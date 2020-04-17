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 Суспільство
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Все про:злочини проти Майдану (126) Офіс генерального прокурора (227)

 Справи Майдану: повідомлено про підозру свідку в наданні неправдивих свідчень для сприяння втечі слідчого МВС

Повідомлено про підозру громадянину в свідомо помилковому свідченні, що сприяло звільненню з-під варти колишнього слідчого, який підозрювався в переслідуваннях протестувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, на підставі завідомо неправдивих показань свідка під присягою, слідчий суддя Печерського районного суду звільнив з-під варти колишнього слідчого Дніпровського райуправління ГУ МВС міста Києва. При цьому було встановлено, що цей правоохоронець 18 лютого 2014 року незаконно затримав та повідомив про підозру у масових заворушеннях без жодних доказів вини двом учасникам Євромайдану, а також скерував до суду клопотання про взяття їх під варту.

Також читайте: Справи Майдану: завершено розслідування про вчинення міліціонером злочинів проти майданівців

За наміром сторони захисту пом'якшення запобіжного заходу мало б надати можливість підозрюваному міліціонеру втекти на тимчасово окуповану територію України. Втім завдяки зусиллям слідчих, прокурорів, працівників СБУ та Держприкордонслужби України, колишній слідчий не зміг залишити підконтрольну Україні територію і постав перед судом.

Свідкові повідомлено про підозру у свідомо помилковому показанні, що сприяло звільненню з-під варти колишнього слідчого, який підозрювався в переслідуваннях протестувальників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189790
 
   
 Топ коментарі
 
Может потому что президент в 40 миллионной стране, президент не столь многозадачен и могуществен, как принято считать ничего не смыслящими в управлении государством людьми.
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Я, конечно, не хочу ни на кого намекать, но ОПЯТЬ возникает странный вопрос: почему при Порошенко мы не могли поймать генерала-предателя в СБУ? Почему нашей стране потребовались 5 лет и смена президента (на клоуна?), чтобы разоблачить лже-свидетеля, выгораживавшего подонка-следователя? Ась? Кто ответит?
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имитируют "справедливость"......
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Я, конечно, не хочу ни на кого намекать, но ОПЯТЬ возникает странный вопрос: почему при Порошенко мы не могли поймать генерала-предателя в СБУ? Почему нашей стране потребовались 5 лет и смена президента (на клоуна?), чтобы разоблачить лже-свидетеля, выгораживавшего подонка-следователя? Ась? Кто ответит?
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Может потому что президент в 40 миллионной стране, президент не столь многозадачен и могуществен, как принято считать ничего не смыслящими в управлении государством людьми.
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Сергей Трофимов, вы повторили любимую мантру адептов "доброго царя": "Царь хороший, это бояре плохие!". Самое забавное, что вы эту мантру избирательно применяете, когда хотите оправдать любимого "гаранта", и почему-то забываете об этой спасительной отмазке, когда речь идет о нелюбимом. Да, и напоследок: на мой вопрос вы так и не ответили. Что, впрочем, и не удивительно.
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Valentin Nasus, Вы нашли в моих словах то чего там нет и я не монархист. Украина - это парламентско-президентская республика, при чём тут добрый царь? В Украине если президент начинает мнить себя царём - переезжает в Ростов. Тот мой пост про значимость парламента, кабмина и судовой ветви власти. Почему все путают Украину с РФ или Беларусью? А бояре - это кто? А премьер - это царь? А Зеленский - это царь? Не надо мне приписывать "любимого гаранта" - я политиков не люблю, это вообще странно "любить" кого-то из политиков. Я критикую сегодняшнюю власть, абсолютная власть сегодня принадлежит "зелёным", когда власть изменится - буду критиковать её.
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При Порохе зраду выискивали где только можно, при Зеле не знают как от неё выворасиватся.
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Дик уже ж пояснили, що не СБУ викрила генерала, а американці, причому недавно і зовсім випадково (вони інших агентів пасли)... Причому тут Петя чи Зєля взагалі???
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Хорошо почему предателя нашли ЦРУ и Европеские службы а не славный гыдрант ?
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а от если судейке сообщить о подозрении и суток на 30 закрыть в общаге?
могло бы помочь...
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Таких слідчих-антимайданвців, прокурворів-антимайданівців, суддів-антимайданівців (треба мати на увазі, що усі вони злочинці, оскільки знали, що притягують до криміналу завідомо невинних) у нас повні МВС, ГПУ і суди забиті.
І 5 років це нікого не чесало.
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Изображают, что преследуют и ту сторону тоже, типа чтобы их не обвиняли в предвзятости...
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так же как прицапленого клована, во время войны с кацапией избирают Президентом.
нет предела нашей придурковатости, от нет его!
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Ну что, панове порохоботы, опять за свое? Хватит скулить в комментах, делом займитесь.
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