 Держдума РФ спростила отримання російського громадянства для українців, що мають посвідку на проживання

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдуми.
"Одночасно виключається вимога про п'ятирічний термін перебування на території Російської Федерації і підтвердження наявності законного джерела коштів для існування для повнолітніх осіб без громадянства", - йдеться в повідомленні.
Вимога про п'ятирічний термін і підтвердження джерела доходів не буде діяти і щодо іноземних громадян, які перебувають у шлюбі з громадянином РФ, які проживають на території Росії, і мають в цьому шлюбі спільних дітей, а також щодо іноземних громадян, які мають у Росії хоча б одного батька з російським громадянством.
Нагадаємо, раніше Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови.
дешевле машины,
дешевле жратва,
доступнее жилье новое и есть ипотека,
медианная зарплата выше,
есть работа, осталось хоть-какое производство.
еще разрешили валежник собирать и мох...
Станіслав Краснов
56 хв
⁉️З РОЗУМУ ЗІЙШЛИ????⁉️
Я відчуваю повну безвихідь. Просто опускаються руки...
"Я не перейду эту линию. Я воевал за "ЛНР", а теперь меня помиловали. Мы в расчете вроде бы" - зухвало каже бойовик ЛНР, відмовляючись брати участь в обміні і залишається в Україні.
Та це ж просто джек-пот!
Україна забирає з окупованих територій наркоманів, вбивць, розбійників, комуністів, а натомість в Україні ж залишаються чотири бойовика ЛНР, з яких зняті всі обвинувачення ("процесуально очищені").
Тобто ми "процесуально очистили" бойовиків, ще і забравши з окупованих територій додаткових злочинців????? Так давайте заберем тисячі бандитів звідти, яких за 6 років за реальні злочини "засудили" т.з. суди окупантів і "очистимо" взагалі всіх вбивць-сєпарів.
А тим часом величезна кількість патріотів та добровольців гниє по українських тюрьмах роками, за те що завадили контрабанді чи висловились проти влади!!!
Хто їх звільнить? Що треба зробити, кого віддати чи продати, щоб добровольців "процесуально очистили" та припинитли мучати роками у в'язницях???
За що це все, навіщо десятки тисяч смертей, скалічених інвалідів, сиріт, мільйони біженців? Щоб "процесуально очистити" бойовиків та в цей час тримати по тюрмах добровольців?
Дивіться та поширюйте.
Люди путинская россия - это мерзко , не марайтесь!
И убитый в Приднестровье брат!
Звалюйте нафік !!
плюс саудиты сейчас по дешевке и со скидками отбирают у России клиентов и в Азии и в Европе!
Плюс по прогнозам борьба с коронавирусом в бывшей РФ продлится не меньше 2 лет! Плюс санкции на РФ и займы нельзя РФ давать! ))) А Украину Запад держит под крылышком и чтобы тут не происходило, то с Украиной будет все нормально! Вчера в ютубе видел видео, как русские дерутся за еду возле мусорки!))) Скоро будете не то, что ху# без соли доедать, а будет вам всем полная кабзда! Скоро не только Крым вернется в Украину, а и Немцы свое вернут и Фины и Японцы и Китайцы и все вокруг уже точат нож и вилку! А еще сколько независимых стран образуется на территории бывшей РФ! Но это к добру на самом деле! Так будет всем лучше и даже народам бывшей РФ!
ЛНР "переименовала" Луганск - как теперь называется город
Попутного ветра в паруса!