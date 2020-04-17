 Для гасіння пожеж на Житомирщині планують залучити авіацію ДСНС, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

Станом на 12:00 силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння сухої трави та лісової підстилки, а саме:



- на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі. До гасіння залучено 101 особу та 20 од. техніки, з них від ДСНС 41 рятувальник та 11 од. техніки;

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- на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть. До гасіння залучено 220 осіб та 26 од. техніки, з них від ДСНС 40 рятувальників о/с та 10 од. техніки.



"Заплановано залучити авіацію ДСНС (три літаки АН-32П)", - додали у відомстві.