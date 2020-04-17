 В Іонинському монастирі в Києві запровадили карантин через спалах коронавірусу, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"У Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП. - Ред.) зареєстрували ще 7 випадків захворювання", - заявив він.
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про введення карантину на всій території Іонинського монастиря (УПЦ МП. - Ред.). Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - додав Кличко.
вот интересно, а кому служат служители монастыря?
например служащие служат работодателю, он им платит, а эти кому служат и платит ли он им? так, праздное любопытство..