 Сьогодні в лікарнях Києва з діагнозом "пневмонія" перебувають понад 400 осіб, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"Три тижні тому в усіх медзакладах столиці розпочали обов’язкове тестування всіх хворих на різні види пневмонії. Сьогодні з діагнозом пневмонія лікуються понад 400 хворих. У всіх пацієнтів відібрали зразки для ПЛР-тестів. Загалом за цей час цю процедуру пройшли вже понад півтори тисячі пацієнтів. Майже 300 виявилися хворими на коронавірус", - повідомив Кличко.

Як зазначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії – це наслідки ускладнень від коронавірусу.

"Але, якщо ви відчуваєте недомагання. Якщо у вас температура та вам складно дихати – одразу звертайтеся до лікаря. Чим раніше вам призначать лікування, тим менше ризиків отримати ускладнення чи заразити людей, які поруч", - підкреслив Віталій Кличко.

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