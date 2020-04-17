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Все про:захоплення (135) рейдерство (211) ФДМ (111) ОГКХ (10)

 Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ (оновлено)

Фонд держмайна України заявляє про рейдерське захоплення держпідприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Фонду держмайна, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"!", - йдеться в повідомленні.

Журналістів закликають прийти на місце події: Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 (бізнес-центр "Горизонт Парк").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейдери намагалися вкрасти 10 квартир у Міноборони, - Малюська

Як повідомляє "Громадське", заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганіч заявив, що наразі головний офіс державного підприємства захопили колишні менеджери цієї компанії, яких Фонд держмайна звільнив у зв'язку з інформацією про корупцію.

Однак це рішення Фонду державного майна оскаржили в суді.

"Наразі, прикриваючись рішенням суду, старий менеджмент фактично захопив приміщення головного офісу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, не допускаючи до управління новопризначених менеджерів", - повідомив Ганіч.

За його словами, до офісу держпідприємства прибули представники Фонду державного майна. Вони також звернулися до правоохоронних органів, аби ті надали правову оцінку діям колишнього керівництва Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Рішення суду, яке скасовує рішення про звільнення колишнього менеджменту цього державного підприємства, Фонд державного майна планує оскаржити. Там зазначають, що це рішення суд ухвалив напередодні, 16 квітня.

Зараз відбувається рейдерське захоплення Обєднаної гірничо-хімічної компанії, - ФДМ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189774
 
   
 Топ коментарі
 
Журналистов призывают прийти на место события.
"Не могу, домашний арест!"

Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 92

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Не верю. Зеленский победил рейдерство.
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державі. Одне з трьох тисяч підприємств, яке має бути приватизованим.
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Тоді незрозуміло як її захоплять рейдери, якщо права власності не будуть реєструвати!
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Хто не буде реєструвати? По-перше, Молюска повністю під бенею лежить. По-друге, за рік чорних приватних нотаріусів розвелося, як блох.
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так же как и "майдан" в 2013м, получился же!!!
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Фонду госимущества Украины.... пока что

А кто Чечетова будет копировать?
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ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года - из ПАО в ЧАО.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,94 млрд грн.
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ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---ТЫ ЖЕ СКАЗАЛ,что победил рейдерство !!!!! МЛЯ,В УКРАИНЕ НАСТУПАЕТ КОЛАПС,пипец зеленым шакалам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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как же он победит, когда ему даже арсен не подчиняется.
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"приільників зеленського яки б могли аргументовано протистояти..." --взаимоисключающие понятия.
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У прихильників зеленського на будь які закиди на адресу зеленського існує єдиний, убивчий аргумент "а Порошенко краде".
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Не найдут. Анриал же! Эти понятия просто несовместимы.
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такие картинки кремлёвские боты тоже тысячами рисуют.
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Он бы уже отжал, агрофирмы до сих пор от потроховских сбушников не отойдут. Был бы Потрох уже бы весь флот ВМС оккупантам без боя сдал.
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"Был бы Потрох" на хлеб не намажешь
жрите то, что подает Зеленский Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 7249
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Был бы Потрох уже бы весь флот ВМС оккупантам без боя сдал
Петя сражался на фронтах янтарной войны.Не до того...
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то что заварил порох до сих расхлебать не могут.
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то что заварил порох до сих расхлебать не могут.

Там такой омут от папаредников 1-2-3-4-5, что еще 20 лет надо , чтоб очухаться!...
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Почему журналистов призывают прийти на место события , а не зелю ?
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Я вас умоляю - це ж якесь підприємство, а не Федина, Пояроков чи Чороновіл. Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 7877
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логичнее было ментов, прокуратуру и прочих силовиков...
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Так они уже там - принимают активное участие в захвате
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а кто сейчас может захватывать "ОГХК".. только Беня Каломоцский!
ЗЫ.. а что скажет идиёт Малюська?!.. ну тот, что министр юстиции..
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це його (жирного бєні) основний вид діяльності. А тепер ще й през ручний... Оооо, пішла жара для жирного рейдера. Просто ніхто більше не насмілиться рейдернути зараз будь що.
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а что скажет идиёт Малюська?!.. ну тот, что министр юстиции.

Полагаю, что утвердит...
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Не верю. Зеленский победил рейдерство.
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поки що, він його переміг тільки в своїй дурній голові
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Какая разница, если улицы освещены и отремонтированы?
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так цікаво...журналісти -рятуйте!
а поліція, СБУ - викликайте.
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А потім цих журналістів - в прокуратуру, Дбр, Сбу.
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Журналистов призывают прийти на место события.
"Не могу, домашний арест!"

Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 92

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Буба з кодлом ввів карантин для народу, а активістів, таких як Чорновол посадив під домашній арешт, щоб не заважали дерибанити.
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а активістів, таких як Чорновол

Лучше бы было, если бы пошла по стопам Йули - и здоровье бы поправила и рейтинг в глазах дураков поднялся бы...
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Клоун іде по стопах янукОвоча, піднімає рейтинг в очах дебілів.
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Як можна захопити державне підприємство?
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Легко. Забрать документацию, двери опечатать и начать брать с него кеш. Тот же Коломойский такое проворачивал с девяностых годов у себя в регионе, который как раз известен своим производством. Это не обязательно он, но методы рейдерства у нас хорошо отточены.
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для вашого, 73/43%-ні бені - як два пальці в асвальт.
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запросто, удаляешь в реестре собственности запись и ставишь нового собственника, ну что расследуйте ГПУ не существующего факта купли-продажи предприятия и кто внес его, расследование от года и до пяти лет, думаю за это время будет поздно, главное сейчас захватить предприятие силой ибо типа собственник восстанавливает права на только что купленное предприятие, а теперь обратное докажи, что кто то в реестре умышленно внес
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Государство в лице правящей партии заявила , что с рейдерством покончено.Раньше отбирали в частном секторе . А сейчас в Государства, - Это какой то Позор .
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Это при Порохе было уважаемое государство. А сейчас - болото, затянутое ЗЕленой тиной. Да, ЗЕбылы обосранные, вы с КАЛомойским сдеклали это вместе?
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уважаемое....
порохоботы не позорьтесь, вы опустились до уровня кремлёвских ботов.
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А прикольно было бы если бы рейдеров перебили неустановленные люди с автоматами.
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Это было бы преступлением против рейдерства.
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Те, которые могли это сделать, часть сидит, часть в розыске уже 5 лет
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"...сильные и смелые головы сложили в поле..." Цой
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"Журналистов призывают прийти на место события: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт Парк")"

А почему журналистов, а не полицию?
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Поліція в долі з рейдерами. Ну, як завжди
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Не пугайтесь! Никто в собственность себе не забирает. Просто ставят своего директора - это так удобно!
И так будет, пока мы терпим тот факт, что наше государство занимается бизнесом...
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Украина, мятежные бароны и слабый король

Глядя на Украинские события просто диву даёшься, как они похожи на то, что было в ранней средневековой Европе. Воистину, прав был древний мудрец, говоривший "нет ничего нового под луною". Такие же слабые государи, сильные бароны, разрывающие на части государство, мятежи и смуты. Даже церковные неурядицы - единственного стабилизирующего фактора - похожи.
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У нас в этом бизнес центре был офис. Насколько я знаю, хозяева центра рыги. Кто додумался открыть офис госкомпании в рыговском здании?
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До последнего времени ее контролировал беня. Но потом его подвинули и сейчас находится в стадии приватизации....но беня хочет вернуться
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А как же фонд госимущества? Полиция? СБУ? Прокуратура?
Только журналисты из правоохранителей остались?
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А как же фонд госимущества? Полиция? СБУ? Прокуратура?
Только журналисты из правоохранителей остались?

Тью! Что за наивность. Деньги решают все! Вам Ермака мало?
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Всі відбувається згідно домовленості олігархів на зустрічі у Бубочки в ОПі, коли поділили між собою хто яку ділянку економіки дерибанить.
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Для нашей страны это нормальный процесс. Зеленая банда, соевая и "сявики" рейдернули землю, ународа, зеленая банда, соевые, "сявики", банда ОПЗЖ рейдернули банки. Пока народ сидит на самоизоляции, они работают Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 107
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А в это время:
Зеленский посетил тактические учения в Закарпатской области

На которых у солдат отобрали магазины от автоматов. А то потерпевший презЕдент у нас настолько популярен и любим народом, что мало ли шо может случиться.
Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 3017

Нет, не фейк и не клевета. Фото из официального аккаунта ОПУ.

Алексей Петров: Привезли б....дь дитятко в армию.
Євгеній Маслак: Магазини зачинені на карантин.
Сергей Непокупный А чо у бетерів башти не зняли?
Alex Noinets: "Піу-піу, пищ-пищ-пищ", - підкреслив прес-секретар МОУ.
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Скоро по селам пойдут топоры и вилы отбирать , что вдруг -не дай бог че случиться!
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писали же, янукович уйдёт и заживём...
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Выслать корд и приказать живыми не брать!!!!
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Если рейдеры Бени, то Зеленский ничего не будет предпринимать, а даст захватить! Страна беззаконья! Аваков корешь Бени и мусоров тоже не вышлет. СБУ тоже из его ОПГ управляется! Дикий запад или Дикая восточная Европа... Страна организованной преступности!
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Страна организованной преступности!

Как кто-то писал в сети - влада- це організована злочіність, а опозиція - не організована...
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ШемпанЗЕ а как же рейдерство победим ? Одесскую студию зепартия отжала )
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Я так понимаю, что суть захвата - забрать печать и посадить туда своего директора!
А потом по накатанной, как с Укрнафтой и Укртатнафтой, где у государство вроде есть доля, но все сливки снимает Беня: купил дорого у своих фирм, продал дёшево опять своим фирмам!
Государство сосёт палец, а рейдер - пакует бабло бочками......
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Не всё так просто.Допустим у меня 49% и есть деньги для инвестирования, а у государства нет.Захочу ли я инвестировать без своего директора,нет.Потому что после инвестирования и увеличения прибыли, кое кому захочется довести предприятие до банкротства и передать предприятие любим друзям.
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Инвестиции должны заходить пропорционально долям в компании и если последняя в них нуждается, а у остальных акционеров/участников нет денег, то надо поменять доли !
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Нет у государства денег на инвестицию и возможности продажи 2 % акций,а желание у увеличить прибыль есть.А у меня есть возможность,но нет гарантии.Может быть имел место договор,нам ведь только скандалы подсовывают.
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"Журналистов призывают прийти" - погукайте ще Бетмена, чи Супермена... Ні, краще вже людину-павука...
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Так це ж барига Порошенко рейдерить, розбійник
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Новая власть уволила старых коррумпированных шоколадных мангеров, которые юзали госпредприятие себе на карман. Но шоколадные коррупционеры не сдаются. Через свой суд они отменили решение ФГИ и вернулись на работу. Работать рвутся шоколадные товарищи. Теперь еще Парашенке осталось через суд отменить результаты выборов и прийти на Банковую работать. Рейдерский захват целой страны.
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Ну що, влада, як завжди нічого не зробимо?
Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ - Цензор.НЕТ 8969
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·1 ч

Фонд державного майна (
) звертається через фейсбук (
) до журналістів, бо у них там «рейдерське захоплення». Це хаос і безпорадність влади. Чи це про таку «державу у смартфоні» говорив Зеленський?
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Какая досада один марамой у другово бизнес отжимает. Надо вот только определится на чией я стороне.
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Anton Shvets

3 ч. ·

Фонд Держмайна пишет о рейдерстве в Фейсбук и зовет журналистов.

Вопрос.

ОГПУ, Нацпол, МВД, СБУ - шо вы дяди? Вам я так понимаю звонить бесполезно, да? Лучше в фейсбук написать?

Шо там Корд - только Шончика может выезжать задерживать, а рейдеров который госкомпанию жмут, не? Лапки?

Шо там Минюст? Рейдерство ж ваш чистый профиль? Нет времени? Есть дела поважней? Конкурс рецептов пасок провести?

Вот прямая цитата из Малюськи:

"Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об'єктів нерухомості. Це припинено.

Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об'єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно."

Шо там Дубилет? Он же вроде как все рейдерство победил?

Шо вы там все на мои налоги делаете?
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А до 73% до сих пор не доходит, что они натворили.
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