування ПДВ по березню 2020 року. З конкретними цифрами", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ. За його словами, звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського є безпідставними та такими, що не знаходять підтвердження.

Раніше також повідомлялося, що в березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5 млрд 889,2 млн грн, в тому числі 5 млрд 583,7 млн грн за підакцизної продукції, виробленої на території України, і 305,5 млн грн - з імпортованої.