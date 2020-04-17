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 Київські новини, Здоров'я
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 Сьогодні в лікарнях Києва з діагнозом "пневмонія" перебувають понад 400 осіб, - Кличко

Сьогодні в медичних закладах столиці з діагнозом "пневмонія" лікуються понад 400 хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"Три тижні тому в усіх медзакладах столиці розпочали обов’язкове тестування всіх хворих на різні види пневмонії. Сьогодні з діагнозом пневмонія лікуються понад 400 хворих. У всіх пацієнтів відібрали зразки для ПЛР-тестів. Загалом за цей час цю процедуру пройшли вже понад півтори тисячі пацієнтів. Майже 300 виявилися хворими на коронавірус", - повідомив Кличко.

Як зазначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії – це наслідки ускладнень від коронавірусу.

"Але, якщо ви відчуваєте недомагання. Якщо у вас температура та вам складно дихати – одразу звертайтеся до лікаря. Чим раніше вам призначать лікування, тим менше ризиків отримати ускладнення чи заразити людей, які поруч", - підкреслив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Печерському районі, найменше - в Подільському. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189776
 
 
 Топ коментарі
 
Статистика приховується. Я зараз хворому з підозрою на пневмонію не можу навіть рентген зробити. Сказали лікувати на дому.
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от верблюда, зачем тебе вообще интернет?
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Какая такая пневмония не видишь с кронвирусом боримся аж экономика трещит, кышь по норам и не высовываться.
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А є статистика - скільки було хворих з запаленням легенів в лікарнях Києва в цей день минулого року?
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Статистика приховується. Я зараз хворому з підозрою на пневмонію не можу навіть рентген зробити. Сказали лікувати на дому.
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С начала года пневмония поставлен в Харьковской области 333 пациентам.30 км от Харькова посёлок Ольшаны.Жена врача пролежала с пневмонией в местной больнице 12 дней.Только сегодня пришел диагноз -короновирус.Заражён медсостав и вероятно куча больных и проведывавших.Эпидокружение проверяется,но масштабы заражения чудовищны.
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Почему диагноз ковид нужно обязательно подтверждать в лаборатории Киева?
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В Харькове на базе областной инфекционки только не давно заработала аттестованная ПЦР- лаборатория.Диагноз стали проставлять намного быстрее.
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А подтверждать обязательно в Киеве. Почему, Миша? У нас слабые лаборатории?
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Среднестатистические данные по предыдущим годам: за год в Киеве пневмонией болеет около 16 000 человек, или в среднем 1300 чел/месяц. Пневмонию лечат минимум 2 недели, значит 400 чел с пневмонией для г.Киева - это в 3 раза меньше среднестатистических показателей.
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Какая такая пневмония не видишь с кронвирусом боримся аж экономика трещит, кышь по норам и не высовываться.
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Откуда данные (ссылка) ? Из 16000 сколько в стационарах ? А по месяцам года ?
Иначе - цифры ни о чем, а вывод предсказуем для адептов "это просто гриппа".
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Пневмонія - небезпечна хвороба. Але вона лікується антибіотиками.
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