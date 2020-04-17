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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Київські новини, Здоров'я
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 В Іонинському монастирі в Києві запровадили карантин через спалах коронавірусу, - Кличко

У Києво-Печерській лаврі зареєстрували ще 7 випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП. - Ред.) зареєстрували ще 7 випадків захворювання", - заявив він.

"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про введення карантину на всій території Іонинського монастиря (УПЦ МП. - Ред.). Там теж раніше виявили кількох хворих і зараз працюють бригади санітарних лікарів. Медики оглядають служителів монастиря", - додав Кличко.

Також дивіться: "Настоятель відмовляється від контактів", - чиновники підозрюють спалах коронавірусу в Почаївській лаврі, але не можуть її перевірити. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189780
 
 
 Топ коментарі
 
Виталя, забери у паханата Лавру В Ионинском монастыре в Киеве ввели карантин из-за вспышки коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 7738 Придумайте что-нибудь под этот вирус.
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Борьба да увеличения Доходов в праздничные Дни , - Никак не хотят на карантин. Люди до Бога ближе , чем некоторые священнослужители.Или они отделены от Власти и От людей и сами по Себе.
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Чем потом харчеваться целій год будут?
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Виталя, забери у паханата Лавру В Ионинском монастыре в Киеве ввели карантин из-за вспышки коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 7738 Придумайте что-нибудь под этот вирус.
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образочки раздать если им своих не х.вата.ет)
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Бородатые гомосеки в женских платьях разносят инфекции😂
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В неділю тисячі "віруючих" дибілів ломануться у Лавру. Тварина не здатна розуміти.
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"Медики осматривают служителей монастыря"
вот интересно, а кому служат служители монастыря?
например служащие служат работодателю, он им платит, а эти кому служат и платит ли он им? так, праздное любопытство..
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Эти суки угнездились в новом ботсаду!
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эти гомосеки из московского патриархата заразят коронавирусом всю Украину. закрыть нах, попов отправить товарным поездом в мацкву, храмы передать канонической церкви
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