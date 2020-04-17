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 Київські новини, Суспільство
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 Із 20 квітня Київ запускає дитячий садок онлайн

Із 20 квітня на базі платформи емоційної підтримки киян у період COVID-19 стартує онлайн дитячий садок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

За його словами, кваліфіковані та досвідчені вихователі запропонують три активності на день тривалістю 30 хвилин кожна для дітей від 4 до 6 років.

Із 20 квітня Київ запускає дитячий садок онлайн 01

У відомстві нагадали, що платформа емоційної підтримки, яку запустив на базі Моніторингового центру з протидії COVID-19 Освітній хаб столиці, має великий попит. Це – безкоштовний ресурс для киян. Утім, по допомогу звертаються не тільки кияни, а й мешканці інших міст України та навіть українці, що перебувають за кордоном. Фахівці нікому не відмовляють у допомозі.

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На платформі емоційної підтримки можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців і тренерів Освітнього хабу міста Києва.

Окрім того, платформа пропонує різні онлайн курси, спортивні онлайн тренування. Також можна здійснити віртуальні екскурсії музеями столиці, подивитися вистави деяких театрів.

"Міська влада закликає дотримуватися протиепідемічних обмежень, введених у столиці та не виходити з дому без нагальної потреби. Карантин – не канікули.

Ретельне дотримання правил допоможе місту швидше повернутися до звичного життя", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189798
 
 
 Топ коментарі
 
Что не так снова? Стойка на Виталю уже рефлекс по Павлову?
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Следующий шаг вода и еда онлайн, хоть еда онлайн у 73% уже есть, лапши на ушах обожрись.
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за виртуальный детский сад можно платить виртуальными налогами)))
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очень нужная мулька.. виталика уже записался ???
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Что не так снова? Стойка на Виталю уже рефлекс по Павлову?
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Очередной бред от недовлады зеленых макак.Пытаются оцифровать стадо.
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жду виртуальные боксерские бои с Виталькой
имхо это тоже самое шо и виртуальный детский сад
интересно сколько бабла списали на эту херь из бюджета Киева
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Из трёх предложений одно с ошибкой. Уровень фахівців зашкаливает.
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за виртуальный детский сад можно платить виртуальными налогами)))
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скоро сделает виртуальные оплодотворения и виртуальные девяти месячные беременности
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Следующий шаг вода и еда онлайн, хоть еда онлайн у 73% уже есть, лапши на ушах обожрись.
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Давайте виртуальный холодильник уже пора зейобки )))
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Уже год как запустили,,детский сад онлайн,,. Дети с ограниченными умственными возможностями
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