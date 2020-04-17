 Уперше в історії України схеми з ПДВ припинено, і це доконаний факт, - Верланов

Про це написав голова Державної податкової служби України (ДПС) Сергій Верланов на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.
"Припинено "атиповий" експорт пшениці, сформований податковим кредитом з шоколадок, нема кому продати податковий кредит за товари, продані за кеш. Це не мрія, це нова реальність. Про неї знають. Знають ті, хто крав з бюджету мільярди. Знають нечисті на руку правоохоронці і податківці, які солодко жили на мізерні зарплати. Знають, і тому готові на все, щоб збити цю команду, якій вдалось. Тому і рівень і ціна (в прямому сенсі цього слова) медіа-атаки на нашу команду теж безпрецедентний", - написав Верланов.
За словами голови ДПС, сервісний орган, який у складних умовах ефективно виконує свої функції, намагаються втягнути у велику політику, використовуючи для цього "факти", які не мають жодного підтвердження.
"Я теж люблю факти і хочу показати, як вони виглядають. Так, у 2019 році податкова вперше за 9 років виконала план. Значною мірою, шляхом збільшення надходжень від ПДВ. За період роботи ДПС (з серпня 2019 р. по березень 2020 р.) у порівнянні з минулим роком нарахування ПДВ зросли на 14% при рості бази оподаткування всього на 1,9%. Це не міфічні, а цілком реальні 20,7 млрд грн, які додатково надійшли до бюджету. За цей же період чисте сальдо ПДВ становило 71,7 млрд грн, тоді як рік тому - 45,9 млрд грн. Приріст - 25,8 млрд, або 56,4%", - повідомив Верланов.
Окрім того, додає голова ДПС, уся інформація про "схемний" кредит (коди ЄДРПОУ, сума ПДВ, конкретні операції) щомісяця доводилась податковій міліції для відпрацювання, як того вимагає чинне законодавство.
"І головне - з серпня, коли новостворена ДПС почала адмініструвати ПДВ, надходження цього податку збільшувались, обсяг мінімізаційних схем скорочувався, а тиск на команду податкової зростав. Але поворотним пунктом стало ухвалення Кабміном Постанови №1165 та впровадження її у лютому 2020 року. Вона дала податковій інструмент, яким ми фактично повністю перекрили потік грошей у кишені шахраїв та їхніх покровителів. Це люди, які десятиліттями крали мільярди з держбюджету. Які пов’язані з різними фінансово-промисловими групами, різними органами державної влади та різними політичними партіями", - зазначив Верланов.
Верланов наголошує, що бачить своїм особистим обов’язком продовжувати боротьбу з ділками, надавати сервіс платникам податків та забезпечувати надходження до державного бюджету.
"Наступного тижня ми докладно прозвітуємо про результат декларування ПДВ по березню 2020 року. З конкретними цифрами", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев спростував інформацію щодо недоотримання бюджетом 5 млрд від ПДВ. За його словами, звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського є безпідставними та такими, що не знаходять підтвердження.
Раніше також повідомлялося, що в березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5 млрд 889,2 млн грн, в тому числі 5 млрд 583,7 млн грн за підакцизної продукції, виробленої на території України, і 305,5 млн грн - з імпортованої.
Который возмещение НДС от налогового кредита отличить не может
Источник:https://censor.net.ua/n3189803"
А цены выросли менее, чем на 14%?
А если серьезно - то де ж их новых взять то?
Слухаю і вірю кожному слову! От прям хрест на пузі!
Ну и как не верить этому "святому " человеку!?
П.С. До налоговой всё хранилось под подушкой, а теперь наверное не влазит в матрас.....
Ви платите державі гроші, і за ці гроші існує ціла низка антикорупційних органів, включаючи їх сяючу зірку - Ірину Венедиктову, яку за надзвичайну ефективність нещодавно з ДБР перевели в генпрокурори. ДБР, НАБУ, ГПУ, СБУ, САП - десятки тисяч людей, які щомісяця
проїдаютьвитрачають на шалену боротьбу мільярди гривень ваших податків.
Так от результат всіх оціх ваших прямих податків, непрямих податків, зборів, НДСів, акцизів на пальне, на пиво - 500 доларів за три місяці.
500. Доларів.
І Венедиктова Генпрокурвор.
Інший варіант.
Ви донатите на Демсокиру. Наша ефективність, звичайно, не стовідсоткова, ми навіть інколи програємо гроші Суркісам.
Але альтернатива, як бачите, має нульову ефективність. Тому що замість боротьби з корупцією вони зайняті посадками волонтерів, АТОшників, майданівців та опозиційних політиків.
Alex Noinets
Людоньки, шо ж это делаецца!
Дожились!
Судьям урезают зарплату на время карантина!
А как же конституционные гарантии независимости судей? Как они справедливо судить будут за 47 тысяч в месяц??? Многие ли выживут вообще? По сути, обрекли их на мучительную голодную смерть. Страну фактически оставили в тяжелейшее время без правосудия. Кто спасет теперь нас от эпидемии?
По-моему, это дно.
П.С. Кому интересно, можно решение Ради суддів України почитать здесь:"РСУ звернеться до ВС щодо конституційності обмежень суддівської винагороди на період карантину"
Если нет то уже одному дали на выборах в прошлом году... тоже специалист от Бога...
Понимая, что заговоривший Уманский таки прав, Зеленский через СМИ уже начинает кампанию отрицания своего участия в увольнению Уманского. Все сливается на Шмыгаля. Это совершенно не так. Уманский приглашенный Зеленским сделал все как хотел Зеленский и написал концепцию которую и будут принимать на заседании ВР. Но он по незнанию, зацепил один из основных источников денег для нужд Зеленского на сегодняшний момент - откаты налоговой , где все решает Верланов и таможни, где Нефедова давно отодвинули и решают другие. Предположение, что Шмыгаль без ведома Зеленского уволил приглашенного Зеленским - просто смешно. Зеленский просто запаниковал и поспешил. И стало еще хуже - теперь на очереди Верланов, Нефедов и Шмыгаль.06.04.2020 г.
В материалах Уманского есть очень интересная информация о периодических сбросах и изменении данных таможенных служб касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству. 09.04.2020 г.
До Зеленского дошло понимание ситуации с налоговой и таможенной службой. Офис прокурора возбудил уголовные дела по заявлению Уманского. Самое смешное в том, что по логике процесса решение о снижении бюджетного задания налоговой и таможенной службе принятое ВР откровенно подпадает под " соучастие и укрывательство противоправных действий". Соучастники преступления - Кабинет министров (он готовил решение) и все, кто за него голосовал. 14.04.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
На самом деле Уманский был советником Зеленского и рассказывал, что минифин (в лице Маркаровой) все делает неправильно. Зеленский на это повелся. А основная причина была урезание бюджета. Минфин (и не только) постоянно настаивал на том, что нужно резать бюджет - Зеленский это и близко не хотел слушать. А Уманский ездил по ушам с критикой минфина. Вот ему и дали возможность проявить себя, но после этого он первым делом урезал бюджет Естественно от такой наглости Зеленский просто ох..ел
Теперь Уманский всем рассказывает что его обидели