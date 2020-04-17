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 Економіка
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Все про:ПДВ (122) Верланов Сергій (58)

 Уперше в історії України схеми з ПДВ припинено, і це доконаний факт, - Верланов

Уперше в історії України схеми з ПДВ не зменшено, не "боротьба триває", а припинено і це доконаний факт.

Про це написав голова Державної податкової служби України (ДПС) Сергій Верланов на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Припинено "атиповий" експорт пшениці, сформований податковим кредитом з шоколадок, нема кому продати податковий кредит за товари, продані за кеш. Це не мрія, це нова реальність. Про неї знають. Знають ті, хто крав з бюджету мільярди. Знають нечисті на руку правоохоронці і податківці, які солодко жили на мізерні зарплати. Знають, і тому готові на все, щоб збити цю команду, якій вдалось. Тому і рівень і ціна (в прямому сенсі цього слова) медіа-атаки на нашу команду теж безпрецедентний", - написав Верланов.

За словами голови ДПС, сервісний орган, який у складних умовах ефективно виконує свої функції, намагаються втягнути у велику політику, використовуючи для цього "факти", які не мають жодного підтвердження.

"Я теж люблю факти і хочу показати, як вони виглядають. Так, у 2019 році податкова вперше за 9 років виконала план. Значною мірою, шляхом збільшення надходжень від ПДВ. За період роботи ДПС (з серпня 2019 р. по березень 2020 р.) у порівнянні з минулим роком нарахування ПДВ зросли на 14% при рості бази оподаткування всього на 1,9%. Це не міфічні, а цілком реальні 20,7 млрд грн, які додатково надійшли до бюджету. За цей же період чисте сальдо ПДВ становило 71,7 млрд грн, тоді як рік тому - 45,9 млрд грн. Приріст - 25,8 млрд, або 56,4%", - повідомив Верланов.

Окрім того, додає голова ДПС, уся інформація про "схемний" кредит (коди ЄДРПОУ, сума ПДВ, конкретні операції) щомісяця доводилась податковій міліції для відпрацювання, як того вимагає чинне законодавство.

"І головне - з серпня, коли новостворена ДПС почала адмініструвати ПДВ, надходження цього податку збільшувались, обсяг мінімізаційних схем скорочувався, а тиск на команду податкової зростав. Але поворотним пунктом стало ухвалення Кабміном Постанови №1165 та впровадження її у лютому 2020 року. Вона дала податковій інструмент, яким ми фактично повністю перекрили потік грошей у кишені шахраїв та їхніх покровителів. Це люди, які десятиліттями крали мільярди з держбюджету. Які пов’язані з різними фінансово-промисловими групами, різними органами державної влади та різними політичними партіями", - зазначив Верланов.

Верланов наголошує, що бачить своїм особистим обов’язком продовжувати боротьбу з ділками, надавати сервіс платникам податків та забезпечувати надходження до державного бюджету.

"Наступного тижня ми докладно прозвітуємо про результат декларування ПДВ по березню 2020 року. З конкретними цифрами", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ. За його словами, звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського є безпідставними та такими, що не знаходять підтвердження.

Раніше також повідомлялося, що в березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5 млрд 889,2 млн грн, в тому числі 5 млрд 583,7 млн грн за підакцизної продукції, виробленої на території України, і 305,5 млн грн - з імпортованої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189803
 
 
 Топ коментарі
 
Нашли жизнь в космосе ?
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Нет, это они себя сами уговаривают, что они не воруют . Мантра такая !!! А так.... просто тихонечко ****** наши деньги))))))))
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Даже уже не смешно. Или он делает вид, что Уманского не слышал?
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Сказочный дятел это Уманский
Который возмещение НДС от налогового кредита отличить не может

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Сталкивался с этим типом - редкая гнида!
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ого, слово болезненное "атипичный" применил, словарный запас растёт Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены, и это свершившийся факт, - Верланов - Цензор.НЕТ 6855
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Прекратили те что под Вами, до особого распоряжения. Это мы знаем...
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Пускай лучше прокурору доказывает, какой он честный.
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Вы видать совсем отстали от жизни... или предел ваших мечтаний это Раша? Вообще-то прокурор должен доказывать - нет не слышали?
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лерос подлый обманщик!!!Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены, и это свершившийся факт, - Верланов. В КАКОЙ СТРАНЕ?
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НДС возвращают только своим, шо не ясно
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Проснитесь уже давно автоматическое возмещение...
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Кого посадили .... ?!! Имя, фамилия, статья .... как долго ? сколько Куда переводили, ... конфискация ....
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Ну расскажите как получается, что они не воруют из бюджета, а по итогам 1 квартала там чёрная дыра образовалась???
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Черная дыра образовалась еще в 4-м квартале 19-го года, а эта козлина варламов свистит что все в порядке.
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Прекращены? Да он врет нагло-эта тварь сама возглавляет процесс.
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"по сравнению с прошлым годом начисления НДС выросли на 14%
Источник:https://censor.net.ua/n3189803"

А цены выросли менее, чем на 14%?
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круче это шутки только шутка про 14000 поступлений от борьбы с коррупцией
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Вор Верланов утверждает, что все схемы с НДС уже прекращены.
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На мой взгляд главная серьезная ошибка прошлой власти была та, что они таки не ликвидировали налоговую и не создали совершенно новую структуру из числа новых людей. Нынешняя ДПС Украины это клоака которую уже не вылечить и не исправить.
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Вопрос не в новых людях, даже не в людях вообще. Вопрос в системе власти в стране, принципы ее формирования, принципы ее функционирования, кадровые принципы, принципы взаимодействия всех ветвей власти и все это вместе должна быть система служения украинскому народу на прочной национальной политической платформе. Если нет системы,то получается миксерная власть, власть беспредела, которая как известно основана на голой силе и лжи. А люди,поверьте, в Украине далеко не хуже,чем в других странах.
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Ментов новых, налоговиков новых, судей новых чиновников новых, таможенников новых. Нужно было просто их по-кругу местами поменять

А если серьезно - то де ж их новых взять то?
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О, то є так! І олігархів перемогли, і кумівства немає, і правосуддя не керується з Банкової...
Слухаю і вірю кожному слову! От прям хрест на пузі!
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За 2018 г. этот тип задекларировал порядка 200 тысяч у.е. НАЛИЧНЫМИ !!!
Ну и как не верить этому "святому " человеку!?
П.С. До налоговой всё хранилось под подушкой, а теперь наверное не влазит в матрас.....
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Результат боротьби з корупцією за квартал - 500 доларів

Впервые в истории Украины схемы с НДС прекращены, и это свершившийся факт, - Верланов - Цензор.НЕТ 9010

Ви платите державі гроші, і за ці гроші існує ціла низка антикорупційних органів, включаючи їх сяючу зірку - Ірину Венедиктову, яку за надзвичайну ефективність нещодавно з ДБР перевели в генпрокурори. ДБР, НАБУ, ГПУ, СБУ, САП - десятки тисяч людей, які щомісяця проїдають витрачають на шалену боротьбу мільярди гривень ваших податків.

Так от результат всіх оціх ваших прямих податків, непрямих податків, зборів, НДСів, акцизів на пальне, на пиво - 500 доларів за три місяці.

500. Доларів.

І Венедиктова Генпрокурвор.

Інший варіант.

Ви донатите на Демсокиру. Наша ефективність, звичайно, не стовідсоткова, ми навіть інколи програємо гроші Суркісам.

Але альтернатива, як бачите, має нульову ефективність. Тому що замість боротьби з корупцією вони зайняті посадками волонтерів, АТОшників, майданівців та опозиційних політиків.
Alex Noinets
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500 доларів викритих хабарів за три місяці? В країні, що на першому місті в Європі по корупції? Такого хабара нормальний, український корупціонер навіть погидує брати. Просто харкне в пику і піде
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Це вже навіть не смішно. зєнєлохі швидко вчаться складати слова в переконливий пук. Цей тіпочок вам вже не "оболонський закусєнєц"((((
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Страна без правосудия

Людоньки, шо ж это делаецца!
Дожились!
Судьям урезают зарплату на время карантина!

Уперше в історії України схеми з ПДВ припинено, і це доконаний факт, - Верланов - Цензор.НЕТ 3535

А как же конституционные гарантии независимости судей? Как они справедливо судить будут за 47 тысяч в месяц??? Многие ли выживут вообще? По сути, обрекли их на мучительную голодную смерть. Страну фактически оставили в тяжелейшее время без правосудия. Кто спасет теперь нас от эпидемии?

По-моему, это дно.

П.С. Кому интересно, можно решение Ради суддів України почитать здесь:"РСУ звернеться до ВС щодо конституційності обмежень суддівської винагороди на період карантину"
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а если заменить ндс налогом с продажи, тем самым бы убили длинные цепочки подставных фирм-прокладок!
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Это правда кто в теме знает скрут не работает уже месяц
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А якщо дати слово Уманському? Бо "андерсонів" місцевого розливу в нас вистачає
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Таким людям ,как Уманский надо не только слово давать, но и всю полноту власти в этой стране, вместо клоунов и уголовников.
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Надеюсь это шутка?
Если нет то уже одному дали на выборах в прошлом году... тоже специалист от Бога...
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Вопрос не в новых людях, даже не в людях вообще. Вопрос в системе власти в стране, принципы ее формирования, принципы ее функционирования, кадровые принципы, принципы взаимодействия всех ветвей власти и все это вместе должна быть система служения украинскому народу на прочной национальной политической платформе. Если нет системы,то получается миксерная власть, власть беспредела, которая как известно основана на голой силе и лжи. Люди в такой система,как тоже известно, не живут, а выживают. А люди,поверьте, в Украине далеко не хуже,чем в других странах.
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Баканов встретился с Зеленским. Притащил кучу убойных материалов о дикой коррупции и схемах в налоговой и таможенной службе. Собственно это то, что частично огласил его партнер Уманский. Цифры там плавают чудовищные. Так как это не сфера СБУ, Баканов предложил передать это в ГБР. 05..05.2020 г.
Понимая, что заговоривший Уманский таки прав, Зеленский через СМИ уже начинает кампанию отрицания своего участия в увольнению Уманского. Все сливается на Шмыгаля. Это совершенно не так. Уманский приглашенный Зеленским сделал все как хотел Зеленский и написал концепцию которую и будут принимать на заседании ВР. Но он по незнанию, зацепил один из основных источников денег для нужд Зеленского на сегодняшний момент - откаты налоговой , где все решает Верланов и таможни, где Нефедова давно отодвинули и решают другие. Предположение, что Шмыгаль без ведома Зеленского уволил приглашенного Зеленским - просто смешно. Зеленский просто запаниковал и поспешил. И стало еще хуже - теперь на очереди Верланов, Нефедов и Шмыгаль.06.04.2020 г.
В материалах Уманского есть очень интересная информация о периодических сбросах и изменении данных таможенных служб касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству. 09.04.2020 г.
До Зеленского дошло понимание ситуации с налоговой и таможенной службой. Офис прокурора возбудил уголовные дела по заявлению Уманского. Самое смешное в том, что по логике процесса решение о снижении бюджетного задания налоговой и таможенной службе принятое ВР откровенно подпадает под " соучастие и укрывательство противоправных действий". Соучастники преступления - Кабинет министров (он готовил решение) и все, кто за него голосовал. 14.04.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Зєлє треба терміново вводити надзвичайний стан по коронвірусу, забороняти Раду, ТВ, радіо, інтернет, будь які пересування за межами домівок... Інакше він до Травня не дотягне на посаді преза
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Это не так.
На самом деле Уманский был советником Зеленского и рассказывал, что минифин (в лице Маркаровой) все делает неправильно. Зеленский на это повелся. А основная причина была урезание бюджета. Минфин (и не только) постоянно настаивал на том, что нужно резать бюджет - Зеленский это и близко не хотел слушать. А Уманский ездил по ушам с критикой минфина. Вот ему и дали возможность проявить себя, но после этого он первым делом урезал бюджет Естественно от такой наглости Зеленский просто ох..ел
Теперь Уманский всем рассказывает что его обидели
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перестали тупо виплачувати відшкодування чи припинили реєстрацію називається припиненням схем з ПДВ, цирк. А відкати вони як будуть брати, а на хабарі де брати гроші. Бреше він.
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а я верю! Патаму, шо пачти нет карупции. Всего 17 тыс
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Только что из магазина: НДС в чеке есть, так что его не отменили следовательно схемы есть и новость фейк.
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Можно еще добавить что сейчас внегласный план на проверку вырос с 1-1,5% до 3%. Если в бизнесе все более-менее в порядке, то эти твари пишут акты, подгоняя под этот план, просто с потолка. Вот отсюда и показатели налоговой. Последние соки выжимают,суки.
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