 Із 20 квітня Київ запускає дитячий садок онлайн

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

За його словами, кваліфіковані та досвідчені вихователі запропонують три активності на день тривалістю 30 хвилин кожна для дітей від 4 до 6 років.

У відомстві нагадали, що платформа емоційної підтримки, яку запустив на базі Моніторингового центру з протидії COVID-19 Освітній хаб столиці, має великий попит. Це – безкоштовний ресурс для киян. Утім, по допомогу звертаються не тільки кияни, а й мешканці інших міст України та навіть українці, що перебувають за кордоном. Фахівці нікому не відмовляють у допомозі.

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На платформі емоційної підтримки можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців і тренерів Освітнього хабу міста Києва.

Окрім того, платформа пропонує різні онлайн курси, спортивні онлайн тренування. Також можна здійснити віртуальні екскурсії музеями столиці, подивитися вистави деяких театрів.

"Міська влада закликає дотримуватися протиепідемічних обмежень, введених у столиці та не виходити з дому без нагальної потреби. Карантин – не канікули.

Ретельне дотримання правил допоможе місту швидше повернутися до звичного життя", - йдеться в повідомленні.