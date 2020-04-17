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Все про:Абхазія (59) Крим (8978)

 РФ перекине своїх військових з окупованого Криму в окуповану Абхазію для боротьби з COVID-19

Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Чорноморського флоту перекидаються в Абхазію для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Нині колона із 13 спеціальних автомобілів, в тому числі мобільні комплекси аерозольної дезінфекції, авторозливні станції АРС-14М і теплові машини ТМС-65У з реактивним двигуном, здійснює марш із Кримського півострова в Республіку Абхазія", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце підрозділи розгорнуть тимчасовий автопарк і пункти спецобраблення техніки, задіяної в процесі дезінфекції.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України засудило проведення 22 березня так званих виборів президента в окупованому Росією регіоні Грузії - Абхазії.

У МЗС наголосили, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованій Росією Абхазії протестувальники штурмують "адміністрацію президента". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189777
 
 
 Топ коментарі
 
Пощастило кримчанам, побачать майбутне Крима.
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Абхазія була і є! Це як у нас Волинь чи Закарпаття, чи Поділля... А от те, шо вона окупована - то правда.
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Сподіваюсь, що не доїдуть, а повиздихають на шляху!!
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Никакой такой "Абхазии" тоже нет. Есть временно оккупированная часть суверенной Грузии.
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Абхазія була і є! Це як у нас Волинь чи Закарпаття, чи Поділля... А от те, шо вона окупована - то правда.
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Громадянам України, які народилися в Абхазькій АО Грузії, МВС України в паспортах проставило в графі "місце народження" - "Абхазія" замість "Грузія", а належність до Грузії взагалі не вказана.
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Пощастило кримчанам, побачать майбутне Крима.
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. Нет слов , только радостно-матерные .
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мать их не причем...
если кто будет бомбить Прагу - ето не они, буба предпоследний зуб дает....
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ага.. один ФСБшник уже перебросился..
В Сочи около 16-этажки на улице Лысая Гора найдено тело заместителя начальника городского управления ФСБ России - начальника управления «М». Об этом передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

https://www.znak.com/2020-04-16/lenta_v_sochi_polovnik_fsb_nayden_mertvym_posle_padeniya_s_kryshi_vysotki

РФ перекине своїх військових з окупованого Криму в окуповану Абхазію для боротьби з COVID-19 - Цензор.НЕТ 2155
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Замість АК мікроскопи?
Тапком віруса не вб'єш як таргана..
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им помогает и гуд...
чем бы дитя не тешилось - лишь бы не беременело....
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Сподіваюсь, що не доїдуть, а повиздихають на шляху!!
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та нехай наши хоть погануть пуйла шо на Крым пойдуть...
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А шо, там ще "русскім духом" не достатньо смердить? Тре ще й вірусованого душку нагнати? От і буде "іхтамнєт" з "вірусатожєнєт"
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Маразм Крепчает и подкреплен довоенной техникой с ассенизаторами и дымовыми , - Чтобы не видно было откуда Воняет.
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Потихоньку начинают сваливать из украинского Крыма?
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Шо там - Абхазия бузит? Ничего не слышно?
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Надо пользоваться случаем пока войска ушли.
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