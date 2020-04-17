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 Політика України
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 Шмигаль 20 квітня познайомиться з Меркель у форматі відеоконференції, - представник уряду ФРН Зайберт

Новий прем'єр України Денис Шмигаль наступного тижня проведе відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомив журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"У понеділок о 15 годині - це звучить трохи дивно - відбудеться візит з нагоди вступу на посаду прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, візит, який у ці дні, звісно, відбудеться у форматі відеоконференції", - сказав Зайберт журналістам у Берліні в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, канцлер і прем'єр "обов'язково обговорять заходи щодо подолання пандемії коронавірусу в обох країнах".

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"Також вони говоритимуть про двосторонні відносини, про процес реформ в Україні та про хід реалізації Мінських домовленостей, які мають привести до закінчення конфлікту на сході України", - сказав Зайберт.

Зі свого боку посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав майбутню відеоконференцію, заплановану на 20 квітня, віртуальним закордонним візитом глави Українського уряду.

"Символічно, що перший віртуальний закордонний візит прем'єр-міністр Денис Шмигаль здійснить 20 квітня саме в Берлін: у форматі відео-конференції відбудуться його переговори з канцлером Ангелою Меркель. Адже Німеччина - наш стратегічний партнер!" - розповів Мельник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189797
 
 
 Топ коментарі
 
А новую помощницу познакомит с Меркель?
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расскажет фрау по потужні перемоги)
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Зачем это нужно Фрау Меркель? У них в Германии в зоопарках нет человекообразных обезьян?
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Оказывается нет! Одну эксклюзивную зелёную жабу, умеющую читать, она уже видела вживую. Теперь ещё одно дефективное вывели ! Интересно Фрау! Развлечения то при карантине тоже нужны!
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Шморгаль познакомится что бы просто потрындеть , или по делу будет разговор ?
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Онлайн-знакомство и сразу с вебкой. Пусть для начала ей в Тиндер напишет, нахал Шмигаль 20 квітня познайомиться з Меркель у форматі відеоконференції, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 4206
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Бідна Меркель! Наче їй "Блазня" мало було...
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Немецкий выучил? Лысину отполировал?
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