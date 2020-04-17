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 Економіка
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Все про:опитування (525) промисловість (72)

 90% українців вимагають від держави заходів з підтримки промисловості, - опитування

Водночас 65% опитаних виступають проти повного закриття промислових підприємств на період карантину.

90% українців вважають, що держава має реалізовувати заходи з підтримки українських підприємств і промисловості на період карантину. Про це свідчать дані онлайн-опитування платформи Gradus, передає РБК-Україна.

Згідно з даними опитування, ще 6% не змогли відповісти, і лише 4% вважають, що заходи з підтримки економіки та промисловості не потрібні.

Водночас 65% опитаних виступають проти повного закриття промислових підприємств на період карантину за аналогією з магазинами, ресторанами, салонами краси й спортивними клубами, і тільки 11% підтримали б такі кроки уряду.

Зазначається, що опитування проводилося 12 квітня. У ньому взяли участь 1000 осіб. Помилка вибірки не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, раніше міністри фінансів Європейського Союзу погодили пакет економічних заходів на суму 540 мільярдів євро для підтримки економіки блоку, постраждалої від коронавірусу, з яких 100 мільярдів євро підуть на схему субсидування заробітної плати, Європейський інвестиційний банк розширить кредитування компаній на 200 мільярдів євро, а фонду Європейського механізму стабільності (ЄСМ) в єврозоні надасть урядам 240 мільярдів євро дешевих кредитів Очікується, що найближчим часом пакет затвердять лідери 27 країн ЄС.

Пакет нових заходів дозволить довести загальну фінансову реакцію ЄС на епідемію до 3,2 трильйона євро, що є найбільшою подібною програмою у світі.

Раніше Федеральна резервна система (ФРС) США оголосила новий раунд підтримки економіки в межах антикризового пакету у 2,3 трлн доларів.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підтримку підприємців у період карантину через коронавірусну інфекцію COVID-19.

Згідно з документом, з 1 березня по 31 травня бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства, за винятком порушень зі сплати ПДВ, акцизів і ренти, а з 18 березня по 18 травня вводиться мораторій на документальні та фактичні перевірки бізнесу. Крім того, до 30 квітня підприємства звільнені від плати за землю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189795
 
   
 Топ коментарі
 
За год - 90% умных . А всего один месяц лечебного голодания .
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Им шо, видосиков бубочки мало .??
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За год - 90% умных . А всего один месяц лечебного голодания .
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Просто 30 лет никто не хотел и слышать тех 90%, которых просто выбрасывали из предприятий по причине планомерного уничтожения этой самой промышленности.
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так это какая то ассоциация владельцев шпал.
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и только 4% считают, что меры по поддержке экономики и промышленности не нужны. Источник: https://censor.net.ua/n3189795

А ось і кількість тих, хто зацікавлений в дефолті, щоб розділити країну між собою...
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И главное, чтобы эта поддержка шла на НФЗ, Запорожский ферросплавный, Марганецкий ГОК, Укрнафта и клуб "Динамо" Киев!!!!
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Сейчас олигархату подкинут деньжат с бюджета, ведь у них так все плохо!
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хай свої бентлі,квартири в лондоні продадуть їхні госодарі.вимагають.цирк.
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Налоги нужно снижать и монополии олигархов ликвидировать. А не помогать предприятиям олигархов.
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Цензор нет привратился в цензор фуломет, пишем статьи за бабки. 90% ой вэй алигархат. 90% думает как пиво б на выходных тяпнуть.
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Ух ти ж йолпт... 90% українців вимагають від держави заходів з підтримки промисловості, - опитування - Цензор.НЕТ 3157 А скільки українців взагалі знають, чим та промишлєнность промишляє та які кроки на її підтримку здійснює/не здійснює уряд?
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