 ВВП України в 2020 році впаде на 4,2% і відновиться в 2021 році на 2,4%, - прогноз Мінекономіки

Такий оновлений консенсус-прогноз оприлюднило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"За прогнозами експертів, Україна буде демонструвати більш глибоке падіння, ніж світова економіка, яке становить 4,2% в 2020 році. Характер відновлення буде таким же - L-форма: вже вжиті в Україні карантинні заходи будуть додатково посилені і триватимуть до кінця другого кварталу, що матиме більш негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення буде дуже повільним", - вказується в прогнозі.
Згідно з ним, в 2021 році українська економіка повернеться до зростання і відновиться на 2,4%.
Експерти також погіршили прогноз інфляції в цьому році з 6,3% до 7%, проте в наступному році очікують її зниження до 5,9%.
Згідно з прогнозом, середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/$ в 2020 році, на кінець року прогнозується 29,5 грн/$, тоді як середньорічний курс в наступному році очікується на рівні 30 грн/$, на кінець року - 30,75 грн / $.
"Всі елементи попиту матимуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій - 14,8%", - наголошується в прогнозі.
Дефіцит держбюджету становитиме 5,6% ВВП.
Згідно з консенсус-прогнозом, безробіття в Україні в 2020 році досягне 9,4%, в 2021-му - 9,1%.
При цьому реальна середньомісячна зарплата в 2020 році скоротиться на 13,9% з подальшим відновленням зростання на 3,2% в 2021 році.
Дефіцит рахунку поточних операцій в поточному році буде $ 3,9 млрд, в наступному - $ 4 млрд, або 2,8% ВВП і 2,6% ВВП відповідно, вказується в матеріалах прогнозу.
Як зазначено в консенсус-прогнозі, експорт цього року просяде на 7,9%, імпорт - на 12,2%.
Консенсус-прогноз підготовлений на підставі оновлених оцінок експертів Мінекономіки, Мінфіну, Нацбанку, а також більш як десятка державних та неурядових організацій і компаній.
А інакше через п'ять років досягнемо рівня Гаїті.
Арифметика: 2019 равно х ; 2020 х - 4,2; 2021 х - (4,2 + 2,4) = х -1,8.
С учётом не исправления допущеных ошибок и неизвестно когда закончится эпидемия (закончится?) это всё гадание.
прощавай, епоха бідності!
Порохоботи рік тому писали, що якщо обрати Зеленського, то Україну чекає сім кар єгипетських.
І що? Де? Так, дефолт, так, коронавірус, так, Коломойський, так, корупція, Єрмаки, як сарана. Так, піщана буря. Так, легендарний неврожай попереду.
Але!
Де дощ із жаб? Немає? А! А!
Збрехали, значить.
Та да. Гонтарева дефолтом пугала. Вы Порошенко больше слушайте он ещё про сдачу интересов расскажет. (если что, сарказм (сквозь слёзы)) Это ж надо было всё так просрать.
Зато быстро.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...іть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
17.04.2020.
Писать сказки для зебилов..они умственно отсталые...им пойдет..
Минэкономики привирает.
За все надо платить. Владимир Зеленский продал дела против Майдана в обмен на голоса и политическую поддержку Виктора Медведчука и пророссийской партии. Сегодняшнее голосование коалиции «слуг» с ОПЗЖ для голосования по законопроекту 1043, это, конечно, согласованный в Москве сценарий. И это сценарий против Украины.
Грубейшее нарушение закона Генпрокуратурой и ДБР, полное нарушение всех выводов следствия, прямой политический заказ президента. И зачем тратить время на договоренности с Голосом и ЕС, если можно добрать у ОПЗЖ и получить медийную поддержку для своего рейтинга? С Путиным Зеленскому договориться легче всего - легче, чем с оппозицией, легче, чем с Коломойским, легче, чем с МВФ. Прямой контракт - как на поставку электроэнергии из РФ.
И вот уже не «мочат» Зеленского на каналах Медведчука, а наоборот, дают площадку. Президент посещает военный городок, для показушной заботы об армии, о которой он вспоминает только когда надо сделать фотосессию. Очевидно, Зеленский не понимает, что давая команды по Чорновол и по фальсификации, он подрывает изнутри не какую-то политическую силу - он подрывает государство в целом. Потому что он во власти только благодаря Майдану. Раз Зеленский ставит Майдан вне закона - значит он ставит вне закона и самого себя. Раз главным советником Зеленского стал Портнов - который написал Януковичу законы 16 января, значит финал политической карьеры Зеленского уже понятен.
Россия руками ОПЗЖ готовит политический реванш на ближайших выборах в Украине, разыгрывается сценарий Приднестровья, когда война используется для долгосрочной политической дестабилизации. Кремлю важно дискредитировать Майдан, отменить люстрацию, прекратить вооруженное сопротивление, дискредитировать государство в целом и мобилизовать пророссийский электорат, выбить его у того же Зеленского.
Президент страны не понимает, что такое война, и не отдает отчет, что развязав дела против Майдана и продолжив недоделанное Януковичем, он превратился в соучастника пророссийского сценария.
Зеленского отторгнет проукраинский электорат за предательство, и пророссийский электорат - из-за его слабости и наличия пропутинской партии. Но шансов вернуть пророссийскую власть в Украину никаких нет. Президент может или стать лидером проекта сильной независимой Украины, или стать ее врагом или никому не нужным балластом...
Вот в чём вопрос...
Даже сотрудничество с МВФ ещё под большим вопросом плюс бесталанное, чудовищно дилетантское руководство. Плюс новый и небывалый расцвет коррупции. Плюс срукисы и коломойские, которых надо кормить всем народом. Плюс всевластие олигархов.