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 Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський

Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними під час Великодніх і травневих свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми маємо розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час", – зазначив президент Володимир Зеленський.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Цей показник значно нижчий, ніж у середньому у світі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Що нас чекає завтра?": На "Свободі слова Савіка Шустера", за участю Зеленського, обговорять наслідки карантину для економіки і справу шпигуна ФСБ РФ Шайтанова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189802
 
 
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на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский

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а если шаурма? поканает? Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1119
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тим хто поважає Бацьку більше від Зе

Київ Мінськ
населення
3.7 млн / 2.0 млн
Інфікованих
705 / 2308
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это из общего числа протестируемых или из просто общего числа населения?
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Це типа на городі бузина, а в Києві 73% від 60%. А 60% від Києва і до Мінська. Для порівняння - в Ємені чисельність населення - 24 млн. (2011), інфікованих - 1, кількість тестів - 0.
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Точно. "Україньській нації до с...аки радіація"!
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т.е. это надо расценивать как угрозу, вова?
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так, це явна погроза громадянам, де ж ДБР??
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это действительно угроза! говорит что мусора будут бить людей на пикнике и стрелять в них и некоторые не выживут Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 730
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А как-же позавчерашнее "наши меры позволили снизить....."? Вот, что вы натворили

Украина не достигла пика COVID-19, на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5173
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Без этих мер в Украине уже сейчас была бы ситуация как в Италии.
А при закрытии границ от своих же заробитчан были бы голодные штурмы границы по всему периметру и репутация страны-изгоя на столетие вперед.
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Италия уже не в моде, давай про Японию.
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Каких мер - запуске из зон повышенного заражения более 200 тыс. человек без противоэпидемических мероприятий? Совсем без, т.е. абсолютно.
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Их было около миллиона. К такому количеству никакие противоэпидемиологические мероприятия кроме добровольной самоизоляции применить невозможно, особенно в такой слабой экономически стране как Украина.
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Не, не скажи. Даже элементарного не было сделано. Самого элементарного. Разделения потоков по степени опасности регионов прибытия, разбития людей на маленькие группки вместо единой большой толпы (фото и видео с зоны пограничного контроля Борисполя помним?), элементарной раздачи масок всем заходящим на погранконтроль, санобработки транспортных средств и т.д. и т.п. Власть тупых клоунов даже министра в этот период не смогла адекватного назначить.
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Так их должны были на "группки" разбивать прямо на территории других стран, откуда они пёрлись? Инайти сотню тысяч автобусов для отдельного развоза этих всех "группок"? А миллионы масок родить из воздуха и начать раздавать бесплатно, пока для остальных граждан аптеки взвинтили на них цены в 10 раз?
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В Борисполе элементарно. Открыть и задействовать все терминалы, а не один. И не садить все самолеты только в Борисполе, есть еще Жуляны и военка.. Найти сотню автобусов в стране? Это для страны мизер. Это и есть работа власти -- найти, организовать и задействовать. А маски -- это еще более элементарно, если не продавать накануне налево противоэпидемический госрезерв.Стоимость маски в опте - 5 центов
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Та хоча б не везли майже всіх черех столицю. Китай свій пекін замкнув одразу і там мало випадків.
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А зачем тогда штрафы, блокировка общественного транспорта включая метро? В Германии по 300 человек в день умирало с положительным тестом, но метро в Берлине не закрывали...У нас же мечутся как ненормальные, одной рукой - жесткий карантин, другой - закрывают большую часть пропускных пунктов на границе, чтобы толпы потенциальных зараженных скапливались побольше...
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Уже 100 раз рассказывали, что если в Берлине власть попросит людей не пользоваться общественным транспортом, но оставит его открытым - там действительно станет намного меньше пассажиров. А у нас, если не закрывать и силой не гнать подсрачниками на карантин - не послушает почти никто. Наш народ считает что его хата скраю, карантин должен соблюдать кто-то другой а его комфорт и привычная жизнь превыше всего. В метро толкались бы локтями так же, как в автобусах до введения спецпропусков.
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Абсолютно верно и правильно Вы написали. Завтра желающие могут посмотреть на реальный идиотизм населения. А если открыть ещё и Лавру с коронавирусными попами , то толпы попрутся целоваться и обниматься! Сравнивать законопослушных немцев с ложившими на любые законы просто смешно!
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зато церкви - рассадники заразы, закрыть кишка тонка.
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За порохоботов можеТе не переживать, пане презедент, с ними все будет в порядке. А вот своему лохторату надо бы права поурезать перед праздниками. Вот почему бы, к примеру, не закрыть все АЗС и продовольственные магазины уже сегодня, с 16:00?
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Подожди, порохоботы тоже еще не все затарились.
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как можно закрыть продовольственные магазины?? а жрать что? не, ну я серьезно
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Так он к своим дебилам и обращается! Порохоботы давно поняли и осознали, что , где и как!
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Мабуть, втомився, бідний... Вже й відосіків нема... Працює, напевно...
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Частые случайности становяться закономерностью. Зюзя от туда, из ада?
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Смотреть нужно на конечный результат ,сколько вылечилось и сколько умерло ,никаких 2,7% я не вижу ,ибо из тех 4 тыс ещё кто-то вылечится ,а кто то умрёт
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Смотреть надо не сколько вылечилось и сколько умерло, а сколько всех переболело и сколько умерло именно от основных заболеваний с подцепленным ковидом (то есть с орз). Увидим ноль от ковида, как в италии
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Ждем фото осла с шашлыками, скрестив пальцы Украина не достигла пика COVID-19, на праздники пикник или шашлыки могут стоить кому-то жизни, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1012
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Сам запустив вірус тисячами, маски продав, а тепер дума нах-, як завжди спочатку робимо потім думаєм
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Ещё надо посмотреть, чем закончится это дело. Но история показывает, что ничем.
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Респект пану президенту!
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сколько башляют?
оно того стОит? - так позориться за небольшие деньги...
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Для дебилов еще раз повторю: Респект пану президенту!
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ты сам себя что-ли не слышишь, что себе же повторяешь?
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Да оценил зеля твой прогиб,оценил. Угомонись.
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ты апшипся, "повторяй" в другом месте, здесь не заседание ячейки "слуги ...рода".
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Для тебя завтра Лавру откроют. Прихвати своих единомышленников и туда.
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Краще організувати масові похорони! Може зебілів безмозглих повиздихає побільш?
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в нашій країні будь-який вихід на природу може коштувати життя - або суддя автівкою на пляжі переїде, або п'яний мєнт по пляшкам стрілятиме і випадково в голову влучить...
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Начало карантинных мероприятий это 191 тыс заболевших. Неуч.
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не раскачивайте лодку, а то вирус нападёт
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Учёный! Хочешь дождаться 191 тысячу? Хотя зебилов значительно больше и жаль , что вирус не разбирается. А нужно бы было!
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Будем играть х@ем на рояле на Пасху но из дому не выйдем... ..Карантин все же .....
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Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8664Дмитро Корчинський
4 год ·

Неукраїнці які сьогодні керують українською державою та володіють нашими національними багатствами, не мають сантименту до українців. Це природньо. Українці, які їм прислуговують, теж не мають сантименту до українців.
Але чому ця синагога толерує РПЦ в Україні?
Лише ц тієї причини, що РПЦ - не церква, але за середньовічним висловом, є "синагога сатани".

Дуже шкідливо, що православні церкви світу, навіть Вселенська Патріархія, навіть ПЦУ ставляться до цієї синагоги сатани, як до зіпсованої, неоковирної, але все ж таки церкви.
Як їм вдається не відчувати запах сірки?
РПЦ в Україні (т.зв. УПЦ МП) керують два агенти ФСБ - новінський та керуючий справами УПЦ антоній.
На відміну від них, Онуфрій (який формально очолює цю структуру), не є агентом, він просто щиросердно ненавидить Україну й зневажає Христа.
Найгірше те, що новінський з антонієм навіть не вважають за необхідне особливо маскуватися.
Раніше їх крили чисельні шайтанови в українських спецслужбах, нині - вся "українська" влада.
Владу ми в найближчі місяці не зрушимо (це попахувало б огидним антисемітизмом), але мусимо вплинути на ПЦУ:
вона має перейти зі стану КОНКУРЕНЦІЇ з синагогою сатани, до стану ВІЙНИ з сатаною.
В першу чергу треба добитися від кліру ПЦУ відвертої заяви - "РПЦ та її філія УПЦ МП - не церква, її "обряди" не дійсні, її "єпископи" і "священники" - не християни"
Також, ПЦУ має заявити претензії на всі храми монастирі й лаври, якими підступно заволоділа синагога сатани.
Ці претензії покищо не можуть бути реалізовані, але віряни чітко мають усвідомити свої завдання.
Амінь.

Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3106
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подписал, хотя на эти петиции Слуге плевать...
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Вововчка с мукачева вещает продолжает на учениях участвовать пусть Киев дышит полной грудью
У нас новое явление телевизионный президент живет в телевизоре
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пора квартал переносить на канал ПрезидентТВ
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Зачем он впустую трясет воздух? Его ведь никто не слушает.
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Как это не пойти на шашлыки на апрельские свята? Шашлыки - это святое! Сколько той жизни, все равно помрем. Только кто-то перед смертью будет вспоминать как он сидел в душной квартире и пил теплое пиво рядом с опостылевшей женой и спиногрызами, а кто-то - как классно покушел шашлыков и повеселился под пение птичек с друзьями на солнышке на зеленой травке.
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Мудозвонизация всей страны в смартфоне
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Один день пребывания бубочки на должности президента стоит Украине далеко не одной жизни!!! Может выберем шашлыки и пикники вместо бубочки?
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Если бы такая шикарная новость была бы, никакой карантин не удержал бы от торжеств!
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Alex N Alex NoytПанда ест в среднем 12 часов в день.
Во время карантина человек ест как панда.
От этого и происходит слово "Пандемия"Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1013
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Мені ось цікаво куди ділось, все буде зе-шибісь від зе-команди, а як дишали
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Сейчас на сайте 214 писателей. Посмотрим сколько будет на Пасху. Шашлычники, блин. И главное, те , кто больше всех воняет и без карантина дальше метра от цензора не отходили...)
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Вот тока не надо расписываться за "всех". Я, к примеру, к шашлыкам равнодушен. Поехать на природу воздухом подышать или на пекник- да. Но не в самом начале весны. Не люблю клещей кормить.
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Украина постепенно превращается не то в 95 квартал, не то в Дурдом. Хотя возможно и в то, и в это, одновременно
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Закройте церкви или слабо попов москальских обидеть..вот где рассадник уроды гнилые и не на что не способные..Аминь Украина обиженый видосик снимет
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