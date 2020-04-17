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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (90) криза (220) економіка (368) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (24)

 ВВП України в 2020 році впаде на 4,2% і відновиться в 2021 році на 2,4%, - прогноз Мінекономіки

Падіння ВВП України в 2020 році становитиме 4,2% замість очікуваного в жовтні минулого року зростання на 3,2%.

Такий оновлений консенсус-прогноз оприлюднило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"За прогнозами експертів, Україна буде демонструвати більш глибоке падіння, ніж світова економіка, яке становить 4,2% в 2020 році. Характер відновлення буде таким же - L-форма: вже вжиті в Україні карантинні заходи будуть додатково посилені і триватимуть до кінця другого кварталу, що матиме більш негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення буде дуже повільним", - вказується в прогнозі.

Згідно з ним, в 2021 році українська економіка повернеться до зростання і відновиться на 2,4%.

Також читайте: МВФ спрогнозував падіння ВВП України в 2020-му на 7,7% і відновлення в 2021-му на 3,6%

Експерти також погіршили прогноз інфляції в цьому році з 6,3% до 7%, проте в наступному році очікують її зниження до 5,9%.

Згідно з прогнозом, середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/$ в 2020 році, на кінець року прогнозується 29,5 грн/$, тоді як середньорічний курс в наступному році очікується на рівні 30 грн/$, на кінець року - 30,75 грн / $.

"Всі елементи попиту матимуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій - 14,8%", - наголошується в прогнозі.

Дефіцит держбюджету становитиме 5,6% ВВП.

Читайте: 68% українців вважають, що в найближчі пів року економічна ситуація в країні погіршиться, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Згідно з консенсус-прогнозом, безробіття в Україні в 2020 році досягне 9,4%, в 2021-му - 9,1%.

При цьому реальна середньомісячна зарплата в 2020 році скоротиться на 13,9% з подальшим відновленням зростання на 3,2% в 2021 році.

Дефіцит рахунку поточних операцій в поточному році буде $ 3,9 млрд, в наступному - $ 4 млрд, або 2,8% ВВП і 2,6% ВВП відповідно, вказується в матеріалах прогнозу.

Як зазначено в консенсус-прогнозі, експорт цього року просяде на 7,9%, імпорт - на 12,2%.

Консенсус-прогноз підготовлений на підставі оновлених оцінок експертів Мінекономіки, Мінфіну, Нацбанку, а також більш як десятка державних та неурядових організацій і компаній.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189778
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю, що років через 6 буде повідемлення: Україна наблизилась до рівня квітня 2019 року.))
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Залишилось 4 дні до цього визначного дня коли українці більшістю проголосували за дупу в майбутньому.
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Alex Noinets:
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
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Гадаю, Вовік прогнозистів з мінекономіки ще здивує.
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Думаю, що років через 6 буде повідемлення: Україна наблизилась до рівня квітня 2019 року.))
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Це якщо Президентом через чотири роки знову погодиться стати Порошенко.
А інакше через п'ять років досягнемо рівня Гаїті.
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Коли зебобіки будуть скіглити, що це не ми, нас наїб.., вибачте, ошукали - нагадуйте, що це саме вони зробили це разом. І якщо вони хочуть покарати винних, то нехай ударяться скронею об задвірок.
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Ты их не понимаешь. Они уже сейчас вопят, что они выбрали зелю... Ба-бам, из-за Порошенко. Порошенко у них виноват, и чем больше их зеля нагнет, тем больше будет их ненависть к Пороху. Т.е. не к зеле, а к Пороху.
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+++
Арифметика: 2019 равно х ; 2020 х - 4,2; 2021 х - (4,2 + 2,4) = х -1,8.
С учётом не исправления допущеных ошибок и неизвестно когда закончится эпидемия (закончится?) это всё гадание.
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Я знаю как ВВП пополнить. Сделать как в Армении. Там приняли закон, по которому все чиновники и богатенькие буратины должны объяснить законность своего состояния и недвижимости, которая должна соответствовать доходам. Если выявляют несоответствие, то все накраденное конфисковывают. Закон прекрасный. Украине нужно взять пример с армянских законодателей и принять подобный закон.
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Саме за це нарід і проголосував за Зе. І що вийшло?
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МВФ тоже. Они уже писали - падение будет больше 7,7%
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Я так зрозумів 40% росту за 5 років вже не буде? ВВП Украины в 2020 г. упадет на 4,2% и восстановится в 2021 г. на 2,4%, - прогноз Минэкономики - Цензор.НЕТ 7686
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ріст економіки не може перевищувати ріст зєльонського
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Будет, только не рост ВВП, а рост бакса на 40% и даже не за 5 лет а уже в этом году))
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Во-первых, 40% за 5-ть лет, а во-вторых, он не сказал с "+" или с "-"! ВВП України в 2020 році впаде на 4,2% і відновиться в 2021 році на 2,4%, - прогноз Мінекономіки - Цензор.НЕТ 3458
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порошенківське зубожіння подолано!

прощавай, епоха бідності!
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Залишилось 4 дні до цього визначного дня коли українці більшістю проголосували за дупу в майбутньому.
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Взагалі-то вже впали більше, ніж на 4%, по результатам першого кварталу. А МВФ в найоптимістичному прогнозі по результатам року прогнозує падіння українського ВВП в 10%.
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по оценкам МВФ -7.7%. реально будет -10..12%. брехуны-министры бубочку пытаются "умаслить".
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Тобто при ідеальних умовах нам із цієї дупи років три-чотири вибиратися.І це якщо не пізніше осені буде змінено цю недолугу владу і буде розроблено адекватну економічну стратегію.
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у нас , imho, нет никакой "влади" - так шайка воров и сепаров. страной никто не управляет. и менять надо не вову на петю, а систему перезагружать.
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Alex Noinets:
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
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+++++
Та да. Гонтарева дефолтом пугала. Вы Порошенко больше слушайте он ещё про сдачу интересов расскажет. (если что, сарказм (сквозь слёзы)) Это ж надо было всё так просрать.
Зато быстро.
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Лечить нужно Медикаментозно , - Если упало, ведь больной весь Организм.
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Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
17.04.2020.
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Ріст прогнозується в олігархів, які були на зустрічі у Бубочки в ОПі. На тій зустрічі вони поділили між собою хто яку ділянку економіки дерибанить. А 73%бидлу пісюаніст забацає новий серіальчик, їжте тільки не подавіться.
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А с чего это в 2021 будет рост? Они что-то знают про отставку Зеленского?
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Думаєш, вони знають про "я устал я ухожу"?
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Что ни экономист то блаженный."Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми /За 5 лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%, - Гончарук. /Кабмин за 5 лет планирует привлечь $50 млрд иностранных инвестиций, - Гончарук/"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук /Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее/Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, Гончарук/ "Блаженными" назывались юродивые- пророки . Юродивые бывали безумными или умственно отсталыми. Но они у многих пользовались уважением. Известно свыше четырехсот юродивых, почитаемых в Русской Православной Церкви.
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Зеленому стаду нудно сказки писать...а не страной руководить...
Писать сказки для зебилов..они умственно отсталые...им пойдет..
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Думал, что мы достигли дна, но тут снизу постучали.
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Ну всьо, зебобіки - ви розраховували на чудо, а його нема і не буде, а буде глибока дупа. Дуже дякую (хриплявим голоском).
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А прогноз МВФ - впаде на 7.7%. 7.7%. В поляків, для порівняння, 4.6%, у штатів 5.9%, у Московії - 5.5%. Дякую, дуже дякую, що обрали владу аферистів та мародерів і нагадую, що падіння почалося ДО пандемії.
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А иноземцы говорят про падение ВВП Украины в 2020-м году на 7%.
Минэкономики привирает.
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З такою поліцією, судами й пркурорами у жодній країні ВВП не росло б.
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Такая полиция, суды и прокуроры не в каждой стране, а почему-то у нас. Потому что именно у нас 73% - инфантильные дебилы.
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Да, в США только за 2 квартал падение будет минимум 30% а в Украине 2? Где учились эти горе-предсказатели? Дай бог, чтобы у нас не более 50% было падение.
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Зеленський обміняв справи проти Майдану на підтримку Медведчука і проросійських сил

За все надо платить. Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии. Сегодняшнее голосование коалиции «слуг» с ОПЗЖ для голосования по законопроекту 1043, это, конечно, согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины.

Грубейшее нарушение закона Генпрокуратурой и ДБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с Голосом и ЕС, если можно добрать у ОПЗЖ и получить медийную поддержку для своего рейтинга? С Путиным Зеленскому договориться легче всего - легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт - как на поставку электроэнергии из РФ.

И вот уже не «мочат» Зеленского на каналах Медведчука, а наоборот, дают площадку. Президент посещает военный городок, для показушной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию. Очевидно, Зеленский не понимает, что давая команды по Чорновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу - он подрывает государство в целом. Потому что он во власти только благодаря Майдану. Раз Зеленский ставит Майдан вне закона - значит он ставит вне закона и самого себя. Раз главным советником Зеленского стал Портнов - который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен.

Россия руками ОПЗЖ готовит политический реванш на ближайших выборах в Украине, разыгрывается сценарий Приднестровья, когда война используется для долгосрочной политической дестабилизации. Кремлю важно дискредитировать Майдан, отменить люстрацию, прекратить вооруженное сопротивление, дискредитировать государство в целом и мобилизовать пророссийский электорат, выбить его у того же Зеленского.

Президент страны не понимает, что такое война, и не отдает отчет, что развязав дела против Майдана и продолжив недоделанное Януковичем, он превратился в соучастника пророссийского сценария.

Зеленского отторгнет проукраинский электорат за предательство, и пророссийский электорат - из-за его слабости и наличия пропутинской партии. Но шансов вернуть пророссийскую власть в Украину никаких нет. Президент может или стать лидером проекта сильной независимой Украины, или стать ее врагом или никому не нужным балластом...
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Экономика или здоровье?
Вот в чём вопрос...
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Зебилы а почему при вору Парашенку было всё хорошо а при честном зеленском ничего нит ?
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Когда зебилы начинают об этом задумываться,от перегрузки мозгов у них из ушей идёт зелёный дым.
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Да уже все поняли, что при зеленой власти хороших новостей не ждать!
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Никогда не ощущал на себе это странное ВВП...видимо толстокожий.
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Когда бакс раза в два-три нырнет и цены вдогонку как в 2014ом, это и будет странное ВВП)
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Посмотри как выросла средняя зарплата и пенсии в Украине за 2016 - 2019 годы, чудило. Даже превысили довоенный уровень 2013 года.
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Зажирели?) Нафига мне твоя пенсия и средняя зарплата в отрыве от всего, солист
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Тем кто придет к власти после зеленой саранчи, придется начинать с уровня 2014 го. Если не хуже. Рыгам 3 года понадобилось чтобы страну до цугундера довести. эти за год справились. Перспективы нулевые короче. Даже света в конце тоннеля не просматриваться.
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Вы экономист? Или так... специалист по любому вопросу.
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Не надо быть экономистом, чтобы было понятно, что при Зеленском даже без мирового кризиса Украина уже ушла в крутое пике, а с мировым кризисом, вообще, будет кирдык.
Даже сотрудничество с МВФ ещё под большим вопросом плюс бесталанное, чудовищно дилетантское руководство. Плюс новый и небывалый расцвет коррупции. Плюс срукисы и коломойские, которых надо кормить всем народом. Плюс всевластие олигархов.
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Страдать будут всякие "слуги народа" и другие предатели Украины вроде тебя, когда "хрустнет их скелет в тяжелых, нежных наших лапах".
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Ёёё. Это рэп?)И чем же я её предал? Тем что солиста не поддержал? Откуда вы такие смешные появляетесь?)
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Кто-нибудь сомневается, что под руководством зе-команды всё будет намного хуже?
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...
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