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 Для гасіння пожеж на Житомирщині планують залучити авіацію ДСНС, - МВС

У Житомирській області триває гасіння лісової підстилки на території Виступовицького та Бережестського лісництв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Станом на 12:00 силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння сухої трави та лісової підстилки, а саме:

- на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі. До гасіння залучено 101 особу та 20 од. техніки, з них від ДСНС 41 рятувальник та 11 од. техніки;

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- на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть. До гасіння залучено 220 осіб та 26 од. техніки, з них від ДСНС 40 рятувальників о/с та 10 од. техніки.

"Заплановано залучити авіацію ДСНС (три літаки АН-32П)", - додали у відомстві.

Для гасіння пожеж на Житомирщині планують залучити авіацію ДСНС, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189791
 
 
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У супермена музыкальная пауза, пока суперменша в разъездах.
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"Для тушения пожаров на Житомирщине планируют привлечь авиацию ГСЧС, - МВД" А не правильнее было-бы для Украины ПОЛНОСТЬЮ закрыть все границы с РФ и с Лугандонией и тода никаких пожаров не было-бы, особенно в ЗОНЕ Чернобыля и в помине ??? Порошенко на это не отважился потому, что побоялся мести прокацапских алигархов и прокацапских ватников в Украине на выборах. Так вот чего он боялся то он и получил на выборах смартфонов от 18 до 26, и от старых любителей "Совкового" пломбира, придуманного в "мэйд ин США", а тепер маємо те, що маємо,
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пока они планируют в Киеве и области люди задохнутся... где там бубочка с видосиками? отсиживается в Карпатах с ленкой?
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Они с пожарами в Австралии быстрей раздуплились, чем с собственными... Правда у Австралии хватило мозгов отклонить наше предложение..
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