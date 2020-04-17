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 Київські новини, Суспільство
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 Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко

Екологи пояснюють виникнення пилової бурі, яка вчора пронеслася Києвом, кліматичними змінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Суха осінь, безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод. Це - причини утворення пилу, який у столицю приніс сильний вітер, що сягав у середньому 22 кілометри на годину. А пориви його були сильнішими. Ми не звикли до таких погодних стихій. Але вони трапляються все частіше", - підкреслив Віталій Кличко.

За його словами, рятувальні служби столиці розробили правила безпеки для таких випадків. Так усі вікна будинків мають бути щільно зачинені. За можливості, людям слід залишатися вдома. Якщо ж людина опинилася на вулиці, - триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. І не паркувати авто поблизу дерев та стовпів.

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Також Кличко прокоментував падіння будівельної конструкції на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

"Через сильний вітер впали конструкції, зведені для робіт з антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту. На щастя – ніхто не постраждав. Також не пошкоджений сам міст. Зараз тривають роботи з відновлення конструкцій", - зазначив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189781
 
 
 Топ коментарі
 
А может не стоит леса и лесополосы выбурывать под Киевом?
Да и зеленым педофилам, надо наверное больше головой думать, а не тольок на 10-й день ЧП, реагироваьт на пожар
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Пылевая буря перекочевала в Украину , а нефть Осталась у Саудитов.
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Ох и Кличко. Климатические изменения. Ага.Пожары лучше тушите сразу без задержек, иначе вся Украина сгорит.И в лесах пропахивайте защитные противопожарные полосы как положено.
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А может не стоит леса и лесополосы выбурывать под Киевом?
Да и зеленым педофилам, надо наверное больше головой думать, а не тольок на 10-й день ЧП, реагироваьт на пожар
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Плюс к этому тотальное перепахивание земель латифундистами и экспортерами зерновых.
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плюс ещё прививки и заговор мировой фармы.
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И пожары тут ни при чем. Выгоревшая травяная подстилка держит грунт как живая...
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Може 22 м/с? Бо 22 км/год - це 6 м/с - навіть поплавок не знесе.
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А ему абсолютно все равно, что 22 км/час, что 220 км/час, что в м/с...как там уже нынешний классик говорил: а какая разница?
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вся рыба ловится в магазине. водитель знает Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 6243
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Анекдот:
-Привіт, як справи?
-Та одружився!
-Невже? І як дружина? Красуня?
-Хм..Не дуже.
-Господиня?
-Її баланду їсти не можна!
-То може у ліжку супер?
-Поліно!
-То навіщо вона тобі така?
-Та в неї от-такенні глисти (показує) - але ти не рибак, ти не зрозумієш. Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 6314
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Кличко, тебя за ночь на глобус натянули ?
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Віталік, звичайно, по інтелекту не ахти, але у Вовіка 30% інтелекту від Віталіка. І це дуже сумно. Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 4050
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що йому референти написали - те й він і прочитав
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Пылевая буря перекочевала в Украину , а нефть Осталась у Саудитов.
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российский бюджет в таких условиях долго не протянет..
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мы тоже украинцы от своего внутреннего дерьма долго не протянем, тебе радостно сейчас платить по счетам, когда на работу не можешь выйти? когда это пи...а закончится
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вы расеянцы.. и этим все сказано..кушайте черное золото
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я такой же русский как и ты! А к с тате ты человек? Как тебя величать? Трударь не известного фронта, прое...ных дел? Или у тебя есть имя человеческое?
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в чем разница современная русский и руский? А есть
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это значит внутренняя терминология работников не видимого фронта Бутусова
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Маршала Георгия Жукова запомнили по его матам и расстрелам своих военнослужащих по всем фронтам.
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а причем здесь русский или будет шагать не по смыслу?
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и тут "светило" не угадало, перепад тёплого/холодного фронтов воздуха, сперва ветер потом всё остальное.
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Опять Виталя виноват ? Отловите поджигателей .
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Экологи объясняют возникновение пылевой бури, которая вчера пронеслась по Киеву, климатическими изменениями................. но дурак все равно Кличко. Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 8140 До чего же Квартал глубоко пустил корни в головах.
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Ну Пороха год нету, а отвечать за квартал то надо, я на то его и избирал и деньги им плачу, что бы мне комфортные условия создавали
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Ааа... вот оно что... а мы думали потому, что идет бесконтрольная вырубка леса!
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Ай, пыль была вчера. А сегодня с утра - дым!
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Ты самое интересное проспал . Дым, гарь были ночью, а сейчас уже так себе - остаточные явления.
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Не знаю как ночью, а дыма и гари было полно и в 10-30 (Владимирская).
амфаш

Ох и дымина в Киеве с утра!
Что горит....
17.04.2020 10:30
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Он разошёлся только к обеду:
амфаш

Кстати, на данный момент весь дым развеялся...
17.04.2020 13:15
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Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 2563 Gar

На Березняках сейчас запах п-ц. Смог с запахом дыма числа с 5-го над Киевом, но запах был намного слабее.16.04.2020 21:47
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Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 2563 cloud2009 26ea8082

Віталій Барабаненко

@baraban088

·14 мин

Киев сейчас, по данным специализированного сервиса, город с самым грязным воздухом в мире.

Пилова буря в Києві обумовлена ​​кліматичними змінами, - Кличко - Цензор.НЕТ 2563
17.04.2020 00:02
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Пожарникам и врачам разрешите льготную растаможку автомобилей. Больной врач едит в общественном транспорте.... Тимошенко хоть как-то думала об этом. Раньше 15 суток давали буянам, так заборчики дороги были чистые. Может реально выпустить с тюрем по лёгким преступлениям пусть траву в парках гребут.
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В школе мы ездили убирали траву в парках. Это же не сложно решаемый вопрос, куча безработных, раз в неделю вышли погребли 4 часа.
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А можно чтобы Кличко держался подальше от Киева.
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