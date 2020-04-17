 Зараз відбувається рейдерське захоплення "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", - ФДМ (оновлено)

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Фонду держмайна, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"!", - йдеться в повідомленні.
Журналістів закликають прийти на місце події: Київ, вулиця Миколи Грінченка, 4 (бізнес-центр "Горизонт Парк").
Як повідомляє "Громадське", заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганіч заявив, що наразі головний офіс державного підприємства захопили колишні менеджери цієї компанії, яких Фонд держмайна звільнив у зв'язку з інформацією про корупцію.
Однак це рішення Фонду державного майна оскаржили в суді.
"Наразі, прикриваючись рішенням суду, старий менеджмент фактично захопив приміщення головного офісу Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, не допускаючи до управління новопризначених менеджерів", - повідомив Ганіч.
За його словами, до офісу держпідприємства прибули представники Фонду державного майна. Вони також звернулися до правоохоронних органів, аби ті надали правову оцінку діям колишнього керівництва Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.
Рішення суду, яке скасовує рішення про звільнення колишнього менеджменту цього державного підприємства, Фонд державного майна планує оскаржити. Там зазначають, що це рішення суд ухвалив напередодні, 16 квітня.
А кто Чечетова будет копировать?
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Уставный капитал ЧАО "ОГХК" - 1,94 млрд грн.
только бы не Мародер !
жрите то, что подает Зеленский
Петя сражался на фронтах янтарной войны.Не до того...
Там такой омут от папаредников 1-2-3-4-5, что еще 20 лет надо , чтоб очухаться!...
ЗЫ.. а что скажет идиёт Малюська?!.. ну тот, что министр юстиции..
Полагаю, что утвердит...
а поліція, СБУ - викликайте.
"Не могу, домашний арест!"
Лучше бы было, если бы пошла по стопам Йули - и здоровье бы поправила и рейтинг в глазах дураков поднялся бы...
порохоботы не позорьтесь, вы опустились до уровня кремлёвских ботов.
А почему журналистов, а не полицию?
И так будет, пока мы терпим тот факт, что наше государство занимается бизнесом...
Глядя на Украинские события просто диву даёшься, как они похожи на то, что было в ранней средневековой Европе. Воистину, прав был древний мудрец, говоривший "нет ничего нового под луною". Такие же слабые государи, сильные бароны, разрывающие на части государство, мятежи и смуты. Даже церковные неурядицы - единственного стабилизирующего фактора - похожи.
Только журналисты из правоохранителей остались?
Только журналисты из правоохранителей остались?
Тью! Что за наивность. Деньги решают все! Вам Ермака мало?
Зеленский посетил тактические учения в Закарпатской области
На которых у солдат отобрали магазины от автоматов. А то потерпевший презЕдент у нас настолько популярен и любим народом, что мало ли шо может случиться.
Нет, не фейк и не клевета. Фото из официального аккаунта ОПУ.
Алексей Петров: Привезли б....дь дитятко в армию.
Євгеній Маслак: Магазини зачинені на карантин.
Сергей Непокупный А чо у бетерів башти не зняли?
Alex Noinets: "Піу-піу, пищ-пищ-пищ", - підкреслив прес-секретар МОУ.
Как кто-то писал в сети - влада- це організована злочіність, а опозиція - не організована...
А потом по накатанной, как с Укрнафтой и Укртатнафтой, где у государство вроде есть доля, но все сливки снимает Беня: купил дорого у своих фирм, продал дёшево опять своим фирмам!
Государство сосёт палец, а рейдер - пакует бабло бочками......
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·1 ч
Фонд державного майна (
) звертається через фейсбук (
) до журналістів, бо у них там «рейдерське захоплення». Це хаос і безпорадність влади. Чи це про таку «державу у смартфоні» говорив Зеленський?
Anton Shvets
3 ч. ·
Фонд Держмайна пишет о рейдерстве в Фейсбук и зовет журналистов.
Вопрос.
ОГПУ, Нацпол, МВД, СБУ - шо вы дяди? Вам я так понимаю звонить бесполезно, да? Лучше в фейсбук написать?
Шо там Корд - только Шончика может выезжать задерживать, а рейдеров который госкомпанию жмут, не? Лапки?
Шо там Минюст? Рейдерство ж ваш чистый профиль? Нет времени? Есть дела поважней? Конкурс рецептов пасок провести?
Вот прямая цитата из Малюськи:
"Про системне рейдерство, що я мав на увазі. В Україні зараз немає активно працюючих груп чи компаній, які заробляють свої гроші на тому, що вони рейдерують бізнес чи громадян, власників великих об'єктів нерухомості. Це припинено.
Трапляються поодинокі випадки: коли хтось, десь, на якомусь дрібному об'єкті...разовий випадок. Це все ще відбувається. Ми не можемо сказати, що повністю припинене рейдерство в країні. Але епоха рейдерства закінчилась, це однозначно."
Шо там Дубилет? Он же вроде как все рейдерство победил?
Шо вы там все на мои налоги делаете?