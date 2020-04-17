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 Політика України
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Все про:Друга світова війна (145) Луганськ (307) окупація (2198) перейменування (305) СРСР (220) декомунізація (302)

 Терористи "ЛНР" називатимуть Луганськ по-радянськи Ворошиловградом на особливі дати

Ватажок терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник наказав використовувати радянську назву Луганська в пам'ятні дати, присвячені Другій світовій війні.

Текст викладено на інформаційних сайтах терористів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бойовики будуть називати місто Ворошиловградом 9 травня, коли в місті святкується російський День перемоги, 22 червня - коли відзначається День пам'яті і скорботи у зв'язку з нападом німецької армії на Радянський Союз і 14 лютого, коли відзначається звільнення міста від німців радянськими військами.

Луганськ називався Ворошиловградом в 1935-1958 і 1970-1990 роках на честь радянського військового і політичного діяча Климента Ворошилова.

Також дивіться: "У нього не було маски на обличчі", - в Празі демонтували пам'ятник радянському маршалу Конєву. ФОТОрепортаж

Ворошилов брав участь у репресіях часів правління Йосипа Сталіна. Зокрема, він брав участь у розгляді так званих розстрільних списків - переліків осіб, репресованих за санкцією членів Політбюро. Підписи в списках означали винесення обвинувального вироку. Підпис Ворошилова був на 185 списках, за якими були засуджені і розстріляні понад 18 тисяч осіб.

У його рідному Лисичанську Луганської області за радянських часів був встановлений бюст після присвоєння Ворошилову другої зірки Героя СРСР. Бюст був демонтований 13 листопада 2015 року в рамках закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарного режимів і заборону пропаганди їх символіки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189792
 
   
 Топ коментарі
 
А как же ЛНР? Теперь станет ВорНР?..
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Ну и Юзовку называть Сталино.
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Террористы "ЛНР" будут называть Луганск по-советски Ворошиловградом на особые даты

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мож сначала верните калбасу по 2р20коп ,хлеб по 16 коп,водяру дешевую и молодость совковім пенсам и вате прокацапленной!
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Дебилы , а почему только в "памятные даты" ?
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И чё? У нас, например, Кропивницкий - Кировоградром называют и катит!
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Ну называют. Привычка хуже неволи. Живу в Кропивницком, сама говорю то старое название, то новое. Но это совсем не значит, что я хочу возврата в СССР. А эти же принципиально название возвращают. Я стремлюсь к демократическим стандартам, а эти в диктатуру совковую и имперскую лезут. Мне с ними не по пути.
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Да какая разница, как засранцы будут называть свой мухосрановград!?
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Ведь с нами Ворошилов - первый красный офицер!
Сумеем кровь пролить за ССР! (с) Террористы "ЛНР" будут называть Луганск по-советски Ворошиловградом на особые даты - Цензор.НЕТ 5558
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А от цікаво, коли совєти перейменовували Ворошиловград в Луганськ в 1958 і 1990, то чомусь всі мовчали і не возбухали... Зате зараз чомусь ваті не подобаються Дніпро і Кропивницький. Парадокс!
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теперь по нечетным Леня будет Пасечником
а по четным обяжет всех его называть Леонидом Брежневым
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Было историческое название,,Каменный брод,,. Но учитывая современную историю название,,каканый сброд,, было бы уместнее.
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нарешті - воно настало, те щастя, за яке стільки боролись онуки Ворушилова , їм дозволили його два дні на рік трохи в могилі палками поворушить, бо вже завонявся
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можно копнуть глубже . вернуться к первоначальным названиям . Дикое поле чем не название для ЛыНыРы ? там как раз любимые Путиным половцы и печенеги обитали . считай за прошедшие века ничего и не изменилось Терористи "ЛНР" називатимуть Луганськ по-радянськи Ворошиловградом на особливі дати - Цензор.НЕТ 4640
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А пионэрские галстуки и будёновки станут обязательным головным прикидом .... Терористи "ЛНР" називатимуть Луганськ по-радянськи Ворошиловградом на особливі дати - Цензор.НЕТ 3666
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Прекрасный повод для Янины постебаться в Вечере
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Не мое, но надо поделиться. Взято из комментариев на Obozrevatel под соответствующей статьей: "

Мачинський Олексій
17.04.2020 13:22
В мое савецкое деццво этот городишко Шалавоградом погоняли..."
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клим ворошилов + иосиф сталин = клим чугункин.
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хай перестануть користуватися прокладками,туалетним папіром і т.д.,щоб зовсім відчути епоху
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К Ворошилову можно относится отрицательно.НО!!! Единственный маршал который лично водил в атаку матросов в 41м под Ленинградом и был ранен.Кто был на войне поймет о чем речь.
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ты наверное лично м ворошиловым в атаку ходил
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Предлагаю советский Львов переименовать в Бандеровск. Пусть кацапы бесятся.
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"Советский" Львов основан в XIII веке. Переименуйте Мацкву в ********.
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Козломордое под прокси пытается изобразить риторику.
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Да введите уже им талоны на сахар и статью за владение инвалютой, чтоб в полной мере ощутить совок.
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И гимн надо на 9 мая

Спокойно, товарищи, все по местам,
последний парад наступает!
Врагу не сдается наш новый ГУЛАГ,
пощады никто не желает!
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Пасечник приказал использовать советское название...

Ну зачем людям брехать так нагло? Никакого приказал нет и не было. Просто допускается три дня в году называть старым именем. Допускается... но не обязательно. Вот и все.
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Главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник решил вернуть прежнее название Луганска - "Ворошиловград"
Об этом говорится в "указе" от 16 апреля, сообщает Espreso.
По приказу Пасечника "Ворошиловград" будет "символом" и это название будет использоваться так же, как название Луганск во время массовых мероприятий, посвященных Второй мировой войны.
Также Пасечник приказал устроить информационные кампании "в поддержку и популяризацию Ворошиловграда".
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тупые ватоголовые свинки с ватнических ****** ваш ворошилов тупорылый селюк как и каганович.ахахахах
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