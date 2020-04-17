 Україна не досягла піку COVID-19, на свята пікнік або шашлики можуть коштувати комусь життя, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми маємо розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час", – зазначив президент Володимир Зеленський.
Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Цей показник значно нижчий, ніж у середньому у світі.
===================
а если шаурма? поканает?
Київ Мінськ
населення
3.7 млн / 2.0 млн
Інфікованих
705 / 2308
А при закрытии границ от своих же заробитчан были бы голодные штурмы границы по всему периметру и репутация страны-изгоя на столетие вперед.
оно того стОит? - так позориться за небольшие деньги...
4 год ·
Неукраїнці які сьогодні керують українською державою та володіють нашими національними багатствами, не мають сантименту до українців. Це природньо. Українці, які їм прислуговують, теж не мають сантименту до українців.
Але чому ця синагога толерує РПЦ в Україні?
Лише ц тієї причини, що РПЦ - не церква, але за середньовічним висловом, є "синагога сатани".
Дуже шкідливо, що православні церкви світу, навіть Вселенська Патріархія, навіть ПЦУ ставляться до цієї синагоги сатани, як до зіпсованої, неоковирної, але все ж таки церкви.
Як їм вдається не відчувати запах сірки?
РПЦ в Україні (т.зв. УПЦ МП) керують два агенти ФСБ - новінський та керуючий справами УПЦ антоній.
На відміну від них, Онуфрій (який формально очолює цю структуру), не є агентом, він просто щиросердно ненавидить Україну й зневажає Христа.
Найгірше те, що новінський з антонієм навіть не вважають за необхідне особливо маскуватися.
Раніше їх крили чисельні шайтанови в українських спецслужбах, нині - вся "українська" влада.
Владу ми в найближчі місяці не зрушимо (це попахувало б огидним антисемітизмом), але мусимо вплинути на ПЦУ:
вона має перейти зі стану КОНКУРЕНЦІЇ з синагогою сатани, до стану ВІЙНИ з сатаною.
В першу чергу треба добитися від кліру ПЦУ відвертої заяви - "РПЦ та її філія УПЦ МП - не церква, її "обряди" не дійсні, її "єпископи" і "священники" - не християни"
Також, ПЦУ має заявити претензії на всі храми монастирі й лаври, якими підступно заволоділа синагога сатани.
Ці претензії покищо не можуть бути реалізовані, але віряни чітко мають усвідомити свої завдання.
Амінь.
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ).
У нас новое явление телевизионный президент живет в телевизоре
Alex N Alex NoytПанда ест в среднем 12 часов в день.
Во время карантина человек ест как панда.
От этого и происходит слово "Пандемия"
єжеднєвно єта заточка в ТВ