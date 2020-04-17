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Все про:Держдума (375) громадянство (617) Росія (26861) українці (1854)

 Держдума РФ спростила отримання російського громадянства для українців, що мають посвідку на проживання

Право на спрощений прийом в громадянство РФ за наявності дозволу на проживання, але без дотримання встановленого п'ятирічного терміну проживання в Росії, пропонується надати громадянам Молдови, України, Білорусі та Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдуми.

"Одночасно виключається вимога про п'ятирічний термін перебування на території Російської Федерації і підтвердження наявності законного джерела коштів для існування для повнолітніх осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.

Вимога про п'ятирічний термін і підтвердження джерела доходів не буде діяти і щодо іноземних громадян, які перебувають у шлюбі з громадянином РФ, які проживають на території Росії, і мають в цьому шлюбі спільних дітей, а також щодо іноземних громадян, які мають у Росії хоча б одного батька з російським громадянством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови

Нагадаємо, раніше Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189783
 
 
 Топ коментарі
 
тут печенеги за половцев интерес держат.. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 6380 Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4351
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17 апреля 2020В китайском Ухане задним числом обнаружили сотни умерших из-за коронавируса
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Интересно количество конченых кретинов, кто стремиться получить гражданство Параши. Впрочем им как раз и место не у, а В Параше.
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Ну начинай загибать пальцы в пользу рфии:
дешевле машины,
дешевле жратва,
доступнее жилье новое и есть ипотека,
медианная зарплата выше,
есть работа, осталось хоть-какое производство.
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список неполный ...
еще разрешили валежник собирать и мох...
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В тому то і справа що "жратва", хто забажає переходити на ту жратву, та й платня там вже не вище.
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то чому ж ти ще досі тут?) біжи за паспортом,меньше буде в Україні поголів'я яке голосує за ЖОПОблок і за ЗЕбілів
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карантин закончится и будут тикать с этого дурдома клоунячего.
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бажано, щоб всі 73% та їх ставленики, звалили нафіг
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Розумієш, у чому справа - Росія потребує "гарматного м"яса". Раніше вони заманювали високими зарплатами... Зараз "денех нет"... Значить, треба приманювать іншим... Коли Рим став розширюватись за рахунок завоювань, він став набирать у армію за гроші. При звільненні в запас легіонери отримували вихідну допомогу. Спочатку давали гроші, а коли грошей стало не вистачать, стали розплачуваться завойованою землею. Російська земля "перекотиполю" з України, Білорусі, Молдови і Казахстану, не потрібна... Значить, "манить" треба іншим...
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Чому не хочуть забрати до себе всіх підкацаплених?
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тут печенеги за половцев интерес держат.. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 6380 Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 4351
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печенегов давно нет Можно было видеть необычайное зрелище: целый народ, считавшийся не десятками тысяч, но превышавший всякое число, с жёнами и детьми, целиком погиб в этот день[22]. 1091-1124 года нашей эры.
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З дуба "рухнули" ті, хто таких "міняйлів" обрав. Але їм, на жаль, до сраки...
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Тю, що тебе здивувало? Там в СБУ 80% ФСБ-ів та "сочувствующие" їм.
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Станіслав Краснов
56 хв

⁉️З РОЗУМУ ЗІЙШЛИ????⁉️
Я відчуваю повну безвихідь. Просто опускаються руки...

"Я не перейду эту линию. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы в расчете вроде бы" - зухвало каже бойовик ЛНР, відмовляючись брати участь в обміні і залишається в Україні.
Та це ж просто джек-пот!

Україна забирає з окупованих територій наркоманів, вбивць, розбійників, комуністів, а натомість в Україні ж залишаються чотири бойовика ЛНР, з яких зняті всі обвинувачення ("процесуально очищені").

Тобто ми "процесуально очистили" бойовиків, ще і забравши з окупованих територій додаткових злочинців????? Так давайте заберем тисячі бандитів звідти, яких за 6 років за реальні злочини "засудили" т.з. суди окупантів і "очистимо" взагалі всіх вбивць-сєпарів.

А тим часом величезна кількість патріотів та добровольців гниє по українських тюрьмах роками, за те що завадили контрабанді чи висловились проти влади!!!

Хто їх звільнить? Що треба зробити, кого віддати чи продати, щоб добровольців "процесуально очистили" та припинитли мучати роками у в'язницях???

За що це все, навіщо десятки тисяч смертей, скалічених інвалідів, сиріт, мільйони біженців? Щоб "процесуально очистити" бойовиків та в цей час тримати по тюрмах добровольців?
Дивіться та поширюйте.
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Ото най їдуть, отримують і лишаються в такому рідному для них "руському мірє"! А нашому МЗС збирати списки і подавати на скасування українського громадянства. Щоб знали, курви, "як Родіну любіть" Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 6772
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Надо быть полным дебилом чтобы стать эрзей или мокшей
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Жизнь как в ДНР-ЛНР для всех, даром, и пусть никто не останется без подарка. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 8167
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Россия после эпидемии будет ездить по Украине и просить приехать в россию . Смотрите , что творится в городах и какие эмигранты . Недаром они обращаются к диаспоре и пытаются вернуть их Назад . Но тот кто дружит с Головой покидают этот Мордодор.
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Насколько надо быть ватным, чтобы мечтать вернуться в сранный Гулаг!!!
Люди путинская россия - это мерзко , не марайтесь!
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Інколи щоб переконатись що лайно- це лайно, треба його з"їсти цілий котел, щоб переконатись. Смачного!
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главное их потом назад не впускать,мол раскаялся и осознал...все,кто начиная с 2014 выехал-отрезанные ломти.
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Можно упростить взамен русским и беларусам получение украинского гражданства
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приходи потом как нибудь...лет через 50.когда оккупация в памяти народной сотрется.
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Мне, как ветерану Цензора, скидка положена.
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ну,раз положено-бубочка положит...или уже положил,проверь
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У вовіка оманскаго є від на жітєльство в Криму. Госдума РФ упростила получение российского гражданства для украинцев, имеющих вид на жительство - Цензор.НЕТ 2896
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А у петрухи панамского есть фабрика в липецке?
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Проти Пєтрухи в Наросії - карна справа.
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Поросенко мог бы стать хорошим президентом, если бы не фабрика в Липецке и бизнес, который он так и не продал, хотя лохам обещал. Лохи утёрлись.
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Чорног кобеля не відлижиш до біла!))
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Украл миллиарды.
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А кто сидит? Кто в Украине сидит? Вася, который украл мешок картошки.
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И мальдивский афшор!
И убитый в Приднестровье брат!
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Украина должна вычислять получивших гражданство и забирать у них Украинский паспорт или аннулировать его!
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Да да, а владельца паспорта сначала вешать, а потом рассреливать
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другими словами госдура предлагает любому, по -быстрячку нацепить на себя ярлычок "руSSкий", который во всём мире ассоциируется с "фашист", "нацист","каратель", "захватчик", т.е с кровью, трупами, руинами, горем и слёзами, чтоб от тебя потом люди во всём мире шарахались как от чумного...ну-ну, вперёд вата и с песней, как говорится.
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наконецто это свершилось. Надеюсь местная вата начнет бодрее рвать когти на историческую родину, забирая свои манатки и родственников. Сейчас самое время, нищая Украина вот вот погрузится в хаос и разруху (как завещал Кисель), а Россия вознесется к вершинам всевозможных рейтингов.
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Если вата свалит с Украины, то в стране будет спокойствие и порядок! я только за, чтобы все ватники собрали чемодан, на вокзал, в Россию! Сталин делал из Украины высылки Украинцев и заселял сюда русских, чтобы они тут ассимилировались и чтобы у него получалось удержать Украину. Если эти заселенные все нахер отсюда свалят на свою родину, то это будет прекрасно! Жизнь в Украине без ваты - это рай на земле!!!
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Вата не свалит с Украины... Просто однажды утром окажется что огромная часть территория Украины заселена на 99% гражданами *********. То есть это уже совсем не Украина получится.. Вот так легко и просто седьмая часть площади государства тихо и практически законно отойдет другой стране.
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Это только в твоих влажных мечтах кремлебот! России вообще скоро не будет! в Россию прилетели 2 черных лебедя - это цены на нефть и коронавирус! Бывшая Россия превратится во множество мелких государств!
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Ты видимо совсем дурак... Цены на нефть уже 30, все в норме. Вирус? Так он везде.. Ну помрет пару десятков тысяч пенсионеров - так это только плюс... Рубль уже 74. Вот в Украине реально жопа.
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Кто брентом торгуем может и норм. А тем кто уралсом и соколом по 14 и то не может клиентов найти - тем не очень так)
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цены на нефть 27.90$ сейчас марки брент, а русской уралс 23.00$. https://maanimo.com/oils
плюс саудиты сейчас по дешевке и со скидками отбирают у России клиентов и в Азии и в Европе!
Плюс по прогнозам борьба с коронавирусом в бывшей РФ продлится не меньше 2 лет! Плюс санкции на РФ и займы нельзя РФ давать! ))) А Украину Запад держит под крылышком и чтобы тут не происходило, то с Украиной будет все нормально! Вчера в ютубе видел видео, как русские дерутся за еду возле мусорки!))) Скоро будете не то, что ху# без соли доедать, а будет вам всем полная кабзда! Скоро не только Крым вернется в Украину, а и Немцы свое вернут и Фины и Японцы и Китайцы и все вокруг уже точат нож и вилку! А еще сколько независимых стран образуется на территории бывшей РФ! Но это к добру на самом деле! Так будет всем лучше и даже народам бывшей РФ!
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Хоть что-то хороше сделал Путин!
Попутного ветра в паруса!
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то добре що Україна очищається від вати. Але такі дії окупантів потребують відповіді. Кожний колаборвціоніст повинен бути в базі даних, чорному списку. Якщо влада це не зробить - це зроблять активісти...
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Кто хотел, тот уехал еще в 90е. Гражданство можно было уже тогда получить за относительно небольшие деньги как и мокшанскую прописку. а лапу дал и делов. В целом так же как и у нас. А если ехать в дикие зауральские *****, то и вовсе забесплатно. Что многие ватники и сделали еще тогда.
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