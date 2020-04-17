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 Політика України, Здоров'я
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 На в'їздах до Подільська на Одещині встановили карантинні блокпости через спалах коронавірусу , - поліція

Працівники поліції, ДСНС та медики чергують на п'ятьох карантинних постах, встановлених на в'їздах до міста Подільськ (Одеська область) через загрозу поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомили Укрінформу в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Медики, рятувальники та поліцейські здійснюють цілодобовий температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів, що проїжджають через карантинні блокпости. У разі виявлення симптомів захворювання, громадян доставляють до Подільської міськлікарні", - зазначили в поліції.

За словами головного лікаря міськлікарні Олександра Жуковського, "за останню добу різко - на 12 осіб - зросла кількість інфікованих COVID-19. Захворіли також чотири медпрацівники. Поки що стан пацієнтів - середньої тяжкості".

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Варто зазначити, що карантинні блокпости розгорнуто також на в'їздах до Одеси, Білгород-Дністровська та Балти.

На Одещині протягом доби підтверджено ще 20 випадків інфікування жителів коронавірусом, в тому числі різко збільшився осередок захворювання у Подільському районі. загалом в області зафіксовано 93 хворих на COVID-19, повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

За словами голови ОДА, за тиждень кількість пацієнтів збільшилася вдвічі, за даними фахівців МОЗ, пік поширення COVID-12 очікується в наступні два тижні.

Голова ОДА закликав жителів області дотримуватися рекомендацій медиків, уникати зайвих соціальних контактів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189801
 
 
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А смысп тогда какой? Или это так сказать слухи от бабушек ?
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не знаю какой смысл - в Б-Днестровском так местные власти обьявили
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поздно всрались в Подольске , там уже за сотню перевалило ...
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