 В Іонинському монастирі в Києві запровадили карантин через спалах коронавірусу, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП. - Ред.) зареєстрували ще 7 випадків захворювання", - заявив він.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про введення карантину на всій території Іонинського монастиря (УПЦ МП. - Ред.). Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - додав Кличко.

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