 Терористи "ЛНР" називатимуть Луганськ по-радянськи Ворошиловградом на особливі дати

Текст викладено на інформаційних сайтах терористів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бойовики будуть називати місто Ворошиловградом 9 травня, коли в місті святкується російський День перемоги, 22 червня - коли відзначається День пам'яті і скорботи у зв'язку з нападом німецької армії на Радянський Союз і 14 лютого, коли відзначається звільнення міста від німців радянськими військами.
Луганськ називався Ворошиловградом в 1935-1958 і 1970-1990 роках на честь радянського військового і політичного діяча Климента Ворошилова.
Ворошилов брав участь у репресіях часів правління Йосипа Сталіна. Зокрема, він брав участь у розгляді так званих розстрільних списків - переліків осіб, репресованих за санкцією членів Політбюро. Підписи в списках означали винесення обвинувального вироку. Підпис Ворошилова був на 185 списках, за якими були засуджені і розстріляні понад 18 тисяч осіб.
У його рідному Лисичанську Луганської області за радянських часів був встановлений бюст після присвоєння Ворошилову другої зірки Героя СРСР. Бюст був демонтований 13 листопада 2015 року в рамках закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарного режимів і заборону пропаганди їх символіки".
=========================================
мож сначала верните калбасу по 2р20коп ,хлеб по 16 коп,водяру дешевую и молодость совковім пенсам и вате прокацапленной!
Сумеем кровь пролить за ССР! (с)
а по четным обяжет всех его называть Леонидом Брежневым
Мачинський Олексій
17.04.2020 13:22
В мое савецкое деццво этот городишко Шалавоградом погоняли..."
Спокойно, товарищи, все по местам,
последний парад наступает!
Врагу не сдается наш новый ГУЛАГ,
пощады никто не желает!
Ну зачем людям брехать так нагло? Никакого приказал нет и не было. Просто допускается три дня в году называть старым именем. Допускается... но не обязательно. Вот и все.
Об этом говорится в "указе" от 16 апреля, сообщает Espreso.
По приказу Пасечника "Ворошиловград" будет "символом" и это название будет использоваться так же, как название Луганск во время массовых мероприятий, посвященных Второй мировой войны.
Также Пасечник приказал устроить информационные кампании "в поддержку и популяризацию Ворошиловграда".